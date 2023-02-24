Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:11 мск: доллар — 75,22 рубля, евро — 79,7 рубля.

Курсы на Forex на 09:46 мск: доллар — 75,28 рубля, евро — 79,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,2 рубля.

Мосбиржа проводит торги с некоторыми ограничениями на валютном рынке и рынке драгметаллов. Торги акциями и облигациями, на денежном и срочном рынках, на рынках депозитов и кредитов пройдут как обычно.

Торги и расчёты по всем группам инструментов на «СПБ Бирже» пройдут по обычному расписанию.

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Кто и как адаптируется

Правительство расширило льготы для ИТ-отрасли: теперь компании, которые работают в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук, смогут претендовать на господдержку — сниженные страховые взносы, мораторий на проверки и так далее.

Какие есть проблемы и трудности

Австралия включила в санкционный список 40 физлиц и 90 юрлиц из России. Среди компаний, попавших под санкции, — концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика» и другие. Среди физлиц — члены ЦИК России, губернаторы и другие лица.

Новая Зеландия также ввела санкции — в том числе против четырёх вице-премьеров, нескольких министров и губернаторов.

О новых санкциях объявила и Великобритания — они затронули 92 физических и юрлиц. В частности, в список попали руководители «Росатома», «Ростеха» и других компаний, а также четыре банка.

Вечером о блокирующих санкциях против 11 банков объявили США. В новом списке также инвесткомпания «Велес Капитал». С 10 марта 2023 года страна введёт пошлину в 200% на импорт российского алюминия.

РБК собрал инфографики о том, какие страны ввели санкции, запретили полёты, какие СМИ и соцсети закрылись или оказались заблокированными в России с 24 февраля 2022 года и по другим темам

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановила членство России в организации.

Контекст

С февраля 2022 года количество вакансий в России упало на 14%, а активных резюме — на 2%. Больше всего спрос снизился в госструктурах, банках, в ИТ и телекоме, автобизнесе, консалтинге, а вырос — на специалистов по настройке и ремонту оборудования. На «синих воротничков» в стране возник острый дефицит, пишет Forbes со ссылкой на HeadHunter и SuperJob

Руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов в колонке для Forbes рассуждает, как власти ужесточали регулирование рунета в 2022 году.

Ещё один текст Forbes о том, что за год стало с российским ИТ-рынком. Издание поговорило с его участниками о том, какие последствия «спецоперация» повлекла за собой для отрасли и чего они ждут в обозримом будущем.

В России застряли принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов», пишет Bloomberg. Их нельзя вывести из страны. Речь идёт о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и остальным активам, которые западные компании не успели продать.

РБК выпустил обзор, посвящённый российской экономике: что стало с ВВП, промпроизводством, реальными доходами россиян и другими показателями.