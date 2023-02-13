ЦБ и ФАС рекомендовали банкам рассказывать о кредитах одинаковым шрифтом, чтобы не вводить в заблуждение клиентов Статьи редакции
Сейчас они часто крупно пишут, например, только о начальной процентной ставке, а другую важную информацию пытаются скрыть.
- Регуляторы рекомендовали в письме банкам, МФО и другим участникам рынка указывать все ключевые данные по кредитам и вкладам одинаковым по размеру шрифтом без использования графических приёмов («различий в фоне, цвете и теме шрифта»), которые могут сделать одну информацию заметнее другой.
- Авторы письма отметили, что сейчас многие кредиторы и их партнёры некорректно указывают на своих сайтах информацию — например, о процентной ставке. Они акцентируют внимание только на минимальной ставке по кредиту либо только на максимальной ставке по вкладу.
- Другие важные данные — ограниченный период действия минимальной ставки по кредиту, необходимость купить дополнительные услуги, чтобы разместить вклад под самый высокий процент, и другое — прописаны менее заметно.
- Всё это может привести к «необоснованным преимуществам перед конкурентами» и введению в заблуждение клиентов.
- Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Компании часто не раскрывают «массу условий», рекламируя займы со ставкой от 4% или ипотеку под 0%. Хотя «понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может».
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Тут ключевое "рекомендовали"
Да, теперь будем ждать когда это ключевое слово будет в действии))
Но воз и ныне там!
Запретить в финансовых учреждениях использовать разный кегль!
Вот перейдут все на импортозамещённый софт – там и размер один, и шрифт единственных.
Упразднить маркетинг и всех этих дизайнеров, пусть бухгалтер Comic Sans'ом в один кегль все набирает, печатает как надписи в клозете, и дело в шляпе 🤷🏻♂️
и неповторимых
Эх, вспомнились новости весны прошлого года, когда запрещали россиянам использовать times new Roman
Давно пора, зачем так долго тянули?
Деньги банкиров заслоняли обзор.
Палю темы: 1. Можно писать все условия договора в один пункт без деления на абзацы. Будет нечитаемо, читать будут не только лишь все, мало кто сможет разобраться. Problem solved.
Это точно регулятор, а не рекомендательный сервис?
Приказ или постановление, даже в этом случае выкрутятся.
Ох не скрыть, а налюбить)
Надо запретить вот эти все мелкие шрифты, миллион обязательных страховок от которых нельзя отказаться, ставок ОТ. Должны быть честные ставки.
это как? без рисков для банка и клиента? у вас есть идея? я бы послушал
Почему он рекомендует только?!разве это не регулятор?!рекомендации мы и сами раздовать умеем
Да все равно не будут читать. Подписал, забыл, кинут на бабки
Уж позаботились так позаботились. Спасибо
Дарю идею. Софт чтоб всю писанину свел в короткую справку
Чатгпт?
Не думаю что будет отвечать за свои слова))
Никто не будет отвечать, если можно не отвечать
А по моему,так им по .... до всех рекомендаций,вывернутся выкрутятся и сделают как им выгодно.
А чо, так можно было?!
Так может отзывать лицензии за текстовый наеб, а не рекомендовать? Клоуны
Comic Sans'ом
Рекомендовали? Это должно быть федеральное законное требование
Мелкие шрифты - страховка от тех, кто читает и понимает прочитанное. Большинство либо читает по заголовкам, либо не до конца понимает прочитанное. Мне так кажется. Тут, приблизительно как с лицензионными продуктами. Много ли народу читало лицензионные соглашения от корки до корки?
думаю почти никто
Вы бы лучше потолок на кредиты установили, чтобы больше 0,5-1% от ставки нельзя было наваривать. По сути всё: кредитный инструмент сломался совсем. Даже Сбер теперь выставляет под 30%, хотя год назад (но это уже был повышенный) можно было под 17% взять (конечно, если есть история). Спустя год всё начинает по швам расползаться...
Это, типа, не рыночно.:-) Решают спрос и предложение с ориентиром на ставку ЦБ.
рекомендовали? Т.е. на усмотрение банка, один хрен.