Финансы
Маша Цепелева

Регуляторы не одобряют банковскую лицензию Revolut из-за российских корней сооснователя и текучки кадров — The Guardian Статьи редакции

Ещё одна причина — проблемы со сдачей отчётности в срок, говорят источники.

  • Revolut, основанный Николаем Сторонским и Владом Яценко, пока не получил банковскую лицензию в Великобритании из-за текучести кадров в компании, несвоевременной сдачи отчётности и связей с Россией, выяснила газета The Observer, принадлежащая The Guardian. О причинах рассказали источники среди чиновников, банкиров, действующих и бывших сотрудников Revolut.
  • Компания подала заявку на лицензию в 2021 году. При этом более мелким конкурентам разрешение выдали гораздо быстрее, отмечает издание.
  • У регулятора есть вопросы к корпоративной культуре и текучке, пишет издание. В конце 2022 года бывшие сотрудники рассказали Financial Times, что в компании царит «ожесточенная конкуренция», которая «делает людей — обычно довольно приятных — очень воинственно настроенными друг к другу». Revolut подчеркнул, что в компании действует «культура высокой продуктивности». В январе 2023-го стартап объявил, что наймёт психологов и экспертов в области поведенческих наук.
  • Ещё одна причина — проблемы Revolut в Литве (у компании есть банковская лицензия ЕС с 2018 года). Там стартап дважды штрафовали: на €200 тысяч за проблемы со сбором надлежащей информации о клиентах и их транзакциях и на €70 тысяч за несвоевременное предоставление финотчётов. В Revolut после штрафов «предприняли действия, чтобы предотвратить нарушения», а задержку отчётности объяснили техническими причинами.
  • В Великобритании Revolut тоже грозит штраф за несвоевременную подачу отчётов за 2021 год, пишет издание. В стартапе назвали ответственными за это аудиторов из BDO и заявили, что не могут комментировать конкретные проверки.
  • Российские корни Николая Сторонского — тоже проблема для регулятора. Сооснователь Revolut эмигрировал в Великобританию в 2004 году, получил британское гражданство и в 2022 году отказался от российского. Его отец руководит АО «Газпром промгаз» и находится под украинскими санкциями.
  • Это волнует представителей разведки. Например, сотрудникам сети обмена разведданными Five Eyes (входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США) рекомендовали не использовать Revolut. После выдачи лицензии в Литве в отношении компании проводилось два расследования о связях Сторонского-старшего с государством, но признаков угрозы нацбезопасности найдено не было, добавило издание. В стартапе сообщили, что отец Сторонского — украинец по происхождению и «никак не связан с Revolut».

  • Тем не менее сервис всё же может получить банковскую лицензию в течение нескольких недель, рассказали The Observer источники.

  • В Минфине Великобритании и FCA (местный финансовый регулятор) не дали конкретных ответов по поводу лицензии Revolut. Но в последнем подчеркнули, что все обращающиеся компании должны доказать, что соответствуют установленным стандартам, потому что «это имеет решающее значение для конкурентоспособности страны».

#новость #revolut

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93 комментария
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 Natural Phobia

Наша авторитария и их демократичная свобода слова и действий

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Roman Off

Ну это же другое😄

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9 комментариев
kav

До сих пор поражаюсь насколько двуличные люди на Западе, орут про свободу, а сами сегрегацию по нац признаку делают и никто не видит в этом проблемы

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Внешний хот-дог

Ну надо все-таки отдать должное, ведь удалось воспитать людей так, чтобы в этом не видели проблемы 🙂

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Агафья Носова

ну вы чего, это все на наше благо! вот они нас притесняют, мы в какой-то момент не вытерпим таких санкций и ущемлений, и устроим переворот ☝☝ ЕЩЕ БЛАГОДАРИТЬ БУДЕМ

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Не очень хороший человек

Рекомендую углубиться в первую и вторую мировую, обязательно с промежутком между и после, примерно до Хрущева, то там такой богатый мир откроется. Еще интересно почитать про расселение евреев из беларуси и украины, заодно почитаете о первых президентах Израиля. Там разберетесь, в общем))

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1 комментарий
Ivan sss

Где-то читал, что в Америке руководящие должности не американцам получить почти невозможно. Может, это и правильно, такое направление развития

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Leonid Bushuev

Звезду бы желтую еще дать всем тем, кто с русскими корнями. Что бы из дали видеть и быстрее подобные решения принимать было :D

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Денис Демидов

Как там классик писал: русский за границей либо шпион, либо дурак...
Европейцы читали этого классика, но до 24.02 думали, что Россия сильно изменилась по сравнению с 19 веком, лошки...
ps Отец Сторонского высокопоставленный действующий чинуш, разумны опасения...

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4 комментария
Xota Bitch

ты имел ввиду красную звезду

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Внешний хот-дог

Хочется сказать, что все больше и больше становится ясно, что публичные заявления про open mind, open doors, freedom of speech, equal opportunity и тд - просто фарисейская хуйня.

Но ведь сейчас кто-нибудь придет и скажет «они у себя в стране могут делать что считают нужным» 🤷‍♂️

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Андрей Иванов

Нееее, там ща другая тема - типа свобода доступна только тем, кто уважает свободу. Короче еë надо ещё заслужить следуя повестке и вести себя по особенному) оказывается, это прерогатива, а не фундаментальное право.

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3 комментария
Xota Bitch

но ведь ты ничего лучше этого предложить то не сможешь

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3 комментария
Sergeant Ding

Трудно конечно понять, что есть огромная разница между свободой воли и свободой гражданской.

