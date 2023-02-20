Финансы
Личный Даниль

Правительство обсуждает разовый сбор для бизнеса со средней прибылью более 1 млрд рублей за последние два года — РБК Статьи редакции

Но есть и другие варианты, говорят источники.

  • Разовый платёж бизнеса в бюджет могут включить в Налоговый кодекс как сбор, рассказали два источника РБК. Он может распространяться на компании, кроме нефтегазовых, со средней прибылью за последние два года более 1 млрд рублей, но возможны и другие условия, говорят собеседники.
  • Формула расчёта взноса пока не утверждена. Ещё один источник уточнил, что также обсуждается, какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль, и расчётный период — среднее значение за два года или только 2022-й.
  • По словам собеседников, на переговорах речь идёт о возможности отразить выплату в Налоговом кодексе как сбор. Источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей пояснил, что это может быть «сбор, носящий универсальный характер — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП». Под сбором в Налоговом кодексе понимается обязательный взнос, но власти могут прописать, что он добровольный.
  • В аппарате правительства, Минфине и представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова на момент выхода материала не ответили на запросы издания.
  • О том, что правительство обсуждает с бизнесом выплату в 2023 году крупными компаниями однократного «добровольного взноса», в начале февраля 2023 года говорил Белоусов. В Минфине указывали, что его соберут в виде налога. Идея не затронет малый бизнес и нефтегазовый сектор, говорили в министерстве.

#новость #налоги

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 Вадим Д.
Но есть и другие варианты

То есть сбор будет не разовым, а регулярным. Да и прибыль для сбора можно уменьшить. Чем не вариант?

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Андрей Вечерний

Просто "много-" не пропечаталось.
Многоразовый.

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Вадим Д.

Это всё объясняет (-:

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Уголовный жар

Мне помнится, в Белоруссии такое изьятие прибыли практиковали. И все очень возмущались, особенно Газпром. Оказывается ничего не забыто, взяли на вооружение.

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Вадим Д.

Всё новое — ещё не забытое старое.

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Andrey Gordeev

ДОБРОВОЛЬНЫЙ взнос, который НЕ ЗАТРОНЕТ нефтегазовый сектор. Как это чудесно!

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Пляжный крокодил

они итак платят еще больше, если остальной бизнес так же хочет, думаю правительство будет только за

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Andrey Gordeev

Я к тому, что как ДОБРОВОЛЬНЫЙ взнос может затрагивать или не затрагивать определенные сферы? На то он и добровольный. Хочет компания - платит. Хочет - нет.
Но все мы знаем, что в нашей стране означает слово «добровольно»

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Вадим Д.

Да потому что вот такое доброволие.

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Пляжный крокодил

Что поделать ,если приходится переплачивать им и брать опять их деньги слишком нагло

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Павел

Нефтяники это не частный бизнес, как хотят это сейчас поставить власти, а госсобственность отмытая через залоговые аукционы и приватизации. Их то как раз и нужно шкурить в ноль, а не частные бизнесы, развившиеся с нуля

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Григорий Крутеев

В чем собственно проблема? Если ваше предприятие является бенефициаром такой политики, в ваших же интересах чтобы на продолжение такой политики был бюджет. А если вы принципиально не поддерживаете такую политику и не хотите чтобы налоги уходили на СВО, ну закройте предприятие или влияйте иными путями если можете.

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Органический дебаркадер

Три с лишним года Вы молчали, поделитесь, пожалуйста, где такую выдержку тренируют?

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Иван Грозный

Подводные Либеральные Войска Последнего Удара ))

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Февраль Камшотов

Кляп из рта вместе с дилдо из задницы вытащил, видимо -)

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Григорий Крутеев

Нигде, просто перепутал и зашел не через вк, а гугл 😉

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Григорий Крутеев

Ржака конечно, собрались миллиардеры vc.ru. Обсуждают как их жестко грабит правительство 🤣

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Антон Маринин

Ржака это то, что еще никакого обсуждения не было, а у Вас тут уже какое-то собрание прошло.

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Григорий Крутеев

Как много слов вместо дизлайка 🤣

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lostrace

А ты думаешь это никак не затронет простых сотрудников этих компаний?

Сюрприз, но есть планирование бюджета, в которое входят все ваши зарплаты, повышения, бюджеты под найм и тп

Думаете уплата восьмизначного взноса на это никак не повлияет?

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Вадим Чиняев

это слишком сложная мысль для кое кого

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Nomad

Я думаю госкомпании должны пример показать и первыми заплатить. А ещё лучше топ-менеджеры этих компаний свой бонус за 2022 год весь туда и отправить.

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Melancholy

После того как ввели налог на воздух… вы стали меньше… дышать!

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Roman

Это возмутительно!

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Pasha Z

Да уж… сначала планка 1 млрд, потом 500 миллионов, потом 100 миллионов. Потом бизнеса нет….

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Павел

Так и будет. Температуру будут повышать постепенно.

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Дмитрий Зима

сначала налог на крупный бизнес, потом на средний, потом на мелкий, ну а потом на отсутствие бизнеса

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Komandor

Кроме нефтегазовых компаний…. Они же бедненькие … денег нет совсем.

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Слегка Придурковатый

Не налог, а сбор. Понимать надо.

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Энтони Лавджой

Бизнес. Скоро и за рабов примутся. С рубля по пятьдесят

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Антон Маринин

С первых то хотя бы деньги, вторые там жизни отдают, причем не скоро, а уже.

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Павел

И это только начало...

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Sergey Folps

Таких комбинаций Остап и не представлял

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GPT-Либерал-смузихлёб

И десятину

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Абырвалг Абырвалг

"Он может распространяться на компании, кроме нефтегазовых"
Правильные пацаны

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Eddie II

Прошу отнестись с пониманием

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Барон Люберецкий

Давно пора. Хотя все упадет на рабовтников

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