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Финансы
Офицерский Абдужаббор

День 366: новые санкции Великобритании и Австралии, список ИТ-компаний с правом на господдержку расширили Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:11 мск: доллар — 75,22 рубля, евро — 79,7 рубля.

Курсы на Forex на 09:46 мск: доллар — 75,28 рубля, евро — 79,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,2 рубля.

Мосбиржа проводит торги с некоторыми ограничениями на валютном рынке и рынке драгметаллов. Торги акциями и облигациями, на денежном и срочном рынках, на рынках депозитов и кредитов пройдут как обычно.

Торги и расчёты по всем группам инструментов на «СПБ Бирже» пройдут по обычному расписанию.

Кто и как адаптируется

Правительство расширило льготы для ИТ-отрасли: теперь компании, которые работают в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук, смогут претендовать на господдержку — сниженные страховые взносы, мораторий на проверки и так далее.

Какие есть проблемы и трудности

Австралия включила в санкционный список 40 физлиц и 90 юрлиц из России. Среди компаний, попавших под санкции, — концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика» и другие. Среди физлиц — члены ЦИК России, губернаторы и другие лица.

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Новая Зеландия также ввела санкции — в том числе против четырёх вице-премьеров, нескольких министров и губернаторов.

О новых санкциях объявила и Великобритания — они затронули 92 физических и юрлиц. В частности, в список попали руководители «Росатома», «Ростеха» и других компаний, а также четыре банка.

РБК собрал инфографики о том, какие страны ввели санкции, запретили полёты, какие СМИ и соцсети закрылись или оказались заблокированными в России с 24 февраля 2022 года и по другим темам

Контекст

С февраля 2022 года количество вакансий в России упало на 14%, а активных резюме — на 2%. Больше всего спрос снизился в госструктурах, банках, в ИТ и телекоме, автобизнесе, консалтинге, а вырос — на специалистов по настройке и ремонту оборудования. На «синих воротничков» в стране возник острый дефицит, пишет Forbes со ссылкой на HeadHunter и SuperJob

Руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов в колонке для Forbes рассуждает, как власти ужесточали регулирование рунета в 2022 году.

Ещё один текст Forbes о том, что за год стало с российским ИТ-рынком. Издание поговорило с его участниками о том, какие последствия «спецоперация» повлекла за собой для отрасли и чего они ждут в обозримом будущем.

В России застряли принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов», пишет Bloomberg. Их нельзя вывести из страны. Речь идёт о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и остальным активам, которые западные компании не успели продать.

Новости предыдущего дня, 23 февраля — здесь.

#новость

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45 комментариев
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 p0sted

Ну, с юбилеем! Let be srach have begun!

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Алексей Дресвянников

такой себе повод для празднования

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Рыжий

Мы живы и в комфорте, и ядерный гриб пока что не наблюдаем. Это уже неплохо в нынешней ситуации, можно и попраздновать

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Доллар по 28
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Сексорцист Милфхантерович

С первой годовщиной 🥰🥰🥰

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Андрей Соломатов

надеюсь с первой и единственной 🤞

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Александр Голубев

Обожаю этот балет!
https://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg

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Den Kotov

Бесконечных двадцать лет мы с надеждой ждем балет (с)

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Рыжий

Только пока что повода для него нет, да и вроде бы не предвидится

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Александр Голубев

Ни разу не встречал вечноживущих.

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Рыжий

Будто с естественным уходом что-то изменится. Будет еще один приемник.

А неестественный уход не планируется, похоже. Брэдли и Абрамсы не видать у тех самых стен

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Александр Голубев

Бредли и Абрамсы под стенами не стояли, когда в 91 не стало "светоча всего человечества".
Не для того "умные" люди жизнь положили за попил такого богатого наследства, что бы молча смотреть на крах своей мечты )))

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Иван Иванов

Наследство было так себе, досталось очень немногим, потому что мусора было больше полезных активов, если квартиры не считать (которые достались почти всем)

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Александр Голубев

Причём здесь пролы со их говёнными квартирами? Речь об "умных" и тех кто ныне танцует девушку.

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Иван Иванов

Преемника смотря кто выдвинет. ечли эстеблишмент, то изменится многое. Да даже если Мишустин встанет у руля, уже поменяется все в лучшую сторону.
Если силовики - то в худшую сторону если только.

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Рыжий

Если честно, не слишком верю в эти разные "башни". Кто бы там не встал у руля - обычным гражданам все равно пиздец. За 30 лет было 3 разных президента, и при каждом был пиздец

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Игорь Протасов

Ну что при следующем будет жопа это понятно. Поскольку спуск продолжается и при нем будет продолжаться. Сколько времени потребуется на стабилизацию и начала подъема из жопы никто не скажет

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Pixel Lens

Шо, опять? С колен подниматься? Волк.жпг

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Иван Иванов

Хорошо было только когда реформы Ельцина сработали и кризис азиатский кончился. А гайки еще толькотначали крутить в сторону вертикали власти. Там перло все, не только нефть.

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Leo Uvarov

их в 1993 начали крутить

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Иван Иванов

Тогда не сильно. Телеканалы еще не в собственности государства были (как и многие компании), политика конкурентная работала кле-как, таможеннное законодательство было простым. Местное самоуправление было (да банальные выборы мэров). Много хорошего, много ошибок. Но потом стало хуже, медленно, но стабильно

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Рыжий

Телеканалы в собственности олигархов или в собственности государства. Что же выбрать, хм...

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nobodyreally

Мишустину оптимальнее в своей нише остаться - у него там получается

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Иван Иванов

Да, но случись что, он ио становится

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Игорь Протасов

https://youtu.be/nQr8iOpdEv0

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Вадим Д.

Один дерьмовый год плавно перешёл в другой. А может и на пятилетки начнут делить.

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Сексорцист Милфхантерович

И я тебя люблю 🥰

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Сексорцист Милфхантерович

"К лету вернуться"

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Александр Голубев

Всё кончится вот-вот!

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Сексорцист Милфхантерович

Чуть-чуть подождать.

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Александр Голубев

По плану всё идёт!

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Роман Таровик

мы просто пока еще ничего не начали

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Александр Голубев

)))

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Вадим Д.

Австралиско-Новощеландские санкции, конечно, самые ужасные (-:

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Андрей Мельник

И разрыв дипотношений с Микронезией

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Чувствительный коктейль

За 3 дня до Киева и вот уже год прошёл.

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Васисуалий Лоханкин

Теперь каждые полгода будут давать отпуск 14 дней для тех, кто собирался взять Киев за 3 дня.
Все по плану, паники никакой нет!

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Рыжий

Так паники и правда никакой нет. Чай не 2022 год сейчас

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Иван Серик
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Alexander Golubev

В Нилерландах, сын мой.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

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Трейси Ло

О,новые санкции против юр.лиц

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Юлия Жилина

и не последние точно)

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Васисуалий Лоханкин

Удивляет, что спустя год такие конторы еще где-то НЕ были под санкциями

концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика» и другие

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Андрей Мельник

Видимо, в Австралию новости на парусных судах 18 века везли.

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Сергей Леопольдович

Двуличие рулит и будет рулить вечно. Санкции санкциями, а денежки все любят... Особенно те кто назначает санкции. Все остальные буковки - на уши хомячкам с обеих сторон.

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