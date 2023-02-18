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Финансы
Официальный химик

День 360: Минфин США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank из-за работы в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 февраля: доллар — 74,76 рубля, евро — 79,61 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 17 февраля: доллар — 74,28 рубля, евро — 79,4 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,73 рубля.

Эксперты объяснили ослабление рубля продажей валюты экспортёрами и спекулятнами. Объем торгов долларом 17 февраля достиг достиг максимального с начала года значения в 124 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за его бизнеса, связанного с Россией, узнало Reuters. В банке пояснили, что ведомство попросило «разъяснений насчёт платежного бизнеса и связанных с ним процессов». Российский «Райфайзен банк» («дочка» Raiffeisen Bank) — одни из двух иностранных банков, которые входят в список системообразующих и продолжают работать в стране. 17 февраля Raiffeisen Bank ограничил валютные расчёты с российскими банками.

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Сумма замороженных в Германии российских активов составляет €5,32 млрд, сообщила газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ. Среди них — активы российского ЦБ, российских физлиц и компаний, попавших под санкции ЕС.

Контекст

Спрос на оборудование для ресторанов в сервисах объявлений по итогам 2022 года вырос на 24%, рассказали «Ъ» в «Авито». На оснащение для магазинов спрос увеличился на 9%, для салонов красоты — на 8% год к году.

Новости предыдущего дня, 17 февраля — здесь.

#новость

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42 комментария
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 Мяу

Райф потирал руки на фоне потенциальной блокировки еще 4 крупных банков в РФ. Но нет, хозяева решили и его немного потормошить.

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Невкусно и грустно

Эти хозяева сейчас с нами в комнате?

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Allestor Klei

Нет, визу в США и ФРГ пока не получить

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Мяу

Как-то плоско и глупо.

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ЧятЖПТ

Вы не один?

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Михаил

Какие руки, еще в сентябре были слухи, что его якобы хочет забрать втб в обмен на своих дочек в европе . А с декабря райф открыл безлимитные бесплатные переводы по сбп на вывод средств, как бы намекая - уносите ноги, скоро ваши счета перейдут к крепким хозяйственникам со всем вытекающим

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melkiyPadonok

Райф украинцы серьезно прессуют , возможно они и попросили штаты немного пошатать данный банк

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Эффективный месяц

Сообщение удалено

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Leonid Bushuev
Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за его бизнеса, связанного с Россией, узнало Reuters. В банке пояснили, что ведомство попросило «разъяснений насчёт платежного бизнеса и связанных с ним процессов». Российский «Райфайзен банк» («дочка» Raiffeisen Bank) — одни из двух иностранных банков, которые входят в список системообразующих и продолжают работать в стране. 17 февраля Raiffeisen Bank ограничил валютные расчёты с российскими банками.

О, демократия пришла к очередному частному бизнесу, рассказать о щвободах предпринимательства :)

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Ivan sss

Вы не понимаете, это частная компания, она делает что хочет, и когда хочет, а то что ее попросили, это просто совпадение да и вообще всеголишь просьба

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Bear Bear

Основой демократии является закон, если вы не в курсе. Или вы считаете, что агрессия должна быть безнаказанной?

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QAWERTYUI

Дай ка ссылку на твой закон

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Leonid Bushuev

Уверен, там будут сноски относительно Закона по отношению к некоторым неправильным странам ;)

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Bear Bear

в инете флудить научился, гуглить не научился?
а, понимаю, флудить научился, а английский совсем беда, да.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/04/06/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to-continued-russian-federation-aggression/

https://www.federalregister.gov/documents/2022/04/08/2022-07757/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to

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Режиссер Максим

Блин надеюсь что нет, Райф дорог своей простой и удобством

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Dmitry Voloshin

Будет не хватать. Реально ничего лишнего.

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muiren

Да, Райф по-моему единственный банк, который именно банк.

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arona tur

Пока поработает видимо:
«Американское агентство запросило ответ к февралю, сказал этот человек, добавив, что юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы тремя траншами информации, которые должны быть отправлены в начале апреля, мая и июня.»

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fyp

Правительство США - "мы не заставляем свои компании уходить с рынка РФ, они сами" few moments later:

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ЧятЖПТ

Свои нет.Вон Jeep новый гранд чероки запатентовал)

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Вадим Д.

Райф в РФ, возможно, всё?
Спрос растёт на всё подряд оборудование: для ресторанов, магазинов и салонов красоты. Россия — страна бизнесменов! Ага, и время подходящее.

Хорошего дня 🤘🏻

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Эффективный месяц

* тк Гудини:
Годовой заработок российского Райффайзен Банка по годам:
2019 498 млн. €
2020 459 млн. €
2021 474 млн. €

В 22 году увеличили комиссию на покупку валюты в 10 раз (0.3 -> 3%) и SWIFT из банка сделать за 2%.
В итоге прибыль российского Райффа за 2022 год составила 2 миллиарда 58 млн €.

Неплохо воспользовались ситуацией, да и не только они..

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Вадим Д.

Ну так "хочешь жить — умей вертеться" не отменяется (-:

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Светлана Завацкая

Это первое правило банкиров. Там по другому не выжить.

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Полит Зак Лючённый
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Иван Помидоров

Странно, почему все эти деятели в зале с телефончиками сидят, а не на передовой. Ведь лучшая пропаганда пастве это личный пример.

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leo krich

Разделение труда. Одни воюют на передовой. Другие внушают первым, что воевать - это гордость. Третьи всё это финансируют.

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Иван Помидоров

Четвертые смотрят на всё это дело в древнерусской тоске?

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Ольга Маньшина

На мероприятиях этого института вообще можно много своеобразных вещей услышать - независимо от текущей обстановки.

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Vasili Kubarev

Какой чудовищный кринж.

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Вадим Д.
Эксперты объяснили ослабление ₽

Во всём виноваты спекулянты! И шахматисты, видимо.

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Михаил
Эксперты объяснили ослабление рубля продажей валюты экспортёрами и спекулятнами. Объем торгов долларом 17 февраля достиг достиг максимального с начала года значения в 124 млрд рублей.

Может я чего-то не понимаю в отличии от экспертов. Но всегда думал, что если кто-то массово избавляется от валюты переводя средства в рубли, то рубль должен укрепляться, а не ослабевать

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ЧятЖПТ

А это эксперты такие, как и "источники в правительстве" и "опрошенные участники рынка"

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Бублик static void

Так торгуют не только долларом и евро, все же российский рынок не совсем изолированный и оторванный от реальности.

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Allestor Klei

Чем им Райф не угодил? А как платить за ядерку европейцами?

Такими темпами один ГПБ останется с международными расчетами

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Dimitri

Насчет Ядерки уже плотно работают. Там её хотели уже запретить но пока есть сопротивления некоторых стран. Все это напоминает бан нефти. Точно так же все развивалась.

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Недостаточный супер_стар

Аааа, оставьте мне мой банк.
Неееет
Хотя ладно. Уносите.

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Сидор

Как они это делают? Только сегодня проходя мимо отделения Райфа подумал: «Надо бы счет открыть для переводов».

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Evgeny Voronkov

Я вас предупреждал, Райф!
Зря мне карту физлица заблокировали)

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Thom322

Хорошо бы ещё курс биткоина добавить. А Так да все свалят. Нужно к этому быть готовыми. Представьте какое давление на Райф оказывают те кого вынудили уйти?

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Vasili Kubarev

Не понял, так снимать накопления со счетов в Райфе и переводить в Сбер, или наоборот?

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Недостаточный супер_стар

Оставаться с ними до последнего.

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