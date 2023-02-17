Финансы
Полина Лааксо

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с апреля 2022 года Статьи редакции

Курс на 17 февраля от ЦБ — 74,76 рубля.

Источник: Мосбиржа
  • Курс доллара утром 17 февраля 2023 года превысил 75 рублей: на 09:53 мск американская валюта стоила 75,21 рубля. На открытии торгов при этом рубль показал себя «стабильно», отмечали аналитики «Интерфакса».
  • Последний раз доллар переходил этот рубеж 25 апреля 2022 года — тогда цена сделок на Мосбирже дошла до 75,56 рубля. Исторический максимум пришёлся на 9 марта того же года, когда доллар вырос до 120 рублей.
  • По мнению аналитиков ПСБ, рубль дешевеет из-за низкой активности экспортёров, а доллар в принципе укрепляется по отношению к разным валютам развитых и развивающихся экономик. С первым заявлением согласны и эксперты, опрошенные «Ъ». Последние также добавили, что на курс давят заниженные ожидания по валютным поступлениям.
  • Ещё одна из причин — усиление «санкционной риторики», полагают в ИК «Велес Капитал». К 24 февраля 2023 года Евросоюз хочет подготовить десятый пакет санкций против России, в который могут войти ограничения SWIFT-переводов для «Тинькофф» и «Альфа-банка» и санкции на экспорт и импорт технологий и высокотехнологичных товаров.
  • В отделе инвестиций УК «Первая» считают, что рубль могут поддержать ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ, а также выплата налога на добычу полезных ископаемых. Аналитики не исключают, что ключевую ставку до конца 2023 года могут повысить до 8-8,5%.
  • Курс евро на Мосбирже на 10:19 мск составил 80 рублей. Он превысил эту отметку 15 февраля 2023 года — тоже впервые с апреля 2022-го.
Финансы
Полина Лааксо
«Об уровнях конца ноября нужно забыть»: аналитики рассказали РБК, каким видят курс доллара в 2023 году Статьи редакции

После праздников российская валюта окрепнет, так что доллар может упасть и до 62 рублей, узнали «РБК Инвестиции». Но в течение 2023-го курс останется нестабильным и при самом негативном сценарии может превысить отметку в 80 рублей за доллар.

Источник: «Банки.ру»

#новость #курсдоллара

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32 комментария
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 Вадим Д.

Ох, Полина, впереди ещё так много "вершин": и ранее покорённых, и, возможно, когда-то не взятых )-:

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Случайный торшер

а когда определятся, 0.6 или 200?

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Вадим Д.

Ну ты чего вот сидишь и раскачиваешься, ладно ещё сама, а ежели ситуацию раскачаешь? А так-то на днях, видимо, будет очередной интересный ход.

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Wittgenstein
А так-то на днях, видимо, будет очередной интересный ход.

Со времен Ивана Грозного так говорили на Руси и еще ни разу не ошиблись. Причем так можно говорить ежедневно, и всегда будешь прав.

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Roman

Уже американские газеты анонсировали, что 21/02/23 объявят народу о воссоздании Российской Империи в границах 1913 года...

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Системный утюг

Где можно сие прочесть, сударь?

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Roman

@pezduza

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Системный утюг

Это, наверное, очень авторитетное издание. Но проверять я его не стану

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Случайный торшер

Так и не подходи ко мне. А то войдём в резонанс и за"колебания"ся оба)))

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Мурад Муртазалиев

Как забавно рвутся ватники, когда говоришь им, что это рубль падает, а не доллар растет 🤭

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Случайный торшер

Мне вообще не понятна это игра слов. Почему вообще так говорят, что чужая валюта растёт? По отношению к чему, к рублю? А почему про рубль на территории рублей не говорят в сравнении с чужими валютами? Ведь логически и "национально" про него первостепенно надо говорить.

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Vitaly Ya

Удивляли люди, бегущие в банки открывать вклады под 7% при курсе 55руб

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Евгений Широков

Вклад впринципе опасное дело при нашем раскладе. Их государство забирало в 90-ые, заберут и в наши дни по необходимости и пофиг будет по 55 или 120.

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Alex Nosov

поэтому покупаем слитки и храним под подушкой

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Случайный торшер

я тебя вычислю по твоему тяжёлому бегу к пароходу.

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Андрей Иванов

Осторожно, так можете нарваться на человека со стальными яйцами

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Alex Nosov

с золотыми))

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Случайный торшер

этого по звону

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Vitaly Ya

Не думаю. Девальвация с инфляцией и так их забирают тихо и без шума.

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Инга Русланова

соточка не за горами. и это только начало

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Pavel Cree

Рублей целых 100, а доллар всего один. Выкусите, пиндосы.

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Утка-хрутка

Все нормально, чтобы не происходило мы всегда выиграем. Генетический и культурный код таков.

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Инга Русланова

в с первого канала сюда прямиком штоль?

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Pavel Cree

Даже если мы проигрываем, на самом деле мы выигрываем, но отрицательно.

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Евгений Колпаков

//ограничения SWIFT-переводов для ... «Альфа-банка»

Это точно актуально? Разве они со SWIFT'ом сейчас?

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Альфа-Банк

Сейчас не получится перевести валюту в другой банк через нас. Из-за ограничений мы не можем гарантировать доставку и получение денег.

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sunblade

Как по нотам. 17 февраля 2022 курс доллара был 75 руб. Закупаемся баксами на всю котлету и ждем 24 февраля 2023 ?

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iDark Ogr

ЦБ если будет повышать ставку то это просто финиш

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Stanislav Tepikin

Ничего, скоро крах доллара же, какая разница какой курс сейчас, только больнее падать будет им.

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Alex Nosov

это сарказм или диагноз?

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Stanislav Tepikin

Это всем известно, в телевизоре помёт сказал уже много раз об этом.

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Случайный торшер

он провидец.

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