День 362: россияне стали чаще интересоваться виртуальными номерами, количество клиентов МФО за год выросло на 3 млн Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20 февраля: доллар — 74,75 рубля, евро — 79,61 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,4 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,73 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых, говорят источники РБК.
Консорциум «Телекоммуникационные технологии» просит ввести пошлины в размере 20% на зарубежные системы, которые отвечают за ускорение оптоволоконных линий связи. Цель — развитие отечественных решений и импортозамещения, пишет «Ъ».
Кто и как адаптируется
После ухода зарубежных сервисов из России в 2022 году у россиян резко вырос спрос на виртуальные номера, которые позволяют пройти регистрацию по SMS, пишут «Ведомости» со ссылкой на поисковые запросы «Яндекса» и сервиса SMS-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в Россию акций и депозитарных расписок российских компаний.
Структура Роскомнадзора проводит внутренние испытания системы «Вепрь», которая предназначена для выявления «потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы».
«Росатом» предлагает выделять субсидии автопроизводителям на российские аккумуляторы, узнал «Ъ». По мнению госкорпорации, это снизит цену электромобилей и повысит спрос на них.
«Почта банк» запустил онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия.
Контекст
По итогам 2022 года объём российского рынка ритуальных услуг вырос ниже инфляции — на 5%, до 86 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», в самом густонаселенном регионе — Москве — выручка похоронных компаний упала на 20%. Заметная часть москвичей из-за высоких цен хоронят близких в Подмосковье, где доходы ритуального бизнеса, наоборот, растут втрое быстрее рынка в целом.
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии. Почему возвращение туристов из Китая важно для экономики и какие с этим есть проблемы — разбор РБК.
В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с микрозаймами, следует из данных СРО «МиР». Клиентская база МФО выросла на 3,1 млн заёмщиков, или на 21,9%. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021-го.
Ассоциация банков России собирается попросить Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям обслуживать своих клиентов через Telegram.
Новости предыдущего дня, 19 февраля — здесь.
Больше пошлин на чужое. Импортозаместим ничем, зато своим — автор «Телекоммуникационные технологии».
со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых
а эти свои, их трогать не надо? инвестиционный климат супер
Там в нефтегазе и так повысили сильно налоги. Можно сказать в этой сфере одни из самых высоких по итогу налоги.
Да и не говори. Бедные нефтяники. За границей постоянно вижу как повышается цена на топливо при росте цены на нефть, и о неожиданность - когда цена снижается при снижении цены на нефть. Ну а российские нефтяники самые бедные естественно
Я и не говорю что они бедные и не жалею их. Я просто провожу логические связи почему условно их не трогают в данном контексте.
Растёт спрос на виртуальные номера, иначе «недружественные» СМС не прлучить.
РСПП хочет принуждать и подчинять — в этот раз в прицеле зарубежные биржи. Не пора ли переименовать в БДСМ?
РКН тестирует Вепря, который будет снимать напряжение. Пока только в сети.
Росатом грезит ростом спроса на электроавто. Блажен, кто верует.
Почтабанк барыжит билетами на мероприятия.
В МСК стали меньше хоронить, но не умирать — на похороны едут в Подмосковье, вот где весь рост.
Потоки китайских туристов вернутся к доковидным значениям. Если китайские туристы поедут.
Микрозаймы заполонили 17,3 млн россиян и это очень нехорошо.
Банкам нужна возможность обслуживания в телеге.
Хорошего дня 🤘🏻
* какой именно показатель брать за основу, чистую или доналоговую прибыль, остается дискуссионным вопросом.
Работаешь, работаешь, началась дискуссия - и приуныл...((
А потом ещё бац! — и вторая смена.
"Консорциум «Телекоммуникационные технологии» просит ввести пошлины в размере 20% на зарубежные системы"
Ещё одни скоты борются за место под солнцем единственным знакомым им способом - целенаправленным ограничением конкуренции путём повышения цен для последних. Других-то методов они и не знают.
Интерес виртуальных номеров может быть связан с интересом сервиса ChatGPT, где не зарегистрироваться с российским номером, к сожалению.
Там же через гугл можно зарегаться
После реги Гугла тебе нужен номер. Российские не принимает.
для реги в гугле именно, можно без номера обойтись.
А в России есть производство аккумуляторов для электромобилей?
Есть небольшие производства и строятся вроде два крупных объекта. Но этого к сожалению все-равно не хватит чтобы покрыть все потребности, так как в этом плане они довольно быстро растут...
Я вообще не слышал, что кроме китайских другие есть.
Я думал так не работает , что "не слышал, значит не правда"
Что там за очередная поделка у омерзительного РКН для обезвреживания инфобомб в интернете? По ссылке неполная версия и ничего непонятно. Будьте добры, расскажите вкрации, что это за хуйня.
Если кратко - хуйня.
Я бы не был столь оптимистичен. Ну, то есть, я не сомневаюсь, что там хуйня, но хуйня с негативным оттенком - это плохая хуйня, негодная, фу такой быть.
Да это уже давно напрашивалось. Задолбала эта херня с мыло и смс.Структура Роскомнадзора проводит внутренние испытания системы «Вепрь», которая предназначена для выявления «потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы».
Сначала сделали сервисы с одноразовыми ящиками, теперь уже сервисы для одноразовых смс.
Хех, видимо Вепрь в итоге перебанит все соцсети чиновников :DРоссия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии. Почему возвращение туристов из Китая важно для экономики и какие с этим есть проблемы — разбор РБК.
Хоть где то позитив, на фоне мира.
Все как обычно, долбоебы никак не успокоятся. Все лечат симптомы, а не болезнь.
Давайте снизим цены на стулья и на бумагу - это увеличит количество программистов и писателей соответственно.