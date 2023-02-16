«Человек беззащитнее»: глава ЦБ призвала банки возмещать клиентам украденные средства и ускорить блокировки мошенников Статьи редакции
А ещё заявила о продлении ограничений на снятие валюты.
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- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина вместе представителями «Сбера», ВТБ и платёжной системы «Мир» выступила на форуме «Кибербезопасность в финансах». Трансляция велась на YouTube-канале ЦБ.
- Набиуллина заявила, что пока «перелома» в борьбе с мошенниками в России не произошло: в 2022 году объём операций без согласия клиентов вырос по сравнению с 2021-м на 4,29%. При этом сохраняется высокий уровень мошенничества при помощи социальной инженерии — но с этим нужно бороться и добиться того, чтобы люди не боялись отвечать на звонки, подозревая, что звонят мошенники.
Про возврат средств клиентам
- Она также отметила, что банки должны нести ответственность перед своими клиентами и возвращать им средства, которые те потеряли в результате мошенничества. По мнению Набиуллиной, человек может быть финансово грамотен (в том числе — работать в банке), но в некоторые моменты жизни всё равно становится уязвим к психологическому влиянию — поэтому знания не всегда спасают.
- Кроме того, Набиуллина отметила, что банкам нужно продумать систему принудительной блокировки переводов, если известно, что средства уходят мошенникам. А «перелома» можно добиться, если получится достигнуть «перелома в вопросе возмещения ущерба» — это вынудит банки активнее заниматься антифродом.
- ЦБ предложил возвращать украденные мошенниками деньги ещё в 2021 году, а в 2022 — установить сроки возврата до 30 дней в зависимости от суммы. Зампредседателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов во время форума отметил, что банк планирует запустить подобный проект уже в мае 2023 года.
Обмен информацией между банками
- Кроме того, на форуме обсудили вопрос об обмене данными о мошенниках между банками — для этого нужно создать единый подход к этому. В «Сбере» отметили, что готовы делиться информацией и уже обсудили с другими банками предложения, как это можно сделать. В ЦБ эту идею поддержали — по мнению Набиуллиной, это ускорит борьбу с мошенниками.
Продление ограничений на снятие валюты и работа банков в мессенджерах
- ЦБ планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты: их ввели в марте 2022 года, а затем продлили до 9 марта 2023-го. Глава ЦБ уточнила, что пока регулятор не видит возможности для системной либерализации валютных ограничений: большую часть из них сняли, остались лишь те, что «важны для финансовой стабильности».
- Также она отметила, что ЦБ не видит дополнительных технологических рисков для банков от использования Telegram-каналов. 15 февраля Минцифры призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры — так как если приучить к этому россиян, этим могут воспользоваться мошенники.
- На форуме директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин уточнил, что банки могут взаимодействовать с клиентами через мессенджеры. Но это взаимодействие должно быть безопасным.
Да и с чего бы ему произойти? Ведь:ЦБ не видит дополнительных технологических рисков для банков от использования Telegram-каналов
И «подсластила» пилюлю:заявила о продлении ограничений на снятие валюты
Ты хоть спишь, кушаешь?
Сплю я ночью, обед давно прошёл, Вы б не волновались.
Вот она преданная аудитория, переживает всем сердцем😅
Или ждёт, когда я копыта отброшу (-:
Воспользуемся базой: «говоришь на меня, переводишь на себя»
Служат сутки через трое под одним аккаунтом
Лучше б с себя начали. И сами банки б не воровали и не занимались незаконным удержанием средств. С мошенниками они собрались бороться...
Согласен. Можно думать о себе все что угодно, только не надо думать, что мы являемся полноценными собственниками счетов или бизнеса.
Все это говорит об убогости системы банковской защиты транзакций в России. Вангую, что с уходом международных карточек ушли и технологии, которые осуществляли защиту транзакций между ними. Теперь Наебулина будет рассказывать как условно "прикладывать подорожник к оторванной конечности".
