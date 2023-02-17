Дополнительный сбор с бизнеса в 2023 году соберут в виде налога, а не «добровольного взноса» — Минфин Статьи редакции
Он не затронет малые предприятия и нефтегазовый сектор.
- Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли за 2021-2022 года будет реализован через «налоговый инструментарий» , рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство полагает, что общая сумма сбора составит около 300 млрд рублей.
- Для этого подготовят поправки в налоговое законодательство, пояснил министр. Сумма сбора будет рассчитываться от размера прироста прибыли в период 2019-2020 годов и 2021-2022 годов.
- Детали того, в какой форме будет осуществлять сбор сейчас обсуждаются с бизнесом, заявил Слуанов. Он также отметил, что это не затронет малый бизнес и нефтегазовый сектор — по нему уже приняли «целый ряд налоговых новаций», которые позволяют бюджету получить часть дополнительных доходов.
- 8 февраля 2023 года The Bell со ссылкой на источники сообщило, что РСПП предложил правительству увеличить налог на прибыль для бизнеса на 0,5%. Так союз ответил на предложение властей выплатить 200-250 млрд рублей в федеральный бюджет в виде «добровольного взноса». Бизнес счёл идею правительства нереализуемой, заявил глава РСПП Александр Шохин.
- После этого вице-премьер Андрей Белоусов подтвердил, что правительство обсуждает с бизнесом выплату в 2023 году крупными компаниями однократного «добровольного взноса», но о повышении налогов речи не идёт.
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# Детали того, в какой форме будет осуществлять сбор сейчас обсуждаются с бизнесом.
Прям вижу, как приезжают в офис к бизнесмену, и начинают обсуждать добровольные взносы.
Забыли сколько направлялось траншей в поддержку Дерипаски и прочих буквально пару лет назад?
Вполне реально
ОПГ
Самоизоляция, самозанятость, частичная мобилизация, обнуление, денацификация, налоговый маневр… интересно как обзовут этот финт?
Специальная налоговая инновация
Отрицательная субсидия.
Комментарий недоступен
А что случилось? Санкции же только на пользу
Конечно, на пользу. Сделать этот налог регулярным и потихоньку повышать - ещё больше пользы будет.
ФНС: налог
Предприниматели: добровольный взнос
чиновники: налоговая инновация
Правительство: Специальная налоговая операция
Гражданин: WTF
Пользователь vc: коммент
Два года назад получи доход, оплати налог. А теперь доплатитес, мы решили, что мало собрали.
Бандитизм на государственном уровне!
Да, именно так. Работаешь, думаешь заработал, а через год-два оказывается в минусе остался. Умом Россию не понять...)))
А это лишь начало.
Дефицит бюджета, и ухудшение уровня жизни россиян давно предсказали.
Но что говорили?Что это только к лучшему, и на пользу. И вообще Европа замерзает, в США рекордная инфляция, и прочее.
Вот Европа не замерзла, США не загнили, а в вашем кармане рука ФНС уже глубже, скоро до жопы дойдет.
Не дойдёт, а выйдет. С обратной стороны, ткскть.
Что то не видно, чтобы кто то стал жить хуже.
Через год добровольность увеличат на 100%
Штош, когда по олигархам запад ударял санкциями, государство им помогало. Настало время вернуть должок.
Вы дальше мысль развивайте.
Из-за кого санкции, которыми ударили
Ору
Ну и подробностей пока, конечно, мало, но я так понимаю, что средний бизнес тоже скинется?
Кстати, жду комментариев в духе "300 млрд на всех - это же копейки, чего бухтеть то?"
Всего лишь одна мармеладка из всей пачки
А где же триллионы бюджетных денег, с телека ещё вчера вещали - что у государства денег и золота девать не куда!! Как так то???
золото быстро не продать. Оно в цене начнет падать. Да и покупать сейчас могут не только лишь все...
Эти 0,5 пп в скором времени будут оплачены клиентами крупного бизнеса. Понятно, что дыра в бюджете, нужно ошкуривать, но в итоге 300 млрд соберут с обычных людей, а владельцы крупного бизнеса ничего не потеряют.
Откуда эти холопские настроения в комментариях? Правительство решило, что НЕ будет облагать налогом малый бизнес, как предлагал РСПП ( увеличить налог для всех). И что основная нагрузка пойдет на крупный бизнес. А это значит что наша промышленность выпустит больше вооружений и это увеличит шансы того, что лично ты или твой брат, сват, отец или сын вернётся с сво с руками и ногами и не будет грудью закрывать вражеский дот.
Реально? А крупный бизнес деньги откуда возьмет? Не со своих ли клиентов? Не повышая ли стоимость услуг и не сокращая ли издержки?
И при чем тут ВПК? Как производство связано с тем, кого обложили налогами а кого нет?
Да-да-да, санкции, налоги, всё нам на пользу. Для нас же стараются, бестолочей)
п. .1.14.5 Постановления:
Просьба добровольный взнос налоговый передавать в чемодане с колбасой.
Откровенность, конечно, зашкаливает жизнь «по понятиям»
Покровы сброшены
https://www.rbc.ru/economics/17/02/2023/63ef44379a794758a850bc71?from=from_main_1
Добровольно-принудительный единоразово-ежегодный сбор :)
интересно ли бизнесменам, которым предлагают инвестировать в России, вкладываться в надежде на прибыль если в любой момент могут налоги пересчитать задним числом и не будешь даже знать на что именно рассчитывать. Думал что заработал, а отработал в ноль. Ну раз прецедент будет, кто гарантирует что не войдет в привычку
Крупный бизнес обязан делиться. Есть с чего.
Он платит налоги. С чего он ещё с кем-то должен делиться? И с кем именно по вашему мнению должен, можно список фамилий?
Любовь Гол вы признаны крупным бизнесом и обязаны добровольно поделиться
Хорошо хоть не 300 млрд долларов.
А прогрессивное налогообложение вводить не хотят))
Для тех, у кого «результаты были сильно в плюс» (Белоусов) есть рэкет государственного масштаба
всех перевести на зарплату в конвертах!
Сбер, это не крупный бизнес, это же стартап
Гениально. Сначала отдать на приватизацию все ресурсы (чтобы топы и владельцы строили себе гигантские особняки в Европе, заказывали огромнейшие яхты), донатить постоянно в них, давать возможность уходить (сокращать) от налогов. А теперь клянчить у них какие-то сущие копейки.
Сумма сбора будет рассчитываться от размера прироста к прибыли
«Добровольно? Принудительно!»
Сделайте им герб с девизом.
То есть взнос будет не добровольный, а принудительный? Ну спасибо, отец родной, «порадовал»!
Комментарий недоступен
У меня единственный вопрос: Когда будет введен Натуральный налог?