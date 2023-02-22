Представитель НСПК напоминил, что стоимость эквайринга в целом зависит не только от системы: размер комиссии для торгово-сервисных предприятий устанавливается банками, которые принимают карты в магазинах, кафе, на АЗС и так далее — договор заключается с каждым конкретным предприятием. «Такие комиссии не регулируются платёжными системами»,— добавил он.