Финансы
Органический Мурод

Предложил увеличить налоговые вычеты за образование и повысить МРОТ до 19 тысяч рублей: о чём рассказал Путин в послании Статьи редакции

Основные тезисы президента об экономике из обращения к Федеральному собранию.

  • Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению минимального размера оплаты труда «провести ещё одно, на дополнительные 10%». В итоге МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля, сказал президент. На 2023 год он составляет 16 242 рубля.
  • Глава государства также предложил увеличить налоговые вычеты по расходам на образование детей (до 110 тысяч рублей в год), обучение и лечение взрослых россиян (до 150 тысяч рублей). Сейчас можно вернуть 13% максимум с 50 тысяч и 120 тысяч рублей соотвественно.
  • Предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей.
  • Вновь поднял тему необходимости создания системы страхования инвестиций россиян при банкротстве брокера: «Надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестинструменты, в том числе и от возможного банкротства финансовых посредников».
  • Предложил поддержать налоговыми льготами размещение акций высокотехнологичного бизнеса на внутреннем рынке.

Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций.

Владимир Путин (цитата по Frank Media)
  • Поручил расширить налоговые льготы для компаний на покупку российского высокотехнологического оборудования и утвердить их перечень по отраслям.
  • Снова предложил пересмотреть некоторые нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — цитирует главу государства РБК.

#новость

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218 комментариев
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 p0sted

- Это не мы - это они! Мы великие! Они не очень!
- Жить будет лучше, жить будет веселее. Не скоро, возможно, надо потерпеть.

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Вадим Д.

Запад плохой, НАТО – плохой, ЕС – плохой. Мы хорошие.
К испытаниям ЯО приготовиться!

Все стоя рукоплещут в исступлении, пуская пену и вращая глазами. Первый ряд пританцовывает.

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23 комментария
Paul Brezcuu
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Muvandr

Первого порвало)

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GPT-Либерал-смузихлёб

Необходимо, надо, нужно, обязательно, надобно, следует, стоит, обещаю, гарантирую, уверяю, утверждаю, будет, буду, будем

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Алеоп

Разумеется, президент же должен говорить так:
нах не нужно, не надо, ненужно, необязательно, не надобно, не следует, не стоит, не обещаю, не гарантирую, не уверяю, не утверждаю, не будет, не буду, не будем

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22 комментария
Вильгельм Богачев

+ прости господи

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Константин Полухтин

Сообщаю, что с такой семантикой ничего продать не выйдет.

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Nickolai Vasiliev

Крутой датасет. Под какую библиотеку?

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Дмитрий Н.

Теперь то заживём! 2 часа лапшу варил, вся развалилась, не вкусно

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Pavel Petel

А еще предложил клепать больше красивого ЯО вместе с Росатомом. Видимо следующий в санкционных списках.

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nobodyreally

Всего лишь поддерживать паритет.

Это логичный шаг - Штаты любят, чтобы любой подобный договор давал им однозначное преимущество (ну или потом просто выходят из него, пример - INF Treaty).

Типа, ваши спецы к нам не попадут, санкции, (до этого - ковидные ограничения), а вот наши к вам должны попасть. Это так не работает. Либо равноправные условия, либо зачем эти договоры нужны?

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25 комментариев
Пляжный крокодил

При условии если США первый запустят тест ядерки

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3 комментария
Иван Саблин

Генератор словесного мусора.

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Grandzlo

Нейросеть пишет тексты

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Дмитрий Р.

Всепропальщики уже на месте?)))) будем по дизлайкам считать их количество))

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Макс Фактор

Оптимисты уже на месте - в окопе? Оттуда вещаете

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26 комментариев
Eddie II

Про расселение трущоб ничего не сказал

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3 комментария
Кузьмич

подтягиваются

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iDark Ogr

Кашлял как дед, но пока не dead

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Vertie

коротко об итогах

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Александр Голубев

Коротко
"Сколько уже не сделано и сколько ещё предстоит не сделать!"

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Васисуалий Лоханкин

За цитаты Гиркина еще дискредитацию не выписывают? )

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2 комментария
Eli

Капец он деньгами сорит налево и направо. А солдатам то уже броники и тушёнку начали покупать? Или предлагается самим справляться?

