Правительство обсуждает разовый сбор для бизнеса со средней прибылью более 1 млрд рублей за последние два года — РБК Статьи редакции
Но есть и другие варианты, говорят источники.
- Разовый платёж бизнеса в бюджет могут включить в Налоговый кодекс как сбор, рассказали два источника РБК. Он может распространяться на компании, кроме нефтегазовых, со средней прибылью за последние два года более 1 млрд рублей, но возможны и другие условия, говорят собеседники.
- Формула расчёта взноса пока не утверждена. Ещё один источник уточнил, что также обсуждается, какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль, и расчётный период — среднее значение за два года или только 2022-й.
- По словам собеседников, на переговорах речь идёт о возможности отразить выплату в Налоговом кодексе как сбор. Источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей пояснил, что это может быть «сбор, носящий универсальный характер — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП». Под сбором в Налоговом кодексе понимается обязательный взнос, но власти могут прописать, что он добровольный.
- В аппарате правительства, Минфине и представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова на момент выхода материала не ответили на запросы издания.
- О том, что правительство обсуждает с бизнесом выплату в 2023 году крупными компаниями однократного «добровольного взноса», в начале февраля 2023 года говорил Белоусов. В Минфине указывали, что его соберут в виде налога. Идея не затронет малый бизнес и нефтегазовый сектор, говорили в министерстве.
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То есть сбор будет не разовым, а регулярным. Да и прибыль для сбора можно уменьшить. Чем не вариант?
Просто "много-" не пропечаталось.
Многоразовый.
Это всё объясняет (-:
Мне помнится, в Белоруссии такое изьятие прибыли практиковали. И все очень возмущались, особенно Газпром. Оказывается ничего не забыто, взяли на вооружение.
Всё новое — ещё не забытое старое.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ взнос, который НЕ ЗАТРОНЕТ нефтегазовый сектор. Как это чудесно!
они итак платят еще больше, если остальной бизнес так же хочет, думаю правительство будет только за
Я к тому, что как ДОБРОВОЛЬНЫЙ взнос может затрагивать или не затрагивать определенные сферы? На то он и добровольный. Хочет компания - платит. Хочет - нет.
Но все мы знаем, что в нашей стране означает слово «добровольно»
Да потому что вот такое доброволие.
Что поделать ,если приходится переплачивать им и брать опять их деньги слишком нагло
Нефтяники это не частный бизнес, как хотят это сейчас поставить власти, а госсобственность отмытая через залоговые аукционы и приватизации. Их то как раз и нужно шкурить в ноль, а не частные бизнесы, развившиеся с нуля
В чем собственно проблема? Если ваше предприятие является бенефициаром такой политики, в ваших же интересах чтобы на продолжение такой политики был бюджет. А если вы принципиально не поддерживаете такую политику и не хотите чтобы налоги уходили на СВО, ну закройте предприятие или влияйте иными путями если можете.
Три с лишним года Вы молчали, поделитесь, пожалуйста, где такую выдержку тренируют?
Подводные Либеральные Войска Последнего Удара ))
Кляп из рта вместе с дилдо из задницы вытащил, видимо -)
Нигде, просто перепутал и зашел не через вк, а гугл 😉
Ржака конечно, собрались миллиардеры vc.ru. Обсуждают как их жестко грабит правительство 🤣
Ржака это то, что еще никакого обсуждения не было, а у Вас тут уже какое-то собрание прошло.
Как много слов вместо дизлайка 🤣
А ты думаешь это никак не затронет простых сотрудников этих компаний?
Сюрприз, но есть планирование бюджета, в которое входят все ваши зарплаты, повышения, бюджеты под найм и тп
Думаете уплата восьмизначного взноса на это никак не повлияет?
это слишком сложная мысль для кое кого
Я думаю госкомпании должны пример показать и первыми заплатить. А ещё лучше топ-менеджеры этих компаний свой бонус за 2022 год весь туда и отправить.
После того как ввели налог на воздух… вы стали меньше… дышать!
Это возмутительно!
Да уж… сначала планка 1 млрд, потом 500 миллионов, потом 100 миллионов. Потом бизнеса нет….
Так и будет. Температуру будут повышать постепенно.
сначала налог на крупный бизнес, потом на средний, потом на мелкий, ну а потом на отсутствие бизнеса
Кроме нефтегазовых компаний…. Они же бедненькие … денег нет совсем.
Не налог, а сбор. Понимать надо.
Бизнес. Скоро и за рабов примутся. С рубля по пятьдесят
С первых то хотя бы деньги, вторые там жизни отдают, причем не скоро, а уже.
И это только начало...
Таких комбинаций Остап и не представлял
И десятину
"Он может распространяться на компании, кроме нефтегазовых"
Правильные пацаны
Прошу отнестись с пониманием
Давно пора. Хотя все упадет на рабовтников