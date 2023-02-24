США ввели блокирующие санкции против МКБ и ещё 10 российских банков Статьи редакции
Также страна введёт пошлину в 200% на импорт российского алюминия.
- Минфин США добавил в санкционный список 22 физических и 83 юридических лица, в том числе «Московский кредитный банк». Теперь он попал под блокирующие санкции (активы заморозят, американцам запретят сотрудничать), в 2022-м его уже отключили от SWIFT.
- В списке также — «МТС Банк», «Уралсиб», «Ланта-банк», «Металлинвестбанк», банки «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», «СДМ-Банк», «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР), «Зенит». Минфин дал отсрочку по завершению операций с ними до 25 мая 2023 года.
- 24 февраля 2023 года о санкциях против «Уралсиба», «МТС-банка», «Зенита» и банка «Санкт-Петербург» объявила Великобритания. В этих компаниях заявили, что продолжают работать как обычно.
- Под ограничениями США теперь также находится инвестгруппа «Велес Капитал» и связанные с ней компании. Отдельным распоряжением с 10 марта 2023 года страна вводит пошлины в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
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Сос... Всмысле выходишь замуж за итальянца?
Новая порция пользы так сказать.
безусловно, очень полезно
кто крыша патанина?
Он, именно он
Многоходовка. Оставляют воздух через соломинку:)). Что бы туда весь объём хлынул💸. Потом посмотрят:))
Вот так, благодаря введению санкций, и можно узнать о существовании всяческих Ланта, Металлинвест, УБРиР и прочих Левобережных банках.
Металлинвест и Убрир довольно большие банки. Если вы не в курсе об их существовании, то можно лишь говорить о ваших печальных познаниях. Разобрались бы в вопросе, прежде чем писать хрень.
Убрир - большой известный банк.
Как там в Тбилиси?
Лучи демократии и свободных рынков продолжают светить из города на холме
Свободные рынки для демократических стран так-то
В РФ до сих пор работают американские компании, а эти всё какие-то локальные банки банят))
У американцев сложная задача, с одной стороны нужно принудить к миру, с другой сделать это так, чтобы Китай в итоге не разжился Сибирью, тогда он перестанет фатально зависеть от морских перевозок и станет большим геморроем для всего мира.
Потому душить надо аккуратно, дозировано, чтобы удушаемый еще сохранял остатки рассудка и мог все остановить лишь похлопав по татами...
вы про Шлюмбергер или про другие ?
#этодругое
Ну не такие уж и локальные банки.
Спасибо деду за МТС Банк. Такое говно еще бы и в РФ под санкции внести
Да ты ахуел, как подписки оплачивать на эппстор
Когда появятся те, кто утверждает, что им это только на пользу?
Не успевают. Видимо, часть из них сократили, это им тоже на пользу.
Подумалось, а нет ли во фразе "У нас радужные перспективы" пропаганды ЛГБТ?
Можно сейчас так говорить?
Нет, садись, пять
Декларируют - "нанести максимальный ущерб экономики", так почему сразу не внести все банки в список? Или что? Нечем будет пополнять список в будущем?
УБРиР то за что? вроде жили себе не тужили...
а есть где-то актуальный список банков на которые наложены санкции?
Любой банк рф
На treasury.gov полная публикация. Если английский позволяет
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10965728
Блокирующие санкции предполагают удаление из стороны?
"Также страна введёт пошлину в 200% на импорт российского алюминия"
А смысл?
сокращение продаж, остановка производства, увольнение трудяг