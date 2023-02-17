Финансы
Серый блик

Российским частным инвесторам начали приходить отказы на разблокировку активов в Euroclear — СМИ Статьи редакции

Речь об индивидуальных заявках — банкам и брокерам отказы не приходили.

  • Минфин Бельгии отказал нескольким частным заявителям из России, узнали Forbes и «РБК Инвестиции». Речь идет об индивидуальных обращениях инвесторов — не тех, что направляли брокеры в интересах своих клиентов.
  • В одном из ответов министерства, с которым ознакомился Forbes, причина отказа — отсутствие доказательств, что инвестор прекратил отношения с Национальным расчётным депозитарием (НРД). Решение можно обжаловать в течение 60 дней, говорится в письме.
  • «РБК Инвестиции» пишут о «как минимум трёх» ответах от ведомства, в которых также говорится о невозможности «санкционировать выдачу средств, размещённых в НРД и замороженных в Euroclear». При этом частные клиенты не имеют прямых договорных отношений с НРД — с ним сотрудничают банки, брокеры и другие профессиональные участники рынка, отмечает издание. По данным Frank Media, никто из них пока не получал отказы на разблокировку активов клиентов.
  • Случаи положительных ответов тоже есть, рассказали два собеседника Forbes на юридическом рынке. Но они касаются активов нерезидентов, которые хранились на счетах НРД.
  • В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него. Общий объём заблокированных активов оценивался в 6 трлн рублей.
  • В декабре НРД получил разрешение на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear, но ЦБ предупредил, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов.
  • В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Среди них — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие.

#новость #нрд #euroclear

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12 комментариев
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 GPT-Либерал-смузихлёб

пока не выпустят нерезидентов - хуй кому чего отдадут.
а тинькофским надо вообще выходить из остатков западных, пока 10 пакет не приняли.

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Mark Borisov

Резать лосей

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GPT-Либерал-смузихлёб

Вот даже интересно, по какому курсу потанин поменяет доллары

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Дмитрий Кораблёв

Как же был прав наш президент!
https://youtu.be/fOP15TTPkk8

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Nasha Rasha

Ты вообще слушал что он сказал ? Там про офшорры речь, а если смотреть дальше то он как раз не прав если миллиарды рублей как раз лежали в Европе и США. Ты кремлеблять тут как затисалась? А ну пошел нах отсюда

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Д Хб

На сочетание этих двух слов рвотный рефлекс - человек выздоравливает.

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Дмитрий Кораблёв

Предисловие редактора к словам Путина:

Президент путин, развивая тему сбежавших российский капиталов предложил предпринимателям подумать, не пришло ли время возвращать деньги обратно в страну. Это выгоднее даже не из патриотических, а экономически соображений. К тому же известно, что западные страны заинтересованы в использовании этих средств в собственных интересах и уже давно к ним присматриваются.

Что касается активов РФ за рубежом, то по словам ЕС и США эти деньги найти никто не может. Как найдут, тогда и поговорим.

И если бы вы внимательно слушали нашего президента, то знали, что он неоднократно повторял этот тезис, но другими словами.

А вот вы, наверное, слушали всяких Гуриевых, которые ржали, что блокировка активов ЦБ нереальная, ведь это США, вы что! Они такого позволить себе не могут.

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Не очень хороший человек

Все, что связано с лоббизмом блокировок и отменами — карма вернется, евро-клёуны-петухи 🤡

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Nikita Voronin

Именно на карме держится и ею же регулируется вся мировая финансовая система, тут вы безошибочно подметили.

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Андрей Комягин

Было ожидаемо

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Вадим Д.

Вот те раз, мог бы удивиться кто-то.
Инвесторы отечества начали что-то подозревать.

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Бублик static void

Цап-царап по-европейски, но у свидетелей верховенства права все равно стрелка крутится.

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