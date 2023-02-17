Финансы
Серый блик

Дополнительный сбор с бизнеса в 2023 году соберут в виде налога, а не «добровольного взноса» — Минфин Статьи редакции

Он не затронет малые предприятия и нефтегазовый сектор.

  • Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли за 2021-2022 года будет реализован через «налоговый инструментарий» , рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство полагает, что общая сумма сбора составит около 300 млрд рублей.
  • Для этого подготовят поправки в налоговое законодательство, пояснил министр. Сумма сбора будет рассчитываться от размера прироста прибыли в период 2019-2020 годов и 2021-2022 годов.
  • Детали того, в какой форме будет осуществлять сбор сейчас обсуждаются с бизнесом, заявил Слуанов. Он также отметил, что это не затронет малый бизнес и нефтегазовый сектор — по нему уже приняли «целый ряд налоговых новаций», которые позволяют бюджету получить часть дополнительных доходов.
  • 8 февраля 2023 года The Bell со ссылкой на источники сообщило, что РСПП предложил правительству увеличить налог на прибыль для бизнеса на 0,5%. Так союз ответил на предложение властей выплатить 200-250 млрд рублей в федеральный бюджет в виде «добровольного взноса». Бизнес счёл идею правительства нереализуемой, заявил глава РСПП Александр Шохин.
  • После этого вице-премьер Андрей Белоусов подтвердил, что правительство обсуждает с бизнесом выплату в 2023 году крупными компаниями однократного «добровольного взноса», но о повышении налогов речи не идёт.

#новость #налоги

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80 комментариев
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Налоговый дым

# Детали того, в какой форме будет осуществлять сбор сейчас обсуждаются с бизнесом.

Прям вижу, как приезжают в офис к бизнесмену, и начинают обсуждать добровольные взносы.

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Доктор Богомол Тобогган

Забыли сколько направлялось траншей в поддержку Дерипаски и прочих буквально пару лет назад?

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2 комментария
Последний спрей

Вполне реально

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1 комментарий
Артем Якимов

ОПГ

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Андрей Вечерний
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Слегка Придурковатый
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NoForkPlease

Самоизоляция, самозанятость, частичная мобилизация, обнуление, денацификация, налоговый маневр… интересно как обзовут этот финт?

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Дарья Смолякова

Специальная налоговая инновация

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1 комментарий
Киприан Лейн

Отрицательная субсидия.

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1 комментарий
Alex R

А что случилось? Санкции же только на пользу

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Иван Иванов

Конечно, на пользу. Сделать этот налог регулярным и потихоньку повышать - ещё больше пользы будет.

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Дарья Смолякова

ФНС: налог
Предприниматели: добровольный взнос
чиновники: налоговая инновация
Правительство: Специальная налоговая операция
Гражданин: WTF

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Hero

Пользователь vc: коммент

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4 комментария
Иван Серик

Два года назад получи доход, оплати налог. А теперь доплатитес, мы решили, что мало собрали.

Бандитизм на государственном уровне!

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Егор Егоров

Да, именно так. Работаешь, думаешь заработал, а через год-два оказывается в минусе остался. Умом Россию не понять...)))

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4 комментария
Николай Верегин

А это лишь начало.

Дефицит бюджета, и ухудшение уровня жизни россиян давно предсказали.

Но что говорили?Что это только к лучшему, и на пользу. И вообще Европа замерзает, в США рекордная инфляция, и прочее.

Вот Европа не замерзла, США не загнили, а в вашем кармане рука ФНС уже глубже, скоро до жопы дойдет.

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Marina

Не дойдёт, а выйдет. С обратной стороны, ткскть.

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1 комментарий
Mik Petrov

Что то не видно, чтобы кто то стал жить хуже.

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Дмитрий Н.

Через год добровольность увеличат на 100%

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Доктор Богомол Тобогган

Штош, когда по олигархам запад ударял санкциями, государство им помогало. Настало время вернуть должок.

