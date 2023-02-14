День 356: иностранное оборудование для производства микросхем в России подорожало на 50% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 февраля: доллар — 73,63 рубля, евро — 78,67 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,89 рубля, евро — по 83,7 рубля.
Среднегодовой курс в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, в пессимистичном – 80 рублей, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА».
Кто и как адаптируется
Государственная транспортная лизинговая компания решила продать находящиеся за границей 37 самолетов зарубежных «дочек», рассказал гендиректор GTLK Europe Роман Лядов в интервью «Ведомостям».
Финский инвестфонд CapMan II продал свою долю в сети детских развлекательных центров «Кидбург», сумма сделки могла составить $1 млн.
Какие есть проблемы и трудности
Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России печатных плат в 2022 году выросла на 40–50%, говорят участники рынка.
Контекст
Путин встретится с крупным бизнесом впервые с 24 февраля 2022 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта, рассказали источники «Ведомостей».
Исследователи ЦБ считают, что бум сбережений в России начался из-за проблем с предложением в стране.
Новости предыдущего дня, 13 февраля — здесь.
Сценарии снова поделились, но разбег всего 5 ₽: 70-80 за бакс.
Гослизинг распродаёт приданое (самолёты) зарубежных дочек.
Следующий лот — Кидбург. Продано господам из «ОБМК инвест»!
Оборудование то ли для пр-ва микросхем, то ли для печатных плат дорожает. Но дорожает точно и серьёзно.
Путин встречается с крупным бизнесом 🤫
Россияне что-то сберегают, молодцы.
Хорошего дня 🤘🏻
* Оборудование дорожает.
Да свое произведём, делов то..
Ну так! Это ж примерно то же самое, как с помощью напильника из большой отвёртки делать маленькую отвёртку — "легко, просто и полезно".
Не из большой отвертки, а из наковальни
Так техпроцесс сложнее (-:
"Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и «доработки таможенного регулирования», чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными"
Отличный рынок, где конкурентоспособность возможна только при господдержке и вот этого пространного выражения «доработки таможенного регулирования».
Почему-то мне кажется, что под этими доработками понимаются заградительные пошлины, которые вскоре введут. И вся иностранная техника станет ещё дороже.
Если не можешь быть конкурентоспособным, сделай так, чтобы люди не смогли покупать иностранную технику ввиду её внезапно возросшей цены. Профит!
Впрям как в америке с пошлинами на яп.авто и льготами на пикапы (типа комерч авто)
Другое!
Ну что вы ерунду пишите! Там же демократия была под угрозой. А тут ужасный тоталитарный режим борется с демократическим рынком. Тут вообще другое!!! Ты что бот? Тебе что заплатили за такие мысли? :-D
Байден подписал закон о $52,7 млрд субсидий на производство полупроводников в США
https://www.forbes.ru/tekhnologii/473995-bajden-podpisal-zakon-o-52-7-mlrd-subsidij-na-proizvodstvo-poluprovodnikov-v-ssa
Если отрубить маминому пирожочку голову он будет еще минут пять носится рассказывая о свободном рыночке на швятом жападе.
Тяжело же тебе в америке живется. Но нам то зачем об этом плачешься? Мы в россии и местные проблемы как-то больше нас волнуют.
Так это проблема только у российских либералов во всем мире это инструмент.
Я и показывпю что все забивают гвозди молотком а российские либералы кричат караул ,надо лбом!
Как же хорошо что полоумных либералов держат на цепи подальше от власти, иногда сажая.
Там микросхем, как в заголовке или все же печатных плат, как в тексте???
Печатных микроплат, у нас свой путь.
Микросборки... Это мы вернулись в 80-е года?
Так мы оттуда только в 90-е да нулевые выбегали, получается: посмотреть как люди живут. Теперь обратно пора.
Микросхем скорее, для печатных плат в Китае куча оборудования
В исходном тексте - именно печатных плат. Все что касается производства микросхем, давно под санкциями
И даже на VC заврались. Пичаль.
Да они не заврались. Просто в этих условиях уже никто не вникает толком в новости. У нас проблемы везде и со всем, по этому платы, микросхемы...да какая разница по сути?))
Покупая электронные компоненты через цепочку агентов, где их не менее 2х-3 между производителем и конечником, а каждый накидывает не менее 30%, чего еще можно ожидать? Удивлен что только 50% указано, ибо стоимость выросла в разы
Не удивлюсь, если там "половина агентов" свои! Кому война!
