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Финансы
Офицерский Абдужаббор

День 366: новые санкции Великобритании и США, список ИТ-компаний с правом на господдержку расширили Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:11 мск: доллар — 75,22 рубля, евро — 79,7 рубля.

Курсы на Forex на 09:46 мск: доллар — 75,28 рубля, евро — 79,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,2 рубля.

Мосбиржа проводит торги с некоторыми ограничениями на валютном рынке и рынке драгметаллов. Торги акциями и облигациями, на денежном и срочном рынках, на рынках депозитов и кредитов пройдут как обычно.

Торги и расчёты по всем группам инструментов на «СПБ Бирже» пройдут по обычному расписанию.

Кто и как адаптируется

Правительство расширило льготы для ИТ-отрасли: теперь компании, которые работают в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук, смогут претендовать на господдержку — сниженные страховые взносы, мораторий на проверки и так далее.

Какие есть проблемы и трудности

Австралия включила в санкционный список 40 физлиц и 90 юрлиц из России. Среди компаний, попавших под санкции, — концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика» и другие. Среди физлиц — члены ЦИК России, губернаторы и другие лица.

Новая Зеландия также ввела санкции — в том числе против четырёх вице-премьеров, нескольких министров и губернаторов.

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О новых санкциях объявила и Великобритания — они затронули 92 физических и юрлиц. В частности, в список попали руководители «Росатома», «Ростеха» и других компаний, а также четыре банка.

Вечером о блокирующих санкциях против 11 банков объявили США. В новом списке также инвесткомпания «Велес Капитал». С 10 марта 2023 года страна введёт пошлину в 200% на импорт российского алюминия.

РБК собрал инфографики о том, какие страны ввели санкции, запретили полёты, какие СМИ и соцсети закрылись или оказались заблокированными в России с 24 февраля 2022 года и по другим темам

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановила членство России в организации.

Контекст

С февраля 2022 года количество вакансий в России упало на 14%, а активных резюме — на 2%. Больше всего спрос снизился в госструктурах, банках, в ИТ и телекоме, автобизнесе, консалтинге, а вырос — на специалистов по настройке и ремонту оборудования. На «синих воротничков» в стране возник острый дефицит, пишет Forbes со ссылкой на HeadHunter и SuperJob

Руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов в колонке для Forbes рассуждает, как власти ужесточали регулирование рунета в 2022 году.

Ещё один текст Forbes о том, что за год стало с российским ИТ-рынком. Издание поговорило с его участниками о том, какие последствия «спецоперация» повлекла за собой для отрасли и чего они ждут в обозримом будущем.

В России застряли принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов», пишет Bloomberg. Их нельзя вывести из страны. Речь идёт о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и остальным активам, которые западные компании не успели продать.

РБК выпустил обзор, посвящённый российской экономике: что стало с ВВП, промпроизводством, реальными доходами россиян и другими показателями.

Новости предыдущего дня, 23 февраля — здесь.

#новость

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102 комментария
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 Александр Голубев

Обожаю этот балет!
https://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg

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Den Kotov

Бесконечных двадцать лет мы с надеждой ждем балет (с)

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5 комментариев
Александр Голубев

Подтянулись те кто не любит балет )))

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10 комментариев
Рыжий

Только пока что повода для него нет, да и вроде бы не предвидится

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22 комментария
Игорь Протасов

https://youtu.be/nQr8iOpdEv0

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2 комментария
Вадим Д.

Один дерьмовый год плавно перешёл в другой. А может и на пятилетки начнут делить.

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Сегодняшний франт

Что бы не случилось дальше, мы уже одержали победу. Победу над здравым смыслом.

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1 комментарий
Сексорцист Милфхантерович

И я тебя люблю 🥰

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Cassandra Puffen

с каждым годом все хуже и хуже

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Сексорцист Милфхантерович

"К лету вернуться"

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Александр Голубев

Всё кончится вот-вот!

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6 комментариев
Иван Серик
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Alexander Golubev

В Нилерландах, сын мой.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

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2 комментария
p0sted

Ну, с юбилеем! Let be srach have begun!

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Алексей Дресвянников

такой себе повод для празднования

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2 комментария
Сексорцист Милфхантерович

С первой годовщиной 🥰🥰🥰

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2 комментария
Доктор Богомол Тобогган

Ух, какой английский!!! 😂😂

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1 комментарий
Чувствительный коктейль

За 3 дня до Киева и вот уже год прошёл.

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Васисуалий Лоханкин

Теперь каждые полгода будут давать отпуск 14 дней для тех, кто собирался взять Киев за 3 дня.
Все по плану, паники никакой нет!

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3 комментария
Вадим Д.

Как в анекдоте, мать сыну — я на 5 минут к соседке, а ты каждые полчаса суп помешивай.

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Васильчук Анастасия
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Dark Soul

Иди и скажи куратору что за столь дешевые мемы можно платить половину от 15 рублей. Вас видимо только приняли? Не переживайте, скоро уволят. Толсто, жирно и тупо.

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8 комментариев
MickeyRat

главное что все остались довольны

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Вадим Д.

Австралиско-Новощеландские санкции, конечно, самые ужасные (-:

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Андрей Мельник

И разрыв дипотношений с Микронезией

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3 комментария
Евгений Широков

Начал читать обзор РБК и уже на первом абзаце охуел от пиздежа автора этого талмута)

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Васисуалий Лоханкин

Удивляет, что спустя год такие конторы еще где-то НЕ были под санкциями

концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика» и другие

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Сергей Леопольдович

Двуличие рулит и будет рулить вечно. Санкции санкциями, а денежки все любят... Особенно те кто назначает санкции. Все остальные буковки - на уши хомячкам с обеих сторон.

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Артем Петров

Калашников - дочка Ростех, изначально предполагалось, что санкции Ростех распространяются на всех дочек. Да и скорее всего австралия просто не имела отношений с Калашниковым, потому не отменяли то, чего не существовало.

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Андрей Мельник

Видимо, в Австралию новости на парусных судах 18 века везли.

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Доктор Богомол Тобогган

Ахаха, санкции от китайской бензоколонки 😂😂 могут подавиться своей кенгурятиной

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Трейси Ло

О,новые санкции против юр.лиц

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Юлия Жилина

и не последние точно)

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Дима Котов

В России застряли принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов»
Ну все значит можно ими пользоваться

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Быстрый магнит

О чего нашёл друзья:
"В России начали аннулировать документы на машины, ввезенные по параллельному импорту"
Во:
https://www.bfm.ru/news/519744?from=popular_1
Это не фейк? Что думаете?

В России начали аннулировать документы на…
«Росстандарт» отзывает выданные с нарушениями свидетельства безопасности конструкций транспортных…
www.bfm.ru
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S K

Страны под контролем войск НАТО еще десятилетия будут вводить санкции, уже смысла нет писать

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