Финансы
Полина Лааксо

Владелец «Мега» и IKEA начал искать покупателя на торговые площади — РБК Статьи редакции

С учётом дисконтов стоимость активов может составить $2,5-3 млрд.

Источник: РБК
  • Шведский холдинг Ingka Group, владеющий магазинами IKEA и торговыми центрами «Мега», задумался о продаже всей недвижимости в России, рассказали источники РБК на рынках недвижимости, инвестиций и ритейла. В пресс-службе Ingka Group отказались комментировать «слухи» и отметили, что ТЦ продолжают работу.
  • Окончательное решение о продаже всех российских активов ещё не принято, отмечают собеседники издания. Переговоры находятся на начальной стадии, а потенциальных покупателей пока двое. Кто они — неизвестно.
  • В России Ingka Group принадлежит 2,3 млн м² площадей, из них 1,8 млн м² «арендопригодные», подсчитали эксперты «INFOLine-Аналитики». Это 14 центров «Мега», помещения IKEA и участки земли, на которых компания когда-то собиралась начать строительство новых помещений.
  • Оценка портфеля могла бы составить более $10 млрд, считают в консалтинговой Nikoliers. В «INFOLine-Аналитике» полагают, что его «справедливая» стоимость — как минимум $5 млрд. Но один из критериев правкомиссии при одобрении сделок с «недружественными» странами — это дисконт не менее 50% от рыночной стоимости актива. Так что с учётом скидок речь может идти уже о $2,5-3 млрд.
  • Основанная в 1943 году Ingka Group пришла в Россию в 2000 году, открыв первый гипермаркет IKEA. Первая «Мега» заработала в стране в 2002 году, пишет РБК.
  • 3 марта 2022 года IKEA приостановила деятельность в России, закрыв магазины и «заморозив» импорт и экспорт. В июне она сообщила, что продаст заводы и предупредила ТЦ о расторжении договоров аренды. В июле начала финальную распродажу на сайте и завершила её в августе.
  • 16 февраля 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс». Условия и сумму сделки не озвучили, закрыть её планируют «в ближайшее время».
  • О будущем торговых центров «Мега» Ingka Group практически не говорила, но в сентябре 2022 года, например, IKEA отказалась от запланированных инвестиций в строительство новой станции метро в Казани — она должна была расположиться рядом с ТЦ.

#новость #ikea #мега

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66 комментариев
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 Alexey Dymov

Смысл Меги в том, что там есть якорный арендатор Икее, который приводит стабильный трафик клиентов.
Как без Икеи развивать Меги, владельцы не понимают, поэтому, если не найдут способ возврата Икеи в страну, будут продавать.

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DeA

Сейчас выгоднее площади икеи разделить на кучу отдельных магазинов, т.к. рассвет малого предпринимательства.

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7 комментариев
Wojak

Точно также как развивают Меги в Алмате, насколько я помню, владелец у них один, напомню что икеи в Казахстане нету.

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1 комментарий
DeA

Это заблуждение, либо верно но точно не для всех Мег. Икею посещают только за товарами для дома, за которыми люди не каждый месяц ходят, если не сказать раз в год и реже. А в Меге сто других магазинов для повседневного либо ежемесячного посещения. Так что всепропальщикам отбой

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15 комментариев
Степан Фадеев

Не, ну кто там предлагал переоборудовать ТЦ под выпуск беспилотников?))))

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7 комментариев
Армен Арзуманян

И хот дог уже не хот дог,
И горчица не та и кетчуп...

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1 комментарий
ААА

И хот дог уже не хот дог
И горчица не та и кетчуп...

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Pavel Cree

Но как же так? Икее ведь невыгодно терять такой огромный рынок… Они ведь вернутся через пару месяцев…

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Император Нолимоций

Пока отвечал, уже вернулись. И покаялись. И макдональдс обратно привели.

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Bames Jond

Да не, они ошибались. Конечно это выгодно икее

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Aleksey

Сейчас всё продадут, а потом будут писать что Икея ищет способы вернуться

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Стартапер-пессимист

Дисконт при продаже, правкомиссия? У нас что тут: совок?)

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Слегка Придурковатый

При чём тут совок? Правкомиссия - это православная комиссия.

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1 комментарий
Николай Филимонов

А вы почитайте как в США продают что-то, что каким-то образом задело государство. Все то же самое. Какие-то комиссии, специальные постановления и т.д.

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2 комментария
Андрей Кайгородов

Всё наоборот. Наконец-то до нас дошёл свободный демократический вечер США, которые знает толк в санкциях, ограничениях и всяких потолках на цены.

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Денис Волков

это отчаянная попытка избавится от активов побыстрее

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Дмитрий Фокин

люди из клуба "они одумаются и вернутся" сейчас наверное очень расстроились

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Pavel Cree

Они просто уже обанкротились без российских покупателей, вот и решили продавать последнее. А мы ведь предупреждали.

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Soulis

Да не, в очередную победу запишут. Там уже выше в комментах не ИКЕА завлекала людей в Меги, а наоборот магазинчики завлекали в ИКЕА 🤷

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Ray Smith

А вот и продолжение вчерашней дискуссии. Кто там говорил, что Икея скоро вернется потому и ТЦ придерживает?
Вот и ответ - не будет этого.

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Случайные фотографии

Они не могут ответить без хайлайта вашего комента в системе мониторинга.
Используйте ключевые слова.

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1 комментарий
Роберт Депримов

Казань лишилась станции метро

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Eddie II

Нам этот ваш метро и нахой не нужОн, как говорится

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Вадим Д.

Где цены по €600? Непорядок.
Бляха, вот как появятся там вещевые рынки и всякие многомебели.

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Случайный торшер

шторку подержи, разорался.
Потом пойдём диван поглядим! в зАААлу (Ц)

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Андрей К.

"Вернутся, куда они денутся"

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Ale K

Готов купить, есть 2 миллиона

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sunblade

After a few years...

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Перечитатель

Никому не нужны эти здания.. ща народ не загонешь куда-то переться, чтобы купить тоже самое, что и на Ozon только в тридорога

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ANTON

Я недавно посчитал сколько стоит икеевский стеллаж "Ивар" производить и продавать своими силами, потому что из-за этих стеллажей война на авито. Цена в районе 6-7 тысяч, я уверен, что это дорого для нынешнего покупателя. И вот итог такой, что по прежним икеевским ценам таких стеллажей больше не будет, кому от этого легче?

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Мистер Блондин
кому от этого легче?

деревьям

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