Владелец Popcorn Books начал искать покупателя на издательство Статьи редакции
После принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» актив стал «токсичным», объясняют участники рынка.
- Денис Котов рассматривает возможность продать Popcorn Books, но оценку активу пока не даёт, сообщили «Ведомости».
- По словам опрошенных газетой экспертов, стандартный мультипликатор при продаже компании на издательском рынке равняется пяти годовым показателям EBITDA — это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.
- Но теперь закрыть сделку получится «только с существенным дисконтом» — из-за «токсичности» актива, считают они. Впрочем, они допускают, что Котов сможет продать издательство без скидки, если новый владелец получит также текущую «талантливую команду» и «потенциальные бестселлеры в разработке».
- Popcorn Books — независимое московское издательство, основанное в 2018 году. Оно выпускает молодёжную литературу в жанре young adult, которая затрагивает «неудобные» темы: самоидентификацию, сексизм, расизм и другие.
- Долями в нём владели компания «Букмейт Лимитед», директор Bookmate в России Андрей Баев и сооснователь издательства Individuum Алексей Докучаев. В августе 2022 года активы выкупил Денис Котов — совладелец объединённой книжной сети «Читай-город—Буквоед». А первоначальных владельцев в октябре 2022 года признали иноагентами.
- В декабря 2022-го против Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ», которую запретили в том же месяце — вместе с «пропагандой» смены пола. Пока книжные сети убирали из продажи книги ЛГБТ-тематики, издательство «демонстративно украшало обложки» цитатами из статьи конституции, которая гарантирует свободу слова и запрет цензуры, писал депутат Александр Хинштейн.
- Одна из самых популярных книг, выпущенных Popcorn Books, — это «Лето в пионерском галстуке». Согласно Всероссийскому книжному рейтингу, в первом полугодии 2022-го она занимала первое место по объёмам продаж в денежном выражении во всём сегменте художественной литературы.
- В 2021 году выручка ООО «Попкорн букс», по данным «Контур.Фокуса», составила 10,2 млн рублей, а чистый убыток — 1,5 млн рублей. Однако цифры «слабо коррелируют» с реальными объёмами продаж, считают в «Т8 издательские технологии». Они могли составлять порядка 500 млн рублей в год до принятия закона и сократиться вдвое после.
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В какое же дурное время живём...
Так в целом можно сказать про любое время)
Всегда было то, что мешало жить нормально
Не всегда. Нулевые вообще были замечательные, даже с фин кризисом, когда я работу потерял, мама умерла, но всё равно были видны перспективы, какая-то свобода. Но такого пиздеца, как сейчас, даже в 90х не ощущалось. Если аналогию представить: тогда ты всплывал на поверхность, а теперь на дно утягивают....
В целом соглашусь, но сейчас какая-то квинтэссенция этих "помех".
выживаем, а не живем
Вы тут все так пишите, что не понятно, вы подобную литературу одобряете или нет?
О какой именно литературе ты говоришь, бот?
Не говори
Хорошее время для того чтобы изменить подход к жизни
ну или прикинуть как можно жить "после", но это вряд ли в реальность превращается
Зашел на сайт издательства прикольные книги, даже куплю что-нибудь чтобы поддержать
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Кажется, что Россия в полушаге от того, чтобы начать сжигать книги...
Сейчас уже сжигать не нужно, но есть аналог - запреты. Запрещать книги, фильмы, музыку и без пяти минут игры.
О некоторых вещах я бы даже не узнал и не услышал, если бы не запреты. Тут любая маркетинговая стратегия отдыхает. Ничто так не популяризирует продукт, как попадание под запрет.
И в этой порочной логике и есть главная проблема. Концепция объяснения, что такое хорошо и что такое плохо исторически работала лучше.
А любые запреты - чисто деструктивная история, которая может привести к тому, что воспитание происходит как в "Черном зеркале", человек взращивается кастрировано, а позже столкнётся с реальностью, где мир оказывается разнообразный и по-разному трактуемый, а он не приспособлен к взаимодействию с ним. В итоге это приведет к росту конфликтов.
Я всё ещё считаю, что вместо ограничений нужно показывать и объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Должны быть аргументы. Обычный запрет внутренний вопрос не закрывает, а усугубляет. Ну и как мы видим иногда из историй в новостных лентах действует в обратную сторону - усиливает интерес к запрещёнке.
В итоге это может обеспечить совсем не тот результат, который планировался в ходе запретительных мер.
Я всё ещё считаю, что вместо ограничений нужно показывать и объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Должны быть аргументы. Обычный запрет внутренний вопрос не закрывает, а усугубляет.
Абсолютно согласен!
Давать комментарии и пояснения, вот верный путь, если уж так боишься вражьей пропаганды.
Кроме черного зеркала ничего не смотрели?
Да перестаньте. Неужто мы ‘садомистскую’ литературу до перестройки не читали? Новый закон запрещает пропаганду, а не литературу. Понимая эту тонкую разницу можно расширять свои горизонты не подвергая воздействию других и литературу выбирать по принципу качества.
