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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 февраля: доллар — 74,76 рубля, евро — 79,61 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 17 февраля: доллар — 74,28 рубля, евро — 79,4 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,73 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Российские власти пересматривают план развития низкоуглеродных технологий до 2050 года, сообщил РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В условиях санкций западные инвестиции в такие проекты собираются заменить «дружественными», в том числе из Китая, Индии и арабских стран.

Контенкст

Минфин США назвал одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций.

МИД Нидерландов сообщил о решении закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, а также сократить число российских дипломатов в посольстве в Гааге.