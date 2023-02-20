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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 февраля: доллар — 74,75 рубля, евро — 79,61 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:05 мск: доллар — 74,1 рубля, евро — 79,28 рубля.

Курсы на Forex на 07:20 мск: доллар — 74,09 рубля, евро — 79,17 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,4 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,73 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых, говорят источники РБК.

Консорциум «Телекоммуникационные технологии» просит ввести пошлины в размере 20% на зарубежные системы, которые отвечают за ускорение оптоволоконных линий связи. Цель — развитие отечественных решений и импортозамещения, пишет «Ъ».

Кто и как адаптируется

После ухода зарубежных сервисов из России в 2022 году у россиян резко вырос спрос на виртуальные номера, которые позволяют пройти регистрацию по SMS, пишут «Ведомости» со ссылкой на поисковые запросы «Яндекса» и сервиса SMS-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в Россию акций и депозитарных расписок российских компаний.

Структура Роскомнадзора проводит внутренние испытания системы «Вепрь», которая предназначена для выявления «потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы».

«Росатом» предлагает выделять субсидии автопроизводителям на российские аккумуляторы, узнал «Ъ». По мнению госкорпорации, это снизит цену электромобилей и повысит спрос на них.

«Почта банк» запустил онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия.

Контекст

По итогам 2022 года объём российского рынка ритуальных услуг вырос ниже инфляции — на 5%, до 86 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», в самом густонаселенном регионе — Москве — выручка похоронных компаний упала на 20%. Заметная часть москвичей из-за высоких цен хоронят близких в Подмосковье, где доходы ритуального бизнеса, наоборот, растут втрое быстрее рынка в целом.

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии. Почему возвращение туристов из Китая важно для экономики и какие с этим есть проблемы — разбор РБК.

В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с микрозаймами, следует из данных СРО «МиР». Клиентская база МФО выросла на 3,1 млн заёмщиков, или на 21,9%. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021-го.

Ассоциация банков России собирается попросить Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям обслуживать своих клиентов через Telegram.