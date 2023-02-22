День 364: логистические компании пожаловались на дефицит полуприцепов-рефрижераторов, возникший из-за санкций Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 22 февраля: доллар — 74,85 рубля, евро — 79,75 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,8 рубля.
Минфин и ЦБ разрабатывают проект, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие их локальные облигации. В начале февраля 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина также замечала, что сама мера должна стать обязательной, однако нужно предусмотреть возможность делать исключения. Обязывать держателей менять евробонды на аналогичные бумаги не собираются.
Минфин опубликовал поправки к закону «Об организованных торгах», которые могут расширить биржевую торговлю товарами в России, пишут «Ведомости». На текущий момент продавать товары на бирже обязаны лидеры рынков нефтепродуктов, природного газа, леса и минеральных удобрений. Теперь к этому хотят подключить и другие компании — при «существенном изменении условий их обращения». Какие — пока неизвестно. Авторы проекта полагают, что вывод новых товаров на биржу «стабилизирует» условия для инвесторов в их производство.
Кто и как адаптируется
«Аквалайф ресурс» (ГК «Черноголовка») подала в ФАС ходатайство о своём предварительном согласии купить российское подразделение американской Kellogg's, которая сочла «нецелесообразным» производство в Россию и приостановила инвестиции и поставки в страну. У «Келлог рус» три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме — там производят продукцию «Любятово».
Какие есть проблемы и трудности
Российские компании, среди которых Delko, Sota Logistic, FM Logistic и другие, жалуются на формирующийся дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта — в них возят товары, требующие низких температурных режимов: это, помимо прочего, продовольствие и лекарства. До санкций Россия была крупнейшим рынком ЕС для продажи полуприцепов. В 2023 же году компании не рассчитывают на новые поступления.
Контекст
В 2022 году количество утечек в финансовой индустрии выросло в 1,7 раза год к году — до 48 случаев. Объём скомпрометированных персональных данных, в том числе платёжных, увеличился в 32 раза — до 44,8 млн штук, подсчитали аналитики InfoWatch. Участники рынка замечают, что разница большая ещё и потому, что компании лучше фиксируют утечки.
По данным Агентства по страхованию вкладов на 1 января 2023 года, общая сумма подлежащих страхованию вкладов россиян и средств на расчетных счетах без учёта эскроу составила 36,56 трлн рублей — это 75,1% от всех средств физлиц в банках. Доля таких вкладов подросла к концу 2022 года, но значительного роста в 2023 году аналитики не ждут.
Новости предыдущего дня, 21 февраля — здесь.
Завтра год закончится, а отсчёт пойдёт дальше.
Вот обязательно и всё тут, но исключения будут — всё отечество в одной фразе.
Без рефрижераторов
Пока зима, можете успеть надолбить льда в погреб.
И не рефрижератор, а погреб на колесиках (говорите по-русски)
По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции. Погреб представляет собой яму с крытым верхом и укреплёнными стенами или же нижнюю нежилую часть дома, подвал. (Учите русский)
Я так понял, сарказма вообще не понимаете )
"...жалуются на формирующийся дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта"
А кому жалуются-то? Вот вам план, компании Delko, Sota Logistic, FM Logistic и другие, раз вы целый год вола ебали и только сейчас очнулись: скидываетесь всей отраслью и нанимаете 88 перекупов, которые эти жалкие 4000 полуприцепов за год вам точно купят и перегонят из ближнего зарубежья.
Не благодарите.
Ещё новость дня, я считаю.
* Предложение создать индустрию восстановления и использования б/у автозапчастей готовят в Госдуме.
В документе указано: если этого не сделать, то в условиях санкций это может стать одной из причин массового выхода авто из строя.
https://iz.ru/1473829/mariia-kolobova-anastasiia-lvova/avtozamena-v-rossii-khotiat-naladit-massovoe-vosstanovlenie-bu-zapchastei
Уже пора рукоплескать законодателям?
О, возможно на биржу выйдут Волоколамский пластилин, Тульский самовар, Рязанские шишки и остальные гранды!
До этого их сдерживало только наличие интеллигентности не лезть не в своё дело видимо...)))
Ага, но теперь всё — тормоза отпущены, маски сняты, запретов нет! (-:
И с мексиканской сдержанностью они пойдут по рукам держателей акций, а те в свою очередь будут их гладить приговаривая: " Моя преееелесть")))
Черноголовка: так и быть, благоволим купить эти заводы, это последнее предупреждение!
Черноголовка молодцы. И свое продукцию расширят, и заводы сохранят.Российские компании, среди которых Delko, Sota Logistic, FM Logistic и другие, жалуются на формирующийся дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта — в них возят товары, требующие низких температурных режимов: это, помимо прочего, продовольствие и лекарства. До санкций Россия была крупнейшим рынком ЕС для продажи полуприцепов. В 2023 же году компании не рассчитывают на новые поступления.
Ну вот, а говорили 2% никому не нужные, при этом крупнейший рынок ЕС.
Интересно, кто быстрее подсуетится наладить поставки (по завышенной цене конечно) или начать из говна и палок свое сюда поставлять? кЕтай? Или условная Турция?
Иран, https://youtu.be/9hl1sJvVE-c