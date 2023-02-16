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Казенный Артем

«Гознак» запустил бета-версию приложения для инвестиций в золотые и серебряные монеты Статьи редакции

Изготовитель займётся их продажей инвесторам, обратным выкупом и хранением.

  • Бета-версия приложения «Гознак.Инвестиции» доступна на Android и в вебе. Будет ли версия для iOS, не уточняется. С помощью сервиса пользователи смогут управлять своими инвестициями в физическое золото в онлайне, сообщили в «Гознаке».
  • Сейчас пользователи могут удалённо покупать, продавать и оставлять на хранение золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей и три рубля соответственно. Стоимость покупки и продажи монет в сервисе основаны на их рыночных котировках и соответствующих учётных ценах, которые ежедневно устанавливает ЦБ.
  • Пока чтобы пополнить счёт и выполнять операции с монетами, нужно подтвердить свою личность в торговом салоне Московского монетного двора. В будущем это ограничение «Гознак» планирует убрать и сделать регистрацию полностью в онлайне.
  • Продажей монет инвесторам, их обратным выкупом и хранением занимается сам «Гознак». Монеты хранятся в специальной охраняемой зоне на территории Московского монетного двора. Срок хранения неограничен. Инвесторы при желании могут забрать купленные монеты.
  • В 2022 году россияне купили более 50 тонн физического золота, писали «Ведомости». На первом этапе производитель рассчитывает занять 5% этого рынка.
Скриншоты «Гознака»

#новость #гознак #инвестиции #золото

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44 комментария
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 Вадим Д.

Добавляй к любому слову "Инвестиции" в конце или "Сбер" в начале — и всё получится.

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Pavel Cree

Во втором случае — всё получится, кроме публикации в AppStore.

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неформат

по-моему за слово инвестировать и его производные в этой стране уже по морде должны давать 🤪

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Вася Пражкин
нужно подтвердить свою личность в торговом салоне Московского монетного двора

Ага, с 13:00 до 14:00 каждый третий вторник четного месяца. С собой принести справку из психневрологического диспансера и все прививки начиная с 3-х летнего возраста.

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ЯД

Ты там был хоть раз?

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Степан Геничев

А ты?

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Дарья Смолякова

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Эпик

С интерфейсами у нас всегда тяжело

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Иван Вялков

Тинькофф смог в интерфейс

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Эпик

Я про гос.)

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Иван Вялков

ну у госуслуг вполне норм

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Эпик

Это скорее исключение

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Иван Вялков

но чёт других приложений от гос-ва не помню

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Эпик

Зато веба дофига)

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Илья Волочков

А мне наоборот не нравится интерфейс Тинькофф. Особенно в инвестициях, всё сделано максимально ужасно: кнопку "вывода" спрятали, почему-то по умолчанию список купленных активов показывается не полностью (кнопка "показать ещё"), "календарь" в "что купить", но самая главная претнзия — всё засунули на одну страницу...И ИПО, и сбор заявок на размещения облигаций, и "топы" акций, и "автоследование", и статьи... Ничего не структурировано, всё раскидано. У ВТБ в 100 раз лучше сделано.

А банковское приложение у Тинькофф не лучше. Просто свалка уже, не банковское приложение, а какой-то Инстаграм-Яндекс-Карты-Афиша-Пикабу...

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Иван Вялков

хз, по мне, интерфейс Тинькофф банка отличный, да и возможность купить все там - привлекает

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Эпик

Суперапп))

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Алексей Никитенко

Вообще полная x..я, а не утверждение.

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Эпик

Вай

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Илья Волочков

А что не так? Купить\продать легко, баланс посмотреть легко, на очную встречу записаться тоже. Всё структурировано. Что ещё надо?

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Эпик

Имелся ввиду UI)

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Дарья Смолякова

Монета ZZ Владимир Победоносец - двадцать два рубля

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ЯД

И купюра IS Дарья Смолякова - 15 гривен)))

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Степан Геничев
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Сергей Степанов

я и сам золотые монеты могу чеканить. чем больше дураков, тем веселее грефу

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Иван

https://numismat.ru/articles.shtml?id=445
РСФСР-СССР сразу после революции чеканили золотые царские червонцы для расчетов с заграницей, при наличии штампа червонца РСФСР. Почему? А потому, что золото из СССР считалось плохим.
Так и здесь, вроде как есть запрет ЕС на покупку российского золота. На граждан РФ это вроде бы распространяться не должно. Мне кажется, что есть риск что Победоносца в скупке в условной Австрии у вас могут не купить.
Поэтому надо покупать Крюгерранды, Соверены и прочие золотые моменты из стран развитого капитализма. Лично я сделаю лучше запас гречки.

Советская чеканка «царского» золота
До настоящего времени отдельными частными исследователями высказывались гипотезы о советской…
numismat.ru
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Не очень хороший человек
А потому, что золото из СССР считалось плохим.

Ага, золото, считалось, плохим... 🤡 Цена на золото (если оно не краденое) во всем мире +- одна.

Новые монеты, конечно, имеют добавленную стоимость, но, опять же, через 50 лет будут стоить неплохо. При одно условии, что это золотые монеты! а не 585.

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Иван

https://numismat.ru/articles.shtml?id=445
Рекомендую статью к прочтению.

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Андрей Комягин

актуальная тема. инвестиции в золото сейчас как раз в тренде. спрос на золото вырос в 5 раз с повышением рисков традиционных инвестиций.

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Aleksei M

Ага да, именно поэтому.

Доллар не выдают просто.

В эти монеты это бред для буратин. Лучше бетонная коробка

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Андрей Комягин

доллар вполне можно купить в банках. но инвесторы перестали в него инвестировать. золото вполне ликвидный актив в среднесрочной и долгосрочной перспективе

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Бинарный Ёж

Золото, ликвидный? Лол.

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Андрей Комягин

ну рынок считает иначе. рост спроса на золото об этом явно говорит. тренд не только в РФ.

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Бинарный Ёж

191 УК РФ и таможенные процедуры иного мнения.

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Андрей Комягин

причем тут незаконный оборот и инвестиции?

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Бинарный Ёж

При том, что золото нельзя "обналичить", передавать p2p и вывести за границу. Вы "инвестируете" в тот же фиат, полностью подконтрольный ЦБ.

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Андрей Комягин

а по вашему инвестиции не должны никем контролироваться? в других государствах по вашему как то иначе рынок устроен?

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Aleks Sch

Бабки привлекают. А может приставам сделать запрет брать вклады? Тогда сразу и привлекут бабла нормально

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Энтони Лавджой

Серево

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Ivan sss

Интересно, почему-то никто до сих пор не рассмотрел ситуацию, что все таким образом "наинвестированное" золото в какой-то момент просто отберут на нужды страны. А учитывая, что физически это золото вообще находится где-то в е**нях в одном месте, то и ходить далеко не надо.

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Наивный рак

И золото на нужны страны. Да и самого инвестора тоже на нужны страны пустят.

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Ivan sss

Купил жене золото, чтобы в случае чего хоть на что-то жила. В итоге и самого призвали, и золото конфисковали. Удобно, да

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Игорь Протасов

Как я понял в данном случае монеты можно получить на руки.

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Natalie Brown

о, золотые монеты, прям как при царском времени )

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