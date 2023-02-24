Финансы
Офицерский Абдужаббор

США ввели блокирующие санкции против МКБ и ещё 10 российских банков Статьи редакции

Также страна введёт пошлину в 200% на импорт российского алюминия.

  • Минфин США добавил в санкционный список 22 физических и 83 юридических лица, в том числе «Московский кредитный банк». Теперь он попал под блокирующие санкции (активы заморозят, американцам запретят сотрудничать), в 2022-м его уже отключили от SWIFT.
  • В списке также — «МТС Банк», «Уралсиб», «Ланта-банк», «Металлинвестбанк», банки «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», «СДМ-Банк», «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР), «Зенит». Минфин дал отсрочку по завершению операций с ними до 25 мая 2023 года.
  • 24 февраля 2023 года о санкциях против «Уралсиба», «МТС-банка», «Зенита» и банка «Санкт-Петербург» объявила Великобритания. В этих компаниях заявили, что продолжают работать как обычно.
  • Под ограничениями США теперь также находится инвестгруппа «Велес Капитал» и связанные с ней компании. Отдельным распоряжением с 10 марта 2023 года страна вводит пошлины в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.

#новость #санкции

2687 просмотров
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60 комментариев
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 Ирина Вергун
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Андрей Паскарь
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okman

Сос... Всмысле выходишь замуж за итальянца?

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Николай Верегин

Новая порция пользы так сказать.

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Carl Herr

безусловно, очень полезно

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GPT-Либерал-смузихлёб

кто крыша патанина?

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Send Nukes

Он, именно он

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1 комментарий
Sever

Многоходовка. Оставляют воздух через соломинку:)). Что бы туда весь объём хлынул💸. Потом посмотрят:))

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Вадим Д.

Вот так, благодаря введению санкций, и можно узнать о существовании всяческих Ланта, Металлинвест, УБРиР и прочих Левобережных банках.

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Милфхантер

Металлинвест и Убрир довольно большие банки. Если вы не в курсе об их существовании, то можно лишь говорить о ваших печальных познаниях. Разобрались бы в вопросе, прежде чем писать хрень.

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1 комментарий
Д Хб

Убрир - большой известный банк.

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1 комментарий
Тбилисский сверчок

Как там в Тбилиси?

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3 комментария
Альберт Кех

Лучи демократии и свободных рынков продолжают светить из города на холме

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Рыжий

Свободные рынки для демократических стран так-то

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2 комментария
Nixonlaw

В РФ до сих пор работают американские компании, а эти всё какие-то локальные банки банят))

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Денис Демидов

У американцев сложная задача, с одной стороны нужно принудить к миру, с другой сделать это так, чтобы Китай в итоге не разжился Сибирью, тогда он перестанет фатально зависеть от морских перевозок и станет большим геморроем для всего мира.
Потому душить надо аккуратно, дозировано, чтобы удушаемый еще сохранял остатки рассудка и мог все остановить лишь похлопав по татами...

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3 комментария
Максим Горький

вы про Шлюмбергер или про другие ?

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7 комментариев
Руслан Астафьев

#этодругое

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Генерал Ермолов

Ну не такие уж и локальные банки.

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Невкусно и грустно

Спасибо деду за МТС Банк. Такое говно еще бы и в РФ под санкции внести

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Allestor Klei

Да ты ахуел, как подписки оплачивать на эппстор

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2 комментария
Techno George

Когда появятся те, кто утверждает, что им это только на пользу?

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Роман Вячеславович

Не успевают. Видимо, часть из них сократили, это им тоже на пользу.

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Сегодняшний франт

Подумалось, а нет ли во фразе "У нас радужные перспективы" пропаганды ЛГБТ?
Можно сейчас так говорить?

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Рыжий
Можно сейчас так говорить?

Нет, садись, пять

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1 комментарий
Еврейский ящик

Декларируют - "нанести максимальный ущерб экономики", так почему сразу не внести все банки в список? Или что? Нечем будет пополнять список в будущем?

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Алекс Д.

УБРиР то за что? вроде жили себе не тужили...

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sardelkin

а есть где-то актуальный список банков на которые наложены санкции?

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A+B=C

Любой банк рф

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3 комментария
Руслан Астафьев

На treasury.gov полная публикация. Если английский позволяет

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Дмитрий Кузнецов

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10965728

Какие банки находятся под санкциями в 2023 году…
Разбираемся, какие банки попали под санкции в 2022 и 2023 годах и чем это грозит их клиентам.
www.banki.ru
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Dmitry Voloshin
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fyp

Блокирующие санкции предполагают удаление из стороны?

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Яблокова Ася
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Слегка Придурковатый

"Также страна введёт пошлину в 200% на импорт российского алюминия"

А смысл?

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Service Recrutory

сокращение продаж, остановка производства, увольнение трудяг

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