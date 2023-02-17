Российским частным инвесторам начали приходить отказы на разблокировку активов в Euroclear — СМИ Статьи редакции
Речь об индивидуальных заявках — банкам и брокерам отказы не приходили.
- Минфин Бельгии отказал нескольким частным заявителям из России, узнали Forbes и «РБК Инвестиции». Речь идет об индивидуальных обращениях инвесторов — не тех, что направляли брокеры в интересах своих клиентов.
- В одном из ответов министерства, с которым ознакомился Forbes, причина отказа — отсутствие доказательств, что инвестор прекратил отношения с Национальным расчётным депозитарием (НРД). Решение можно обжаловать в течение 60 дней, говорится в письме.
- «РБК Инвестиции» пишут о «как минимум трёх» ответах от ведомства, в которых также говорится о невозможности «санкционировать выдачу средств, размещённых в НРД и замороженных в Euroclear». При этом частные клиенты не имеют прямых договорных отношений с НРД — с ним сотрудничают банки, брокеры и другие профессиональные участники рынка, отмечает издание. По данным Frank Media, никто из них пока не получал отказы на разблокировку активов клиентов.
- Случаи положительных ответов тоже есть, рассказали два собеседника Forbes на юридическом рынке. Но они касаются активов нерезидентов, которые хранились на счетах НРД.
- В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него. Общий объём заблокированных активов оценивался в 6 трлн рублей.
- В декабре НРД получил разрешение на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear, но ЦБ предупредил, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов.
- В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Среди них — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие.
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пока не выпустят нерезидентов - хуй кому чего отдадут.
а тинькофским надо вообще выходить из остатков западных, пока 10 пакет не приняли.
Резать лосей
Вот даже интересно, по какому курсу потанин поменяет доллары
Как же был прав наш президент!
https://youtu.be/fOP15TTPkk8
Ты вообще слушал что он сказал ? Там про офшорры речь, а если смотреть дальше то он как раз не прав если миллиарды рублей как раз лежали в Европе и США. Ты кремлеблять тут как затисалась? А ну пошел нах отсюда
На сочетание этих двух слов рвотный рефлекс - человек выздоравливает.
Предисловие редактора к словам Путина:Президент путин, развивая тему сбежавших российский капиталов предложил предпринимателям подумать, не пришло ли время возвращать деньги обратно в страну. Это выгоднее даже не из патриотических, а экономически соображений. К тому же известно, что западные страны заинтересованы в использовании этих средств в собственных интересах и уже давно к ним присматриваются.
Что касается активов РФ за рубежом, то по словам ЕС и США эти деньги найти никто не может. Как найдут, тогда и поговорим.
И если бы вы внимательно слушали нашего президента, то знали, что он неоднократно повторял этот тезис, но другими словами.
А вот вы, наверное, слушали всяких Гуриевых, которые ржали, что блокировка активов ЦБ нереальная, ведь это США, вы что! Они такого позволить себе не могут.
Все, что связано с лоббизмом блокировок и отменами — карма вернется, евро-клёуны-петухи 🤡
Именно на карме держится и ею же регулируется вся мировая финансовая система, тут вы безошибочно подметили.
Было ожидаемо
Вот те раз, мог бы удивиться кто-то.
Инвесторы отечества начали что-то подозревать.
Цап-царап по-европейски, но у свидетелей верховенства права все равно стрелка крутится.