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Финансы
Полина Лааксо

День 359: владелец постаматов и ПВЗ PickPoint столкнулся с финансовыми трудностями Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ТЦ «Кожевники»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 февраля: доллар — 74,76 рубля, евро — 79,97 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 74,92 рубля, евро — 79,95 рубля.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 74,97 рубля, евро — 79,88 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,73 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 78,78 рубля, евро — по 84,23 рубля.

Кто и как адаптируется

Минсельхоз собрался снизить пошлины на импорт огурцов и помидоров, если цены на овощи продолжат расти. По подсчётам ведомства, в начале февраля 2023 года 1 кг огурцов в опте стоил на 15,3% больше, чем годом ранее (133,9 рубля), а помидоров — на 11,8% (125,9 рубля).

Шведская компания Ingka Group, владеющая IKEA и торговыми центрами «Мега», начала искать покупателей на весь портфель, сообщило РБК со ссылкой на источники на рынках ритейла, инвестиций и недвижимости. Сама Ingka Group комментировать «слухи» отказалась и добавила, что ТЦ «Мега» продолжают работать.

Источник: РБК

Минэкономразвития подготовило список отраслей, развитие которых нужно России для достижения технологического суверенитета, а также «структурной адаптации экономики». При финансировании проектов из этих отраслей банки смогут применять сниженные риск-коэффициенты, что упростит привлечение денег на развитие. Речь о разработках электроники, проектировании самолётов и автомобилей, поставок комплектующих и другом.

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Какие есть проблемы и трудности

Логистическая PickPoint перестала принимать заявки на отправку посылок из большинства российских городов. В разговоре с «Ъ» она пояснила, что столкнулась со сложностями в финансировании иностранными акционерами, пытается погасить долги перед контрагентами вроде «Золотого яблока» и Lamoda, а также ведёт переговоры с инвесторами (о чём — неизвестно).

Ежегодно издательская группа «Эксмо-АСТ» будет терять «по четверти пакета зарубежных авторов», которые приостановили сотрудничество с компанией. Это связано с тем, что контракты в издательском бизнесе, как правило, действуют в среднем пять лет, рассказал «Ведомостям» глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Договоры на выпуск книг Джоан Роулинг и Эрнеста Хемнгуэя, например, уже истекли, а контракты на Стивена Кинга истекут через пять лет.

Контекст

Евросоюзу не удалось включить в десятый пакет санкций, который страны хотят принять к 24 февраля, санкции на экспорт российского ядерного топлива и алмазов, сообщил источник ТАСС в Брюсселе. По его словам, эти ограничения — практически последний вариант мер в отношении экспорта из России. Они «могли бы стать основными».

В 2022 году заметнее всего в российских торговых сетях сократился ассортимент непродовольственных товаров — это бытовая химия, уходовые средства и товары для гигиены, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт аналитиков NielsenIQ: падение составило 16,2%. Сокращение объясняют уходом иностранных брендов.

По итогам 2022 года в Россию завезли 3,38 млн ноутбуков — это на 29,6% меньше, чем в 2021 году, подсчитали аналитики GS Group. Больше всего техники поставили тайваньская MSI (556 тысяч устройств), а также китайские Huawei (428 тысяч) и Lenovo (415 тысяч). После них расположилась американская HP (377 тысяч).

В январе 2023 года объём торгов на российском валютном рынке упал на 40% по сравнению с декабрём 2022-го и составил 5,4 трлн рублей. Опрошенные «Ведомостями» участники финансового рынка считают: это не спекулятивная ситуация, а структурная — связанная с падением доходов от экспорта.

В 2022-м крупнейшие производители пива в России AB InBev Efes и «Балтика» сократили выпуск по сравнению с 2021 годом. У первого производство снизилось до 223,29 млн дал, или почти на 2%. У второго — на 4,7% до 197,42 млн дал. По словам аналитиков, международные компании вынуждены оптимизировать бизнес в России.

По данным «Кинопоиска», за 2022 год спрос на сериалы упал на 27% год к году (спрос измеряется изучением проектов в поисковиках, на сайтах телеканалов, стримингов и так далее). Аналитики объясняют тенденцию уходом Netflix, переносами премьер, а также общим падением спроса на развлекательный контент.

Новости предыдущего дня, 16 февраля — здесь.

#новость

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39 комментариев
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 Вадим Д.

Слабо Минсельхозу дать стране беспошлинных огурцов? Мелких, но много?!

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Системный утюг

Ага. Огурчики дороже чем мясо уже месяц. Особенно убивают местные длинноплодные уродства ценой как крыло боинга. ЦФО, ежли что

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Вадим Д.

Подтверждаю. Охренеть просто 300 г внятных огурцов, которые не моролизи 5 раз и которые в руке не расплываются протоплазмой, 300-350 ₽ стоят, т.е. штука за кг. Э, где там эти, эльбрусо производятлы и ракетозапускатели? Может в сезон пусть выходят на грядки?

