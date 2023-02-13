День 355: на отечественных складах образовался профицит ноутбуков, 16% российских разработчиков работают из-за рубежа Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13 февраля: доллар — 72,79 рубля, евро — 78,05 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,10 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,66 рубля, евро — по 83,10 рубля.
На неделе с 6 февраля 2023 года на Мосбирже возрос интерес к турецкой лире: спрос достиг пятимесячного максимума, а объём торгов составил 2,4 млрд рублей — это на 60% выше, чем за неделю до этого.
Кто и как адаптируется
С 1 сентября 2023 года медучреждения в России смогут чинить оборудование, используя неоригинальные комплектующие, следует из проекта приказа Росздравнадзора. Большая часть высокотехнологичной медтехники в стране произведена за рубежом и ремонтироваться должна за границей. Такая мера — это перестраховка в свете возможных санкций со стороны западных стран.
Минэкономики подготовило проект, который расширит список возможных участников программы «Взлёт — от стартапа до IPO». В 2022 году более двух третей потенциальных участников отсеклись из-за высоких требований: это годовая выручка минимум 500 млн рублей и высокий уровень внебюджетного финансирования в размере не менее 100% от суммы нужного гранта. Первый показатель предлагают снизить до 300 млн, второй связать с выручкой: если она от 300 млн до 2 млрд рублей, то требовать до 50%, если от 2 млрд до 4 млрд рублей — до 70%.
Финская компания EKE избавится от последнего проекта в России. Речь о San Gally Park — недостроенном офисно-гостиничном комплексе в центре Санкт-Петербурга. Его выкупит группа компаний RBI и в будущем, возможно, сделает апарт-комплекс. Сделка находится на этапе предварительного соглашения.
Профильные ведомства и руководство российских компаний-разработчиков микроэлектроники обсуждают возможность разработки электроники для автокомпонентов — это контроллеры, модули управления и другое, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники, близкие к дизайн-центрам и правительству. Это один из способов поддержать дизайн-центры, которые из-за санкций не могут выпускать чипы на зарубежных фабриках.
Какие есть проблемы и трудности
Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство выделить на выплату субсидий производителям прицепной техники дополнительные 10 млрд рублей. Это деньги, равные утильсбору, который раз в год выплачивают компании за каждое транспортное средство. Проблема в том, что с 2023 года ставку утильсбора повысили в несколько раз — для защиты от демпинга импортёров.
Россияне испытывают трудности с получением виз в страны Евросоюза и США не только из-за санкций, пишет «Ъ» со ссылкой на участник туррынка. Неофициальные посредники, по словам последних, создают ботов для автоматической записи в визовые центры и перехватывают с их помощью свободные слоты, а потом требуют за них 4000-7500 рублей.
Контекст
«Ъ» со ссылкой на источники рассказал о профиците ноутбуков у российских поставщиков, который образовался из-за агрессивной скупки весной 2022-го: с того года они не реализовали около 1 млн устройств. «Залежались» тайваньские MSI, американские HP, китайских Xiaomi и Haier, а также российских F+ и Prestigio. Если после февральских и майских праздников курс сохранится, цены на них упадут на 10-15%, полагает один из участников рынка.
Среди разработчиков крупных российских фирм около 16% работают из-за рубежа, пишет Forbes со ссылкой на данные платформы «Подбор»: она изучила более 100 тысяч «активных профилей» разработчиков в LinkedIn из минимум 300 компаний.
По итогам 2022 года выручка 100 крупнейших edtech-компаний России выросла на 17,95% — до 87 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные агентства Smart Ranking. При этом в 2021 году рынок прирос на 70%. Замедление роста связывают с падением платёжеспособности населения, уходом из России части зарубежных платформ.
По итогам января 2023 года число покупателей в магазинах одежды, обуви и аксессуаров в России выросло на 6% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Focus Technologies. В 2022 году количество покупателей в точках сегмента упало на 9% по сравнению с 2021-м.
«Ведомости» опросили финансовых аналитиков, чтобы узнать их мнение о политике слабого рубля, которая должна, по мнению ЦБ, сгладить спад цен на сырьё. По их словам, при «переориентации на внутреннее потребление» стабильный сильный рубль более эффективен, а слабый негативно сказывается на покупательной способности россиян.
Регулятор ЕАЭС счёл готовящийся в России эксперимент по дистанционной продаже алкоголя дискриминирующим. Он считает, что продавать только российские вина значит не учитывать интересы других стран ЕАЭС. При этом единственный крупный производитель вин среди них — это одна Армения, пишет РБК.
По итогам 2022 года поставки в Россию автомашин с пробегом из Японии выросли на 32% по сравнению с 2021-м. Наибольшим спросом пользовались внедорожники вроде Toyota Land Cruiser.
Новости предыдущего дня, 12 февраля — здесь.
Это к чему картинка?
Мы стали более лучше одеваться
Да, уровень аналитики у этих аналитиков бесподобный.
10 дней и нам скажут — всё идёт по плану.
Неоригинальное медоборудование будет появляться с 1 сентября. Спешим лечиться оригинально.
Рядовой стартап по мнению Минэкономики: выручка в год от 500 млн ₽. Нет такой? Не стартап!
Разработка автоэлектроники — новая веха развития дизай-центров. Но где её будут выпускать, всё равно неясно.
Боты проникли в визовые центры и торгуют слотами, создавая сложности россиянам в получении виз.
У агрессивных РФ поставщиков обнаружены залежи ноутбуков, да такие, что аж могут подешеветь. Но это не точно.
Edtech растёт, но слабо — многие ушли, а денег не осталось.
Сильный ₽ — хорошо, ну а слабый — плохо. Вот такая аналитика.
Армения тоже хочет дистанционно продавать алкоголь, а то ведь "дискриминация".
Хорошего дня 🤘🏻
А кто сказал, что если есть разрешение ставить не оригинальные запчасти, то их здесь кто-то сможет произвести.
Они имеют ввиду ремонт китайскими аналогами.
Вера в то, что Китай производит все и поставляет по всему миру, есть только в умах российских чиновников. На самом деле, это далеко не так. Они только бытовые изделия массово производят, но никак не запчати к европейскому промышленному оборудованию.
Ха-ха, а кто говорит, что их собираются производить? Их разрешат использовать, а это другая история (-:
А помните, как в последнем Пункте назначения девочке глаза лазером выжгло? А как в одной из серий Секретных материалов женщина заехала в трубу МРТ, а выехала углём с гримасой боли посмертной?
Ух ты! Всё это — неоригинальные комплектующие?! 😱
Это оригинальные. Представляешь как с неоригинальными будет!?
Бррр, ужас!
Ну нет, конечно, что ты, кладбищенская земля виновата и Шваб, да.
А меня про визы заинтересовало.
Как можно перепродать слот в ВЦ Франции например? Знаю, что бот может тебя лично записать или уведомить, но у ВЦ на сайте вроде нет функционала сменить имя (даже дату поменять не работал..)
Больше похоже, что кто-то потерял часть своего бизнеса..
Я уже не знаю что сказать.
Новый понедельник — новый думскроллинг ((
Что-то случилось?
Колёсико повисло
А что теперь все ездят на зимовку? Почему так много разрабов из-за рубежа работает ?
Действительно, непонятно почему 🤡
"С 1 сентября 2023 года медучреждения в России смогут чинить оборудование, используя неоригинальные комплектующие"