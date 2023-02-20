Регуляторы не одобряют банковскую лицензию Revolut из-за российских корней сооснователя и текучки кадров — The Guardian Статьи редакции
Ещё одна причина — проблемы со сдачей отчётности в срок, говорят источники.
- Revolut, основанный Николаем Сторонским и Владом Яценко, пока не получил банковскую лицензию в Великобритании из-за текучести кадров в компании, несвоевременной сдачи отчётности и связей с Россией, выяснила газета The Observer, принадлежащая The Guardian. О причинах рассказали источники среди чиновников, банкиров, действующих и бывших сотрудников Revolut.
- Компания подала заявку на лицензию в 2021 году. При этом более мелким конкурентам разрешение выдали гораздо быстрее, отмечает издание.
- У регулятора есть вопросы к корпоративной культуре и текучке, пишет издание. В конце 2022 года бывшие сотрудники рассказали Financial Times, что в компании царит «ожесточенная конкуренция», которая «делает людей — обычно довольно приятных — очень воинственно настроенными друг к другу». Revolut подчеркнул, что в компании действует «культура высокой продуктивности». В январе 2023-го стартап объявил, что наймёт психологов и экспертов в области поведенческих наук.
- Ещё одна причина — проблемы Revolut в Литве (у компании есть банковская лицензия ЕС с 2018 года). Там стартап дважды штрафовали: на €200 тысяч за проблемы со сбором надлежащей информации о клиентах и их транзакциях и на €70 тысяч за несвоевременное предоставление финотчётов. В Revolut после штрафов «предприняли действия, чтобы предотвратить нарушения», а задержку отчётности объяснили техническими причинами.
- В Великобритании Revolut тоже грозит штраф за несвоевременную подачу отчётов за 2021 год, пишет издание. В стартапе назвали ответственными за это аудиторов из BDO и заявили, что не могут комментировать конкретные проверки.
- Российские корни Николая Сторонского — тоже проблема для регулятора. Сооснователь Revolut эмигрировал в Великобританию в 2004 году, получил британское гражданство и в 2022 году отказался от российского. Его отец руководит АО «Газпром промгаз» и находится под украинскими санкциями.
- Это волнует представителей разведки. Например, сотрудникам сети обмена разведданными Five Eyes (входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США) рекомендовали не использовать Revolut. После выдачи лицензии в Литве в отношении компании проводилось два расследования о связях Сторонского-старшего с государством, но признаков угрозы нацбезопасности найдено не было, добавило издание. В стартапе сообщили, что отец Сторонского — украинец по происхождению и «никак не связан с Revolut».
Тем не менее сервис всё же может получить банковскую лицензию в течение нескольких недель, рассказали The Observer источники.
- В Минфине Великобритании и FCA (местный финансовый регулятор) не дали конкретных ответов по поводу лицензии Revolut. Но в последнем подчеркнули, что все обращающиеся компании должны доказать, что соответствуют установленным стандартам, потому что «это имеет решающее значение для конкурентоспособности страны».
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Наша авторитария и их демократичная свобода слова и действий
Ну это же другое😄
До сих пор поражаюсь насколько двуличные люди на Западе, орут про свободу, а сами сегрегацию по нац признаку делают и никто не видит в этом проблемы
Ну надо все-таки отдать должное, ведь удалось воспитать людей так, чтобы в этом не видели проблемы 🙂
ну вы чего, это все на наше благо! вот они нас притесняют, мы в какой-то момент не вытерпим таких санкций и ущемлений, и устроим переворот ☝☝ ЕЩЕ БЛАГОДАРИТЬ БУДЕМ
Рекомендую углубиться в первую и вторую мировую, обязательно с промежутком между и после, примерно до Хрущева, то там такой богатый мир откроется. Еще интересно почитать про расселение евреев из беларуси и украины, заодно почитаете о первых президентах Израиля. Там разберетесь, в общем))
Где-то читал, что в Америке руководящие должности не американцам получить почти невозможно. Может, это и правильно, такое направление развития
Звезду бы желтую еще дать всем тем, кто с русскими корнями. Что бы из дали видеть и быстрее подобные решения принимать было :D
Как там классик писал: русский за границей либо шпион, либо дурак...
Европейцы читали этого классика, но до 24.02 думали, что Россия сильно изменилась по сравнению с 19 веком, лошки...
ps Отец Сторонского высокопоставленный действующий чинуш, разумны опасения...
ты имел ввиду красную звезду
Хочется сказать, что все больше и больше становится ясно, что публичные заявления про open mind, open doors, freedom of speech, equal opportunity и тд - просто фарисейская хуйня.
