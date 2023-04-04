Где взять деньги на запуск и развитие агробизнеса

Хороший пример

Компенсацию за семена можно использовать и тем, кто только планирует заняться фермерством. Один из вариантов — выращивать клубнику, рассаду или микрозелень. Для этих целей подойдут вертикальные фермы — сити-теплицы. Они могут быть любого размера, а само оборудование настраивается так, чтобы растения получали столько света и воды, сколько им нужно. Пользователь vc.ru Сергей выращивает так клубнику в Тюмени уже третий год. Он поделился своей финансовой моделью со всеми, кому это интересно.