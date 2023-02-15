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Вероятный Филипп

«Никогда не сможем научить, какой галочке верить»: Минцифры призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры Статьи редакции

В ведомстве считают, что этим будут пользоваться мошенники.

  • Российским банкам не стоит приучать россиян к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники. Об этом заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

Есть ещё третья история, чего делать точно не надо. Не надо предоставлять услуги через мессенджеры. Призыв к банкам… Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее, потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить и так далее.

Владимир Бенгин (цитата по «РИА Новости»)
  • По словам Бенгина, по разной статистике — «то ли 65%, то ли 85%» — всех вызовов мошенников проходит в WhatsApp*: они маскируются под Центробанк, МВД и так далее, а россияне не замечают, что это звонки в мессенджере.
  • В январе 2023 года переводы по СБП через своего Telegram-бота запустил ВТБ. «Альфа-банк» начал рассылать уведомления клиентам в «VK Мессенджере», а до этого анонсировал открытие карт и денежные переводы в VK и Telegram.
  • В том же месяце Роскомнадзор отнёс Telegram к иностранным мессенджерам с запретом на интеграцию с банками.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #минцифры #банки

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47 комментариев
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 Вася Пражкин
«Никогда не сможем научить, какой галочке верить»
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BLVCK SQUARE

Все украли! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… тоже три

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Влад Борщ

Давайте и онлайн-банкинг через сайты запретим. Все равно никогда людей не научим верному адресу в строке и этим ваши SSL замочкам.

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Мурад Муртазалиев

Не хватает картинки от Тинькофф в стиле "привет,ты че ох..л" )))

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Евгений Широков

Это они ещё не заходили в Твиттер, синие, жёлтые, серые галочки везде. А зная наших, спиздят и себе идею с этой хуетой. Гарантирую, что в одноклассниках и ВК скоро пойдет эта тема.
Подписки с этими верификациями уже давно никак не выделяют.

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Император Нолимоций
синие, жёлтые, серые галочки везде
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Hnorr

Какая прекрасная картинка)))
Только Мария какая-то потрепанная жизнью тут

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Император Нолимоций

На этом полароиде она, конечно, лучше выглядит, согласен.

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Февраль Камшотов

Особенно учитывая, что это Рембрант

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Valentin Dombrovsky
«то ли 65%, то ли 85%» — всех вызовов мошенников проходит в WhatsApp*: они маскируются под Центробанк, МВД и так далее, а россияне не замечают, что это звонки в мессенджере

Гы, мне «из ВТБ» так звонили недавно. Интересно, конечно, что люди «не замечают».

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Евгений Широков

Все тупят по разным причинам и могут что-то не заметить, зависит от ситуации. А другим похер, лишь бы сказать :
- Але?

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Alex Petrofsky

(Внизу уже пошутили 🙁 )

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Верховный Спецоператор

Пьяные просто.

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Андрей Вечерний

Ты кому звонишь?

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Иван Вознюк

Как там с деньгами?

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Lehman Brothers

Какими деньгами? Ты кому звонишь?

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Иван Вознюк

Мне из МВД по вацапу. На фоне колл центр и Украинский акцент. Ржумба

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Rnatery

так украинцы и в россии живут

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Rnatery

Так не написано же из какого приложения звонят

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Valentin Dombrovsky

В телефоне-то?

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Rnatery

да

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Valentin Dombrovsky

Написано.

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Слегка Придурковатый

"...потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить"

Это он так непрозрачно намекает на то, что люди тупые?

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Никита Иванов

Технически уязвимые 😁

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Артём Осипов

как завуалировано сказать ,что люди тупые

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Леонид Гнездилов

Ага, недоразвитые россияне мы. На всякий случай всё надо запретить, только рожать и смотреть первый канал. А то мы не так поймём и не тому проверим.

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Николай Верегин

не повезло им с народом

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Hnorr

Почему непрозрачно?

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Февраль Камшотов

Согласен с минцифры

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Алексей Никитенко

Отлично.

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Анатолий Морозов
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Никита Иванов

С одной стороны логика данных действий присутствует. С другой стороны ну это же стопор на развитие. Зумеры, которые с удовольствием бы пользовались бы банком в телеграмме, не поведутся на мошенников, а пенсионеры, которые уязвимы - не регистрируются в телеграмме.

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Таир Бакиев

но регистрируются в ватцапе

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Lehman Brothers

поддерживаю, а там уже под предлогом "я не видела" может произойти что угодно

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Никита Иванов

А я не думаю, что банки в вацап пойдут. В телеграм скорей всего.

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Alex

Это зумеры, которые "не в ресурсе", не поведутся на мошенников? Социальный инжениринг очень легко действует на всех.

У меня один коллега-джун на работе пошел в фрукторианство, отдал 1 млн отложенных денег, строил дачу кому-то в краснодарстком крае, а когда закончились его деньги "вернулся к родителям".

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Никита Иванов

Да у всех такие истории есть. У меня тоже таких полно. Да, было что кидали, получил опыт. Но суммы, честно, были совсем не большие.

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lakoros

А что такого можно делать в мессенджере для работы с банком?

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Hnorr

Ух ты, здравые идеи от минцифры? А че так поздно сообразили, новости не читают?
Втб и Альфа уже успели присосаться к мессенджерам

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Color Invader

Подтверждаю про галочки и банки в мессенджерах. В Казахстане многие банки имеют представительство в вацапе. Такого количества фишинга ведущего на "официальный вацап банка" я не видел никогда. А как там все тупят, это отдельная песня.

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Вадим Д.

Вот это правильно, здравая мысль! Банковских приложений более чем достаточно.

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Влад

глупость

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Павел Туганов

мошенники всем чем угодно могут пользоваться

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High Stakes

"Вы думаете галочка сильнее, чем слова?" - прокомментировал сенатор Клишас.

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Влад

А ля.

«Никогда не сможем научить, какой галочке верить»: Минцифры призвало банки не оказывать услуги через приложения для смартфонов.

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Престижный бас

В телеге уже продаются emoji со всеми возможными галочками.
На премиум аккаунте добавляешь его как статус, и вот ты уже верифицированный как Илон Маск.

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Erbol Utegenov

Минцифры здорового человека

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