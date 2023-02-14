Клиенты «Свободы» получают доступ к самой крупной мультибрендовой системе лояльности, а также возможность получать кэшбек и процент на остаток собственных средств, чего не было в функционале карты до этого.

Карта «Халва» и её партнёры получают сразу около миллиона новых пользователей. «Совкомбанк» в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки при совершении покупок, и продолжает активно масштабировать бизнес карты рассрочки в опережающем темпе, на фоне стагнации карточного сегмента в целом по рынку. И да, карта рассрочки остается одна — «Халва».