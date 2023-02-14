Финансы
Пограничный Паша

«Совкомбанк» выкупит у «Хоум Кредита» портфель карт рассрочки «Свобода» — их владельцам предложат перейти на «Халву» Статьи редакции

В 2020 году банк выкупил карты рассрочки «Совесть» у Qiwi.

  • О соглашении рассказали два близких к сторонам сделки источника РБК. Соглашение подтвердили предправления «Хоум Кредита» Александр Скабара и первый зампред правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский.
  • По словам последнего, речь идёт о передаче только портфеля карт «Свобода», а клиентам «Хоум Кредита» с такими картами предложат перейти на карты рассрочки «Халва» на льготных условиях. Карты будут автоматически трансформированы в «Халву», клиентам ничего делать не нужно, отметил Скабара.
  • Он добавил, что «Хоум Кредит» решил закрыть направление карт рассрочки: этот продукт занял только 5% в портфеле банка, его поддержка требует больших ресурсов при том, что он сложно масштабируется.
  • Для «Совкомбанка» покупка части портфеля у «Хоум Кредита» аналогична той, что была в июне 2020 года, пояснил Хотимский. Тогда банк купил карты рассрочки «Совесть» у Qiwi.

Клиенты «Свободы» получают доступ к самой крупной мультибрендовой системе лояльности, а также возможность получать кэшбек и процент на остаток собственных средств, чего не было в функционале карты до этого.

Карта «Халва» и её партнёры получают сразу около миллиона новых пользователей. «Совкомбанк» в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки при совершении покупок, и продолжает активно масштабировать бизнес карты рассрочки в опережающем темпе, на фоне стагнации карточного сегмента в целом по рынку. И да, карта рассрочки остается одна — «Халва».

Сергей Хотимский, первый зампред правления «Совкомбанка»
  • Как отмечает РБК, в 2021 году в России стали популярны BNPL-сервисы (buy now pay later) с механикой, похожей на рассрочку. Такие сервисы для оплаты покупок частями, в частности, запустили «Тинькофф», «Яндекс», «Сбер».

#новость #совкомбанк #халва #хоумкредит

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17 комментариев
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Как жаль, что «Совесть» и «Свобода» это лишь названия платежных карт.

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bjorn

Газетный киоск. Покупатель:
— Правда есть?
— Правды нет
— А Россия?
— Вся продана. Есть Труд за 3 копейки.

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Двигаю

По прежнему хорошо)

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А10

Селедку в свободу не заворачивать

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Слава Мак

Как жаль, что шутки про подобные названия всего лишь анекдоты и никаких реальных действий по улучшению ситуации от людей, что так шутят, не последует никогда.

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Юрий Б.

Могли бы начать с себя, управляющую компанию дожать, наконец, и тп

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Kirill

Все за тебя сделай, да принеси)

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Внешний рубин

Меняем свободу на сладости?

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Alexander Golubev

Кредитных крепостных продали.

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Eozvarit

Халва, по факту, чемпион. Чётка!

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Pavel Cree

И почем свободу продаете?

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Михаил Зеленин

Свобода не родина, можно и продать

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Artur Kuramshin

Кто готов променять свободу на халву?
Записывайтесь в очередь пожалуйста

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Seves

пздц)) кредитку назвать свобода))) люто как то

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Spoilerok

Совесть продали.

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неформат

ну понятно же было что хомяк сейчас или перепродадут или по кускам растащут, закрыл их пользу сразу как продались "ростопменеджменту" всё равно бесполезная была как и приложунька, чтоб в совок никакой не записали автоматом

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Irina

Очередная компания продает свою свободу)))

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