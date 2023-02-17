Владелец «Мега» и IKEA начал искать покупателя на торговые площади — РБК Статьи редакции
С учётом дисконтов стоимость активов может составить $2,5-3 млрд.
- Шведский холдинг Ingka Group, владеющий магазинами IKEA и торговыми центрами «Мега», задумался о продаже всей недвижимости в России, рассказали источники РБК на рынках недвижимости, инвестиций и ритейла. В пресс-службе Ingka Group отказались комментировать «слухи» и отметили, что ТЦ продолжают работу.
- Окончательное решение о продаже всех российских активов ещё не принято, отмечают собеседники издания. Переговоры находятся на начальной стадии, а потенциальных покупателей пока двое. Кто они — неизвестно.
- В России Ingka Group принадлежит 2,3 млн м² площадей, из них 1,8 млн м² «арендопригодные», подсчитали эксперты «INFOLine-Аналитики». Это 14 центров «Мега», помещения IKEA и участки земли, на которых компания когда-то собиралась начать строительство новых помещений.
- Оценка портфеля могла бы составить более $10 млрд, считают в консалтинговой Nikoliers. В «INFOLine-Аналитике» полагают, что его «справедливая» стоимость — как минимум $5 млрд. Но один из критериев правкомиссии при одобрении сделок с «недружественными» странами — это дисконт не менее 50% от рыночной стоимости актива. Так что с учётом скидок речь может идти уже о $2,5-3 млрд.
- Основанная в 1943 году Ingka Group пришла в Россию в 2000 году, открыв первый гипермаркет IKEA. Первая «Мега» заработала в стране в 2002 году, пишет РБК.
- 3 марта 2022 года IKEA приостановила деятельность в России, закрыв магазины и «заморозив» импорт и экспорт. В июне она сообщила, что продаст заводы и предупредила ТЦ о расторжении договоров аренды. В июле начала финальную распродажу на сайте и завершила её в августе.
- 16 февраля 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс». Условия и сумму сделки не озвучили, закрыть её планируют «в ближайшее время».
- О будущем торговых центров «Мега» Ingka Group практически не говорила, но в сентябре 2022 года, например, IKEA отказалась от запланированных инвестиций в строительство новой станции метро в Казани — она должна была расположиться рядом с ТЦ.
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Смысл Меги в том, что там есть якорный арендатор Икее, который приводит стабильный трафик клиентов.
Как без Икеи развивать Меги, владельцы не понимают, поэтому, если не найдут способ возврата Икеи в страну, будут продавать.
Сейчас выгоднее площади икеи разделить на кучу отдельных магазинов, т.к. рассвет малого предпринимательства.
Точно также как развивают Меги в Алмате, насколько я помню, владелец у них один, напомню что икеи в Казахстане нету.
Это заблуждение, либо верно но точно не для всех Мег. Икею посещают только за товарами для дома, за которыми люди не каждый месяц ходят, если не сказать раз в год и реже. А в Меге сто других магазинов для повседневного либо ежемесячного посещения. Так что всепропальщикам отбой
Не, ну кто там предлагал переоборудовать ТЦ под выпуск беспилотников?))))
И хот дог уже не хот дог,
И горчица не та и кетчуп...
И хот дог уже не хот дог
И горчица не та и кетчуп...
Но как же так? Икее ведь невыгодно терять такой огромный рынок… Они ведь вернутся через пару месяцев…
Пока отвечал, уже вернулись. И покаялись. И макдональдс обратно привели.
Да не, они ошибались. Конечно это выгодно икее
Сейчас всё продадут, а потом будут писать что Икея ищет способы вернуться
Дисконт при продаже, правкомиссия? У нас что тут: совок?)
При чём тут совок? Правкомиссия - это православная комиссия.
А вы почитайте как в США продают что-то, что каким-то образом задело государство. Все то же самое. Какие-то комиссии, специальные постановления и т.д.
Всё наоборот. Наконец-то до нас дошёл свободный демократический вечер США, которые знает толк в санкциях, ограничениях и всяких потолках на цены.
это отчаянная попытка избавится от активов побыстрее
люди из клуба "они одумаются и вернутся" сейчас наверное очень расстроились
Они просто уже обанкротились без российских покупателей, вот и решили продавать последнее. А мы ведь предупреждали.
Да не, в очередную победу запишут. Там уже выше в комментах не ИКЕА завлекала людей в Меги, а наоборот магазинчики завлекали в ИКЕА 🤷
А вот и продолжение вчерашней дискуссии. Кто там говорил, что Икея скоро вернется потому и ТЦ придерживает?
Вот и ответ - не будет этого.
Они не могут ответить без хайлайта вашего комента в системе мониторинга.
Используйте ключевые слова.
Казань лишилась станции метро
Нам этот ваш метро и нахой не нужОн, как говорится
Где цены по €600? Непорядок.
Бляха, вот как появятся там вещевые рынки и всякие многомебели.
шторку подержи, разорался.
Потом пойдём диван поглядим! в зАААлу (Ц)
"Вернутся, куда они денутся"
Готов купить, есть 2 миллиона
After a few years...
Никому не нужны эти здания.. ща народ не загонешь куда-то переться, чтобы купить тоже самое, что и на Ozon только в тридорога
Я недавно посчитал сколько стоит икеевский стеллаж "Ивар" производить и продавать своими силами, потому что из-за этих стеллажей война на авито. Цена в районе 6-7 тысяч, я уверен, что это дорого для нынешнего покупателя. И вот итог такой, что по прежним икеевским ценам таких стеллажей больше не будет, кому от этого легче?
деревьям