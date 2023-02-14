Финансы
Финансовый нос

Банк «Открытие» вышел из числа акционеров Qiwi Статьи редакции

Он владел пакетом, который давал ему 13,7% голосующих акций в компании.

  • Банк «Открытие» продал пакет в 21 млн акций класса В и перестал быть акционером Qiwi, говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
  • По состоянию на 29 апреля 2022 года банк владел около 41% акций класса В, что давало ему 13,7% голосов в Qiwi.
  • В Qiwi пояснили Frank Media, что сделку совершили 30 декабря 2022 года — другие её детали в компании не стали комментировать. Кто стал покупателем — неизвестно.
  • В июле 2022 года принадлежащая основному владельцу Qiwi Сергею Солонину кипрская компания Dalliance Services Company (DSC) предложила выкупить акции класса В и американские депозитарные расписки платёжного сервиса у их держателей на сумму до $25 млн. В ноябре — выкупить акции на $10 млн, сделку закрыли в декабре, DSC приобрела акции примерно на $4,8 млн.
  • В декабре того же года «Открытие» объявил о планах продать акции Qiwi. В тот же день ЦБ закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ.
  • Qiwi управляет 14,9 млн виртуальных кошельков и более 96 тысяч терминалов и точек приёма платежей. В уставном капитале компании — 10,4 млн акций класса А (10 голосов) и 52,3 млн — класса В (1 голос).

#новость #qiwi #открытие

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Связано как-то с принуждением передачи данных? 🤔
Да и ладно, вечер уже, отдыхать нужно. Хорошего вечера всем 🤘🏻

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Костя Галушкин

Скорее с тем, что ВТБ поглотит Открытие целиком и полностью

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Вадим Т.

да ну, да ладно вам. Я почему то думал, что им в плюс было бы иметь там акции

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Костя Галушкин

Скорее всего это результат издержек сделок связанных с Точкой и покойным Рокетом

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Андрей Епифанов

судя по всему вы правы, другого объяснения тут нет

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Андрей Сигалов

Возможно, все мы здесь понимаем, что ЦБ РФ не мог день в день закрыть сделку, ибо, видимо он сам получает выгоду от этого. Когда продавали Авито, сделку несколько месяцев закрывали, а тут день в день (но опять же, сумма друга, но сути дела не меняет).

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Михаил Зеленин

Связано с нежеланием подводить киви под санкции

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Куртуазный маньерист

Зачем клиентам нужен Qiwi в 2023 году?

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Михаил Зеленин

Киви это не только терминалы, но и электронный кошелек и система переводов, а еще киви принадлежит точка

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Куртуазный маньерист

в чём профит это делать через Киви? Может я чего упускаю в этой жизни.

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Михаил Никитин

Я использую киви как платёжный альтернативный инструмент, в связи с отсутствием возможности оплаты картой банка РФ за иностранные сервисы.

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Куртуазный маньерист

я пытался, там что то оплачивать пол года назад, но было как то тухло. В итоге сделал иностранную карту.

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Kot Wild

Оплачивать покупки например, переводить деньги, хранить деньги, вот арестуют у тебя счета, как будешь деньги переводить?

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Kot Wild

Нет, давай так, у тебя есть счёт в банке? А зачем он тебе нужен в 2023 году?

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Куртуазный маньерист

есть много клиентов, которые имеют аккаунт в Киви и не имеют банковского счёта?

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