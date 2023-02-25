День 367: ЕС согласовал новый пакет санкций Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.
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Кто и как адаптируется
ЦБ Объединённых Арабских Эмиратов изучит варианты работы «МТС-банка» после введения санкций. Он зарегистрировал филиал в Абу-Даби в феврале 2023 года и стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию для работы с частными клиентами в стране, рассказывали источники Financial Times.
Криптобиржи Huobi и KuCoin не стали блокировать использование своих платформ российскими банками, которые подпали под санкции США и Великобритании. Об этом сообщило Politico со ссылкой на отчёт аналитической компании Inca Digital.
Какие есть проблемы и трудности
ЕС согласовал десятый пакет санкции в отношении России, рассказало в Twitter представительство Швеции в ЕС. В него войдут экспортные ограничения, меры против дезинформации и другое. Пакет могут опубликовать 25 февраля. В середине февраля Bloomberg писал, что меры коснутся «Альфа-банка», «Росбанка» и «Тинькофф Банка».
Карты Union Pay от попавших под блокирующие санкции российских банков могут перестать работать за рубежом. «МТС-банк», «Уралсиб» и другие рекомендуют снять наличные «в ближайшие часы».
Контекст
«Ведомости» перечислили последствия попадания 11 российских банков под ограничения в Великобритании и блокирующие санкции США.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 24 февраля — здесь.
Ждём наплыв граждан, которые расскажут нам, что санкции только на пользу, и что санкции ввели, чтобы насолить простым людям.
По-моему вся прогрессивная тусочовка только этим и занимается, не? Радуясь, что очередной Ваня не сможет снять деньги за рубежом.
А вот пыне и его дружкам как было похер так и есть.
https://youtu.be/ugu82GGgVmo
Санкции не на пользу, и их ввели , чтобы насолить простым людям.
Юбилейный пакет — и санкции, и символизм.
Только «МТС-банк» развернулся, как его скукоживаться заставляют.
Отважные криптобиржи Huobi и KuCoin разрешают использовать свои платформы РФ банкам.
Карты Union Pay от свежесанкционных банков могут сделать "ручкой" их держателям за рубежом.
Хорошего бы дня 🤘🏻
Кукоин и хуоби просто китайские-китайские биржи, они ориентированы на другие регионы в отличие от Банана, которому важнее всегда быть больше и круче Coinbase.
Новый пакет пользы так сказать.
Не пакет, а целый ПАКЕТИЩЕ, кричат в МТС-банке.
Только мы за МТС порадовались, и тут на тебе:
* ЦБ Объединённых Арабских Эмиратов изучит варианты работы «МТС-банка» после введения санкций.
А может кто-то объяснить, почему вообще санкции вводят? Да и вообще какое нам дело до каких-то пакетов санкций ЕС, Россия же не в ЕС?
потому что газпром, почему то взорвал свой газопровод
Ждем экспертное мнение от финансиста Милфхантера @Милфхантер
Он расскажет про крупнейшие и всем известные царь-банки.
Мой пездюк.
Очевидно, пердеж в воду. Что от него, что от ЕС
@Инспектор тут буллинг
Ну как там с деньгами?
Будешь ехидничать - я тебя поймаю и перетоплю на жир в банки.
* ЕС согласовал десятый пакет санкции в отношении России
И уже про 11 думают:
Германия сделает теневой экспорт санкционных товаров в Россию уголовным преступлением, и будет настаивать на включении в 11-й пакет санкций против РФ — заявил министр экономики Германии.
"теневой" - это они так наш параллельный импорт называют?
Ну типа.
Арабские эмираты принимают практическую всю российскую рать. Будет прикольно, когда они тоже решат ввести санкции)
Это довольно тупо, ибо тогда они выстрелят себе в хуй.
Урааа!!! Новые санкции!
А помните, Песков нам всем говорил, что Россия ответит на санкции? Где же 10-й пакет ответов?
Этих пакетов ответов уже столько было... Может в понедельник очередной пакет ответов полетит
Сначала говорят что санкции против властей РФ, а потом запрещают простым россиянам расплачиваться за рубежом. Иногда мне сложно понять их логику
ЭТИ САНКЦИИ НАМ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ ДЕЛАЮТ
-блин надеюсь гемморой не обостриться, а то денег лечится нет
РОССИИ САНКЦИИ НЕ СТРАШНЫ!
-хлеб сегодня возьму не за 50, а за 35
ОНИ ЭТИМИ САНКЦИЯМИ ТОЛЬКО СЕБЕ МОГИЛУ КОПАЮТ
-говядина вообще-то очень тяжёлая, лучше сегодня курицу возьму
ОМЕРЕКОСЫ НЕ ВЫНУЖДАЙТЕ НАС
НЕ БУДИТИ РУССКОЙ МЕДВЕДЯ
-собрать бы на замену экрана, а то уже год с разбитым хожу
Ну ничо, скоро Россия встанет с колен. Вся эта ваша гейропа сразу все поймет. А они нам и не нужны будут у нас Китай есть!
Радует что уже почти не стало клоунов, которые после принятых пакетов санкции, прогнозировали развал рашки через пол года. Но несколько местных дурачков все же задают жару в комментариях, правда уже более осторожно
А кто ждал развала страны за полгода? Если Иран не развалился, то Россия с чего развалится должна?
А вот то что дурачков стало меньше,ты прав, лозунгов про пусть валят, мы свой айфон выпустим стало меньше. Когда через год, вместо выпуска айфона, выпустили позорный стикер на чехол... для айфона)
согласовал, отчитался на вц, но не выкатил? новость то в чём?
Детали согласованного пакета еще не известны.
Там 10 утра субботы, сегодня 25 февраля, погоди, посмотрим сегодня.
Хм.. стоило-бы написать более корректно-конкретно :)
https://youtu.be/iRgpXocP5wE
Ну этот пакетик нашу экономику точно прикончит