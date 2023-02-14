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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 февраля: доллар — 73,63 рубля, евро — 78,67 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 73,82 рубля, евро — 79,19 рубля.

Курсы на Forex на 07:22 мск: доллар — 73,69 рубля, евро — 79,1 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,89 рубля, евро — по 83,7 рубля.

Среднегодовой курс в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, в пессимистичном – 80 рублей, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА».

Кто и как адаптируется

Государственная транспортная лизинговая компания решила продать находящиеся за границей 37 самолетов зарубежных «дочек», рассказал гендиректор GTLK Europe Роман Лядов в интервью «Ведомостям».

Финский инвестфонд CapMan II продал свою долю в сети детских развлекательных центров «Кидбург», сумма сделки могла составить $1 млн.

Какие есть проблемы и трудности

Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России печатных плат в 2022 году выросла на 40–50%, говорят участники рынка.

Контекст

Путин встретится с крупным бизнесом впервые с 24 февраля 2022 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта, рассказали источники «Ведомостей».

Исследователи ЦБ считают, что бум сбережений в России начался из-за проблем с предложением в стране.