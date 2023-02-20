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Финансы
Полина Лааксо

«Альфа-банк» и «нетмонет» запустили сервис самостоятельной оплаты счёта в ресторане по QR-коду Статьи редакции

Это позволит не ждать официанта и на той же странице оставить ему чаевые.

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  • Через платёжный сервис «нетмонет» теперь можно оплачивать счёт без официанта, а не только оставлять чаевые, рассказали в пресс-службе «Альфа-банка», которому принадлежит сервис. Для этого ресторан должен разместить на столиках QR-носители.
  • Отсканировав код, гость увидит на одной странице общую сумму счёта, опцию с чаевыми, возможность оценить заведение и оставить отзыв, а также список доступных способов оплаты — это банковская карта или СБП.
  • Расплатиться можно одним из трёх способов: с одной карты за весь столик, поделив всю сумму на несколько равных частей или выбрав только свои блюда и напитки. В зависимости от этого поменяется и рекомендуемый размер чаевых, но их при желании можно ввести вручную.
  • Оповещения об оплате будут поступать в систему автоматизации ресторана, а также в приложение официантам и в Telegram управляющим.
  • Если гости будут «активно пользоваться» QR-кодами, ресторан сможет получить льготную комиссию за платежи — 0,4% вместо 0,9%. При оплате через терминал она, как правило, составляет 1,8-2,2%. Это значит, что годовая экономия, по подсчётам аналитиков банка, может составить до 1 млн рублей.
  • Такой способ также cэкономит время официантам, которые вынуждены сперва принимать запрос на счёт, затем идти за терминалом, а после проводить оплату и выдавать чек. Помимо этого, с сервисом заведение сможет увеличить приток чаевых, так как гостю не придётся совершать дополнительные действия, чтобы их оставить, считают в банке.
  • QR-носители для столиков «Альфа-банк» и «нетмонет» изготовят бесплатно, интеграцию с системами ресторана также возьмут на себя.
  • Похожий сервис в 2022 году запустила «Яндекс Еда». Тогда компания говорила, что стоимость услуги для ресторана составит менее 2% от чека клиента.

#новость #альфабанк #нетмонет

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68 комментариев
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 Баг Банни

Это что получается, теперь не нужно 15 минут ждать счет от офика?

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Funpepper

его и раньше можно было не ждать если вы понимаете о чем я...

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1 комментарий
Наталья Тегетаева

Пользовалась этим нетмоент в самом его зародыше, было кривенькое и косенькое. Альфа до ума довела, сейчас пользоваться сильно приятнее

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неформат

реализация какая, регаться в очередном г..но приложении чтобы 1 раз счёт оплатить? да и карта (счёт для сбп) должны быть только а? нет спасибо, я уж по старинке трубкой по терминалу, не переломятся принесут

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Yaroslav

регаться и скачивать приложение не нужно, но раз вы этого не знаете, то вы никогда не оставляли чаевых даже)))

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5 комментариев
Dimitri

Там не надо регатся и можно любой картой оплатить. Очень удобно

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Саша Панина

Все видимо идет к тому, что официант теперь будет только принимать и отдавать заказ. Как будто даже экономия времени для персонала ))

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Мурад Муртазалиев

Удобно на самом деле. Особенно если это постоянное место. Пришел, камеру навёл, меню полистал (если меню электронное), заказал. Официант принес. Поел, оплатил, ушёл.

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2 комментария
Alexey Dymov

Хороший сервис, но почему я все чаще получаю чек, в котором код зачеркнут и написан номер телефона для перевод в Сбер?

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Funpepper

потому что раньше офики с кухней сами чай делили а с этой системой делит хозяин и не всегда справедливо

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Сидор

Это «Перемена» в Питере - лучшая реализация )))

Если нет возможности перевести на номер, а только через сервис - комиссия за счёт официанта. Я как-то не понимаю, почему я должен платить за сервис, который не выбирал

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2 комментария
Режиссер Максим

Не знаю, но учитывая как сейчас блочат за переводы/пополнения - это не самый лучший вариант для владельца счета)

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1 комментарий
Вадим Д.

Это позволит не ждать официанта, а ещё — "покорить" очередной рейтинг Альфа-банка.

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Barth

"Бизнесмены" везде используют этот куар-код. при этом никто из них не знает, что именно означает рисунок кода и почему масонская секта его всюду суёт.
Для начала, было бы неплохо задуматься почему в рисунке только 3 квадрата по углам..., а где же четвёртый?

