Банк «Открытие» вышел из числа акционеров Qiwi Статьи редакции
Он владел пакетом, который давал ему 13,7% голосующих акций в компании.
- Банк «Открытие» продал пакет в 21 млн акций класса В и перестал быть акционером Qiwi, говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
- По состоянию на 29 апреля 2022 года банк владел около 41% акций класса В, что давало ему 13,7% голосов в Qiwi.
- В Qiwi пояснили Frank Media, что сделку совершили 30 декабря 2022 года — другие её детали в компании не стали комментировать. Кто стал покупателем — неизвестно.
- В июле 2022 года принадлежащая основному владельцу Qiwi Сергею Солонину кипрская компания Dalliance Services Company (DSC) предложила выкупить акции класса В и американские депозитарные расписки платёжного сервиса у их держателей на сумму до $25 млн. В ноябре — выкупить акции на $10 млн, сделку закрыли в декабре, DSC приобрела акции примерно на $4,8 млн.
- В декабре того же года «Открытие» объявил о планах продать акции Qiwi. В тот же день ЦБ закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ.
- Qiwi управляет 14,9 млн виртуальных кошельков и более 96 тысяч терминалов и точек приёма платежей. В уставном капитале компании — 10,4 млн акций класса А (10 голосов) и 52,3 млн — класса В (1 голос).
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Связано как-то с принуждением передачи данных? 🤔
Да и ладно, вечер уже, отдыхать нужно. Хорошего вечера всем 🤘🏻
Скорее с тем, что ВТБ поглотит Открытие целиком и полностью
да ну, да ладно вам. Я почему то думал, что им в плюс было бы иметь там акции
Скорее всего это результат издержек сделок связанных с Точкой и покойным Рокетом
судя по всему вы правы, другого объяснения тут нет
Возможно, все мы здесь понимаем, что ЦБ РФ не мог день в день закрыть сделку, ибо, видимо он сам получает выгоду от этого. Когда продавали Авито, сделку несколько месяцев закрывали, а тут день в день (но опять же, сумма друга, но сути дела не меняет).
Связано с нежеланием подводить киви под санкции
Зачем клиентам нужен Qiwi в 2023 году?
Киви это не только терминалы, но и электронный кошелек и система переводов, а еще киви принадлежит точка
в чём профит это делать через Киви? Может я чего упускаю в этой жизни.
Я использую киви как платёжный альтернативный инструмент, в связи с отсутствием возможности оплаты картой банка РФ за иностранные сервисы.
я пытался, там что то оплачивать пол года назад, но было как то тухло. В итоге сделал иностранную карту.
Оплачивать покупки например, переводить деньги, хранить деньги, вот арестуют у тебя счета, как будешь деньги переводить?
Нет, давай так, у тебя есть счёт в банке? А зачем он тебе нужен в 2023 году?
есть много клиентов, которые имеют аккаунт в Киви и не имеют банковского счёта?