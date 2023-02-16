Банки у нас такие продвинутые, с моделями, системами антифрод-защиты, они должны это делать. Человек более беззащитен перед мошенниками, чем финансовая организация. <...> Системы защиты могут создать только финансовые институты, которые эти услуги предоставляют.

Безусловно, нужно принимать этот закон: то есть, если переводятся деньги на счёт мошенника (а у ЦБ есть база данных, по ней видно, что это счёт мошенника), во-первых, этот счёт мошенника нужно быстрее блокировать, а во-вторых, туда деньги человек не должен переводить хотя бы в течение двух дней.