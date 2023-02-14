Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» запустил сервис инвестиций для бизнеса Статьи редакции

Пока можно вкладывать свободные деньги через биржевые овернайты, в будущем появятся другие инструменты, обмен валют, аналитика и другое.

  • «Тинькофф» запустил платформу для юрлиц по работе на бирже «Инвестиции для бизнеса». Операции проходят в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». В будущем компания планирует создать торговый терминал для юрлиц и запустить интеграцию торговых сервисов с учётной системой компании через Tinkoff Invest API.
  • Пока на платформе можно удалённо открыть брокерский счёт и управлять доступами к нему, инвестировать свободные средства через биржевые овернайты (РЕПО с центральным контрагентом).
  • Инструмент даёт возможность разместить свободные деньги на бирже по рыночной ставке с комиссией, которая зависит от суммы размещения. Вечером деньги на бирже, а утром их можно вывести на расчётный счёт и получить доходность, объяснили в банке.
  • В перспективе с помощью «Инвестиций для бизнеса» можно будет конвертировать валюты по биржевому курсу, покупать облигации, акции и фонды, получать аналитику, автоматизировать отчётность, привлекать заёмный капитал с помощью биржевых инструментов и под залог активов.
  • Похожие инструменты есть у БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции» и «Альфа-банка», заметил «Коммерсантъ».
Изображение «Тинькофф»

#новость #тинькофф

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21 комментарий
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 Михаил Нежник

Вложил 10 000 000, а потом запрет на вывод или по 50 000 в день/месяц

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Стартапер-пессимист

Инвестиции в России закончились в феврале 22-ого.

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Pavel Cree

А что случилось, за месяц все инвестиции потратили?

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Стартапер-пессимист

Причина, что один известный вам старый пердун решил, что молодые люди должны погибать в соседней стране за сохранение его власти.
Как следствие, все знакомые, которые держали ликвидные зарубежные активы сейчас получили заморозку их.

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Невкусно и грустно
Вечером деньги на бирже, а утром

А утром Сахипзадовна разрешит выдать билетами банка приколов

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Leha Shum

А утром помогают фронту!

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Мурад Муртазалиев

115 ФЗ в подарок?

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Сергей Мазур

в виде кэшбека)

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just a.

За овернайты 115 ФЗ обычно не предъявляют :). У вас другой опыт ?

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Нет Vойне

спасибо, но нет, прошлый год научил.

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Сергей Леопольдович

Прямыми и классическими банковскими обязанностями в надлежащем порядке и без ущемления прав клиентов в этом тысячелетии планируете заняться?

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Роман Рабочий
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Igor S

- Утром стулья -вечером деньги!
- А можно наоборот?
- Можно. Но деньги вперёд.

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MMT

Смешно

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Вадим Д.

Бизнес-инвесторы каааак воспряли.

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Энтони Лавджой

Нет никаких инвестиций в России.

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Евгений Кислов

Молодцы

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Алекс И

Зачем я эту новость прочитал вообще… только от завтрака отвлекся. Скоро VC на беззвучный поставлю 🤣

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Андрей Иванов

Можно совмещать, только так и захожу на vc

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Pixel Lens

Кто-то реально включает пуши от новостных сайтов?
0__0

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Stanislav Perfilov

😂🙈 спасибо, не надо

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