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Финансы
Маша Цепелева

День 356: иностранное оборудование для производства микросхем в России подорожало на 50% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 февраля: доллар — 73,63 рубля, евро — 78,67 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 73,82 рубля, евро — 79,19 рубля.

Курсы на Forex на 07:22 мск: доллар — 73,69 рубля, евро — 79,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,89 рубля, евро — по 83,7 рубля.

Среднегодовой курс в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, в пессимистичном – 80 рублей, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА».

Кто и как адаптируется

Государственная транспортная лизинговая компания решила продать находящиеся за границей 37 самолетов зарубежных «дочек», рассказал гендиректор GTLK Europe Роман Лядов в интервью «Ведомостям».

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Финский инвестфонд CapMan II продал свою долю в сети детских развлекательных центров «Кидбург», сумма сделки могла составить $1 млн.

Какие есть проблемы и трудности

Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России печатных плат в 2022 году выросла на 40–50%, говорят участники рынка.

Контекст

Путин встретится с крупным бизнесом впервые с 24 февраля 2022 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта, рассказали источники «Ведомостей».

Исследователи ЦБ считают, что бум сбережений в России начался из-за проблем с предложением в стране.

Новости предыдущего дня, 13 февраля — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Сценарии снова поделились, но разбег всего 5 ₽: 70-80 за бакс.
Гослизинг распродаёт приданое (самолёты) зарубежных дочек.
Следующий лот — Кидбург. Продано господам из «ОБМК инвест»!
Оборудование то ли для пр-ва микросхем, то ли для печатных плат дорожает. Но дорожает точно и серьёзно.
Путин встречается с крупным бизнесом 🤫
Россияне что-то сберегают, молодцы.

Хорошего дня 🤘🏻

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Юридический каякер

* Оборудование дорожает.
Да свое произведём, делов то..

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Вадим Д.

Ну так! Это ж примерно то же самое, как с помощью напильника из большой отвёртки делать маленькую отвёртку — "легко, просто и полезно".

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Игорь Протасов

Не из большой отвертки, а из наковальни

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Вадим Д.

Так техпроцесс сложнее (-:

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Слегка Придурковатый

"Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и «доработки таможенного регулирования», чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными"

Отличный рынок, где конкурентоспособность возможна только при господдержке и вот этого пространного выражения «доработки таможенного регулирования».

Почему-то мне кажется, что под этими доработками понимаются заградительные пошлины, которые вскоре введут. И вся иностранная техника станет ещё дороже.

Если не можешь быть конкурентоспособным, сделай так, чтобы люди не смогли покупать иностранную технику ввиду её внезапно возросшей цены. Профит!

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ЧятЖПТ

Впрям как в америке с пошлинами на яп.авто и льготами на пикапы (типа комерч авто)
Другое!

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Ванюшка

Ну что вы ерунду пишите! Там же демократия была под угрозой. А тут ужасный тоталитарный режим борется с демократическим рынком. Тут вообще другое!!! Ты что бот? Тебе что заплатили за такие мысли? :-D

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ЧятЖПТ

Байден подписал закон о $52,7 млрд субсидий на производство полупроводников в США
https://www.forbes.ru/tekhnologii/473995-bajden-podpisal-zakon-o-52-7-mlrd-subsidij-na-proizvodstvo-poluprovodnikov-v-ssa

Если отрубить маминому пирожочку голову он будет еще минут пять носится рассказывая о свободном рыночке на швятом жападе.

Байден подписал закон о $52,7 млрд субсидий на…
Президент Джо Байден подписал так называемый закон о чипах. Он предусматривает предоставление…
www.forbes.ru
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Alex Nosov

Тяжело же тебе в америке живется. Но нам то зачем об этом плачешься? Мы в россии и местные проблемы как-то больше нас волнуют.

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ЧятЖПТ

Так это проблема только у российских либералов во всем мире это инструмент.
Я и показывпю что все забивают гвозди молотком а российские либералы кричат караул ,надо лбом!
Как же хорошо что полоумных либералов держат на цепи подальше от власти, иногда сажая.

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Ted

Там микросхем, как в заголовке или все же печатных плат, как в тексте???

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Вадим Д.

Печатных микроплат, у нас свой путь.

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Ted

Микросборки... Это мы вернулись в 80-е года?

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Вадим Д.

Так мы оттуда только в 90-е да нулевые выбегали, получается: посмотреть как люди живут. Теперь обратно пора.

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Sergey Folps

Микросхем скорее, для печатных плат в Китае куча оборудования

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Ted

В исходном тексте - именно печатных плат. Все что касается производства микросхем, давно под санкциями

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Vasili Kubarev

И даже на VC заврались. Пичаль.

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Егор Егоров

Да они не заврались. Просто в этих условиях уже никто не вникает толком в новости. У нас проблемы везде и со всем, по этому платы, микросхемы...да какая разница по сути?))

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Artur Kuramshin

Покупая электронные компоненты через цепочку агентов, где их не менее 2х-3 между производителем и конечником, а каждый накидывает не менее 30%, чего еще можно ожидать? Удивлен что только 50% указано, ибо стоимость выросла в разы

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Sam Esq

Не удивлюсь, если там "половина агентов" свои! Кому война!

