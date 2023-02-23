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Финансы
Ежегодный Слава

День 365: сеть детских магазинов Gulliver запустит бренд одежды для взрослых Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Gulliver / Shopper's

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Forex на 10:14 мск: доллар — 74,98 рубля, евро — 79,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78 рублей.

23 февраля торги на Мосбирже не проводятся. На «СПБ Бирже» не будет торгов и расчётов по российским ценным бумагам, номинированным в рублях, торгов ценными бумагами из стран СНГ, номинированным в российской валюте, а также акциями «Яндекса» и депозитарными расписками на акции TCS Group, Fix Price, Ozon, HeadHunter, Cian, X5 Group.

Кто и как адаптируется

Gulliver Group, владеющая одноименной сетью детской одежды, создала бренд для взрослых — GLVR, пишет Shopper's. Первые магазины с женской одеждой откроются во второй половине 2023 года, в 2024-м сеть начнёт продавать и мужскую. Выход в новую категорию логичен: спрос на детские товары упал, а ниша после ухода зарубежных компаний освободилась, отмечает издание.

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Контекст

ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнёров России по итогам 2022 года, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

Минэнерго Беларуси и «Газпром» подписали протокол о формировании цен на поставки российского газа и уровне наценки на него — стоимость газа привязана к рублю.

Новости предыдущего дня, 22 февраля — здесь.

#новость

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27 комментариев
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 Рыжий
День 365

Мы кое-как дожили до этого дня

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GPT-Либерал-смузихлёб

Завтра санкций подвезут

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p0sted

А у вас свежие? Не вчерашние? Пробовали?

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Александр Голубев

Всё кончится вот-вот!
Там делов на три дня!

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Одинаковый ихтиандр

Сань. Вот тока лотереи нам не хватало. Упаси карась.

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Александр Голубев

Рулетка!

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Одинаковый ихтиандр

а заряжен весь барабан или есть шансы?

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Александр Голубев

Я всегда отвечаю на это так, даже в Биркенау была жизнь.
Как бы страшно это не звучало.
Человек привыкает ко всему.
Адаптивность за гранью.
Как у отечественного бизнеса, к слову.

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Одинаковый ихтиандр

ты прям с утра какой-то жестковат.

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Александр Голубев

Разрушал стереотипы у близкого человека )))

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Рыжий
Разрушал стереотипы

о чем?

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GPT-Либерал-смузихлёб

Друзья-эмигранты, что думаете по выборам майским в Турции? Не будет ли замесов на фоне усталости от диктатора и землетрясений?

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p0sted

Это так же поддаётся предикции, как дела и перспективы в родных болотах. Только там ещё в любой момент может ещё потрясти.

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Кремлевский пёс_анон

Когда выходят на рынок не с идеей и проработанным продуктом, а вот так, потому что «ниша пустая» и надо быстро-быстро, то понятно что там будет за шмот 🗿можно закрывать сразу, хуедах тот еще будет

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Рыжий
то понятно что там будет за шмот

Прям будет хуже, чем брендированный шмот производства Узбекистана, Тайланда?

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p0sted

Узбекский хлопок, как и футболки плотностью 200 из Тая очень ок.
Не розжига ради, а оффтопа для.

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Oleg Ast

в чате начал страдать как минимум один поклонник футболок UNIQLO

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p0sted

uniqlo тоже збсь, но у них как раз хлопок хорошей выделки, но тонкий.
Хз где вы тут страдание увидели - могу купить в любой момент.

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Одинаковый ихтиандр

есть ссылка на поло с коротким рукавом?
Хоть посмотреть, что за Тай

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Oleg Ast

Есть футболка из Тая - без ссылки, личная. подтверждаю хлопок толстый, футболка огонь. Моет в Тае как Узбекистане свой хлопок растет?

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Одинаковый ихтиандр

http://go-to-thailand.ru/chto-kupit-v-tailande/804-xlopok-v-tajlande.html

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Oleg Ast

так примерно и думал. Климат там подходящий.

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Кремлевский пёс_анон

Юникло на ламоде есть, причем по тем же ценам, так что можно не страдать зря

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Oleg Ast

не вышло у меня тонко пошутить: смысл был такой " хорошие футболки в Узбекистане? о_О - а я думал такие только у UNIQLO".

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Кремлевский пёс_анон

Ну если для вас точка отсчета, это тряпочки из Узбекистана, то для вас это хорошая новость.

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Рыжий

Только что чекнул свои "тряпочки", куртка Columbia - Бангладеш, майки Demix - Узбекистан, брюки Nike - Камбоджа. И это покупалось еще в 2021 году. А в 2022 году покупал майки хзкакогобренда на Озоне, там указывалось производство Турции.

А у вас какая точка отсчета?

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Service Recrutory

новости ужимаются все больше и больше, скоро будет что то в духе - президент обещает освоить выпуск спичек к концу следующего года

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