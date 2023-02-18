День 360: Минфин США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank из-за работы в России Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 18-20 февраля: доллар — 74,76 рубля, евро — 79,61 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,2 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,73 рубля.
Эксперты объяснили ослабление рубля продажей валюты экспортёрами и спекулятнами. Объем торгов долларом 17 февраля достиг достиг максимального с начала года значения в 124 млрд рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за его бизнеса, связанного с Россией, узнало Reuters. В банке пояснили, что ведомство попросило «разъяснений насчёт платежного бизнеса и связанных с ним процессов». Российский «Райфайзен банк» («дочка» Raiffeisen Bank) — одни из двух иностранных банков, которые входят в список системообразующих и продолжают работать в стране. 17 февраля Raiffeisen Bank ограничил валютные расчёты с российскими банками.
Сумма замороженных в Германии российских активов составляет €5,32 млрд, сообщила газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ. Среди них — активы российского ЦБ, российских физлиц и компаний, попавших под санкции ЕС.
Контекст
Спрос на оборудование для ресторанов в сервисах объявлений по итогам 2022 года вырос на 24%, рассказали «Ъ» в «Авито». На оснащение для магазинов спрос увеличился на 9%, для салонов красоты — на 8% год к году.
Новости предыдущего дня, 17 февраля — здесь.
Райф потирал руки на фоне потенциальной блокировки еще 4 крупных банков в РФ. Но нет, хозяева решили и его немного потормошить.
Эти хозяева сейчас с нами в комнате?
Нет, визу в США и ФРГ пока не получить
Как-то плоско и глупо.
Вы не один?
Какие руки, еще в сентябре были слухи, что его якобы хочет забрать втб в обмен на своих дочек в европе . А с декабря райф открыл безлимитные бесплатные переводы по сбп на вывод средств, как бы намекая - уносите ноги, скоро ваши счета перейдут к крепким хозяйственникам со всем вытекающим
Райф украинцы серьезно прессуют , возможно они и попросили штаты немного пошатать данный банк
Сообщение удалено
О, демократия пришла к очередному частному бизнесу, рассказать о щвободах предпринимательства :)
Вы не понимаете, это частная компания, она делает что хочет, и когда хочет, а то что ее попросили, это просто совпадение да и вообще всеголишь просьба
Основой демократии является закон, если вы не в курсе. Или вы считаете, что агрессия должна быть безнаказанной?
Дай ка ссылку на твой закон
Уверен, там будут сноски относительно Закона по отношению к некоторым неправильным странам ;)
в инете флудить научился, гуглить не научился?
а, понимаю, флудить научился, а английский совсем беда, да.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/04/06/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to-continued-russian-federation-aggression/
https://www.federalregister.gov/documents/2022/04/08/2022-07757/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to
Блин надеюсь что нет, Райф дорог своей простой и удобством
Будет не хватать. Реально ничего лишнего.
Да, Райф по-моему единственный банк, который именно банк.
Пока поработает видимо:
«Американское агентство запросило ответ к февралю, сказал этот человек, добавив, что юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы тремя траншами информации, которые должны быть отправлены в начале апреля, мая и июня.»
Правительство США - "мы не заставляем свои компании уходить с рынка РФ, они сами" few moments later:
Свои нет.Вон Jeep новый гранд чероки запатентовал)
Райф в РФ, возможно, всё?
Спрос растёт на всё подряд оборудование: для ресторанов, магазинов и салонов красоты. Россия — страна бизнесменов! Ага, и время подходящее.
Хорошего дня 🤘🏻
* тк Гудини:
Годовой заработок российского Райффайзен Банка по годам:
2019 498 млн. €
2020 459 млн. €
2021 474 млн. €
В 22 году увеличили комиссию на покупку валюты в 10 раз (0.3 -> 3%) и SWIFT из банка сделать за 2%.
В итоге прибыль российского Райффа за 2022 год составила 2 миллиарда 58 млн €.
Неплохо воспользовались ситуацией, да и не только они..
Ну так "хочешь жить — умей вертеться" не отменяется (-:
Это первое правило банкиров. Там по другому не выжить.
Странно, почему все эти деятели в зале с телефончиками сидят, а не на передовой. Ведь лучшая пропаганда пастве это личный пример.
Разделение труда. Одни воюют на передовой. Другие внушают первым, что воевать - это гордость. Третьи всё это финансируют.
Четвертые смотрят на всё это дело в древнерусской тоске?
На мероприятиях этого института вообще можно много своеобразных вещей услышать - независимо от текущей обстановки.
Какой чудовищный кринж.
Во всём виноваты спекулянты! И шахматисты, видимо.
Может я чего-то не понимаю в отличии от экспертов. Но всегда думал, что если кто-то массово избавляется от валюты переводя средства в рубли, то рубль должен укрепляться, а не ослабевать
А это эксперты такие, как и "источники в правительстве" и "опрошенные участники рынка"
Так торгуют не только долларом и евро, все же российский рынок не совсем изолированный и оторванный от реальности.
Чем им Райф не угодил? А как платить за ядерку европейцами?
Такими темпами один ГПБ останется с международными расчетами
Насчет Ядерки уже плотно работают. Там её хотели уже запретить но пока есть сопротивления некоторых стран. Все это напоминает бан нефти. Точно так же все развивалась.
Аааа, оставьте мне мой банк.
Неееет
Хотя ладно. Уносите.
Как они это делают? Только сегодня проходя мимо отделения Райфа подумал: «Надо бы счет открыть для переводов».
Я вас предупреждал, Райф!
Зря мне карту физлица заблокировали)
Хорошо бы ещё курс биткоина добавить. А Так да все свалят. Нужно к этому быть готовыми. Представьте какое давление на Райф оказывают те кого вынудили уйти?
Не понял, так снимать накопления со счетов в Райфе и переводить в Сбер, или наоборот?
Оставаться с ними до последнего.