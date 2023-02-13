Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":606903,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":606903,"gtm":null} 2357 просмотров

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 февраля: доллар — 72,79 рубля, евро — 78,05 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 73,54 рубля, евро — 74,50 рубля.

Курсы на Forex на 07:22 мск: доллар — 73,52 рубля, евро — 78,44 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,10 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,66 рубля, евро — по 83,10 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На неделе с 6 февраля 2023 года на Мосбирже возрос интерес к турецкой лире: спрос достиг пятимесячного максимума, а объём торгов составил 2,4 млрд рублей — это на 60% выше, чем за неделю до этого.

Кто и как адаптируется

С 1 сентября 2023 года медучреждения в России смогут чинить оборудование, используя неоригинальные комплектующие, следует из проекта приказа Росздравнадзора. Большая часть высокотехнологичной медтехники в стране произведена за рубежом и ремонтироваться должна за границей. Такая мера — это перестраховка в свете возможных санкций со стороны западных стран.

Минэкономики подготовило проект, который расширит список возможных участников программы «Взлёт — от стартапа до IPO». В 2022 году более двух третей потенциальных участников отсеклись из-за высоких требований: это годовая выручка минимум 500 млн рублей и высокий уровень внебюджетного финансирования в размере не менее 100% от суммы нужного гранта. Первый показатель предлагают снизить до 300 млн, второй связать с выручкой: если она от 300 млн до 2 млрд рублей, то требовать до 50%, если от 2 млрд до 4 млрд рублей — до 70%.

Финская компания EKE избавится от последнего проекта в России. Речь о San Gally Park — недостроенном офисно-гостиничном комплексе в центре Санкт-Петербурга. Его выкупит группа компаний RBI и в будущем, возможно, сделает апарт-комплекс. Сделка находится на этапе предварительного соглашения.

Профильные ведомства и руководство российских компаний-разработчиков микроэлектроники обсуждают возможность разработки электроники для автокомпонентов — это контроллеры, модули управления и другое, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники, близкие к дизайн-центрам и правительству. Это один из способов поддержать дизайн-центры, которые из-за санкций не могут выпускать чипы на зарубежных фабриках.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство выделить на выплату субсидий производителям прицепной техники дополнительные 10 млрд рублей. Это деньги, равные утильсбору, который раз в год выплачивают компании за каждое транспортное средство. Проблема в том, что с 2023 года ставку утильсбора повысили в несколько раз — для защиты от демпинга импортёров.

Россияне испытывают трудности с получением виз в страны Евросоюза и США не только из-за санкций, пишет «Ъ» со ссылкой на участник туррынка. Неофициальные посредники, по словам последних, создают ботов для автоматической записи в визовые центры и перехватывают с их помощью свободные слоты, а потом требуют за них 4000-7500 рублей.

Контекст

«Ъ» со ссылкой на источники рассказал о профиците ноутбуков у российских поставщиков, который образовался из-за агрессивной скупки весной 2022-го: с того года они не реализовали около 1 млн устройств. «Залежались» тайваньские MSI, американские HP, китайских Xiaomi и Haier, а также российских F+ и Prestigio. Если после февральских и майских праздников курс сохранится, цены на них упадут на 10-15%, полагает один из участников рынка.

Среди разработчиков крупных российских фирм около 16% работают из-за рубежа, пишет Forbes со ссылкой на данные платформы «Подбор»: она изучила более 100 тысяч «активных профилей» разработчиков в LinkedIn из минимум 300 компаний.

По итогам 2022 года выручка 100 крупнейших edtech-компаний России выросла на 17,95% — до 87 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные агентства Smart Ranking. При этом в 2021 году рынок прирос на 70%. Замедление роста связывают с падением платёжеспособности населения, уходом из России части зарубежных платформ.

По итогам января 2023 года число покупателей в магазинах одежды, обуви и аксессуаров в России выросло на 6% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Focus Technologies. В 2022 году количество покупателей в точках сегмента упало на 9% по сравнению с 2021-м.

«Ведомости» опросили финансовых аналитиков, чтобы узнать их мнение о политике слабого рубля, которая должна, по мнению ЦБ, сгладить спад цен на сырьё. По их словам, при «переориентации на внутреннее потребление» стабильный сильный рубль более эффективен, а слабый негативно сказывается на покупательной способности россиян.

Регулятор ЕАЭС счёл готовящийся в России эксперимент по дистанционной продаже алкоголя дискриминирующим. Он считает, что продавать только российские вина значит не учитывать интересы других стран ЕАЭС. При этом единственный крупный производитель вин среди них — это одна Армения, пишет РБК.

По итогам 2022 года поставки в Россию автомашин с пробегом из Японии выросли на 32% по сравнению с 2021-м. Наибольшим спросом пользовались внедорожники вроде Toyota Land Cruiser.