Но ведь сейчас кто-нибудь придет и скажет «они у себя в стране могут делать что считают нужным» 🤷♂️
Нееее, там ща другая тема - типа свобода доступна только тем, кто уважает свободу. Короче еë надо ещё заслужить следуя повестке и вести себя по особенному) оказывается, это прерогатива, а не фундаментальное право.
но ведь ты ничего лучше этого предложить то не сможешь
Трудно конечно понять, что есть огромная разница между свободой воли и свободой гражданской.
Отличная новость.
Дети самых отъявленных патриотов, всегда почему-то не в Воронеже, а в Лондоне.
Чем больше эту пакость будут давить, тем лучше.
С Певчих бы начать :D
Приплел так приплел...
Статья - тупой кликбейт.
У компании уже есть лицензия в ЕС, в Великобритании пока нет, но и отказа тоже нет.
"русские корни" = батя основателя под санкциями.
А местная аудитория и рада такое хавать, ничего удивительного)
Ваш комментарий в закреп.
Дети в ответе за их родителей?
Очень странно, конечно.
Сторонскому и всей команде Revolut нужно просто пройти процедуру замеры черепов и получить справки соответствующие. Уверен, данная процедура поможет "влиться" в эльфийские ряды и все подозрения и противоречия уйдут на второй план.
Можно хотя бы отчёты начать сдавать вовремя
Только через анальный зонд
Как минимум отчётность неплохо бы и подтянуть, точно не повредит.
Ну да и не поможет это, конечно, там же «русские корни».
Хочешь работать в GB/UK - изволь работать по закону и сдавать отчетности. Банки - это не кафешка.
Жду-с десант доказывальщиков, что это другое
Ты не понимаешь, это другое
"Его отец руководит АО «Газпром промгаз»"
Это замечательно.
"В стартапе сообщили, что отец Сторонского — украинец по происхождению и «никак не связан с Revolut»."
Еще более замечательно.
ахахахаха, действительно и почему же ему ещё не выдали банковскую лицензию у проклятых англо саксов?
Получается еще и перебежчик к врагу. К таким нужно с двойной строгостью 😁
Российские корни это надуманный отказ! Они не могут на основании этого официально отказать!
Почему? С текущем уровнем антироссийской повесточки в UK? :-)
Почему-то все зацепились за "российские корни". По идее и отчётность, и текучка (читай доступ к данных случайных людей) это критичные замечания для банковского продукта, разве нет?
Почему? Завернут в обертку «угрозы клиентским данным» или еще чему-то и дело в шляпе)
Снимите розовые очки уже.
Ну а что еще можно ждать от дикой теократии? В Великобритании до сих пор глава государства король и он же является главой англиканской церкви. В такой ужасной дикости в 21 веке жить невозможно
Збсь. Так этой либрде по морде хрясь! С небес на землю. Чтоб знали свое койко место. Как там узбекский олигарх Усманов в Лондоне поживает захаживает на чаёк к барыге чичваркину?
Нормально всё, жрём и пьём у Ч каждую неделю
Это другое?
Конечно
Лицензия в ЕС есть? Компания работает на рынке ЕС/ВБ? Отчеты просят вовремя сдавать? Что эти британцы с литовцами себе позволяют!
Не повезло, вот если бы он был черный трансгендерным геем,с русскими корнями, прям интересно, что бы они говорили)
Ещё поздно )
Сбой матрицы :-D
Трансгендерным геем ещё не поздно стать, вдруг прокатит) А вот насчёт чёрным стать - это уже будет культурная апроприация, за это точно закэнселят.
Какой же кликбейтный пуш и заголовок. Скатились на уровень откровенной желтухи и скама, господа.
ne rvis
Не перестаю удивляться исключительной способности аудитории VC находить русофобию там, где её нет. До чего же развита фантазия у людей!
да какая русофобия? бог с вами, рыночек как говорится порешал, всё значит правильно
Не фига себе какая свобода оказывается. И вроде повесточку поддерживают, и открестились от всего... разве что бомжа в десны не расцеловали, но все равно считается, что слишком много свобод вы не достойны, ибо толерантность, равенство и братство, но вы чуть-чуть недотягиваете :(
Это не толерантность, равенство и братство, это МЕСТЬ )))
свободу за деньги не купишь, как и доброе имя
Забавно наблюдать насколько быстро работает расчеловечивание во время пропаганды. :-)
Это все звучит очень неоднозначно, хотя и стоило это ожидать...
вот вот и регуляторы так решили, что не всё так однозначно и почему ты не получил эту лицензию восимь лет назад?
Ох уж эти Марлийцы
Печально. Надеюсь, продавят через суды.
Обязательно, как только смогут сделать отчет вовремя
Точняк, рашкины дети, законы не соблюдают, работать не хотят
хотел отмыть партийные деньги, не получилось, потому что барский сапог торчал из откуда всем известно, ахахахаха