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nochnoy.ru

О, чипированные подтянулись.

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1 комментарий
Alex R

Чтобы алгоритм мог определить какой стороной код повернут. Ведь сканировать можно и боком и вверх ногами.

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Балкон.Ру
где же четвёртый?

Если в кране нет воды, значит выпили …. кто?

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2 комментария
nochnoy.ru

Сообщение удалено

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Илья Чирков

У яндекса такое давно, в чем революция?

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nochnoy.ru

Серьёзно? Там вроде чаевые только.

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1 комментарий
Тимоха

Про яндекс впервые слышу вообще, а нетмонет частенько в кафешках работает. Было бы прикольно, если и менюхи добавят туда)

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Alexey Dymov

Если гости будут «активно пользоваться» QR-кодами, ресторан сможет получить льготную комиссию за платежи — 0,4% вместо 0,9%

Тут и не должно быть 0,9%

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Валентин Потапов

Норм ход. Я бы прикрутил такое к своему сервису электронных меню для ресторанов. Только это не СНГ и нетмонет не хочет покорять иноземные рынки. Может еще кому интересно

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Виталий О

Да, почему-то за пределами СНГ вообще прям проблема оставить чаевые не наличкой. Собираешься в поездку через 4 страны и набираешь с собой разменки в каждой из них.. жуть.. давно руки чешутся сделать что-то аналогичное в Шенген

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7 комментариев
Алексей Шаров

Хорошие новости. Все больше и больше заведений подключат сервис, а добавление возможности оплаты еще больше добавляет ему важности)

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Энтони Лавджой

Нет. Я хочу, чтобы официант мне принес чек.

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nochnoy.ru

Через пол-часа. И чтобы сдачу дал горстью монет.

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Leonid Bushuev

Звучит круто.
Радует что цифровизация шагает уже за пределы банков и госуслуг. Как автономные АЗС, кассы в магазинах, теперь вот счета в ресторанах и кафе.
Молодцы.

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Мурад Муртазалиев

Не пользовался. Но если этого нет, то необходимо добавить электронное меню. Чтобы не ждать официанта.

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Сергей

Нет монет пользуюсь очень давно и доволен сервисом, не знал только что это тема Альфа-банка

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неформат

у них, например, ещё есть "подели" поддержка которого ни за что не признает аффилированность с банком при том что банк у них в учредителях 😃 такие вот сервисы, видимо

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1 комментарий
nochnoy.ru

Божэ это божэственно!

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Вася Пражкин
Такой способ также cэкономит время официантам, которые вынуждены сперва принимать запрос на счёт, затем идти за терминалом, а после проводить оплату и выдавать чек.

У меня есть еще круче предложение - гости сами идут за тарелкой на кухню. Так официанты вообще не нужны.
Еще можно - гости приходят со своими продуктами и готовят сами. Тогда и повара не нужны.

Нетмонет => Нетмонетофициантовповаров.

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Mr Black

Это так же как Яндекс чаевые сдохнет еще в зародыше,мертворожденная идея,мы не в Китае.

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MMT

Девушки, качаем, не стесняемся. Пригодится.

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Пляжный крокодил

Чаевые надо давать повару за еду ,а не бабенке с бейджиком,которая даже перед посадкой твоей не соизволит помыть пол под столом

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Случайные фотографии

А во вкусеочка повара нет. Там сборка и разогрев только.

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1 комментарий
Denis G

Ну и где тут счет оплачивать? увидел только чаевые

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Тимоха

Скорее всего там нужен другой qr, так как страница содержание поменяла. Но это не точно.

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Илья Цезечев

Надо будет затестить, раньше об этом почему-то не слышал

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Dark Soul

Есть простой и замечательный, быстрый способ оплаты, приложить карту/часы/телефон к терминалу. Никаких лишних движений. Зачем усложнять? Зачем мне разбираться в 1000 и 1 способе оплаты?
Был я в подобном заведении в Сиэтле. Принесли чек с qr кодом. Пришлось сказать официанту чтобы тащил машинку. И да, мои чаевые официанту будут снижать на 1% за каждую минуту ожидания его прихода с терминалом.

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Перечитатель

Почему нет суммы "0"?

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виктор сикрит

Так нетмонет это про чаевые. Если не хотите оставлять, то просто не переходите по qr))

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Артур Каримов

Нужна штука

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