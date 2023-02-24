Великобритания объявила о санкциях против «Уралсиба», «МТС-банка» и ещё двух банков Статьи редакции
Всего в новом списке — более 90 физических и юридических лиц.
- Под новые санкции Великобритании попали в том числе руководители «Ростеха», «Алмаз-Антея», «Росатома», «Газпрома», «Аэрофлота», а также глава Минцифры Максут Шадаев.
- Среди компаний в списке четыре банка: «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «МТС-банк». В частности, ограничения предполагают заморозку их активов в стране, пишет Frank Media. В пресс-релизе отмечается, что эти меры должны «ещё больше изолировать Россию от международной финансовой системы и помочь Великобритании и партнёрам предотвратить обход ограничений».
- Великобритания также ввела новые экспортные ограничения, в том числе запретив поставки в Россию авиадеталей и радиоаппаратуры.
- Всего, по данным британских властей, под санкциями теперь находятся свыше 1500 участников. Среди них — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие лица.
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Сегодня еще санкции ЕС подъедут, посмотрим что там в 10-м, юбилейном пакете
Я бы сказал: в первом юбилейном. Их ещё, видимо, немало будет.
Десятый по счету и первый юбилейный
Надо им в ответ юбилейную монету выпустить по этому поводу.
Россия уже в книге рекордов Гиннеса, или еще нет? 🤔
Вроде договориться не смогли
Ну да, ровно год же. Как же прёт отовсюду этот символизм. МТСу таки прилетело.
Жаль, окном в Европу мир был
"К лету вернуться "
Кстати, всех с годовщиной 🥰🥰🥰🥰🥰
Сколько кг сбросил?
Я к зиме только набрал что бы не мёрзнуть. 👀
Значит последняя связь через МТС с AppStore, iOS Developer, и прочих подписок скоро оборвётся?