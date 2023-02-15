Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года Статьи редакции
Биржевой курс долллара — около 74,5 рублей.
- Курс евро днём 15 февраля 2023 года превысил 80 рублей, на 13:42 мск он составляет 79,79 рублей. Курс доллара на максимуме поднимался до 74,58 рублей.
- По мнению аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», рубль дешевеет на фоне ожидания новых санкций, а также вслед за падением цен на нефть. По данным Bloomberg, Евросоюз в десятом пакете санкций планирует ввести ограничения в отношении десятков физических и юридических лиц. В частности, против «Альфа-банка», «Тинькофф», «Росбанка» и Фонда национального благосостояния России.
- Эксперты «Альфа-Инвестиций» отметили, что рубль слабеет из-за снижения нефтегазовых доходов России.
- Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков добавил, что приближается налоговый период. Экспортёры продают валюту для уплаты налогов, что должно поддержать рубль. Кроме того, поддержку могут оказать налоговые изменения в нефтяной отрасли — по оценке Минфина, они должны принести в бюджет дополнительно 600 млрд рублей.
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До прошлогодних максимумов всё меньше остаётся. Может, не надо?
пессимистичные прогнозы уже просто реалистичные
ну вот) а говорили же что евро crashница) а я опять не могу себе позволить билет в Париж, курасан покушац)
Подожду до сотки, скину часть