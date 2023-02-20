inDrive Арсена Томского привлёк $150 млн на маркетинг и разработку новых продуктов Статьи редакции
С момента прошлых инвестиций в 2021 году средняя месячная выручка компании выросла в четыре раза, рассказали её представители.
- inDrive привлёк $150 млн от действующего инвестора General Catalyst, сообщил Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Дмитрия Седова. Сервис получил деньги с помощью «инструмента, который связывает погашение долга с результатами работы», поэтому оценка компании не давалась.
- Стартап потратит деньги на запуск новых продуктов и маркетинг. Выручка inDrive выросла на 88% в 2022 году, конкретных цифр Седов не привёл. В 2023-м компания «делает упор на прибыльность, не замедляя роста».
- По данным аналитической компании Data.ai, в 2022 году приложение inDrive скачали 61,8 млн раз, на 45% больше год к году. Крупнейшие рынки сервиса — Мексика, Казахстан, Бразилия, Колумбия и Египет. В 2022 году он начал работать в Австралии.
- General Catalyst вкладывала в inDrive в 2021 году, тогда оценка компании составила $1,23 млрд. По словам Седова, с тех пор средняя месячная выручка выросла в четыре раза.
- inDriver основан в Якутии в 2013 году. Он развивает такси и курьерский сервис, работает в 39 странах. В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. А в октябре провела ребрендинг — сменила название на inDrive и выбрала новый фирменный цвет.
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Когда слышу "Арсен Томский", сразу представляю себе киношного вора в законе. Дерзкого, с огромными суровыми тупыми братками по бокам, в малиновом пиджаке, под которым всё по классике - купола, воровские звёзды и всё такое.
Но никак не улыбающегося якута, который стоит с протянутой рукой и ловит такси где-то за рубежом.
Может якут этот - номинал? А настоящий Арсен - в ресторане под кальянчик вопросы решает.
Негоже шестёрке такое погоняло давать.
вор в законе малиновый пиджак не одет, по масти не канает, отец.
Ну возможно. Я не силён в воровской тематике, потому и сказал про "киношного вора".
да, малина и звёзды - переборщ какой-то
голливудом обсмотрятся своим
У тебя просто ассоциации с Жоржем Милославским. Возможно, небеспричинные.
Пользовался inDrive на Пхукете. Удобно, что можно:
а) назначить свою цену за поездку
б) выбрать водителя (автомобиль) из откликнувшихся
Там ещё водители всякие бывают. Как же я охуел, когда во Владивостоке ко мне приехал свежий поло на московских номерах, аж глоток свежего воздуха по сравнению с приевшимся приусами, ну а им всяко приятнее получать лавэ сразу на карту, а не раз в неделю ждать пока дяденька соизволит сделать выплату
Сейчас как раз на Пхукете, подпишусь под вашими аргументами) жаль, нельзя привязать карту для оплаты, но это возможно просто я чуть ламер)
В inDrive нет никакой продуктовой разработки от слова вообще! Каие они там нвоые продукты собрались разрабатывать?
Очередной обесцениватель? В inDrive огромная продуктовая команда на Кипре с бывшими сотрудниками Яндекса, Сбера и VK. Куча знакомых ушло туда после февраля.
Индрайвер топ, намного лучше ебучего яндекса
То же самое. Те же водители.
Но намного дешевле, если ехать километров 30-40, то и дешевле минимум на 300р
никак не пойму, если они такие успешные, то почему все время еще баблос привлекают?
Масштабирование
Обывательская святая простота
дайте мне тоже 1$ млн на рекламу плиз
можно взять кредит
кредит зло
В кредит максимум 100 тысяч долларов дадут и то если официальная ЗП больше 500 тысяч рублей
Дайте,соответствующий бизнес план.И больше дадут.
Какие вам ещё нужны доказательства?
Усы бы ему еще и вылитый..
это так конвертируемый заем теперь называется?
И gigant 500 млн руб, стратег, ахтунг, не выжить. Не пользовался индрайвер, но молодцы
Пацаны вообще ребята