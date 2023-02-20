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Финансы
Личный Даниль

День 362: россияне стали чаще интересоваться виртуальными номерами, количество клиентов МФО за год выросло на 3 млн Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Shutterstock / Fotodom

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 февраля: доллар — 74,75 рубля, евро — 79,61 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:05 мск: доллар — 74,1 рубля, евро — 79,28 рубля.

Курсы на Forex на 07:20 мск: доллар — 74,09 рубля, евро — 79,17 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,4 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,73 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых, говорят источники РБК.

Консорциум «Телекоммуникационные технологии» просит ввести пошлины в размере 20% на зарубежные системы, которые отвечают за ускорение оптоволоконных линий связи. Цель — развитие отечественных решений и импортозамещения, пишет «Ъ».

Кто и как адаптируется

После ухода зарубежных сервисов из России в 2022 году у россиян резко вырос спрос на виртуальные номера, которые позволяют пройти регистрацию по SMS, пишут «Ведомости» со ссылкой на поисковые запросы «Яндекса» и сервиса SMS-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.

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В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в Россию акций и депозитарных расписок российских компаний.

Структура Роскомнадзора проводит внутренние испытания системы «Вепрь», которая предназначена для выявления «потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы».

«Росатом» предлагает выделять субсидии автопроизводителям на российские аккумуляторы, узнал «Ъ». По мнению госкорпорации, это снизит цену электромобилей и повысит спрос на них.

«Почта банк» запустил онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия.

Контекст

По итогам 2022 года объём российского рынка ритуальных услуг вырос ниже инфляции — на 5%, до 86 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», в самом густонаселенном регионе — Москве — выручка похоронных компаний упала на 20%. Заметная часть москвичей из-за высоких цен хоронят близких в Подмосковье, где доходы ритуального бизнеса, наоборот, растут втрое быстрее рынка в целом.

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии. Почему возвращение туристов из Китая важно для экономики и какие с этим есть проблемы — разбор РБК.

В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с микрозаймами, следует из данных СРО «МиР». Клиентская база МФО выросла на 3,1 млн заёмщиков, или на 21,9%. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021-го.

Ассоциация банков России собирается попросить Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям обслуживать своих клиентов через Telegram.

Новости предыдущего дня, 19 февраля — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Больше пошлин на чужое. Импортозаместим ничем, зато своим — автор «Телекоммуникационные технологии».

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Дмитрий Зима

со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых

а эти свои, их трогать не надо? инвестиционный климат супер

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Мяу

Там в нефтегазе и так повысили сильно налоги. Можно сказать в этой сфере одни из самых высоких по итогу налоги.

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Дмитрий Зима

Да и не говори. Бедные нефтяники. За границей постоянно вижу как повышается цена на топливо при росте цены на нефть, и о неожиданность - когда цена снижается при снижении цены на нефть. Ну а российские нефтяники самые бедные естественно

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Мяу

Я и не говорю что они бедные и не жалею их. Я просто провожу логические связи почему условно их не трогают в данном контексте.

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Вадим Д.

Растёт спрос на виртуальные номера, иначе «недружественные» СМС не прлучить.
РСПП хочет принуждать и подчинять — в этот раз в прицеле зарубежные биржи. Не пора ли переименовать в БДСМ?
РКН тестирует Вепря, который будет снимать напряжение. Пока только в сети.
Росатом грезит ростом спроса на электроавто. Блажен, кто верует.
Почтабанк барыжит билетами на мероприятия.
В МСК стали меньше хоронить, но не умирать — на похороны едут в Подмосковье, вот где весь рост.
Потоки китайских туристов вернутся к доковидным значениям. Если китайские туристы поедут.
Микрозаймы заполонили 17,3 млн россиян и это очень нехорошо.
Банкам нужна возможность обслуживания в телеге.

Хорошего дня 🤘🏻

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Уголовный жар

* какой именно показатель брать за основу, чистую или доналоговую прибыль, остается дискуссионным вопросом.

Работаешь, работаешь, началась дискуссия - и приуныл...((

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Вадим Д.

А потом ещё бац! — и вторая смена.

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Слегка Придурковатый

"Консорциум «Телекоммуникационные технологии» просит ввести пошлины в размере 20% на зарубежные системы"

Ещё одни скоты борются за место под солнцем единственным знакомым им способом - целенаправленным ограничением конкуренции путём повышения цен для последних. Других-то методов они и не знают.

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Андрей

Интерес виртуальных номеров может быть связан с интересом сервиса ChatGPT, где не зарегистрироваться с российским номером, к сожалению.

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Яна

Там же через гугл можно зарегаться

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Слегка Придурковатый

После реги Гугла тебе нужен номер. Российские не принимает.

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Leonid Bushuev

для реги в гугле именно, можно без номера обойтись.

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Саша G

А в России есть производство аккумуляторов для электромобилей?

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Мяу

Есть небольшие производства и строятся вроде два крупных объекта. Но этого к сожалению все-равно не хватит чтобы покрыть все потребности, так как в этом плане они довольно быстро растут...

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Саша G

Я вообще не слышал, что кроме китайских другие есть.

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Пляжный крокодил

Я думал так не работает , что "не слышал, значит не правда"

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Слегка Придурковатый

Что там за очередная поделка у омерзительного РКН для обезвреживания инфобомб в интернете? По ссылке неполная версия и ничего непонятно. Будьте добры, расскажите вкрации, что это за хуйня.

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Дмитрий Филиппов

Если кратко - хуйня.

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Слегка Придурковатый

Я бы не был столь оптимистичен. Ну, то есть, я не сомневаюсь, что там хуйня, но хуйня с негативным оттенком - это плохая хуйня, негодная, фу такой быть.

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Leonid Bushuev
После ухода зарубежных сервисов из России в 2022 году у россиян резко вырос спрос на виртуальные номера, которые позволяют пройти регистрацию по SMS, пишут «Ведомости» со ссылкой на поисковые запросы «Яндекса» и сервиса SMS-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.

Да это уже давно напрашивалось. Задолбала эта херня с мыло и смс.
Сначала сделали сервисы с одноразовыми ящиками, теперь уже сервисы для одноразовых смс.

Структура Роскомнадзора проводит внутренние испытания системы «Вепрь», которая предназначена для выявления «потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы».

Хех, видимо Вепрь в итоге перебанит все соцсети чиновников :D

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии. Почему возвращение туристов из Китая важно для экономики и какие с этим есть проблемы — разбор РБК.

Хоть где то позитив, на фоне мира.

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Eli
Структура Роскомнадзора проводит внутренние испытания системы «Вепрь», которая предназначена для выявления «потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы».

Все как обычно, долбоебы никак не успокоятся. Все лечат симптомы, а не болезнь.

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Юрий Б.
«Росатом» предлагает выделять субсидии автопроизводителям на российские аккумуляторы, узнал «Ъ». По мнению госкорпорации, это снизит цену электромобилей и повысит спрос на них.

Давайте снизим цены на стулья и на бумагу - это увеличит количество программистов и писателей соответственно.

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