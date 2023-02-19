День 361: российские власти решили пересмотреть план развития низкоуглеродных технологий из-за санкций Статьи редакции
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Какие есть проблемы и трудности
Российские власти пересматривают план развития низкоуглеродных технологий до 2050 года, сообщил РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В условиях санкций западные инвестиции в такие проекты собираются заменить «дружественными», в том числе из Китая, Индии и арабских стран.
Контенкст
Минфин США назвал одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций.
МИД Нидерландов сообщил о решении закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, а также сократить число российских дипломатов в посольстве в Гааге.
Новости предыдущего дня, 18 февраля — здесь.
У нас есть и такие технологии? А, точно, китайско-индийские же.
кекнологии имелось ввиду
из ягеля и палок
Таких низкоуглеродных технологий у нас полно на самом деле. Когда денег на уголь хватало раньше на весь сезон, а теперь - только на половину. Вот Вам и снижение выборосов на 50%.
тут самое главное что никто не против. Так что, пусть называют как хотят
Да всем похер, лишь бы в окоп не загнали ))
Ну штош вы это самое
@Вадим Д. Сегодняшние новости не ты писал?
Несмотря на сжатость, Вадим бы такую очередную херню про мощь империи "собирается заменить" не написал бы.
Да хватит ему полировать - у него и так все хорошо)
Свечку держал, смотрел или место отбила?)))))
Свечку держал, точнее, смазывал ей нужное место, чтобы оно не дай бог не воспалилось)))
какой ужас, я всё его жене расскажу
В Вадим знает что ты к его жене ходишь?
А с чего вы взяли что Китай дружественный?
Или поговорку никто не слышал? У Китая нет друзей, есть лишь временные партнёры.
Там же кавычки стоят
Оу...
Это политика. В long-term ни у кого нет друзей или врагов. Сейчас это взаимовыгодно
Тут бы не пришлось пересматривать план развития низкорадиоактивных технологий
Разве эти ветряки и панели не попил бабла?
Например коррупционная схема семьи Байдена как они навязывают Европе свои технологии и решения, запуская туда троянского коня в виде Греты и спонсируя эко-шизов.
А помните такой город Огайо, там кстати по мнению Гринписа и Греты ничего не произошло...
Зачем ветряки стране с самыми мощными ГЭС и с гигантскими реками?
лол, звучит конечно так же интересно, как планы развития до 2150 года. Когда каждый год всё может поменяться на 180 градусов (ну или на 360, если ты из МИДа :D).Минфин США назвал одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций.
А потом попыткам обхода на препятствования попыткам обхода :)
Тут крутяк подвезли)
Минпросвещения РФ приняло решение проводить "Разговоры о важном" и для родителей, сейчас прорабатывается формат - Кравцов.
надеюсь, все с резиной
Жестить будут только с КНР, а другим побоятся сказать.