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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 февраля: доллар — 74,2 рубля, евро — 79,56 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 74,75 рубля, евро — 80,14 рубля.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 74,85 рубля, евро — 80,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 78,59 рубля, евро — по 84,21 рубля.

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Центробанк разрешил банкам и кредитным организациям не ухудшать оценку кредитов мобилизованных россиян и членов их семей, если эти займы взяли до «до даты возникновения у военнослужащих обстоятельств». Разрешение будет действовать до 31 января 2024 года и должно снизить регуляторную нагрузку на организации.

ВЭБ, ЦБ и Минэкономики подготовят критерии, согласно которым станут кредитовать проекты импортозамещения: они должны полагаться на «риск-чувствительный подход». Всего бизнесу собираются предоставить от 5 трлн до 10 трлн рублей в течение двух-трёх лет.

В 2022 году российские банки, входящие в десятку по объёмам активов, ухудшили финансовый результат всего сектора, показав убыток в 197 млрд рублей против прибыли остальных в размере около 400 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование «Эксперт РА».

Кто и как адаптируется

Отечественный аналог сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов, заработает весной 2023 года, сообщил ТАСС директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, отвечающего за запуск. До этого сервис собирались показать ещё в 2022 году.

Какие есть проблемы и трудности

Держатель евробондов Veon (головная компания «Билайна») УК «Лидер» попросил привлечь к рассмотрению иска к «Вымпелкому» клиринговые Euroclear и Clearstream. Компания настаивает, что сделку по продаже российского актива нельзя пропускать без гарантий, что «Вымпелком» выплатит по займам.

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности заявила, что ограничения на экспорт оборудования и технологий со стороны США, Японии и Нидерландов нанесут «непоправимый ущерб мировой полупроводниковой промышленности и интересам потребителей». Пострадает и Россия, которая надеялась в свете санкций на поддержку от КНР. Если Китай столкнётся с дефицитом оборудования, российским центрам придётся либо разрабатывать свою линейку оборудования, либо перепроектировать то, что уже куплено.

Контекст

Из-за возросшей угрозы стать жертвой кибератаки финансовые организации начали чаще проводить «киберучения» среди сотрудников всех уровней — от работников колл-центров до высшего руководства. Моделируют ситуации с заражением вирусами, попыткой проникнуть в инфраструктуру.

По итогам 2022 года выручка всех компаний строительной индустрии России — это подрядчики государственных строек, девелоперы коммерческой и жилой недвижимости — составила 11,69 трлн рублей. По сравнению с 2021 годом это прирост в 13,9%. Основным стимулом стали бюджетные вливания, так что обеспечили его в основном госстройки.

За 2022 год поток богатых иностранцев, приезжающих в США, сократился на более чем 80% по сравнению с уровнями до пандемии Covid-19. «Программы инвестмиграции были привлекательны для россиян, китайцев, арабов и развивающихся стран, у которых были слабые паспорта с ограниченным безвизовым доступом и низкой экономмобильностью», — цитирует РБК представителя консалтинговой Henley & Partners.

В январе 2023 года товарооборот России с Японией сократился на 23,6% по сравнению с январём 2022-го и составил около $1,38 млрд. Снизились и импорт из России, и экспорт в страну.

За 2022 год количество сервисных центров ремонта электроники в городах-миллионниках сократилось в среднем на 4% (в Москве при этом упало на 10%). Спрос же вырос на 29%, подсчитали в «2ГИС». Закрытие центров участники рынка объяснили уходом из России зарубежных поставщиков, а рост спроса связан с отсутствием гарантии от производителей.

По итогам 2022 году российские виноделы увеличили выпуск вин категории брют практически на 42% год к году — до 6,1 млн. Опрошенные «Ъ» аналитики, говорят, что игристые вина вроде брюта легче производить, чем не игристые.

Уровень зависимости России от импорта из других стран «ниже, чем принято считать», заключили авторы монографии «Импортозамещение в России: вчера и завтра» из ВШЭ. Он находится на уровне США и Индии и ниже развитых стран Евросоюза.

В 2022 году объём сделок по слиянию и приобретению на российском рынке составил $42,9 млрд — это на 7,7% меньше, чем в 2021 году. Большая часть сделок проходила вынуждено: иностранцы избавлялись от российских активов, а россияне — от иностранных.