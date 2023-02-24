День 366: новые санкции Великобритании и Австралии, список ИТ-компаний с правом на господдержку расширили Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.
Курсы на Мосбирже на 10:11 мск: доллар — 75,22 рубля, евро — 79,7 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,2 рубля.
Мосбиржа проводит торги с некоторыми ограничениями на валютном рынке и рынке драгметаллов. Торги акциями и облигациями, на денежном и срочном рынках, на рынках депозитов и кредитов пройдут как обычно.
Торги и расчёты по всем группам инструментов на «СПБ Бирже» пройдут по обычному расписанию.
Кто и как адаптируется
Правительство расширило льготы для ИТ-отрасли: теперь компании, которые работают в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук, смогут претендовать на господдержку — сниженные страховые взносы, мораторий на проверки и так далее.
Какие есть проблемы и трудности
Австралия включила в санкционный список 40 физлиц и 90 юрлиц из России. Среди компаний, попавших под санкции, — концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика» и другие. Среди физлиц — члены ЦИК России, губернаторы и другие лица.
Новая Зеландия также ввела санкции — в том числе против четырёх вице-премьеров, нескольких министров и губернаторов.
О новых санкциях объявила и Великобритания — они затронули 92 физических и юрлиц. В частности, в список попали руководители «Росатома», «Ростеха» и других компаний, а также четыре банка.
Контекст
С февраля 2022 года количество вакансий в России упало на 14%, а активных резюме — на 2%. Больше всего спрос снизился в госструктурах, банках, в ИТ и телекоме, автобизнесе, консалтинге, а вырос — на специалистов по настройке и ремонту оборудования. На «синих воротничков» в стране возник острый дефицит, пишет Forbes со ссылкой на HeadHunter и SuperJob
Руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов в колонке для Forbes рассуждает, как власти ужесточали регулирование рунета в 2022 году.
Ещё один текст Forbes о том, что за год стало с российским ИТ-рынком. Издание поговорило с его участниками о том, какие последствия «спецоперация» повлекла за собой для отрасли и чего они ждут в обозримом будущем.
В России застряли принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов», пишет Bloomberg. Их нельзя вывести из страны. Речь идёт о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и остальным активам, которые западные компании не успели продать.
Новости предыдущего дня, 23 февраля — здесь.
Ну, с юбилеем! Let be srach have begun!
такой себе повод для празднования
Мы живы и в комфорте, и ядерный гриб пока что не наблюдаем. Это уже неплохо в нынешней ситуации, можно и попраздновать
С первой годовщиной 🥰🥰🥰
надеюсь с первой и единственной 🤞
Обожаю этот балет!
https://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg
Бесконечных двадцать лет мы с надеждой ждем балет (с)
Только пока что повода для него нет, да и вроде бы не предвидится
Ни разу не встречал вечноживущих.
Будто с естественным уходом что-то изменится. Будет еще один приемник.
А неестественный уход не планируется, похоже. Брэдли и Абрамсы не видать у тех самых стен
Бредли и Абрамсы под стенами не стояли, когда в 91 не стало "светоча всего человечества".
Не для того "умные" люди жизнь положили за попил такого богатого наследства, что бы молча смотреть на крах своей мечты )))
Наследство было так себе, досталось очень немногим, потому что мусора было больше полезных активов, если квартиры не считать (которые достались почти всем)
Причём здесь пролы со их говёнными квартирами? Речь об "умных" и тех кто ныне танцует девушку.
Преемника смотря кто выдвинет. ечли эстеблишмент, то изменится многое. Да даже если Мишустин встанет у руля, уже поменяется все в лучшую сторону.
Если силовики - то в худшую сторону если только.
Если честно, не слишком верю в эти разные "башни". Кто бы там не встал у руля - обычным гражданам все равно пиздец. За 30 лет было 3 разных президента, и при каждом был пиздец
Ну что при следующем будет жопа это понятно. Поскольку спуск продолжается и при нем будет продолжаться. Сколько времени потребуется на стабилизацию и начала подъема из жопы никто не скажет
Шо, опять? С колен подниматься? Волк.жпг
Хорошо было только когда реформы Ельцина сработали и кризис азиатский кончился. А гайки еще толькотначали крутить в сторону вертикали власти. Там перло все, не только нефть.
их в 1993 начали крутить
Тогда не сильно. Телеканалы еще не в собственности государства были (как и многие компании), политика конкурентная работала кле-как, таможеннное законодательство было простым. Местное самоуправление было (да банальные выборы мэров). Много хорошего, много ошибок. Но потом стало хуже, медленно, но стабильно
Телеканалы в собственности олигархов или в собственности государства. Что же выбрать, хм...
Мишустину оптимальнее в своей нише остаться - у него там получается
Да, но случись что, он ио становится
https://youtu.be/nQr8iOpdEv0
Один дерьмовый год плавно перешёл в другой. А может и на пятилетки начнут делить.
И я тебя люблю 🥰
"К лету вернуться"
Всё кончится вот-вот!
Чуть-чуть подождать.
По плану всё идёт!
мы просто пока еще ничего не начали
)))
Австралиско-Новощеландские санкции, конечно, самые ужасные (-:
И разрыв дипотношений с Микронезией
За 3 дня до Киева и вот уже год прошёл.
Теперь каждые полгода будут давать отпуск 14 дней для тех, кто собирался взять Киев за 3 дня.
Все по плану, паники никакой нет!
Так паники и правда никакой нет. Чай не 2022 год сейчас
В Нилерландах, сын мой.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
О,новые санкции против юр.лиц
и не последние точно)
Удивляет, что спустя год такие конторы еще где-то НЕ были под санкциями
концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика» и другие
Видимо, в Австралию новости на парусных судах 18 века везли.
Двуличие рулит и будет рулить вечно. Санкции санкциями, а денежки все любят... Особенно те кто назначает санкции. Все остальные буковки - на уши хомячкам с обеих сторон.