«Никогда не сможем научить, какой галочке верить»: Минцифры призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры Статьи редакции
В ведомстве считают, что этим будут пользоваться мошенники.
- Российским банкам не стоит приучать россиян к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники. Об этом заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.
- По словам Бенгина, по разной статистике — «то ли 65%, то ли 85%» — всех вызовов мошенников проходит в WhatsApp*: они маскируются под Центробанк, МВД и так далее, а россияне не замечают, что это звонки в мессенджере.
- В январе 2023 года переводы по СБП через своего Telegram-бота запустил ВТБ. «Альфа-банк» начал рассылать уведомления клиентам в «VK Мессенджере», а до этого анонсировал открытие карт и денежные переводы в VK и Telegram.
- В том же месяце Роскомнадзор отнёс Telegram к иностранным мессенджерам с запретом на интеграцию с банками.
*принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Все украли! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… тоже три
Давайте и онлайн-банкинг через сайты запретим. Все равно никогда людей не научим верному адресу в строке и этим ваши SSL замочкам.
Не хватает картинки от Тинькофф в стиле "привет,ты че ох..л" )))
Это они ещё не заходили в Твиттер, синие, жёлтые, серые галочки везде. А зная наших, спиздят и себе идею с этой хуетой. Гарантирую, что в одноклассниках и ВК скоро пойдет эта тема.
Подписки с этими верификациями уже давно никак не выделяют.
Какая прекрасная картинка)))
Только Мария какая-то потрепанная жизнью тут
На этом полароиде она, конечно, лучше выглядит, согласен.
Особенно учитывая, что это Рембрант
Гы, мне «из ВТБ» так звонили недавно. Интересно, конечно, что люди «не замечают».
Все тупят по разным причинам и могут что-то не заметить, зависит от ситуации. А другим похер, лишь бы сказать :
- Але?
(Внизу уже пошутили 🙁 )
Пьяные просто.
Ты кому звонишь?
Как там с деньгами?
Какими деньгами? Ты кому звонишь?
Мне из МВД по вацапу. На фоне колл центр и Украинский акцент. Ржумба
так украинцы и в россии живут
Так не написано же из какого приложения звонят
В телефоне-то?
да
Написано.
"...потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить"
Это он так непрозрачно намекает на то, что люди тупые?
Технически уязвимые 😁
как завуалировано сказать ,что люди тупые
Ага, недоразвитые россияне мы. На всякий случай всё надо запретить, только рожать и смотреть первый канал. А то мы не так поймём и не тому проверим.
не повезло им с народом
Почему непрозрачно?
Согласен с минцифры
Отлично.
С одной стороны логика данных действий присутствует. С другой стороны ну это же стопор на развитие. Зумеры, которые с удовольствием бы пользовались бы банком в телеграмме, не поведутся на мошенников, а пенсионеры, которые уязвимы - не регистрируются в телеграмме.
но регистрируются в ватцапе
поддерживаю, а там уже под предлогом "я не видела" может произойти что угодно
А я не думаю, что банки в вацап пойдут. В телеграм скорей всего.
Это зумеры, которые "не в ресурсе", не поведутся на мошенников? Социальный инжениринг очень легко действует на всех.
У меня один коллега-джун на работе пошел в фрукторианство, отдал 1 млн отложенных денег, строил дачу кому-то в краснодарстком крае, а когда закончились его деньги "вернулся к родителям".
Да у всех такие истории есть. У меня тоже таких полно. Да, было что кидали, получил опыт. Но суммы, честно, были совсем не большие.
А что такого можно делать в мессенджере для работы с банком?
Ух ты, здравые идеи от минцифры? А че так поздно сообразили, новости не читают?
Втб и Альфа уже успели присосаться к мессенджерам
Подтверждаю про галочки и банки в мессенджерах. В Казахстане многие банки имеют представительство в вацапе. Такого количества фишинга ведущего на "официальный вацап банка" я не видел никогда. А как там все тупят, это отдельная песня.
Вот это правильно, здравая мысль! Банковских приложений более чем достаточно.
глупость
мошенники всем чем угодно могут пользоваться
"Вы думаете галочка сильнее, чем слова?" - прокомментировал сенатор Клишас.
А ля.
«Никогда не сможем научить, какой галочке верить»: Минцифры призвало банки не оказывать услуги через приложения для смартфонов.
В телеге уже продаются emoji со всеми возможными галочками.
На премиум аккаунте добавляешь его как статус, и вот ты уже верифицированный как Илон Маск.
Минцифры здорового человека