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Андрей Новиков

Включи новости в телевизоре и узнаешь, что после сюжета о очередной победе и овердохера убитых со стороны ВСУ, идет сюжет о сборе средств на нужды армии (на покупку печек, одежды, прицелов и т.д.) Я не знаю, это стеб такой, или новостники реально не видят иронии...

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2 комментария
Макс Мартин

Солдатам придется смсками собирать. Вчера письмо вот прислали. Умиляет, как они ссыкливо из "Все для фронта, все для победы" убрали часть про фронт ))

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Xi

«Путин призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве, перегибать палку ни к чему»

Очевидно, это все в рамках борьбы за коррупцию. Зелёный свет: раньше миллиард спер, получил годика три. А скоро даже дня в СИЗО не посидишь, красота !

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Алеоп

То недовольны, что тюрьмы переполнены бизнесменами, то наоборот. Идите ка вы все в …

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7 комментариев
Old Car Raffle

Краткое содержание
- кхе кхе
- дамбили бомбас
- однополые браки
- аналогов нет
- гендерно-нейтральный бог
- нужен прорыв

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Перечитатель

поклеп

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Перечитатель

Пособие по безработице в России, 1.5т руб. О каком МРОТ до 19 тысяч рублей идет речь?

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Кузьмич

1,5 руб еще хрен получишь, максимум рублей 400, МРОТ это размер оплаты труда, а какой труд без работы)))

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8 комментариев
Pia Allobrogicus

Поклеп! Кудрина в Яндекс устроили пособие по безработице получать

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Alex

А при чем тут МРОТ и пособие по безработице? Какая там безработица - 3,7%?

Из МРОТа считается зарплаты / пенсии и пр. различные начисления

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14 комментариев
Перечитатель

Чтобы у работников социальный защиты была работа

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Blackrock

Я полный мрот получал когда за пособием обратился. никаких проблем не было, там по закону 3 месяца 80% от зп потом 3 месяца 60% потом непомню. Главное год официально до этого работать вроде.

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3 комментария
Кузьмич

Политический срач через: "Три, два, один....."

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Muvandr

Поздно, уже начался))

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Энтони Лавджой

Пуйло - обоссанная засохшая коровья лепешка

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p0sted

про козюльки допиши, чтобы точно поиск РКН тригернуть

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Pia Allobrogicus

Я думал там Крипожина посадят в первом ряду с попом Кириллом. Разочарование года, этого прекрасного человека даже не пригласили

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Андрей Мельник

Так он же в немилость впал. Везде кричит, что его "музыканты" без боеприпасов сидят, потому как на самых верхах ему такое давать запретили. А ещё, по слухам, ему ФСИН новых бойцов вербовать запретил.

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1 комментарий
Александр Голубев

Не, ну если бы Байден приехал, то пригласили бы.
Обслуживать.

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Alexander Volkov

Пришёл с кувалдой, охрана не пустила

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Obi Van Goga

целых 19 тысяч!!!!от люди щас заживут то

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Few

В России все жители станут средним классом, нигде такого не было

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Перечитатель

Слушай, за эти деньги целая армия пенсионеров чиновников неплохо живет. Чисто числятся где-то в конторе. Нелохая прибавка к пенсии

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Кузьмич

МРОТ вроде обычно при расчете штрафов использовали (как сейчас хз) , поэтому считай штрафы увеличились

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1 комментарий
неформат

куча контор (в т.ч. и банки) которые оклад ставят исходя из этого мрота, лишь бы труд инспекция не взъебала

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duck

Это будет сколько? Баксов 150?

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Paul Brezcuu

О каких там 4-5% инфляции он говорил? мой кофе подорожал с 1200р до 1500-1700р за кг. Зубная паста elmex подорожала с 269р до 343р. И это за 3 месяца!!! Вот вам реальный пример инфляции. Шо толку поднимать МРОТ, если цены растут двое быстрее)

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Катюшка Лапина

Да-да , и про коммуналку не забываем))) Но как сказала один теперь уже бывший депутат - на макарошки хватит

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Allestor Klei

Ждем инфляцию на 18,5%

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Guitar Effects

а что такого - в польше уже така и люди радуются и кайфуют. еще и лвов хотят себе взять.

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Prosto Zurab

Ага, 16 тысяч, у нас полно вакансий с зп 15, никто эти законы не исполняет

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Кузьмич

Где?

