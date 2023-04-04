Где взять деньги на запуск и развитие агробизнеса

5 вариантов финансовой поддержки для тех, кого тянет к земле.
Государство может поддержать фермеров финансово: дать деньги на покупку земли и техники, постройку зданий, а ещё иногда компенсировать затраты — частично или целиком. Например, можно вернуть средства за покупку техники, семян или даже за некоторые проведённые работы.
Собрали варианты грантов для тех, кто подумывает заняться агробизнесом.
Если есть долги свыше 10 тысяч рублей (по налогам, сборам, страховым взносам), то грантовую поддержку не окажут. И если получите средства, за траты нужно будет отчитаться.
Программа поддержки начинающих фермеров
Что дают: до 1,5 млн рублей — на приобретение участков сельхозназначения, техники, оборудования, животных, удобрений, семян и саженцев.
Кто может получить: индивидуальные предприниматели — граждане РФ от 19 до 58 лет с двухлетним (и больше) опытом работы в аграрном секторе и дипломами по специальностям в сельском хозяйстве.
Что нужно подготовить: бизнес-план, стартовый капитал (минимум 10% от суммы бизнес-плана и не меньше 100 тысяч рублей) и договоры на реализацию продукции. Даже если продукцию ещё не произвели — всё равно нужен документ, подтверждающий, что товары купят.
Что важно учесть: комиссия выбирает регионально значимые агробизнесы, но не известно, по каким именно критериям. А ещё нельзя участвовать в других госпрограммах поддержки малого и среднего бизнеса.
Хороший пример
Михаил Утробин, создатель бренда
«Утро на ферме», получил грант для начинающих фермеров. Финподдержка помогла покрыть 75% затрат на открытие бизнеса, а ферма окупилась за два года. Сейчас он продаёт молоко, кефир, мороженое, а также печёт хлеб. До фермерства Михаил работал маркетологом, и этот опыт ему тоже пригодился — он сам ведёт соцсети и продвигает продукты.
Грант «Агростартап»
Что дают: до 5 млн рублей — на разведение крупного рогатого скота для мяса или молока. До 3 млн — по другим направлениям агробизнеса.
КФК — крестьянские и фермерские хозяйства.
ИП, зарегистрированные в сельской местности в год распределения грантов.
Физические лица с гражданством РФ, которые зарегистрируют ИП или КФХ в течение 30 дней после получения финподдержки.
Что нужно подготовить: стартовый капитал — не менее 10% от планируемых трат, план расходов, проект создания или развития хозяйства. А также некоторые другие документы (перечень отличается для аграриев из разных регионов).
Что важно учесть: грант не дадут тем, кто уже получил или получает господдержку. Деньги нужно потратить в течение 18 месяцев. Придётся дополнительно создать как минимум одно рабочее место, если получили больше двух миллионов — два, — и сохранять их в течение пяти лет.
Хороший пример
Елена Лонина
получила грант «Агростартап» и открыла птицеферму в сахалинском селе Красная Тымь. Суммы в 4 млн рублей предпринимательнице хватило, чтобы купить кур, уток и гусей (больше 1200!). А часть средств она инвестировала в развитие местного фермерского кооператива.
Компенсация затрат на семена
Что дают: возмещают до 70% расходов.
Кто может получить: юридические лица и ИП.
Что нужно подготовить: пакет документов по регионам отличается, свериться с перечнем можно здесь.
Что важно учесть: не все расходы на семена компенсируют. Например, в Ростовской области возмещают расходы только на элитные семена.
Хороший пример
Компенсацию за семена можно использовать и тем, кто только планирует заняться фермерством. Один из вариантов — выращивать клубнику, рассаду или микрозелень. Для этих целей подойдут вертикальные фермы —
сити-теплицы. Они могут быть любого размера, а само оборудование настраивается так, чтобы растения получали столько света и воды, сколько им нужно. Пользователь vc.ru Сергей выращивает так клубнику в Тюмени уже третий год. Он поделился своей финансовой моделью со всеми, кому это интересно.
Льготный лизинг агротехники
Что дают: субсидии до 100% на первый платёж по договору лизинга.
Кто может получить: агробизнес по всей России.
Что нужно предоставить: утверждённый «Росагролизингом» пакет документов и подтверждение из бюро кредитных историй — о том, что за вами не числится кредит на машину.
Что нужно учесть: льготами не смогут воспользоваться фермеры, которые купили машину в кредит в прошлом году. А в год получения скидки нельзя будет оформить другие займы на покупку автомобиля.
Компенсация затрат на транспортировку
Что дают: возвращают до 25% расходов на перевозку продукции за границу.
Кто может получить: производители, которые экспортируют товары в страны Евразийского таможенного союза.
Что нужно подготовить: счета-фактуры или акты выполненных услуг, реестр поставок и другие документы по необходимости — полный пакет указан на сайте РЭЦ. Заявку на компенсацию можно оставить в сервисе «Одно окно».
Что нужно учесть: размер компенсации зависит от объёма поставок в отчётном квартале. Сколько денег вернуть — комиссия считает по формуле.
Субсидия на постройку и модернизацию
Что дают: покрывают 25% стоимости строительства или обновления хозяйственных зданий.
Кто может получить: юрлица, которым нужно построить или отремонтировать хранилища овощей, питомники растений и животных, фермы и другие объекты.
Что нужно подготовить: пакет документов, утверждённый региональным органом управления АПК. Найти сайт своего региона можно здесь.
Что важно учесть: программа начнёт действовать только с 1 января 2024 года. Если начали строить или обновлять хозпостройки более трёх лет назад — под субсидию не попадёте.
Помимо мер поддержки для начинающих фермеров, у Минсельхоза
есть льготы для хозяйств старше 3–5 лет. Например, можно возместить затраты на сертификацию продуктов или на повышение плодородности земель.
Если ни один из вариантов не подошёл, то подыскать другие программы и узнать о хакатонах для агроспециалистов или представить свой стартап инвесторам можно на платформе
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