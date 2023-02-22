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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 февраля: доллар — 74,85 рубля, евро — 79,75 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:57 мск: доллар — 75,13 рубля, евро — 80,18 рубля.

Курсы на Forex на 07:58 мск: доллар — 74,14 рубля, евро — 80,10 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,8 рубля.

Минфин и ЦБ разрабатывают проект, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие их локальные облигации. В начале февраля 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина также замечала, что сама мера должна стать обязательной, однако нужно предусмотреть возможность делать исключения. Обязывать держателей менять евробонды на аналогичные бумаги не собираются.

Минфин опубликовал поправки к закону «Об организованных торгах», которые могут расширить биржевую торговлю товарами в России, пишут «Ведомости». На текущий момент продавать товары на бирже обязаны лидеры рынков нефтепродуктов, природного газа, леса и минеральных удобрений. Теперь к этому хотят подключить и другие компании — при «существенном изменении условий их обращения». Какие — пока неизвестно. Авторы проекта полагают, что вывод новых товаров на биржу «стабилизирует» условия для инвесторов в их производство.

Кто и как адаптируется

«Аквалайф ресурс» (ГК «Черноголовка») подала в ФАС ходатайство о своём предварительном согласии купить российское подразделение американской Kellogg's, которая сочла «нецелесообразным» производство в Россию и приостановила инвестиции и поставки в страну. У «Келлог рус» три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме — там производят продукцию «Любятово».

Какие есть проблемы и трудности

Российские компании, среди которых Delko, Sota Logistic, FM Logistic и другие, жалуются на формирующийся дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта — в них возят товары, требующие низких температурных режимов: это, помимо прочего, продовольствие и лекарства. До санкций Россия была крупнейшим рынком ЕС для продажи полуприцепов. В 2023 же году компании не рассчитывают на новые поступления.

Контекст

В 2022 году количество утечек в финансовой индустрии выросло в 1,7 раза год к году — до 48 случаев. Объём скомпрометированных персональных данных, в том числе платёжных, увеличился в 32 раза — до 44,8 млн штук, подсчитали аналитики InfoWatch. Участники рынка замечают, что разница большая ещё и потому, что компании лучше фиксируют утечки.

По данным Агентства по страхованию вкладов на 1 января 2023 года, общая сумма подлежащих страхованию вкладов россиян и средств на расчетных счетах без учёта эскроу составила 36,56 трлн рублей — это 75,1% от всех средств физлиц в банках. Доля таких вкладов подросла к концу 2022 года, но значительного роста в 2023 году аналитики не ждут.