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Абырвалг Абырвалг

Предвижу высокую концентрацию потенциальных точек напряжённости в сети ! Выпускайте вепря.

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p0sted

бежит!

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Den Kotov

Сказал бы лучше, что мухожук

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Bravemoon

Да не скажет он такого. Вы же знаете, если не он, то кот?

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Леонид Рогов

С учетом инфляции увеличение МРОТ такое себе событие

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Василиса Жилина

не густо, ага

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Mike Glukhov

Предвыборная лапша

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Den Kotov
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Мики Маус

президент "Титаника"

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Женя Гагарин

Это теперь часть российского VC ? Нахуя это здесь ? Или вы теперь обязаны это писать ?
Нахуй вас тогда

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Мяу

Я вот одно не пойму, нахер вы вообще смотрели? Все такие антипутинские, а в итоге в коментах чуть-ли не все смотрели.

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Катюшка Лапина

Да ничего они не смотрели, просто придумывают))

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Перечитатель

Какой-то тупой вопрос. Выступает человек от которого зовист жизнь каждого.

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Дмитрий Р.

латентные же))

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Василиса Жилина

Идеи норм, главное, чтобы реализация не подкачала

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Перечитатель

Сидят такие чиновники которые нихера никогда ничего не делали и тут БАХ и как побежали хорошо работать. Чтобы реализовать все эти планы, нужно полностью сменить аппарат и систему

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Перечитатель

А может правда, Путину отчеты несут, что в России все хорошо? Мол сельское хозяйство развивается, высокотехнологичные товары появляются, безработица минимальная, инфляция мизерная, что с экологией все хорошо, что вот сейчас дадут деньги и все как попрет?

Я реально слушал все это как прикол. Это человек никогда не выходил на улицы? Что в магазинах тухлые овощи, все технологии везут из Китая, работа за мизерную зарплату, медицина ужасная, инфляция адская, что тарифы на проезд по 3-4 раза в год повышают, что в городах уничтожили практически все деревья, что новое жилье - это гетто, что у чиновников нет ни планов ни стратегий развития, что все выделенные деньги не доходят до адресатов.. Путин, типа не в курсе?

Да, и кто он хочет чтобы реализовал его проджекты? Вот эти чиновичьи морды, которые сидят на своих стульях, нихера не делают и тут типа вскочили и побежали все реализовать?

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Paul Brezcuu

Это послание не для правительства, а для дурачков у телевизора. Это часть стратегии пропаганды, как и всякие прямые линии. А все кто присутствовал внутри, кекали с этого цирка) сколько раз он повторил слово неонацисты? Пропаганда рушится, в эту чушь уже даже самые упоротые не верят

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1 комментарий
Перечитатель

такая корова нужна самому

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LarryParry

Инфляция 20 с лишним за 2 года. но инфляция месячная разгоняется. как собираются покрыть всю инфляцию если повышение это пустышка для ваты чтобы думали что станет больше денег)

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Перечитатель

Проезд на электричку в 2022 поднимали 3 раза!!!!

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Иннокентий Фефилов

Мне Йона Гнарра напоминает. Он также всё всем пообещал.

Основанная им «Лучшая партия» позиционирует себя как «анархо-сюрреалистическую» и «открыто коррумпированную», обещая не выполнять своих предвыборных обещаний, среди которых: бесплатные полотенца в бассейнах, белый медведь в зоопарке, «Диснейленд» в аэропорту Рейкьявика, списание всех долгов, а также «парламент, свободный от наркотиков».

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Ivan Kuznetsov

Я сохранил этот скриншот на память, чтобы ничего никогда больше не постить на vc.ru

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Elena Krinitsyna

Спасибо, что переслушивать не надо - всё в комментах объяснили, плюс посмеялась)

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Катюшка Лапина

А заморозить инфляцию и коммуналку не предлагал? Чтоб то что добавили хоть как то ощущалось?

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Николай Верегин

А как ты себе это представляешь?это ж невозможно

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1 комментарий
Pia Allobrogicus

Коллективная Россия против коллективного Запада выигрывает? Но почему тогда у коллективной России меньше гендеров, чем у коллективного Запада? Почему коллективная Россия не хочет догнать и перегнать по этому параметру?

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