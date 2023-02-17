Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":611230,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":611230,"gtm":null} 2302 просмотров

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 февраля: доллар — 74,76 рубля, евро — 79,97 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 74,92 рубля, евро — 79,95 рубля.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 74,97 рубля, евро — 79,88 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,73 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 78,78 рубля, евро — по 84,23 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Кто и как адаптируется

Минсельхоз собрался снизить пошлины на импорт огурцов и помидоров, если цены на овощи продолжат расти. По подсчётам ведомства, в начале февраля 2023 года 1 кг огурцов в опте стоил на 15,3% больше, чем годом ранее (133,9 рубля), а помидоров — на 11,8% (125,9 рубля).

Шведская компания Ingka Group, владеющая IKEA и торговыми центрами «Мега», начала искать покупателей на весь портфель, сообщило РБК со ссылкой на источники на рынках ритейла, инвестиций и недвижимости. Сама Ingka Group комментировать «слухи» отказалась и добавила, что ТЦ «Мега» продолжают работать.

Источник: РБК

Минэкономразвития подготовило список отраслей, развитие которых нужно России для достижения технологического суверенитета, а также «структурной адаптации экономики». При финансировании проектов из этих отраслей банки смогут применять сниженные риск-коэффициенты, что упростит привлечение денег на развитие. Речь о разработках электроники, проектировании самолётов и автомобилей, поставок комплектующих и другом.

Какие есть проблемы и трудности

Логистическая PickPoint перестала принимать заявки на отправку посылок из большинства российских городов. В разговоре с «Ъ» она пояснила, что столкнулась со сложностями в финансировании иностранными акционерами, пытается погасить долги перед контрагентами вроде «Золотого яблока» и Lamoda, а также ведёт переговоры с инвесторами (о чём — неизвестно).

Ежегодно издательская группа «Эксмо-АСТ» будет терять «по четверти пакета зарубежных авторов», которые приостановили сотрудничество с компанией. Это связано с тем, что контракты в издательском бизнесе, как правило, действуют в среднем пять лет, рассказал «Ведомостям» глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Договоры на выпуск книг Джоан Роулинг и Эрнеста Хемнгуэя, например, уже истекли, а контракты на Стивена Кинга истекут через пять лет.

Контекст

Евросоюзу не удалось включить в десятый пакет санкций, который страны хотят принять к 24 февраля, санкции на экспорт российского ядерного топлива и алмазов, сообщил источник ТАСС в Брюсселе. По его словам, эти ограничения — практически последний вариант мер в отношении экспорта из России. Они «могли бы стать основными».

В 2022 году заметнее всего в российских торговых сетях сократился ассортимент непродовольственных товаров — это бытовая химия, уходовые средства и товары для гигиены, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт аналитиков NielsenIQ: падение составило 16,2%. Сокращение объясняют уходом иностранных брендов.

По итогам 2022 года в Россию завезли 3,38 млн ноутбуков — это на 29,6% меньше, чем в 2021 году, подсчитали аналитики GS Group. Больше всего техники поставили тайваньская MSI (556 тысяч устройств), а также китайские Huawei (428 тысяч) и Lenovo (415 тысяч). После них расположилась американская HP (377 тысяч).

В январе 2023 года объём торгов на российском валютном рынке упал на 40% по сравнению с декабрём 2022-го и составил 5,4 трлн рублей. Опрошенные «Ведомостями» участники финансового рынка считают: это не спекулятивная ситуация, а структурная — связанная с падением доходов от экспорта.

В 2022-м крупнейшие производители пива в России AB InBev Efes и «Балтика» сократили выпуск по сравнению с 2021 годом. У первого производство снизилось до 223,29 млн дал, или почти на 2%. У второго — на 4,7% до 197,42 млн дал. По словам аналитиков, международные компании вынуждены оптимизировать бизнес в России.

По данным «Кинопоиска», за 2022 год спрос на сериалы упал на 27% год к году (спрос измеряется изучением проектов в поисковиках, на сайтах телеканалов, стримингов и так далее). Аналитики объясняют тенденцию уходом Netflix, переносами премьер, а также общим падением спроса на развлекательный контент.