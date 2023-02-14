«Совкомбанк» выкупит у «Хоум Кредита» портфель карт рассрочки «Свобода» — их владельцам предложат перейти на «Халву» Статьи редакции
В 2020 году банк выкупил карты рассрочки «Совесть» у Qiwi.
- О соглашении рассказали два близких к сторонам сделки источника РБК. Соглашение подтвердили предправления «Хоум Кредита» Александр Скабара и первый зампред правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский.
- По словам последнего, речь идёт о передаче только портфеля карт «Свобода», а клиентам «Хоум Кредита» с такими картами предложат перейти на карты рассрочки «Халва» на льготных условиях. Карты будут автоматически трансформированы в «Халву», клиентам ничего делать не нужно, отметил Скабара.
- Он добавил, что «Хоум Кредит» решил закрыть направление карт рассрочки: этот продукт занял только 5% в портфеле банка, его поддержка требует больших ресурсов при том, что он сложно масштабируется.
- Для «Совкомбанка» покупка части портфеля у «Хоум Кредита» аналогична той, что была в июне 2020 года, пояснил Хотимский. Тогда банк купил карты рассрочки «Совесть» у Qiwi.
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Как жаль, что «Совесть» и «Свобода» это лишь названия платежных карт.
Газетный киоск. Покупатель:
— Правда есть?
— Правды нет
— А Россия?
— Вся продана. Есть Труд за 3 копейки.
По прежнему хорошо)
Селедку в свободу не заворачивать
Как жаль, что шутки про подобные названия всего лишь анекдоты и никаких реальных действий по улучшению ситуации от людей, что так шутят, не последует никогда.
Могли бы начать с себя, управляющую компанию дожать, наконец, и тп
Все за тебя сделай, да принеси)
Меняем свободу на сладости?
Кредитных крепостных продали.
Халва, по факту, чемпион. Чётка!
И почем свободу продаете?
Свобода не родина, можно и продать
Кто готов променять свободу на халву?
Записывайтесь в очередь пожалуйста
пздц)) кредитку назвать свобода))) люто как то
Совесть продали.
ну понятно же было что хомяк сейчас или перепродадут или по кускам растащут, закрыл их пользу сразу как продались "ростопменеджменту" всё равно бесполезная была как и приложунька, чтоб в совок никакой не записали автоматом
Очередная компания продает свою свободу)))