Предложил увеличить налоговые вычеты за образование и повысить МРОТ до 19 тысяч рублей: о чём рассказал Путин в послании Статьи редакции
Основные тезисы президента об экономике из обращения к Федеральному собранию.
- Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению минимального размера оплаты труда «провести ещё одно, на дополнительные 10%». В итоге МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля, сказал президент. На 2023 год он составляет 16 242 рубля.
- Глава государства также предложил увеличить налоговые вычеты по расходам на образование детей (до 110 тысяч рублей в год), обучение и лечение взрослых россиян (до 150 тысяч рублей). Сейчас можно вернуть 13% максимум с 50 тысяч и 120 тысяч рублей соотвественно.
- Предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей.
- Вновь поднял тему необходимости создания системы страхования инвестиций россиян при банкротстве брокера: «Надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестинструменты, в том числе и от возможного банкротства финансовых посредников».
- Предложил поддержать налоговыми льготами размещение акций высокотехнологичного бизнеса на внутреннем рынке.
- Поручил расширить налоговые льготы для компаний на покупку российского высокотехнологического оборудования и утвердить их перечень по отраслям.
- Снова предложил пересмотреть некоторые нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — цитирует главу государства РБК.
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- Это не мы - это они! Мы великие! Они не очень!
- Жить будет лучше, жить будет веселее. Не скоро, возможно, надо потерпеть.
Запад плохой, НАТО – плохой, ЕС – плохой. Мы хорошие.
К испытаниям ЯО приготовиться!
Все стоя рукоплещут в исступлении, пуская пену и вращая глазами. Первый ряд пританцовывает.
Первого порвало)
Необходимо, надо, нужно, обязательно, надобно, следует, стоит, обещаю, гарантирую, уверяю, утверждаю, будет, буду, будем
Разумеется, президент же должен говорить так:
нах не нужно, не надо, ненужно, необязательно, не надобно, не следует, не стоит, не обещаю, не гарантирую, не уверяю, не утверждаю, не будет, не буду, не будем
+ прости господи
Сообщаю, что с такой семантикой ничего продать не выйдет.
Крутой датасет. Под какую библиотеку?
Теперь то заживём! 2 часа лапшу варил, вся развалилась, не вкусно
А еще предложил клепать больше красивого ЯО вместе с Росатомом. Видимо следующий в санкционных списках.
Всего лишь поддерживать паритет.
Это логичный шаг - Штаты любят, чтобы любой подобный договор давал им однозначное преимущество (ну или потом просто выходят из него, пример - INF Treaty).
Типа, ваши спецы к нам не попадут, санкции, (до этого - ковидные ограничения), а вот наши к вам должны попасть. Это так не работает. Либо равноправные условия, либо зачем эти договоры нужны?
При условии если США первый запустят тест ядерки
Генератор словесного мусора.
Нейросеть пишет тексты
Всепропальщики уже на месте?)))) будем по дизлайкам считать их количество))
Оптимисты уже на месте - в окопе? Оттуда вещаете
Про расселение трущоб ничего не сказал
подтягиваются
Кашлял как дед, но пока не dead
коротко об итогах
Коротко
"Сколько уже не сделано и сколько ещё предстоит не сделать!"
За цитаты Гиркина еще дискредитацию не выписывают? )
Капец он деньгами сорит налево и направо. А солдатам то уже броники и тушёнку начали покупать? Или предлагается самим справляться?
Включи новости в телевизоре и узнаешь, что после сюжета о очередной победе и овердохера убитых со стороны ВСУ, идет сюжет о сборе средств на нужды армии (на покупку печек, одежды, прицелов и т.д.) Я не знаю, это стеб такой, или новостники реально не видят иронии...
Солдатам придется смсками собирать. Вчера письмо вот прислали. Умиляет, как они ссыкливо из "Все для фронта, все для победы" убрали часть про фронт ))
«Путин призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве, перегибать палку ни к чему»
Очевидно, это все в рамках борьбы за коррупцию. Зелёный свет: раньше миллиард спер, получил годика три. А скоро даже дня в СИЗО не посидишь, красота !
То недовольны, что тюрьмы переполнены бизнесменами, то наоборот. Идите ка вы все в …
Краткое содержание
- кхе кхе
- дамбили бомбас
- однополые браки
- аналогов нет
- гендерно-нейтральный бог
- нужен прорыв
поклеп
Пособие по безработице в России, 1.5т руб. О каком МРОТ до 19 тысяч рублей идет речь?
1,5 руб еще хрен получишь, максимум рублей 400, МРОТ это размер оплаты труда, а какой труд без работы)))
Поклеп! Кудрина в Яндекс устроили пособие по безработице получать
А при чем тут МРОТ и пособие по безработице? Какая там безработица - 3,7%?
Из МРОТа считается зарплаты / пенсии и пр. различные начисления
Чтобы у работников социальный защиты была работа
Я полный мрот получал когда за пособием обратился. никаких проблем не было, там по закону 3 месяца 80% от зп потом 3 месяца 60% потом непомню. Главное год официально до этого работать вроде.
Политический срач через: "Три, два, один....."
