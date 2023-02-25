{"id":13862,"url":"\/distributions\/13862\/click?bit=1&hash=347ba3d0bf5709c48834a2bfc77bb64257ec52529ec50cdf0ff61e2313d0cec7","title":"\u0413\u0440\u0430\u043d\u0442\u044b \u0434\u043e 600 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u0430\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438","buttonText":"\u041d\u0443-\u043a\u0430","imageUuid":"c9f6b059-fd86-5265-afa2-3eae3bb83a07","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

День 367: ЕС согласовал новый пакет санкций Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1992 просмотров
Фото Deutsche Welle

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:11 мск: доллар — 76,13 рубля, евро — 80,38 рубля.

Курсы на Forex на 11:46 мск: доллар — 75,4 рубля, евро — 79,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76 рублей.

Кто и как адаптируется

ЦБ Объединённых Арабских Эмиратов изучит варианты работы «МТС-банка» после введения санкций. Он зарегистрировал филиал в Абу-Даби в феврале 2023 года и стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию для работы с частными клиентами в стране, рассказывали источники Financial Times.

Криптобиржи Huobi и KuCoin не стали блокировать использование своих платформ российскими банками, которые подпали под санкции США и Великобритании. Об этом сообщило Politico со ссылкой на отчёт аналитической компании Inca Digital.

Какие есть проблемы и трудности

ЕС согласовал десятый пакет санкции в отношении России, рассказало в Twitter представительство Швеции в ЕС. В него войдут экспортные ограничения, меры против дезинформации и другое. Пакет могут опубликовать 25 февраля. В середине февраля Bloomberg писал, что меры коснутся «Альфа-банка», «Росбанка» и «Тинькофф Банка».

Купить рекламу Отключить

Карты Union Pay от попавших под блокирующие санкции российских банков могут перестать работать за рубежом. «МТС-банк», «Уралсиб» и другие рекомендуют снять наличные «в ближайшие часы».

Контекст

«Ведомости» перечислили последствия попадания 11 российских банков под ограничения в Великобритании и блокирующие санкции США.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 24 февраля — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
103 комментария
Написать комментарий...
 Мурад Муртазалиев

Ждём наплыв граждан, которые расскажут нам, что санкции только на пользу, и что санкции ввели, чтобы насолить простым людям.

Ответить
Развернуть ветку
Трансгендолёт
Ждём наплыв граждан, которые расскажут нам, что санкции только на пользу

По-моему вся прогрессивная тусочовка только этим и занимается, не? Радуясь, что очередной Ваня не сможет снять деньги за рубежом.
А вот пыне и его дружкам как было похер так и есть.

Ответить
Развернуть ветку
41 комментарий
Сергей Коновалов

https://youtu.be/ugu82GGgVmo

Ответить
Развернуть ветку
Igor Lobkov
Ответить
Развернуть ветку
Barth

Санкции не на пользу, и их ввели , чтобы насолить простым людям.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Юбилейный пакет — и санкции, и символизм.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Только «МТС-банк» развернулся, как его скукоживаться заставляют.
Отважные криптобиржи Huobi и KuCoin разрешают использовать свои платформы РФ банкам.
Карты Union Pay от свежесанкционных банков могут сделать "ручкой" их держателям за рубежом.

Хорошего бы дня 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Кукоин и хуоби просто китайские-китайские биржи, они ориентированы на другие регионы в отличие от Банана, которому важнее всегда быть больше и круче Coinbase.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Николай Верегин

Новый пакет пользы так сказать.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не пакет, а целый ПАКЕТИЩЕ, кричат в МТС-банке.

Ответить
Развернуть ветку
Древний ящик

Только мы за МТС порадовались, и тут на тебе:
* ЦБ Объединённых Арабских Эмиратов изучит варианты работы «МТС-банка» после введения санкций.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pavel Cree

А может кто-то объяснить, почему вообще санкции вводят? Да и вообще какое нам дело до каких-то пакетов санкций ЕС, Россия же не в ЕС?

