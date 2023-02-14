«Тинькофф» запустил запустил брокерскую платформу для работы юрлиц на бирже Статьи редакции
Пока можно вкладывать свободные деньги через биржевые овернайты, в будущем появятся другие инструменты, обмен валют, аналитика и другое.
- «Тинькофф» запустил платформу для юрлиц по работе на бирже «Инвестиции для бизнеса». Операции проходят в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». В будущем компания планирует создать торговый терминал для юрлиц и запустить интеграцию торговых сервисов с учётной системой компании через Tinkoff Invest API.
- Пока на платформе можно удалённо открыть брокерский счёт и управлять доступами к нему, инвестировать свободные средства через биржевые овернайты (РЕПО с центральным контрагентом).
- Инструмент даёт возможность разместить свободные деньги на бирже по рыночной ставке с комиссией, которая зависит от суммы размещения. Вечером деньги на бирже, а утром их можно вывести на расчётный счёт и получить доходность, объяснили в банке.
- В перспективе с помощью «Инвестиций для бизнеса» можно будет конвертировать валюты по биржевому курсу, покупать облигации, акции и фонды, получать аналитику, автоматизировать отчётность, привлекать заёмный капитал с помощью биржевых инструментов и под залог активов.
- Похожие инструменты есть у БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции» и «Альфа-банка», заметил «Коммерсантъ».
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Вложил 10 000 000, а потом запрет на вывод или по 50 000 в день/месяц
Инвестиции в России закончились в феврале 22-ого.
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Все так, еще добавляю, что на российском рынке одни физики - фрики - любители казино остались, ликвидность просела в разы, как итог бумаги летают на десятки процентов за день
А утром Сахипзадовна разрешит выдать билетами банка приколов
А утром помогают фронту!
115 ФЗ в подарок?
в виде кэшбека)
За овернайты 115 ФЗ обычно не предъявляют :). У вас другой опыт ?
При выводе овернайта предложат)
Через биржу не пробовал, а так в тиньке автоматом зачисляют на счёт юр.лица, на утро. 115 ФЗ это отмывание денег, а овернайты - это вообще другое.
Я пошутил если что: что когда будете выводить полученные денежки (уже с РС) вас заблокируют и предложат предоставить документы на все средства.
У тинька 115 ФЗ доп к любой услуге
спасибо, но нет, прошлый год научил.
Прямыми и классическими банковскими обязанностями в надлежащем порядке и без ущемления прав клиентов в этом тысячелетии планируете заняться?
Это не про Тинькофф 😀
Бизнес-инвесторы каааак воспряли.
Смешно
Нет никаких инвестиций в России.
- Утром стулья -вечером деньги!
- А можно наоборот?
- Можно. Но деньги вперёд.
:-)))
- Валерий Юрьевич, где моя зарплата?
- Понимаешь Серега, мы вчера пампили Мостотрест...
ахахахах))))))
смешно
это когда в клуб не пустили, а ты куртку наоборот накинул и снова пытаешься войти))))
Тинькофф радует в последнее время. Столько обещаний и такие проценты даже Мавроди и Леня Голубков не давали...
Какие инвестиционные продукты предлагают? Фьючерсы на эритрейский юань есть?
Все это как по мне уже не актуально.
Хм, Тиньков подсуетилась и решил всех наебать? Да, не, не может быть…
Молодцы
Зачем я эту новость прочитал вообще… только от завтрака отвлекся. Скоро VC на беззвучный поставлю 🤣
Кто-то реально включает пуши от новостных сайтов?
0__0
Можно совмещать, только так и захожу на vc
😂🙈 спасибо, не надо
видимо будут инвестировать деньги, которые отбирают по 115 у честных граждан))
Инвестиции в голову... На колесах.