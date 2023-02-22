Российские ритейлеры предложили признать оператора карт «Мир» монополистом на рынке платёжных услуг Статьи редакции
НСПК почти год определяет межбанковскую комиссию не только для карт «Мир», но и для ушедших из России Visa и Mastercard.
- В феврале 2023 года Ассоциация малоформатной торговли предложила на заседании общественного совета при ФАС включить услугу платежей банковскими картами в закон о естественных монополиях, пишет Shopper's.
- Среди других её предложений — включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в список естественных монополий, а также зафиксировать на регуляторном уровне максимально возможные тарифы для ставок межбанковской комиссии и для эквайринга в целом.
- Инициативу поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли. Она и раньше призывала ФАС придать НСПК статус монополиста, а теперь планирует официально направить «соответствующее обращение». Также ассоциация предлагала «проверить возможное злоупотребление» в установлении монопольно высокой ставки межбанковской комиссии, влияющей на ставки эквайринга».
- В ФАС заявили, что «в случае поступления заявления» рассмотрят его в установленном порядке.
Представитель НСПК напоминил, что стоимость эквайринга в целом зависит не только от системы: размер комиссии для торгово-сервисных предприятий устанавливается банками, которые принимают карты в магазинах, кафе, на АЗС и так далее — договор заключается с каждым конкретным предприятием. «Такие комиссии не регулируются платёжными системами»,— добавил он.
- После того, как Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в марте 2022 года, НСПК не стала менять размер межбанковской комиссии по их картам. Её представитель объяснял, что это сделали в том числе, чтобы банки могли сохранить свои программы кредитования и лояльности.
- Дискуссии о размере эквайринговых комиссий ведутся давно, отмечает Shopper's. Например, в 2019 году ассоциации ритейлеров жаловались ФАС на Visa и Mastercard — якобы те пользуются доминирующим положением и завышают размер межбанковских комиссий. Но регулятор не нашёл нарушений.
- По данным Ассоциации малоформатной торговли, затраты ритейлеров и сферы услуг на эквайринг могут составить 854 млрд рублей за 2022 год — это на 11% год к году.
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Но ФАС пусть не возбуждается, это ведь хорошая и правильная монополия.
Что в этом хорошего то?
Такое ощущение что заранее все спланировали,кому блин в жопу нужен этот Мир.
Да-а, вот без него бы хорошо было, правда?
Ты знаешь я не очень рад тому что pay pal теперь работает не свободно(к примеру)да и много чему еще,у меня раньше были заказчики с всей планеты,теперь есть проблемы чтобы тупо деньги перевести.
Банальщина,но это пиздец если честно.
Всё так, но отсутствие соломки в виде заранее подготовленной собственной платёжки сделало бы карусель пиздеца куда более экстремальной.
Зато быстрее бы этот трындец закончился.
Ваша позиция ясна
Ну при отсутствии соломки возможно великий геостратег и не стал бы ходить по канату под куполом цирка
Чем больше была бы зависимость от западных технологий, тем меньше вероятность всяких длинных СВО.
Вот мы и нашли виновных - это айтишники, суки!
Чуть исправил, чтобы сарказм был очевиднее. Но всё верно.
Не, платёжка своя нужна, спору нет. Только вот это северокорейский вариант – всё своё только для себя и чужого нам не надо. Но чужого просто не дают.
Ну да вот так и получается)
Не впечатление это. Он заранее планировал.
С текущим положением, создание какой-нибудь платёжки "Земля" ситуацию не изменит. Разве что для вида нескольких систем.
Экономика - огромная область, но даже на бизнес сайте до сих пор рассуждения уровня «монополия - это когда ты единственный поставщик» (нет) и «любая монополия - это всегда плохо, и фас должен вмешаться» (нет) и «если у тебя большая часть рынка, то ты монополия» (нет)
Вы бы материал прочитали сперва, бизнес-академик запредельного уровня. Ну в иронию с сарказмом неплохо бы.
Монополия это когда компания зарабатывает, а на сколько мне известно, МИР принадлежит ЦБ, а Центробанк некоммерческая структура и не может извлекать прибыль.
Тут остаётся только: вкладывать в развитие и рекламу платёжной системы.
Тут не всё так просто.
ЦБ может и не зарабатывает, но у государства есть банки Сбер, ВТБ, Газпром, Росколхоз. Так вот тарифы НСПК ЦБ сделаны в интересах этих банков.
И по некоторым позициям эти тарифы гораздо выше, чем были у Visa и Mastercard.
Union pay же есть!
Который тоже очень быстро вырубили везде, где можно, для выпущенных в России карт. Только ExpressVPN можно оплатить из того, что я сам знаю, да и то через какой-то мутный платёжный гейт (врочем, у них это как один из официальных способов оплаты на сайте).
Речь про оплату в России. Юнион пей работает внутри РФ со своими собственными комиссиями.
надо признать монополистами этих самых ритейлеров, которые фактически каждый в районе своего ТЦ монополист. в прессе пишут, что даже картошку они предпочитают продавать импортную, а не нашу, а наша гниёт на складах. их за это надо насмерть вообще щемить.
По поводу картошки: это точно никак не связано с тем, что наша отстойная и/или стоит дороже импортной? Обычно бизнес на это обращает внимание — в этом как бы его суть...
Сетки торгуют овощами, у которых большие сроки хранения. Скорее всего импортный картофель в длинные сроки умеет, а отечественный нет. А тогда на фига он сеткам
В данном случае не вижу причин хуесосить НСПК. Хотя бы потому, что конкурентов сейчас просто нет.
Это даже не "естественная", а "вынужденная" монополия, получается.
А что в России не монополия?
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Признать монополией и оштрафовать. И закон о едином операторе отменить.
Наличкой платить удобнее
В России самый дорогой эквайринг. Но за счёт этого есть бонусы и кешбек у банков. Хотя это глупо, поскольку все равно платишь за эти бонусы при оплате картой.
А когда крипта придет, тоже за транзакциию будут бабло брать?
Я думаю, что по СБП введут комиссии на все платежи/переводы физиков, без всяких бесплатных лимитов. Это замануха, для торговых точек и потребителей.
Там и так комиссию банкам разрешили брать после 100-150к
Спасибо. Но у меня написано: "без всяких бесплатных лимитов". Это означает, что я осведомлена, что есть лимиты без комиссии. Без обид, просто вы не внимательно читаете.
на чём основано ваше думание?
На опыте и новых соглашениях с банками. Очень большая вероятность что НСПК комиссии повысят, скидки отменят. История выше про монополиста, очевидно они что-то предпримут, ведь они зарабатывают на комиссии.
может и замануха. А что в том плохого?