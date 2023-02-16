День 358: центр при РКН запланировал запустить отечественный аналог сервиса Downdetector весной 2023 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 февраля: доллар — 74,2 рубля, евро — 79,56 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,2 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 78,59 рубля, евро — по 84,21 рубля.
Центробанк разрешил банкам и кредитным организациям не ухудшать оценку кредитов мобилизованных россиян и членов их семей, если эти займы взяли до «до даты возникновения у военнослужащих обстоятельств». Разрешение будет действовать до 31 января 2024 года и должно снизить регуляторную нагрузку на организации.
ВЭБ, ЦБ и Минэкономики подготовят критерии, согласно которым станут кредитовать проекты импортозамещения: они должны полагаться на «риск-чувствительный подход». Всего бизнесу собираются предоставить от 5 трлн до 10 трлн рублей в течение двух-трёх лет.
В 2022 году российские банки, входящие в десятку по объёмам активов, ухудшили финансовый результат всего сектора, показав убыток в 197 млрд рублей против прибыли остальных в размере около 400 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование «Эксперт РА».
Кто и как адаптируется
Отечественный аналог сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов, заработает весной 2023 года, сообщил ТАСС директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, отвечающего за запуск. До этого сервис собирались показать ещё в 2022 году.
Какие есть проблемы и трудности
Держатель евробондов Veon (головная компания «Билайна») УК «Лидер» попросил привлечь к рассмотрению иска к «Вымпелкому» клиринговые Euroclear и Clearstream. Компания настаивает, что сделку по продаже российского актива нельзя пропускать без гарантий, что «Вымпелком» выплатит по займам.
Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности заявила, что ограничения на экспорт оборудования и технологий со стороны США, Японии и Нидерландов нанесут «непоправимый ущерб мировой полупроводниковой промышленности и интересам потребителей». Пострадает и Россия, которая надеялась в свете санкций на поддержку от КНР. Если Китай столкнётся с дефицитом оборудования, российским центрам придётся либо разрабатывать свою линейку оборудования, либо перепроектировать то, что уже куплено.
Контекст
Из-за возросшей угрозы стать жертвой кибератаки финансовые организации начали чаще проводить «киберучения» среди сотрудников всех уровней — от работников колл-центров до высшего руководства. Моделируют ситуации с заражением вирусами, попыткой проникнуть в инфраструктуру.
По итогам 2022 года выручка всех компаний строительной индустрии России — это подрядчики государственных строек, девелоперы коммерческой и жилой недвижимости — составила 11,69 трлн рублей. По сравнению с 2021 годом это прирост в 13,9%. Основным стимулом стали бюджетные вливания, так что обеспечили его в основном госстройки.
За 2022 год поток богатых иностранцев, приезжающих в США, сократился на более чем 80% по сравнению с уровнями до пандемии Covid-19. «Программы инвестмиграции были привлекательны для россиян, китайцев, арабов и развивающихся стран, у которых были слабые паспорта с ограниченным безвизовым доступом и низкой экономмобильностью», — цитирует РБК представителя консалтинговой Henley & Partners.
В январе 2023 года товарооборот России с Японией сократился на 23,6% по сравнению с январём 2022-го и составил около $1,38 млрд. Снизились и импорт из России, и экспорт в страну.
За 2022 год количество сервисных центров ремонта электроники в городах-миллионниках сократилось в среднем на 4% (в Москве при этом упало на 10%). Спрос же вырос на 29%, подсчитали в «2ГИС». Закрытие центров участники рынка объяснили уходом из России зарубежных поставщиков, а рост спроса связан с отсутствием гарантии от производителей.
По итогам 2022 году российские виноделы увеличили выпуск вин категории брют практически на 42% год к году — до 6,1 млн. Опрошенные «Ъ» аналитики, говорят, что игристые вина вроде брюта легче производить, чем не игристые.
Уровень зависимости России от импорта из других стран «ниже, чем принято считать», заключили авторы монографии «Импортозамещение в России: вчера и завтра» из ВШЭ. Он находится на уровне США и Индии и ниже развитых стран Евросоюза.
В 2022 году объём сделок по слиянию и приобретению на российском рынке составил $42,9 млрд — это на 7,7% меньше, чем в 2021 году. Большая часть сделок проходила вынуждено: иностранцы избавлялись от российских активов, а россияне — от иностранных.
Новости предыдущего дня, 15 февраля — здесь.
Отечественный downdetector это сайт заглушка с текстом "тебя это ебать не должно"
"Как может, так и работает" (-:
Это как работники колл-центров моделируют заражение вирусами? Кричат, что вирус детектед и беспорядочно бегают или наоборот — парами покидают здание?
Кибер, мать их, учения.
А кто будет отслеживать сбои отечественного аналога сервиса Downdetector? Спецкомиссия ГД по сбоям?
А там сбоев не будет. Там будет просто строгий график работы - с 8 до 17 по московскому времени. Обед с 12 до 13, но в 11.30 уже на лопате. Прием запросов от граждан второй и четвертый четверг месяца с 13 до 14, но раньше 13.30 никого не примут, потому что до 13 обед.
Идеально! Если сбои и прочую лажу занести предварительно в график, то это не сбои, а плановая работа 🤝🏻
Вы приняты. Будете руководить и составлять график работы.
Ура, у мобилизованных будет хорошая кредитная история.
И да — всё как минимум до конца 2024-го.
Ааа, нейросеть, опоздал ты на минутку ;)
Я раньше тебя первый комментарий оставил.
Пляши, юный падаван (-:
Некогда, работать надо
https://youtu.be/dlho15QNPbE
Первый!
Сегодня танцы у девчат? 😃
Во, блин. Думал пирожок призовой дадут, а мне жабу подсунули.
А что это за тема с жабами? И на Реддите ex-tj-шники жаб суют. И тутака.
Россияне, животики не пучит от газиков?"
"По итогам 2022 году российские виноделы увеличили выпуск вин категории брют практически на 42% год к году — до 6,1 млн".
Но херушки.
"Пострадает и Россия, которая надеялась в свете санкций на поддержку от КНР"
Наши деды жили без всех этих сатанинских побрекушек, и ничо - Гитлера победили. И мороженое вкусное было.
Даёшь даун детектор во все государственные структуры!🧘
То ли еще будет, когда начнется отстройка новых территорий. Вот где можно будет целые пилорамы разворачивать. Работой обеспечены все будут, и на долго.Уровень зависимости России от импорта из других стран «ниже, чем принято считать», заключили авторы монографии «Импортозамещение в России: вчера и завтра» из ВШЭ. Он находится на уровне США и Индии и ниже развитых стран Евросоюза.
Скоро отменят ВШЭ такими темпами :DПо итогам 2022 году российские виноделы увеличили выпуск вин категории брют практически на 42% год к году — до 6,1 млн. Опрошенные «Ъ» аналитики, говорят, что игристые вина вроде брюта легче производить, чем не игристые.
Главное что бы вкусно было.
Уровень аналитики у сектантов из ВШЭ поражает, канеш.
Не удивлюсь, если так оно на самом деле и есть. Другой вопрос, что у Америки нет своей Америки, которая бы могла сказать "так, в США не поставляйте" и все бы взяли под козырёк ¯\_(ツ)_/¯