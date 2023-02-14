«Тинькофф» запустил сервис инвестиций для бизнеса Статьи редакции
Пока можно вкладывать свободные деньги через биржевые овернайты, в будущем появятся другие инструменты, обмен валют, аналитика и другое.
- «Тинькофф» запустил платформу для юрлиц по работе на бирже «Инвестиции для бизнеса». Операции проходят в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». В будущем компания планирует создать торговый терминал для юрлиц и запустить интеграцию торговых сервисов с учётной системой компании через Tinkoff Invest API.
- Пока на платформе можно удалённо открыть брокерский счёт и управлять доступами к нему, инвестировать свободные средства через биржевые овернайты (РЕПО с центральным контрагентом).
- Инструмент даёт возможность разместить свободные деньги на бирже по рыночной ставке с комиссией, которая зависит от суммы размещения. Вечером деньги на бирже, а утром их можно вывести на расчётный счёт и получить доходность, объяснили в банке.
- В перспективе с помощью «Инвестиций для бизнеса» можно будет конвертировать валюты по биржевому курсу, покупать облигации, акции и фонды, получать аналитику, автоматизировать отчётность, привлекать заёмный капитал с помощью биржевых инструментов и под залог активов.
- Похожие инструменты есть у БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции» и «Альфа-банка», заметил «Коммерсантъ».
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Вложил 10 000 000, а потом запрет на вывод или по 50 000 в день/месяц
Инвестиции в России закончились в феврале 22-ого.
А что случилось, за месяц все инвестиции потратили?
Причина, что один известный вам старый пердун решил, что молодые люди должны погибать в соседней стране за сохранение его власти.
Как следствие, все знакомые, которые держали ликвидные зарубежные активы сейчас получили заморозку их.
А утром Сахипзадовна разрешит выдать билетами банка приколов
А утром помогают фронту!
115 ФЗ в подарок?
в виде кэшбека)
За овернайты 115 ФЗ обычно не предъявляют :). У вас другой опыт ?
спасибо, но нет, прошлый год научил.
Прямыми и классическими банковскими обязанностями в надлежащем порядке и без ущемления прав клиентов в этом тысячелетии планируете заняться?
- Утром стулья -вечером деньги!
- А можно наоборот?
- Можно. Но деньги вперёд.
Смешно
Бизнес-инвесторы каааак воспряли.
Нет никаких инвестиций в России.
Молодцы
Зачем я эту новость прочитал вообще… только от завтрака отвлекся. Скоро VC на беззвучный поставлю 🤣
Можно совмещать, только так и захожу на vc
Кто-то реально включает пуши от новостных сайтов?
0__0
😂🙈 спасибо, не надо