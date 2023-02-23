Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":616769,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":616769,"gtm":null} 156 просмотров

Источник: Gulliver / Shopper's

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 10:14 мск: доллар — 74,98 рубля, евро — 79,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78 рублей.

23 февраля торги на Мосбирже не проводятся. На «СПБ Бирже» не будет торгов и расчётов по российским ценным бумагам, номинированным в рублях, торгов ценными бумагами из стран СНГ, номинированным в российской валюте, а также акциями «Яндекса» и депозитарными расписками на акции TCS Group, Fix Price, Ozon, HeadHunter, Cian, X5 Group.

Кто и как адаптируется

Gulliver Group, владеющая одноименной сетью детской одежды, создала бренд для взрослых — GLVR, пишет Shopper's. Первые магазины с женской одеждой откроются во второй половине 2023 года, в 2024-м сеть начнёт продавать и мужскую. Выход в новую категорию логичен: спрос на детские товары упал, а ниша после ухода зарубежных компаний освободилась, отмечает издание.

Контекст

ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнёров России по итогам 2022 года, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

Минэнерго Беларуси и «Газпром» подписали протокол о формировании цен на поставки российского газа и уровне наценки на него — стоимость газа привязана к рублю.