вы слишком высокого мнения об уровне автоматизации на условном западе) уверяю вас, наши банки гораздо более продвинутые в этой части, включая межбанковский обмен и защиту транзакций. банковская автоматизации в США застряла в начале 2000-х. UI/UX примерно там же
это правда, всё познаётся в сравнении
Зря вы так, у нас неплохой финтех по сравнению даже с западными странами, по крайней мере был до войны
Б..ть, чтобы реализовывать это предложение , нужны законы и регламенты, которые будут это регулировать на уровне закона, а не надо банкам сделать все самим, а потом разбираться на основе чего банк это решение принял и судиться с клиентами.
Ей бы в гос думу идти , чтобы депутаты закон прорабатывать, а не просто говорить "сделайте мир все безопастно, клиенты страдают"...
Да, иначе это ещё большее самоуправство банков. Вот только есть проблема - депутатов настоящих нет.
Если банки будут делать все сами, то они опробуют различные способы и выберут какой лучше. Если заставить их делать все "по закону", то получится как всегда
"призвала" звучит как то что-ли не обязательно в поле юридически - денежных отношений физика и банка
Сначала распродали золотовалютные ресурсы, а теперь предлагают инвестировать в металлы.. Скоро уже инвестировать не во что будет с такой политикой
Какой-то невероятный стыд с интерлиньяжем
Забавно. Ведь уже давно мошенники обсудили на форуме обмен данных между банками.
Месяц назад достаточно близкий мне человек, стал жертвой мошенников на сумму 700000 рублей, мошенники использовали банк ВТБ.
После подачи заявления, потерпевшим был признан банк, а человек обязан дальше выплачивать оформленный на него кредит.
Банк порвет свое седалище, дабы остаться потерпевшим в любом факте мошенничества.
я вообще не хочу чтоб ко мне звонили с холодными обзвонами! Мое время мне дорого, мой личный телефон для меня, моих родных и друзей и для звонков друзей моих друзей, когда они получили мой номер от наших общих друзей. Т.е. ко мне могут позвонить с незнакомого номера, но я категорически не хочу слышать там - "мы из сбербанка, у нас предложение" - катитесь колбаской далеко и надолго!!!
PS есть вариант для холодных звонков, за такие звонки звонящие должны платить мне деньги, т.е. каждый холодный звонок должен быть платным для звонящего в пользу абоненту, до которого хотят дозвониться!
За чей счет будут возмещать деньги при мошеннических операциях?
очевидно, что за счет банков. в целом банки вполне могут эффективно с этим бороться. деньги же ни в никуда уходят а на счет в другой банк и с этим можно бороться межбанковской интеграцией и антифродом.
Для этого нет закона, а не возможности.
И нет счет банка тут не причем. Банк не должен брать на себя ответственность если клиент отдает все данные и отдает деньги другим людям.
они уже берут, внедряя антифрод.
Внедрение механизмов != ответственность. Просто еще один сервис для удобства, не более. Естественно увеличивая стоимость услуг для пользователя.
это нормально, за безопасность надо платить
За скорость тоже, хотели моментальные переводы - привет мошенники, иначе обратно на телеграф.
да, обратная сторона повышения удобства сервиса - это появление уязвимостей. об этом и речь
вот клиенты и платят
да, это же бизнес.
С украинским акцентом (на заднем плане шум офиса):
- Здравствуйте, это отдел клиентской поддержки банка ВТБ. Подскажите, вы сейчас отправляли заявку на кредит/смену мобильного телефона/перевод?
Они даже научились отвечать на вопрос чей Крым. Говорят -не отвечают на политические вопросы
Если уж сделают возможность взаимодействия с банковским счетом через мессенджеры, то это будет удобно(если это будет так, как я себе представляю). Главное чтобы все работало, но мошенники всегда найдут лозейку, как бы ни старались этого избежать банки
Я правильно понимаю, что если работодатель мне заплатил зарплату наличкой, меня ограбили на улице и украли все зарплату, я пошел к работодателю повторно получать зарплату?
Если вашу зарплату украли из сейфа работодателя, то да.
возмещать украденные средства? смешно, очень смешно
Вот так вот ваши сбережения превращаются в сбережения ЦБ. Су__