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Александр Привалов

Ну есть "иностранные агенты", а это национальные агенты

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Artur Kuramshin

С учётом того что большая часть подобного оборудования и готовых компонентов запрещены к экспорту в Россию, думаю любой кто сможет привезти - автоматически становится своим

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Егор Егоров

Естественно. Ты рискуешь везде...оплата, логистика, да ещё и тут не понятно кто когда и как тебе оплатит это всё...все растягивается на 3-6 мес

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Игорь Протасов

Свои втрое накручивать должны

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Егор Егоров

А как вы хотите? Чтобы ин.компании - производители напрямую выходили на тендеры на наши гос.компании?)) В условии санкций?)) Да там цепочка не 2-3 колена....3-5 минимум

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Мурад Муртазалиев
курс в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, в пессимистичном – 80 рублей

Оптимисты) Хотелось бы посмотреть, как курс бакса остался 75-80, если бы импорт не уменьшился)

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Александр Привалов

Да хрен бы с ними, с оптимистами! Почему пессимисты такие неубедительные??? Где доллар по 800? Где зачеркивание пяти нулей? Где переход на юань?

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Смешной чайник

Вчера ж по 200 был. 😱😡😂

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Pavel S

это если напрямую у Джо брать

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Мурад Муртазалиев

Доллар может быть хоть 1 к 1, хоть 100 баксов за рупь, если импорта нет. Про переход на юань, это к ватникам, они считают, что Китай нам обязательно поможет

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Центрист

Я вот вижу что по итогам 2022 года объем импорта был на 17,6% меньше по отношению к 2021. В январе 2023 импорт снизился на 7% в январю 2022, то есть динамика говорит о том, что импорт более снижаться не будет. Как вы можете утверждать что импорта НЕТ? Он же есть.

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Александр Привалов

Хммм, ну в каком-то смысле переход на юань поможет стабилизировать нац. валюту... ввиду её отсутствия.

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Artur Kuramshin

Во внешнеэкономической деятельности уже многие все перешли на юани, ну и чуть меньше на лиры, так что переход идёт планомерно

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Pavel S

так импорт вроде уменьшился не так уж и сильно, на 16% или около того

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Тесла-канадец

Может они в долларах считают. И если цены для России увеличились на 20% то при той же сумме товара завезли на 20% меньше. А если объем в долларах упал на 15% то значит к этим 20% нужно добавить эти 15%.

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Мурад Муртазалиев

Россия же перестала публиковать торговую статистику. Или опять публикует?

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Центрист

А почему доллар должен не удержать эту цену, при наличии валютных резервов и бюджетном правиле?

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Sam Esq

"Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России печатных плат в 2022 году выросла на 40–50%, говорят участники рынка".

Ниче, сейчас Валька Стакан научится делать гвозди, а там и за печатные платы примется! Уж я в Вальку верю! Уж она то не подведет! Ведь кто, как не она в такой тяжелый для страны момент?! Ведь не зря же российские чиновники получали десятилетиями такие зарплаты! Сейчас шанс все исправить!

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Игорь Протасов

Не валька, а ее сын. Он же успешный бизнесмен

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Андрей Комягин

Объясните автору, что микросхемы и печатные платы - это разные вещи )))

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Слегка Придурковатый

Чо, дохуя умный? Вот и иди работать в «Эрикон», «Промэлектронику», АО «Компэл» или ООО «МикроЭм Технологии»!

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Pavel S

Пора доставать с антресолей чемоданчик с рабочим Intel 8080/8085

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Artur Kuramshin

У меня где-то HDD на 256мб валяется, и пара дискет. Продам недорого!

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Pavel S

3.5'' или 5 с четвертью?

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Александр Привалов

Приму в дар б/у перфокарты для машины Бэббиджа

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Neutron

Часы командирские

с зубонепрокусаемым ремешком и смертным боем

Часы имеют 8 стрелок. Четыре из них показывают время, остальные - запасные, чтобы сбить с толку вероятного противника. Стрелки покрыты специальным составом, благодаря которому они светятся в темноте и служат для ослепления врага. Доза излучения достаточна для радиационного поражения в радиусе 200 метров. Для простоты угол между часовой и минутной стрелками всегда равен прямому. Все шестеренки часов выполнены из самых современных транзисторов и микросхем. При изготовлении часов использованы лучшие западные технологии: сварка взрывом, клепка газом, сборка трезвым. Позолоченный корпус часов оцинкован вольфрамом.
Часы командирские заводятся с пол-оборота, в северных районах страны к ним прилагается специальная ручка для завода на морозе. В случае попадания внутрь часов песка они начинают работать как песочные.

Что-то вспомнилось...

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Тесла-канадец

Говорят бункерный через министра попросил бизнес скинуться на войну. Почти все мягко отказали министру. Видимо теперь солнцеликий решил сам в личной встрече "попросить".

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Leonid Bushuev

Путин на встрече с бизнесом:
Ну что, как поторговали?

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