Ну есть "иностранные агенты", а это национальные агенты
С учётом того что большая часть подобного оборудования и готовых компонентов запрещены к экспорту в Россию, думаю любой кто сможет привезти - автоматически становится своим
Естественно. Ты рискуешь везде...оплата, логистика, да ещё и тут не понятно кто когда и как тебе оплатит это всё...все растягивается на 3-6 мес
Свои втрое накручивать должны
А как вы хотите? Чтобы ин.компании - производители напрямую выходили на тендеры на наши гос.компании?)) В условии санкций?)) Да там цепочка не 2-3 колена....3-5 минимум
Оптимисты) Хотелось бы посмотреть, как курс бакса остался 75-80, если бы импорт не уменьшился)
Да хрен бы с ними, с оптимистами! Почему пессимисты такие неубедительные??? Где доллар по 800? Где зачеркивание пяти нулей? Где переход на юань?
Вчера ж по 200 был. 😱😡😂
это если напрямую у Джо брать
Доллар может быть хоть 1 к 1, хоть 100 баксов за рупь, если импорта нет. Про переход на юань, это к ватникам, они считают, что Китай нам обязательно поможет
Я вот вижу что по итогам 2022 года объем импорта был на 17,6% меньше по отношению к 2021. В январе 2023 импорт снизился на 7% в январю 2022, то есть динамика говорит о том, что импорт более снижаться не будет. Как вы можете утверждать что импорта НЕТ? Он же есть.
Хммм, ну в каком-то смысле переход на юань поможет стабилизировать нац. валюту... ввиду её отсутствия.
Во внешнеэкономической деятельности уже многие все перешли на юани, ну и чуть меньше на лиры, так что переход идёт планомерно
так импорт вроде уменьшился не так уж и сильно, на 16% или около того
Может они в долларах считают. И если цены для России увеличились на 20% то при той же сумме товара завезли на 20% меньше. А если объем в долларах упал на 15% то значит к этим 20% нужно добавить эти 15%.
Россия же перестала публиковать торговую статистику. Или опять публикует?
А почему доллар должен не удержать эту цену, при наличии валютных резервов и бюджетном правиле?
"Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России печатных плат в 2022 году выросла на 40–50%, говорят участники рынка".
Ниче, сейчас Валька Стакан научится делать гвозди, а там и за печатные платы примется! Уж я в Вальку верю! Уж она то не подведет! Ведь кто, как не она в такой тяжелый для страны момент?! Ведь не зря же российские чиновники получали десятилетиями такие зарплаты! Сейчас шанс все исправить!
Не валька, а ее сын. Он же успешный бизнесмен
Объясните автору, что микросхемы и печатные платы - это разные вещи )))
Чо, дохуя умный? Вот и иди работать в «Эрикон», «Промэлектронику», АО «Компэл» или ООО «МикроЭм Технологии»!
Пора доставать с антресолей чемоданчик с рабочим Intel 8080/8085
У меня где-то HDD на 256мб валяется, и пара дискет. Продам недорого!
3.5'' или 5 с четвертью?
Приму в дар б/у перфокарты для машины Бэббиджа
Часы командирские
с зубонепрокусаемым ремешком и смертным боем
Часы имеют 8 стрелок. Четыре из них показывают время, остальные - запасные, чтобы сбить с толку вероятного противника. Стрелки покрыты специальным составом, благодаря которому они светятся в темноте и служат для ослепления врага. Доза излучения достаточна для радиационного поражения в радиусе 200 метров. Для простоты угол между часовой и минутной стрелками всегда равен прямому. Все шестеренки часов выполнены из самых современных транзисторов и микросхем. При изготовлении часов использованы лучшие западные технологии: сварка взрывом, клепка газом, сборка трезвым. Позолоченный корпус часов оцинкован вольфрамом.
Часы командирские заводятся с пол-оборота, в северных районах страны к ним прилагается специальная ручка для завода на морозе. В случае попадания внутрь часов песка они начинают работать как песочные.
Что-то вспомнилось...
Говорят бункерный через министра попросил бизнес скинуться на войну. Почти все мягко отказали министру. Видимо теперь солнцеликий решил сам в личной встрече "попросить".
Путин на встрече с бизнесом:
Ну что, как поторговали?