Зачем сжигать, их просто утилизируют. Библиотекарь рассказывает, как по всей стране изымаются книги людей, не понравившихся власти. Без всякого суда - естественно.
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Роботизированных собак не хватает...
Кто-то уже не просто сделал шаг.На Украине библиотеки "списали" 11 миллионов книг на русском языке. https://t.me/verkhovnaradaukrainy/44262
Но это конечно демократично и правильно и в целом ДРУГОЕ.
‼Україна у цивілізований спосіб оновлює бібліотечні фонди й позбувається літератури, що прославляє тоталітарний радянський режим, — заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політикиЄвгенія Кравчук:
🔹За минулий рік в Україні було списано 19 млн книг. З них 11 млн...
‼Україна у цивілізований спосіб оновлює бібліотечні фонди й позбувається літератури, що прославляє тоталітарний радянський режим, — заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політикиЄвгенія Кравчук:
🔹За минулий рік в Україні було списано 19 млн книг. З них 11 млн російською мовою, інші — українською. Йдеться про літературу радянської доби або про пропагандистські книжки.
🔹У кожній бібліотеці закладів вищої освіти залишають по три примірники кожної книжки, що можуть надалі стати об’єктами наукового дослідження.
Раніше Євгенія Кравчук повідомляла, що на сьогодні у публічних бібліотеках України приблизно 44% книг російською мовою, решта українською мовою чи мовами країн ЄС. Тож співвідношення на користь літератури українською мовою необхідно нарощувати.
Комітет гуманітарної та інформполітики
📲 Telegram / Facebook / Сайт / Instagram / Twitter
то есть пол библиотечного фонда на русском...
Что там защищать нужно?
Списали 19млн с них 11 на русском то есть 9млн списали и на украинском.
Списали советские книги то есть 30 летние и более. У меня есть тоже несколько давно надо выбросить.
В общем выбросили старые или очень старые советские книги про ленина. Ужасающая цензура...
антиутопия становится историческим романом
Давно уже сжигает
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Сам нарываюсь на дизлайки :)
Если рассматривать весь этот движ с запретами «радужности» вне контекста, что ситуация происходит в России. Мне, как человеку обычному, глубоко всё равно вся эта параллельная тусовка. Каждый имеет право на жизнь и её попытки продолжения, так сказать. И всегда будут альтернативщики в той или иной области. Вот только сейчас из-за моды, пропаганды и хрен пойми чего в том же процветающем западном саду огромное количество того, что должно являться личной жизнью меньшинства и не более. Данное явление, как ни крути является отклонением, ведь если подумать, то основная наша функция — стать сильнее и продолжить род. Почему это должно касаться большинства? Ну радуйтесь в сторонке... Только не надо через принцип Овертона закладывать подобные мыслишки в умы ещё не окрепших детей.
И вопрос к рассуждению. Огромное количество книг переводятся и тиражируются в России. Как правило, это бестселлеры, популярные издания или то, что улучшает так или иначе жизнь большинства людей (бизнес, психология и т.п.). То есть переводят книги, которые потенциально принесут прибыль за счёт количества покупок. А за чей счёт переводят и издают книги подобной темы? Уж точно не найдется такое количество любопытствующих в махрово-ватниковой стране и такой шаг не принесет прибыли априори.
И ещё момент. Когда-то это считалось отклонением (я про соотношение обычных и альтернативщиков). Сейчас же на другом конце света это считается нормой и большинство в комментах ниже троллят людей, кто против. Изучите нынешние процессы, когда педофилию там же, на западе, пытаются сделать нормой. Что вы скажите, уважаемые защитники подобных изданий и те, кто говорят, что «в цивилизованных странах трава зеленее»? Для погружения в тему изучите выпуски Такера Карлсона, который является консерватором и патриотом США. Как только замолчат заморские адекваты и «норма» поползет по планете... Вы тоже будете за педофилию?
Странно что подобное издательство можно продать, оно должно быть полностью закрыто и ликвидировано.
Какая у вас лексика современная: "ликвидировать", "закрыть"... страшный вы человек, еще и лицо свое прячете( что конечно понятно, но ничего хорошего о вас не говорит... разве что, что вы сами себя принять не можете
Комментаторы, хватит пропагандировать нетрадиционную ориентацию !!!!! В России мужчин не хватает, а вы дурью занимаетесь((( Да, вот именно в дурное время живём!(
Мне мужчин хватает. А вам почему нет?
Он сотрудник военкомата, ему на мобилизацию тяжело найти мужчин
Так нужно просто мобилизовать женщин! Тогда постепенно уравняется количество.
Вот же ж за душу взяло — аж пришлось зарегистрироваться.
Нимфомания в чистом виде?
Так чего там было-то про традиционное общество, чуждые навязываемые ценности, скрепы, семью как союз мужчины и женщины? Или сейчас бригада 15-Р прибежит и объяснит, что люди скупают все тиражи, чтобы их сжечь?
Надо было назвать Poopcorn books )
У всех фото не показывает?
подростки думаю очень расстроятся этой новостью