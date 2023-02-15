Отчёт «Яндекса» за год: выручка выросла на 46% — до 521,7 млрд рублей, прибыль — 10,8 млрд рублей Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2022 год.
- Общая выручка «Яндекса» в четвёртом квартале 2022 года выросла на 49% и составила 164,8 млрд рублей. За весь год выручка компании увеличилась на 46% — до 521,7 млрд рублей.
- Скорректированная чистая прибыль (непосредственно от бизнеса компании, без учёта переоценки имущества, списаний и другого) за квартал составила 747 млн рублей, за год — 10,8 млрд рублей. В 2021-м она была 5,6 млрд рублей и 8 млрд рублей соответственно.
- В 2022 году «Яндекс» направил 18,5 млрд рублей на выплаты сотрудникам, компенсирующие потерю невозможных к реализации опционов (до «спецоперации» они были частью программы мотивации). В ней участвовали около 10 тысяч человек.
- Выручка от «умных» устройств в четвёртом квартале выросла на 189% год к году, до 11,7 млрд рублей. Выручка в сегменте «Поиск и Портал» (включает поиск, геосервисы, «Яндекс 360», «Погоду», «Новости», «Путешествия», «Алису» и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) — на 47%, до 69,7 млрд рублей.
- Общая поисковая доля «Яндекса» в третьем квартале составила 62,6% (рост на 2,4 п.п. год к году). Поисковая доля на Android выросла на 2,8 п.п., до 62%, на iOS — до 48% (рост на 4 п.п.). Доля мобильной выручки — 59,6% от всей поисковой.
- Общее количество поездок в сегменте «Райдтеха» (сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов) выросло на 17% год к году. Партнёры «Такси» за год заработали 664 млрд рублей. Количество пользователей «Яндекс Go» в месяц выросло на 14% — до 40,2 млн к концу 2022-го.
- Общая выручка «Райдтеха», электронной коммерции и «Доставки» в четвёртом квартале — 85,7 млрд рублей (+63%), за год — 260,8 млрд рублей (+57%).
Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде», а также Delivery Club — с 8 сентября 2022-го) за весь год вырос почти в два раза и составил 308 млрд рублей.
- Доля сторонних продавцов на «Яндекс Маркете» составила 81% — на уровне 2021-го, ассортимент товаров вырос почти в два раза — до 47 млн SKU на конец января 2023-го. Количество активных покупателей на «Маркете» — 14 млн (+43% год к году), активных продавцов — 43,7 тысячи (+83%).
- Другие O2O-сервисы (включают «Яндекс Доставку», доставку из ресторанов в «Еде», «Лавку» в Израиле и несколько «небольших экспериментальных сервисов»): GMV вырос на 59% год к году — до 67 млрд рублей.
Количество подписчиков «Плюса» выросло до 19,3 млн человек. Выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы» (входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия») выросла на 84%, до 12 млрд рублей. Выручка «Классифайдов» (рекламные объявления) выросла на 54%, — до 3,9 млрд рублей. Выручка Yandex Cloud выросла на 136% год к году.
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Доля сливов тоже увеличилась примерно на 1488% год к году.
Не зря «повышенный спрос» сделали
Нехилый такой рост. Спасибо санкциям, "всё на пользу" пошло.
Подняли цену на ~60-70%, вот вам и рост выручки. Сейчас мейджоры поотзывают свой контент в конце февраля, интересно будет посмотреть на количество отписок. Весь рунет уже гудит на тему "кому нахер нужен этот Кинопоиск".
Думаю ситуация не особо критичная, но может быть сложной для дальнейшего роста. У многих подписки на 2-3 года вперёд оплачены по всяким там акциям. Вот продлять или нет - вопрос риторический. Подписку конечно будет поддерживать рост продаж умных устройств.
Другой вопрос, что давление будет вот почему:
- С новой музыкой всё ещё в Яндекс.Музыке беда, хотя уже тот же новый сингл Lost от Linkin Park спокойно можно послушать у отечественных конкурентов.
- Кинопоиск полысеет и будет держаться только на эксклюзивах, которые теперь нужно будет выпускать ежемесячно и не по одному.
- Маркет, Такси и прочие сервисы где важен Плюс уже десятки раз себя дискредитировали тем, что по подписке в определённых обстоятельствах всё дороже, чем без неё. Натурально за лохов порой держат, а зря. Их буквально по фактам ловили несколько раз. Все эти отмазки про тестирование конечно скоро перестанут прокатывать.
В остальном конечно, молодцы. Яндекс.Диск бы прокачивали побыстрее и увереннее. И да, сделайте уже кто-нибудь нормальный аналог Google Keep в России с синхронизацией на всех устройствах. Устал везде просить :D
В том и дело, что даже акциями на годы вперед уже будет сложно заманить. Пользователи отчетливо видят тренд уменьшения количества контента и задумываются не переплачивают ли они, если через, условно, год уже нечего будет смотреть, а заманивают на два-три.И да, сделайте уже кто-нибудь нормальный аналог Google Keep в России с синхронизацией на всех устройствах.
Ну это лучше не к Яндексу, а то очередной слив - и будут ваши заметки гулять по интернетам.
Что-то и небольшая прибыль то для такой компании, порядка 150 млн долларов всего
Кому-то и расходы это доходы. Как считать. ))
Пффф.... как сказал когда-то Оська Рябой "Не важно кто и как голосует — важно, как считают голоса".
"Кадры решают всё".
А хороший бухгалтер вообще на вес золота.
Так это гроайтибигтех, его надо по росту выручки считать, а не по прибыли.
А зачем в долларах считать? Если клиенты все рублёвые ?
А почему нет? Чтобы понимать насколько это много как минимум. У Твиттер, который не гигант рекламы, чистая прибыль за 2021 180+ млн. У Wildberries, ок возьмём в рублях, за 2021 год чистая прибыль 14 млрд рублей. А у Яндекса такие цифры, что кажется не очень много для такой компании.
Ну может твиттер и wildberries кладут эту прибыль в карман, а яндекс направляет на исследования и новые проекты
Не кажется, что тогда для таких сравнений, стоит провести корреляцию зарплат клиентов компаний ? Та же поездка на такси сильно разнится в стоимости ятакси РФ и условный уберсша?
Для справки: Яндекс работает и на зарубежных партнёров
В том году они направили 240 миллионов долларов на компенсации сотрудникам из-за потери опционов.
Вообще, довольно здравое решение в их ситуации, опять же - в 2022-м было не до сверхприбылей.
судя по прогнозам 2023 год тоже будет не для сверхприбылей
Не ну если брать по 10 рублей с клиентов Заправок и по 300 рублей с клиентов Драйва за посадку, то можно и не такие цифры получить.
Кудрин пересчитывал
Всё хорошо, прекрасная маркиза
"И весь 2021 год". Опечатка.
Молодцы!
И отчёт красивый)
Отчет красивый, а с людей берут комиссии бешеные
А где все эти "а что случилось?"
Взяли бы Кудрина раньше, удалось бы на все 146% вырасти за год)
Ой да Кудрин, ой да молодец 👏
А че бы не рубить бабло, когда во многих сферах уже стал монополистом.
Еще и крыша в виде Грефа есть теперь, для обкашливания вопросиков.
Главное блокируй картинки с крабом, да зарабатывай.