«Альфа-банк» и «нетмонет» запустили сервис самостоятельной оплаты счёта в ресторане по QR-коду Статьи редакции
Это позволит не ждать официанта и на той же странице оставить ему чаевые.
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- Через платёжный сервис «нетмонет» теперь можно оплачивать счёт без официанта, а не только оставлять чаевые, рассказали в пресс-службе «Альфа-банка», которому принадлежит сервис. Для этого ресторан должен разместить на столиках QR-носители.
- Отсканировав код, гость увидит на одной странице общую сумму счёта, опцию с чаевыми, возможность оценить заведение и оставить отзыв, а также список доступных способов оплаты — это банковская карта или СБП.
- Расплатиться можно одним из трёх способов: с одной карты за весь столик, поделив всю сумму на несколько равных частей или выбрав только свои блюда и напитки. В зависимости от этого поменяется и рекомендуемый размер чаевых, но их при желании можно ввести вручную.
- Оповещения об оплате будут поступать в систему автоматизации ресторана, а также в приложение официантам и в Telegram управляющим.
- Если гости будут «активно пользоваться» QR-кодами, ресторан сможет получить льготную комиссию за платежи — 0,4% вместо 0,9%. При оплате через терминал она, как правило, составляет 1,8-2,2%. Это значит, что годовая экономия, по подсчётам аналитиков банка, может составить до 1 млн рублей.
- Такой способ также cэкономит время официантам, которые вынуждены сперва принимать запрос на счёт, затем идти за терминалом, а после проводить оплату и выдавать чек. Помимо этого, с сервисом заведение сможет увеличить приток чаевых, так как гостю не придётся совершать дополнительные действия, чтобы их оставить, считают в банке.
- QR-носители для столиков «Альфа-банк» и «нетмонет» изготовят бесплатно, интеграцию с системами ресторана также возьмут на себя.
- Похожий сервис в 2022 году запустила «Яндекс Еда». Тогда компания говорила, что стоимость услуги для ресторана составит менее 2% от чека клиента.
Это что получается, теперь не нужно 15 минут ждать счет от офика?
его и раньше можно было не ждать если вы понимаете о чем я...
Пользовалась этим нетмоент в самом его зародыше, было кривенькое и косенькое. Альфа до ума довела, сейчас пользоваться сильно приятнее
реализация какая, регаться в очередном г..но приложении чтобы 1 раз счёт оплатить? да и карта (счёт для сбп) должны быть только а? нет спасибо, я уж по старинке трубкой по терминалу, не переломятся принесут
регаться и скачивать приложение не нужно, но раз вы этого не знаете, то вы никогда не оставляли чаевых даже)))
Там не надо регатся и можно любой картой оплатить. Очень удобно
Все видимо идет к тому, что официант теперь будет только принимать и отдавать заказ. Как будто даже экономия времени для персонала ))
Удобно на самом деле. Особенно если это постоянное место. Пришел, камеру навёл, меню полистал (если меню электронное), заказал. Официант принес. Поел, оплатил, ушёл.
Хороший сервис, но почему я все чаще получаю чек, в котором код зачеркнут и написан номер телефона для перевод в Сбер?
потому что раньше офики с кухней сами чай делили а с этой системой делит хозяин и не всегда справедливо
Это «Перемена» в Питере - лучшая реализация )))
Если нет возможности перевести на номер, а только через сервис - комиссия за счёт официанта. Я как-то не понимаю, почему я должен платить за сервис, который не выбирал
Не знаю, но учитывая как сейчас блочат за переводы/пополнения - это не самый лучший вариант для владельца счета)
Это позволит не ждать официанта, а ещё — "покорить" очередной рейтинг Альфа-банка.
"Бизнесмены" везде используют этот куар-код. при этом никто из них не знает, что именно означает рисунок кода и почему масонская секта его всюду суёт.
Для начала, было бы неплохо задуматься почему в рисунке только 3 квадрата по углам..., а где же четвёртый?
О, чипированные подтянулись.
Чтобы алгоритм мог определить какой стороной код повернут. Ведь сканировать можно и боком и вверх ногами.
Если в кране нет воды, значит выпили …. кто?
Сообщение удалено
У яндекса такое давно, в чем революция?
Серьёзно? Там вроде чаевые только.
Про яндекс впервые слышу вообще, а нетмонет частенько в кафешках работает. Было бы прикольно, если и менюхи добавят туда)
Если гости будут «активно пользоваться» QR-кодами, ресторан сможет получить льготную комиссию за платежи — 0,4% вместо 0,9%
Тут и не должно быть 0,9%
Норм ход. Я бы прикрутил такое к своему сервису электронных меню для ресторанов. Только это не СНГ и нетмонет не хочет покорять иноземные рынки. Может еще кому интересно
Да, почему-то за пределами СНГ вообще прям проблема оставить чаевые не наличкой. Собираешься в поездку через 4 страны и набираешь с собой разменки в каждой из них.. жуть.. давно руки чешутся сделать что-то аналогичное в Шенген
Хорошие новости. Все больше и больше заведений подключат сервис, а добавление возможности оплаты еще больше добавляет ему важности)
Нет. Я хочу, чтобы официант мне принес чек.
Через пол-часа. И чтобы сдачу дал горстью монет.
Звучит круто.
Радует что цифровизация шагает уже за пределы банков и госуслуг. Как автономные АЗС, кассы в магазинах, теперь вот счета в ресторанах и кафе.
Молодцы.
Не пользовался. Но если этого нет, то необходимо добавить электронное меню. Чтобы не ждать официанта.
Нет монет пользуюсь очень давно и доволен сервисом, не знал только что это тема Альфа-банка
у них, например, ещё есть "подели" поддержка которого ни за что не признает аффилированность с банком при том что банк у них в учредителях 😃 такие вот сервисы, видимо
Божэ это божэственно!
У меня есть еще круче предложение - гости сами идут за тарелкой на кухню. Так официанты вообще не нужны.
Еще можно - гости приходят со своими продуктами и готовят сами. Тогда и повара не нужны.
Нетмонет => Нетмонетофициантовповаров.
Это так же как Яндекс чаевые сдохнет еще в зародыше,мертворожденная идея,мы не в Китае.
Девушки, качаем, не стесняемся. Пригодится.
Чаевые надо давать повару за еду ,а не бабенке с бейджиком,которая даже перед посадкой твоей не соизволит помыть пол под столом
А во вкусеочка повара нет. Там сборка и разогрев только.
Ну и где тут счет оплачивать? увидел только чаевые
Скорее всего там нужен другой qr, так как страница содержание поменяла. Но это не точно.
Надо будет затестить, раньше об этом почему-то не слышал
Есть простой и замечательный, быстрый способ оплаты, приложить карту/часы/телефон к терминалу. Никаких лишних движений. Зачем усложнять? Зачем мне разбираться в 1000 и 1 способе оплаты?
Был я в подобном заведении в Сиэтле. Принесли чек с qr кодом. Пришлось сказать официанту чтобы тащил машинку. И да, мои чаевые официанту будут снижать на 1% за каждую минуту ожидания его прихода с терминалом.
Почему нет суммы "0"?
Так нетмонет это про чаевые. Если не хотите оставлять, то просто не переходите по qr))
Нужна штука