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Игорь Протасов

Вы дальше мысль развивайте.
Из-за кого санкции, которыми ударили

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14 комментариев
Soulis

Ору
Ну и подробностей пока, конечно, мало, но я так понимаю, что средний бизнес тоже скинется?
Кстати, жду комментариев в духе "300 млрд на всех - это же копейки, чего бухтеть то?"

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Bastard

Всего лишь одна мармеладка из всей пачки

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Свиридова Наталья

А где же триллионы бюджетных денег, с телека ещё вчера вещали - что у государства денег и золота девать не куда!! Как так то???

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Oleg Ast

золото быстро не продать. Оно в цене начнет падать. Да и покупать сейчас могут не только лишь все...

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Артём Акулов

Эти 0,5 пп в скором времени будут оплачены клиентами крупного бизнеса. Понятно, что дыра в бюджете, нужно ошкуривать, но в итоге 300 млрд соберут с обычных людей, а владельцы крупного бизнеса ничего не потеряют.

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Андрей Кайгородов

Откуда эти холопские настроения в комментариях? Правительство решило, что НЕ будет облагать налогом малый бизнес, как предлагал РСПП ( увеличить налог для всех). И что основная нагрузка пойдет на крупный бизнес. А это значит что наша промышленность выпустит больше вооружений и это увеличит шансы того, что лично ты или твой брат, сват, отец или сын вернётся с сво с руками и ногами и не будет грудью закрывать вражеский дот.

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ondefeat

Реально? А крупный бизнес деньги откуда возьмет? Не со своих ли клиентов? Не повышая ли стоимость услуг и не сокращая ли издержки?

И при чем тут ВПК? Как производство связано с тем, кого обложили налогами а кого нет?

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2 комментария
Александр Озерцов

Да-да-да, санкции, налоги, всё нам на пользу. Для нас же стараются, бестолочей)

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1 комментарий
Foma Kiniaev
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Дарья Смолякова

п. .1.14.5 Постановления:
Просьба добровольный взнос налоговый передавать в чемодане с колбасой.

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Aleksei M

Откровенность, конечно, зашкаливает жизнь «по понятиям»

Покровы сброшены

https://www.rbc.ru/economics/17/02/2023/63ef44379a794758a850bc71?from=from_main_1

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Alexander Tipugin

Добровольно-принудительный единоразово-ежегодный сбор :)

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Neutron

интересно ли бизнесменам, которым предлагают инвестировать в России, вкладываться в надежде на прибыль если в любой момент могут налоги пересчитать задним числом и не будешь даже знать на что именно рассчитывать. Думал что заработал, а отработал в ноль. Ну раз прецедент будет, кто гарантирует что не войдет в привычку

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Любовь Гол

Крупный бизнес обязан делиться. Есть с чего.

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Александр Озерцов

Он платит налоги. С чего он ещё с кем-то должен делиться? И с кем именно по вашему мнению должен, можно список фамилий?

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Джо Б

Любовь Гол вы признаны крупным бизнесом и обязаны добровольно поделиться

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Андрей К

Хорошо хоть не 300 млрд долларов.

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Наиль Гирфанов

А прогрессивное налогообложение вводить не хотят))

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Zoringer

Для тех, у кого «результаты были сильно в плюс» (Белоусов) есть рэкет государственного масштаба

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Илья Петраков

всех перевести на зарплату в конвертах!

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Перечитатель

Сбер, это не крупный бизнес, это же стартап

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Dmitry Voloshin

Гениально. Сначала отдать на приватизацию все ресурсы (чтобы топы и владельцы строили себе гигантские особняки в Европе, заказывали огромнейшие яхты), донатить постоянно в них, давать возможность уходить (сокращать) от налогов. А теперь клянчить у них какие-то сущие копейки.

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виктор сикрит
«добровольного взноса»
Сумма сбора будет рассчитываться от размера прироста к прибыли
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Вадим Д.

«Добровольно? Принудительно!»
Сделайте им герб с девизом.

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Вася Пражкин

То есть взнос будет не добровольный, а принудительный? Ну спасибо, отец родной, «порадовал»!

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Дарья Смолякова

У меня единственный вопрос: Когда будет введен Натуральный налог?

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