Ответить
Развернуть ветку
MickeyRat

потому что газпром, почему то взорвал свой газопровод

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Мистер Твистер

Ждем экспертное мнение от финансиста Милфхантера @Милфхантер

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Он расскажет про крупнейшие и всем известные царь-банки.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Сексорцист Милфхантерович

Мой пездюк.

Ответить
Развернуть ветку
GPT-Либерал-смузихлёб

Очевидно, пердеж в воду. Что от него, что от ЕС

Ответить
Развернуть ветку
Милфхантер

@Инспектор тут буллинг

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Ну как там с деньгами?

Ответить
Развернуть ветку
Бюджетный алмаз

Будешь ехидничать - я тебя поймаю и перетоплю на жир в банки.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Древний ящик

* ЕС согласовал десятый пакет санкции в отношении России

И уже про 11 думают:
Германия сделает теневой экспорт санкционных товаров в Россию уголовным преступлением, и будет настаивать на включении в 11-й пакет санкций против РФ — заявил министр экономики Германии.

"теневой" - это они так наш параллельный импорт называют?

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Ну типа.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Арабские эмираты принимают практическую всю российскую рать. Будет прикольно, когда они тоже решат ввести санкции)

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Это довольно тупо, ибо тогда они выстрелят себе в хуй.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Green Base

Урааа!!! Новые санкции!

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

А помните, Песков нам всем говорил, что Россия ответит на санкции? Где же 10-й пакет ответов?

Ответить
Развернуть ветку
Рыжий
Где же 10-й пакет ответов?

Этих пакетов ответов уже столько было... Может в понедельник очередной пакет ответов полетит

Ответить
Развернуть ветку
Илья

Сначала говорят что санкции против властей РФ, а потом запрещают простым россиянам расплачиваться за рубежом. Иногда мне сложно понять их логику

Ответить
Развернуть ветку
Всратый Гном

ЭТИ САНКЦИИ НАМ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ ДЕЛАЮТ
-блин надеюсь гемморой не обостриться, а то денег лечится нет
РОССИИ САНКЦИИ НЕ СТРАШНЫ!
-хлеб сегодня возьму не за 50, а за 35
ОНИ ЭТИМИ САНКЦИЯМИ ТОЛЬКО СЕБЕ МОГИЛУ КОПАЮТ
-говядина вообще-то очень тяжёлая, лучше сегодня курицу возьму
ОМЕРЕКОСЫ НЕ ВЫНУЖДАЙТЕ НАС
НЕ БУДИТИ РУССКОЙ МЕДВЕДЯ
-собрать бы на замену экрана, а то уже год с разбитым хожу

Ну ничо, скоро Россия встанет с колен. Вся эта ваша гейропа сразу все поймет. А они нам и не нужны будут у нас Китай есть!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Св-Ко

Радует что уже почти не стало клоунов, которые после принятых пакетов санкции, прогнозировали развал рашки через пол года. Но несколько местных дурачков все же задают жару в комментариях, правда уже более осторожно

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

А кто ждал развала страны за полгода? Если Иран не развалился, то Россия с чего развалится должна?
А вот то что дурачков стало меньше,ты прав, лозунгов про пусть валят, мы свой айфон выпустим стало меньше. Когда через год, вместо выпуска айфона, выпустили позорный стикер на чехол... для айфона)

Ответить
Развернуть ветку
неформат

согласовал, отчитался на вц, но не выкатил? новость то в чём?

Ответить
Развернуть ветку
Seppo N

Детали согласованного пакета еще не известны.

Ответить
Развернуть ветку
Бюджетный алмаз

Там 10 утра субботы, сегодня 25 февраля, погоди, посмотрим сегодня.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов
«МТС-банк», «Уралсиб» и другие рекомендуют снять наличные «в ближайшие часы».

Хм.. стоило-бы написать более корректно-конкретно :)
https://youtu.be/iRgpXocP5wE

Ответить
Развернуть ветку
Илья

Ну этот пакетик нашу экономику точно прикончит

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 103 комментария
null