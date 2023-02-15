Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 февраля: доллар — 73,86 рубля, евро — 79,33 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 73,54 рубля, евро — 79,27 рубля.

Курсы на Forex на 07:31 мск: доллар — 73,97 рубля, евро — 79,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,42 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,72 рубля, евро — по 83,35 рубля.

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«Локо-банк» выйдет на рынок POS-кредитования, полагая, что этот сегмент быстрее всего восстанавливается в «кризисные времена». Опрошенные «Ъ» эксперты, впрочем, отмечают: конкуренция на нём растёт, так как «динамично развивается» и смежный рынок — рынок рассрочек.

Кто и как адаптируется

Весной 2023 года на рынок операторской инфраструктуры выйдет компания ООО «Новые городские сервисы». Она будет строить антенно-мачтовые сооружения. Это поможет снизить цены на размещение базовых станций в Москве, правда, ему рискует помешать дефицит зарубежного оборудования, из-за которого операторы «почти не развивают» сети.

Ряд российских издателей думает выпускать зарубежные книги, которые не могут получить из-за санкций, с помощью изложения — без прямого цитирования, но юристы предупреждают, что близость пересказа к исходному тексту может привести к искам.

Минфин предложил использовать иностранные платёжные системы «дружественных» стран для личных и корпоративных расчётов — причём в том числе для трансграничных. Последние с 2021 года нельзя проводить через зарубежные электронные кошельки в коммерческих целях, пишут «Ведомости».

Какие есть проблемы и трудности

Российские стоматологические клиники жалуются на проблемы с закупкой цемента «Витремера» — его российских аналогов на рынке нет, а на поиск других замен нужно время. Не хватает и шлифовальных дисков американской компании 3M, которая также поставляла обезболивающий препарат «Убистезин», но ушла из России.

ЕС может ввести санкции в отношении «Тинькофф», «Росбанка», а также Фонда национального благосостояния в рамках десятого пакета санкций, пишет Bloomberg. До этого Politico писала, что он также обсуждает введение мер против «Альфа-банка».

Контекст

По итогам 2022 года продажи рынка спецтехники в России упали на 33% по сравнению с 2021-м — до 13,47 тысяч машин. Причина в том, что поставки из Японии и ЕС прекратились, а отечественные производители при этом «не могут» выпускать «значительную часть продуктов» из-за санкций.

За неделю с 6 февраля 2023 года спрос в России на организованные туры в Турцию сократился на 25% по сравнению с предшествующей ей неделей, пишет «Ъ» со ссылкой на турплатформы. Турция была одним из наиболее востребованных направлений для россиян, но туристы не спешат ехать туда после землетрясений.

14 февраля 2023 года ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций — туда попадают те, кто не сотрудничает с налоговыми органами европейских стран. «Ведомости» опросили аналитиков, чтобы узнать, какие могут быть последствия. Те отмечают: странам ЕС теперь придётся применять в отношении России от одной и более защитных налоговых мер, что приведёт к налоговым потерям российских компаний.

«Ведомости» также расспросили экспертов о том, что принесёт VK возможный «переезд» с Британских Виргинских островов в Россию. Они полагают, что так компания снизят риски блокировки бумаг и откроет новые дивидендные возможности.

Совет по правам человека (СПЧ) раскритиковал два «миграционных» законопроекта: по легализации иностранных граждан и «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». СПЧ полагает, что это «укрепит теневую экономику и теневой рынок труда» и создаст политические риски. Правозащитники также не согласны с идеей привлечь к работе с МВД коммерческие структуры для получения прибыли.