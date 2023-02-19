{"id":13857,"url":"\/distributions\/13857\/click?bit=1&hash=86e5b60c84745f82af91e4e7f748e5e9ef1eeb6a5db736797ff0de0a9183c059","title":"\u041d\u0430 \u00ab\u0410\u0432\u0438\u0442\u043e\u00bb \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0438\u043c \u044d\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e?","buttonText":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c?","imageUuid":"f8088592-2638-5239-9ad5-5f74c0bc4b60","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Английский глобус

День 361: российские власти решили пересмотреть план развития низкоуглеродных технологий из-за санкций Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

877 просмотров
Фото Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 февраля: доллар — 74,76 рубля, евро — 79,61 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 17 февраля: доллар — 74,28 рубля, евро — 79,4 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,73 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Российские власти пересматривают план развития низкоуглеродных технологий до 2050 года, сообщил РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В условиях санкций западные инвестиции в такие проекты собираются заменить «дружественными», в том числе из Китая, Индии и арабских стран.

Контенкст

Минфин США назвал одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций.

МИД Нидерландов сообщил о решении закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, а также сократить число российских дипломатов в посольстве в Гааге.

Новости предыдущего дня, 18 февраля — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
власти пересматривают план развития низкоуглеродных технологий

У нас есть и такие технологии? А, точно, китайско-индийские же.

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

кекнологии имелось ввиду

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

из ягеля и палок

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Таких низкоуглеродных технологий у нас полно на самом деле. Когда денег на уголь хватало раньше на весь сезон, а теперь - только на половину. Вот Вам и снижение выборосов на 50%.

Ответить
Развернуть ветку
Аллоизий Могарыч

тут самое главное что никто не против. Так что, пусть называют как хотят

Ответить
Развернуть ветку
Vasili Kubarev

Да всем похер, лишь бы в окоп не загнали ))

Ответить
Развернуть ветку
Сучий сын

Ну штош вы это самое

Ответить
Развернуть ветку
Художественный холод

@Вадим Д. Сегодняшние новости не ты писал?

Ответить
Развернуть ветку
Аналогичный калькулятор

Несмотря на сжатость, Вадим бы такую очередную херню про мощь империи "собирается заменить" не написал бы.

Ответить
Развернуть ветку
Che Burashko

Да хватит ему полировать - у него и так все хорошо)

Ответить
Развернуть ветку
Аналогичный калькулятор

Свечку держал, смотрел или место отбила?)))))

Ответить
Развернуть ветку
Che Burashko

Свечку держал, точнее, смазывал ей нужное место, чтобы оно не дай бог не воспалилось)))

Ответить
Развернуть ветку
Аналогичный калькулятор

какой ужас, я всё его жене расскажу

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кабешов

В Вадим знает что ты к его жене ходишь?

Ответить
Развернуть ветку
Благополучный теркин30см

А с чего вы взяли что Китай дружественный?
Или поговорку никто не слышал? У Китая нет друзей, есть лишь временные партнёры.

Ответить
Развернуть ветку
Che Burashko

Там же кавычки стоят

Ответить
Развернуть ветку
Благополучный теркин30см

Оу...

Ответить
Развернуть ветку
Muvandr

Это политика. В long-term ни у кого нет друзей или врагов. Сейчас это взаимовыгодно

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Тут бы не пришлось пересматривать план развития низкорадиоактивных технологий

Ответить
Развернуть ветку
Леопольд

Разве эти ветряки и панели не попил бабла?
Например коррупционная схема семьи Байдена как они навязывают Европе свои технологии и решения, запуская туда троянского коня в виде Греты и спонсируя эко-шизов.
А помните такой город Огайо, там кстати по мнению Гринписа и Греты ничего не произошло...

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы

Зачем ветряки стране с самыми мощными ГЭС и с гигантскими реками?

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev
Российские власти пересматривают план развития низкоуглеродных технологий до 2050 года, сообщил РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В условиях санкций Россия собирается заменить западные инвестиции в такие проекты «дружественными», в том числе из Китая, Индии и арабских стран.

лол, звучит конечно так же интересно, как планы развития до 2150 года. Когда каждый год всё может поменяться на 180 градусов (ну или на 360, если ты из МИДа :D).

Минфин США назвал одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций.

А потом попыткам обхода на препятствования попыткам обхода :)

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Тут крутяк подвезли)

Минпросвещения РФ приняло решение проводить "Разговоры о важном" и для родителей, сейчас прорабатывается формат - Кравцов.

Ответить
Развернуть ветку
Аналогичный калькулятор

надеюсь, все с резиной

Ответить
Развернуть ветку
F-117
Минфин США назвал одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций.

Жестить будут только с КНР, а другим побоятся сказать.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null