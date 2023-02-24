Финансы
Офицерский Абдужаббор

Великобритания объявила о санкциях против «Уралсиба», «МТС-банка» и ещё двух банков Статьи редакции

Всего в новом списке — более 90 физических и юридических лиц.

  • Под новые санкции Великобритании попали в том числе руководители «Ростеха», «Алмаз-Антея», «Росатома», «Газпрома», «Аэрофлота», а также глава Минцифры Максут Шадаев.
  • Среди компаний в списке четыре банка: «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «МТС-банк». В частности, ограничения предполагают заморозку их активов в стране, пишет Frank Media. В пресс-релизе отмечается, что эти меры должны «ещё больше изолировать Россию от международной финансовой системы и помочь Великобритании и партнёрам предотвратить обход ограничений».
  • Великобритания также ввела новые экспортные ограничения, в том числе запретив поставки в Россию авиадеталей и радиоаппаратуры.
  • Всего, по данным британских властей, под санкциями теперь находятся свыше 1500 участников. Среди них — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие лица.

#новость #санкции

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14 комментариев
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 Мох

Сегодня еще санкции ЕС подъедут, посмотрим что там в 10-м, юбилейном пакете

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Вадим Д.

Я бы сказал: в первом юбилейном. Их ещё, видимо, немало будет.

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Мох

Десятый по счету и первый юбилейный

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Сноб

Надо им в ответ юбилейную монету выпустить по этому поводу.

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Сексорцист Милфхантерович

Россия уже в книге рекордов Гиннеса, или еще нет? 🤔

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Allestor Klei

Вроде договориться не смогли

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Вадим Д.

Ну да, ровно год же. Как же прёт отовсюду этот символизм. МТСу таки прилетело.

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Allestor Klei

Жаль, окном в Европу мир был

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Сексорцист Милфхантерович

"К лету вернуться "

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Сексорцист Милфхантерович

Кстати, всех с годовщиной 🥰🥰🥰🥰🥰

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Меньший парфюмер

Сколько кг сбросил?

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Сексорцист Милфхантерович

Я к зиме только набрал что бы не мёрзнуть. 👀

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Evgeniy Kostin

Значит последняя связь через МТС с AppStore, iOS Developer, и прочих подписок скоро оборвётся?

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Сексорцист Милфхантерович
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