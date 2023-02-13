Финансы
Финский Петя

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам рассказывать о кредитах одинаковым шрифтом, чтобы не вводить в заблуждение клиентов Статьи редакции

Сейчас они часто крупно пишут, например, только о начальной процентной ставке, а другую важную информацию пытаются скрыть.

  • Регуляторы рекомендовали в письме банкам, МФО и другим участникам рынка указывать все ключевые данные по кредитам и вкладам одинаковым по размеру шрифтом без использования графических приёмов («различий в фоне, цвете и теме шрифта»), которые могут сделать одну информацию заметнее другой.
  • Авторы письма отметили, что сейчас многие кредиторы и их партнёры некорректно указывают на своих сайтах информацию — например, о процентной ставке. Они акцентируют внимание только на минимальной ставке по кредиту либо только на максимальной ставке по вкладу.
  • Другие важные данные — ограниченный период действия минимальной ставки по кредиту, необходимость купить дополнительные услуги, чтобы разместить вклад под самый высокий процент, и другое — прописаны менее заметно.
  • Всё это может привести к «необоснованным преимуществам перед конкурентами» и введению в заблуждение клиентов.
  • Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Компании часто не раскрывают «массу условий», рекламируя займы со ставкой от 4% или ипотеку под 0%. Хотя «понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может».

#новость #фас

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33 комментария
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 Антон Большаков

Тут ключевое "рекомендовали"

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Yaroslava Markova

Да, теперь будем ждать когда это ключевое слово будет в действии))

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Божий рубин
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Alexey Bo
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Иван Серик

Но воз и ныне там!

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Вадим Д.

Запретить в финансовых учреждениях использовать разный кегль!
Вот перейдут все на импортозамещённый софт – там и размер один, и шрифт единственных.

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Don Draper

Упразднить маркетинг и всех этих дизайнеров, пусть бухгалтер Comic Sans'ом в один кегль все набирает, печатает как надписи в клозете, и дело в шляпе 🤷🏻‍♂️

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умный человек

и неповторимых

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Hnorr

Эх, вспомнились новости весны прошлого года, когда запрещали россиянам использовать times new Roman

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Poco Poco

Давно пора, зачем так долго тянули?

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Вася Пражкин

Деньги банкиров заслоняли обзор.

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Юрий Б.

Палю темы: 1. Можно писать все условия договора в один пункт без деления на абзацы. Будет нечитаемо, читать будут не только лишь все, мало кто сможет разобраться. Problem solved.

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Giraffe

Это точно регулятор, а не рекомендательный сервис?

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Николай Ермолович

Приказ или постановление, даже в этом случае выкрутятся.

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Мурад Муртазалиев
часто крупно пишут, например, только о начальной процентной ставке, а другую важную информацию пытаются скрыть

Ох не скрыть, а налюбить)
Надо запретить вот эти все мелкие шрифты, миллион обязательных страховок от которых нельзя отказаться, ставок ОТ. Должны быть честные ставки.

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Инженер-душнила
Должны быть честные ставки.

это как? без рисков для банка и клиента? у вас есть идея? я бы послушал

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Антон 34

Почему он рекомендует только?!разве это не регулятор?!рекомендации мы и сами раздовать умеем

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Энтони Лавджой

Да все равно не будут читать. Подписал, забыл, кинут на бабки

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Андрей Фимин

Уж позаботились так позаботились. Спасибо

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Дмитрий Рявкин

Дарю идею. Софт чтоб всю писанину свел в короткую справку

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Борис Вишневский

Чатгпт?

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Дмитрий Рявкин

Не думаю что будет отвечать за свои слова))

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Борис Вишневский

Никто не будет отвечать, если можно не отвечать

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Yaroslava Markova

А по моему,так им по .... до всех рекомендаций,вывернутся выкрутятся и сделают как им выгодно.

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Александр Рюмин

А чо, так можно было?!

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Деда Миша

Так может отзывать лицензии за текстовый наеб, а не рекомендовать? Клоуны

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Billy Jean

Comic Sans'ом

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SorryImSoRetarded

Рекомендовали? Это должно быть федеральное законное требование

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Forgotten Games

Мелкие шрифты - страховка от тех, кто читает и понимает прочитанное. Большинство либо читает по заголовкам, либо не до конца понимает прочитанное. Мне так кажется. Тут, приблизительно как с лицензионными продуктами. Много ли народу читало лицензионные соглашения от корки до корки?

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Субботина Арина

думаю почти никто

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Dmitry Voloshin

Вы бы лучше потолок на кредиты установили, чтобы больше 0,5-1% от ставки нельзя было наваривать. По сути всё: кредитный инструмент сломался совсем. Даже Сбер теперь выставляет под 30%, хотя год назад (но это уже был повышенный) можно было под 17% взять (конечно, если есть история). Спустя год всё начинает по швам расползаться...

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Forgotten Games

Это, типа, не рыночно.:-) Решают спрос и предложение с ориентиром на ставку ЦБ.

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Neutron

рекомендовали? Т.е. на усмотрение банка, один хрен.

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