Поздно, уже начался))
Пуйло - обоссанная засохшая коровья лепешка
про козюльки допиши, чтобы точно поиск РКН тригернуть
Я думал там Крипожина посадят в первом ряду с попом Кириллом. Разочарование года, этого прекрасного человека даже не пригласили
Так он же в немилость впал. Везде кричит, что его "музыканты" без боеприпасов сидят, потому как на самых верхах ему такое давать запретили. А ещё, по слухам, ему ФСИН новых бойцов вербовать запретил.
Не, ну если бы Байден приехал, то пригласили бы.
Обслуживать.
Пришёл с кувалдой, охрана не пустила
целых 19 тысяч!!!!от люди щас заживут то
В России все жители станут средним классом, нигде такого не было
Слушай, за эти деньги целая армия пенсионеров чиновников неплохо живет. Чисто числятся где-то в конторе. Нелохая прибавка к пенсии
МРОТ вроде обычно при расчете штрафов использовали (как сейчас хз) , поэтому считай штрафы увеличились
куча контор (в т.ч. и банки) которые оклад ставят исходя из этого мрота, лишь бы труд инспекция не взъебала
Это будет сколько? Баксов 150?
О каких там 4-5% инфляции он говорил? мой кофе подорожал с 1200р до 1500-1700р за кг. Зубная паста elmex подорожала с 269р до 343р. И это за 3 месяца!!! Вот вам реальный пример инфляции. Шо толку поднимать МРОТ, если цены растут двое быстрее)
Да-да , и про коммуналку не забываем))) Но как сказала один теперь уже бывший депутат - на макарошки хватит
Ждем инфляцию на 18,5%
а что такого - в польше уже така и люди радуются и кайфуют. еще и лвов хотят себе взять.
Ага, 16 тысяч, у нас полно вакансий с зп 15, никто эти законы не исполняет
Где?
Предвижу высокую концентрацию потенциальных точек напряжённости в сети ! Выпускайте вепря.
бежит!
Сказал бы лучше, что мухожук
Да не скажет он такого. Вы же знаете, если не он, то кот?
С учетом инфляции увеличение МРОТ такое себе событие
не густо, ага
Предвыборная лапша
президент "Титаника"
Это теперь часть российского VC ? Нахуя это здесь ? Или вы теперь обязаны это писать ?
Нахуй вас тогда
Я вот одно не пойму, нахер вы вообще смотрели? Все такие антипутинские, а в итоге в коментах чуть-ли не все смотрели.
Да ничего они не смотрели, просто придумывают))
Какой-то тупой вопрос. Выступает человек от которого зовист жизнь каждого.
латентные же))
Идеи норм, главное, чтобы реализация не подкачала
Сидят такие чиновники которые нихера никогда ничего не делали и тут БАХ и как побежали хорошо работать. Чтобы реализовать все эти планы, нужно полностью сменить аппарат и систему
А может правда, Путину отчеты несут, что в России все хорошо? Мол сельское хозяйство развивается, высокотехнологичные товары появляются, безработица минимальная, инфляция мизерная, что с экологией все хорошо, что вот сейчас дадут деньги и все как попрет?
Я реально слушал все это как прикол. Это человек никогда не выходил на улицы? Что в магазинах тухлые овощи, все технологии везут из Китая, работа за мизерную зарплату, медицина ужасная, инфляция адская, что тарифы на проезд по 3-4 раза в год повышают, что в городах уничтожили практически все деревья, что новое жилье - это гетто, что у чиновников нет ни планов ни стратегий развития, что все выделенные деньги не доходят до адресатов.. Путин, типа не в курсе?
Да, и кто он хочет чтобы реализовал его проджекты? Вот эти чиновичьи морды, которые сидят на своих стульях, нихера не делают и тут типа вскочили и побежали все реализовать?
Это послание не для правительства, а для дурачков у телевизора. Это часть стратегии пропаганды, как и всякие прямые линии. А все кто присутствовал внутри, кекали с этого цирка) сколько раз он повторил слово неонацисты? Пропаганда рушится, в эту чушь уже даже самые упоротые не верят
такая корова нужна самому
Инфляция 20 с лишним за 2 года. но инфляция месячная разгоняется. как собираются покрыть всю инфляцию если повышение это пустышка для ваты чтобы думали что станет больше денег)
Проезд на электричку в 2022 поднимали 3 раза!!!!
Мне Йона Гнарра напоминает. Он также всё всем пообещал.
Основанная им «Лучшая партия» позиционирует себя как «анархо-сюрреалистическую» и «открыто коррумпированную», обещая не выполнять своих предвыборных обещаний, среди которых: бесплатные полотенца в бассейнах, белый медведь в зоопарке, «Диснейленд» в аэропорту Рейкьявика, списание всех долгов, а также «парламент, свободный от наркотиков».
Я сохранил этот скриншот на память, чтобы ничего никогда больше не постить на vc.ru
Спасибо, что переслушивать не надо - всё в комментах объяснили, плюс посмеялась)
А заморозить инфляцию и коммуналку не предлагал? Чтоб то что добавили хоть как то ощущалось?
А как ты себе это представляешь?это ж невозможно
Коллективная Россия против коллективного Запада выигрывает? Но почему тогда у коллективной России меньше гендеров, чем у коллективного Запада? Почему коллективная Россия не хочет догнать и перегнать по этому параметру?