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Случайный торшер

вас почитать, так прям балованные мы стали. Середина февраля, они в огурцах перебирают))

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Системный утюг

Самое интересное, что помидоры зимой всегда были дороже, а сейчас в два раза минимум они дешевле огурцов. У нас в области тепличных комплексов огуречных - десятки, каждую ночь с трассы М-4 видно зарево освещения их, работают и открываются новые постоянно. А в магазине посмотришь и кажется, что их везут примерно с Марса, оттуда логистика дороговато выходит

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Случайный торшер

за воду, по сути(

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Oleg Rico

В этом году помидоры действительно дешевле а самое главное намного вкуснее

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Alex Nosov

ДВФО та же ерунда. Но длинноплодые у нас Китай. Местные от губернаторского сыночка короткие и страшные. Ну и ценой тоже как мясо.

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Случайный торшер

может, лучше просто недорого?

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Вадим Д.

За недорого нам пупырышки с них брить и продавать будут.

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Bacceti Sphodromantis

А в этом что-то есть. Сucumber pimples

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Вадим Д.

Мутим стартап?

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Deschain

Переводим цену в погонные метры и продаём нарезкой колечки толщиной в 1 см.

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Вадим Д.

0,95 — сейчас так принято (-:

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Alex Nosov

и измерять в литрах

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Deschain

Бизнес план готов 👍 го к нотариусу, учредительные составлять!

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Случайный торшер

Я не понимаю, севкав-длинноплодные и луховицкие пупырчатые - не справляются? Страна не может обеспечить себя огурцами?

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Вадим Д.

Луховицкие на 1,5-2 месяца появляются и хватеньки, по крайней мере у нас в регионе. А регион по меркам страны сильно рядом с Луховицами.

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Alex Nosov

странно, что говорят про снижение пошлин, а не про импортозамещение... это же какая гениальная идея пропадает - перепрофилировать очередной автозавод в огуречную фабрику. Как раз и сезон подходит)

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Случайный торшер

Автотор уже предлагал, чтобы люди были заняты, на картошку.

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Alex Nosov

Это очень хорошая идея, но госдуме привычнее работать сидя и с закрытыми глазами

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ЯД

При чем здесь размер огурцов?

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Александр Привалов

Потому что именно их размер даёт прохладу, свежесть и, скорее всего, силу земли.

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Bacceti Sphodromantis

Как в анекдоте: я не могу глубже. Могу чаще.

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Слегка Придурковатый

"Больше всего поставили техники MSI — 556 тысяч устройству. После неё идут китайские Huawei (428 тысяч) и Lenovo (415 тысяч), а также американская HP (1,1 млн)"

1,1 млн больше 556 тыс. Инфа 1488%.

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Полина Лааксо
Автор

отказываюсь это комментировать, спасибо </3

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Случайный торшер

вот, опять это смущение

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Sergey T

Насколько я понимаю, 1,1 млн было в 2021 году. В 2022 было 377 тыс

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Полина Лааксо
Автор

вы все во всем правы, я не дожила до выходных, извините

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Corbyan

Да там в целом неплохо бы вычитать весь текст. Куча ошибок, пропущены слова, неправильные падежи

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Слегка Придурковатый

"...а также общим падением спроса на развлекательный контент"

Логично. Нафига нам эти ваши нетфликсы, когда у нас этого развлекательного контента щас - на любом новостном сайте вагон и маленькая тележка.

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Вадим Д.
Минэкономразвития подготовило список товаров

А там не товары, там целые отрасли, которые должны воспрять (а кое-что и роиться заново), чтобы эти товары хотя б в перспективе изготовить и довести до потребителя, который не будет ждать десятки лет, да ещё придётся отдать 5–10 трлн ₽ из общего кармана.

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Александр Привалов
отрасли, которые должны воспрять (а кое-что и родиться заново)

А кое-что и впервые.

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Доктор Богомол Тобогган

Скукота 🥱

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Neutron
Минэкономразвития подготовило список отраслей, развитие которых нужно России для достижения технологического суверенитета

про суверенитет рассказывают вот уже 20 лет заявляя что на это нужно 1.5 года. При том что ограничений на технологичные товары и станки толком не было. В реальности даже тогда на это нужно было десятки лет. а какой прогноз сейчас на достижение технологического суверенитета?

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Юрий Б.

Уверен, минимум 5 лет

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Вадим Д.

«Эксмо-АСТ» осталось 4 года до потери последних зарубежных авторов. Пора запасаться впрок не сахаром и солью, а книгами.

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Александр Привалов

Судя по ценам на оные, людям проще один раз купить читалку за 6k, чем книги по 700/шт

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OrthoTox

А не справится ли ИИ с функциями всего Минэка?

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