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Ivan Cato

Отличная новость.

Дети самых отъявленных патриотов, всегда почему-то не в Воронеже, а в Лондоне.

Чем больше эту пакость будут давить, тем лучше.

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Leonid Bushuev

С Певчих бы начать :D

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5 комментариев
Сергей Д.

Приплел так приплел...

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1 комментарий
Leo Uvarov

Статья - тупой кликбейт.
У компании уже есть лицензия в ЕС, в Великобритании пока нет, но и отказа тоже нет.

"русские корни" = батя основателя под санкциями.

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Anton K

А местная аудитория и рада такое хавать, ничего удивительного)

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Стартапер-пессимист

Ваш комментарий в закреп.

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Доктор Богомол Тобогган

Дети в ответе за их родителей?

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3 комментария
just a.

Очень странно, конечно.
Сторонскому и всей команде Revolut нужно просто пройти процедуру замеры черепов и получить справки соответствующие. Уверен, данная процедура поможет "влиться" в эльфийские ряды и все подозрения и противоречия уйдут на второй план.

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Denis Zotov

Можно хотя бы отчёты начать сдавать вовремя

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1 комментарий
Не очень хороший человек

Только через анальный зонд

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Вадим Д.

Как минимум отчётность неплохо бы и подтянуть, точно не повредит.
Ну да и не поможет это, конечно, там же «русские корни».

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Стартапер-пессимист

Хочешь работать в GB/UK - изволь работать по закону и сдавать отчетности. Банки - это не кафешка.

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Февраль Камшотов

Жду-с десант доказывальщиков, что это другое

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Adam

Ты не понимаешь, это другое

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Paul Patlakh

"Его отец руководит АО «Газпром промгаз»"
Это замечательно.
"В стартапе сообщили, что отец Сторонского — украинец по происхождению и «никак не связан с Revolut»."
Еще более замечательно.

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Xota Bitch

ахахахаха, действительно и почему же ему ещё не выдали банковскую лицензию у проклятых англо саксов?

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Доктор Богомол Тобогган
"В стартапе сообщили, что отец Сторонского — украинец по происхождению

Получается еще и перебежчик к врагу. К таким нужно с двойной строгостью 😁

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Robert Qyasinyan

Российские корни это надуманный отказ! Они не могут на основании этого официально отказать!

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And

Почему? С текущем уровнем антироссийской повесточки в UK? :-)

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Artiom Nikolaev

Почему-то все зацепились за "российские корни". По идее и отчётность, и текучка (читай доступ к данных случайных людей) это критичные замечания для банковского продукта, разве нет?

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Внешний хот-дог

Почему? Завернут в обертку «угрозы клиентским данным» или еще чему-то и дело в шляпе)

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ЯД

Снимите розовые очки уже.

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Pia Allobrogicus

Ну а что еще можно ждать от дикой теократии? В Великобритании до сих пор глава государства король и он же является главой англиканской церкви. В такой ужасной дикости в 21 веке жить невозможно

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okman

Збсь. Так этой либрде по морде хрясь! С небес на землю. Чтоб знали свое койко место. Как там узбекский олигарх Усманов в Лондоне поживает захаживает на чаёк к барыге чичваркину?

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Sergeant Ding

Нормально всё, жрём и пьём у Ч каждую неделю

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Future Prophecies

Это другое?

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Всратый Гном

Конечно

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Sergeant Ding

Лицензия в ЕС есть? Компания работает на рынке ЕС/ВБ? Отчеты просят вовремя сдавать? Что эти британцы с литовцами себе позволяют!

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Рустам Валеев

Не повезло, вот если бы он был черный трансгендерным геем,с русскими корнями, прям интересно, что бы они говорили)

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okman

Ещё поздно )

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And

Сбой матрицы :-D

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Копчик

Трансгендерным геем ещё не поздно стать, вдруг прокатит) А вот насчёт чёрным стать - это уже будет культурная апроприация, за это точно закэнселят.

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2 комментария
Anton K

Какой же кликбейтный пуш и заголовок. Скатились на уровень откровенной желтухи и скама, господа.

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Xota Bitch

ne rvis

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Anton K

Не перестаю удивляться исключительной способности аудитории VC находить русофобию там, где её нет. До чего же развита фантазия у людей!

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Xota Bitch

да какая русофобия? бог с вами, рыночек как говорится порешал, всё значит правильно

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Ванюшка

Не фига себе какая свобода оказывается. И вроде повесточку поддерживают, и открестились от всего... разве что бомжа в десны не расцеловали, но все равно считается, что слишком много свобод вы не достойны, ибо толерантность, равенство и братство, но вы чуть-чуть недотягиваете :(

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Не очень хороший человек

Это не толерантность, равенство и братство, это МЕСТЬ )))

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Xota Bitch

свободу за деньги не купишь, как и доброе имя

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And

Забавно наблюдать насколько быстро работает расчеловечивание во время пропаганды. :-)

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Пена Литрова

Это все звучит очень неоднозначно, хотя и стоило это ожидать...

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Xota Bitch

вот вот и регуляторы так решили, что не всё так однозначно и почему ты не получил эту лицензию восимь лет назад?

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Медовар

Ох уж эти Марлийцы

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Zamir Saidov

Печально. Надеюсь, продавят через суды.

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Sergeant Ding

Обязательно, как только смогут сделать отчет вовремя

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Перечитатель

Точняк, рашкины дети, законы не соблюдают, работать не хотят

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Xota Bitch

хотел отмыть партийные деньги, не получилось, потому что барский сапог торчал из откуда всем известно, ахахахаха

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