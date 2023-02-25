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Фото Deutsche Welle

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:11 мск: доллар — 76,13 рубля, евро — 80,38 рубля.

Курсы на Forex на 11:46 мск: доллар — 75,4 рубля, евро — 79,55 рубля.

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Кто и как адаптируется

ЦБ Объединённых Арабских Эмиратов изучит варианты работы «МТС-банка» после введения санкций. Он зарегистрировал филиал в Абу-Даби в феврале 2023 года и стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию для работы с частными клиентами в стране, рассказывали источники Financial Times.

Криптобиржи Huobi и KuCoin не стали блокировать использование своих платформ российскими банками, которые подпали под санкции США и Великобритании. Об этом сообщило Politico со ссылкой на отчёт аналитической компании Inca Digital.

Какие есть проблемы и трудности

ЕС согласовал десятый пакет санкции в отношении России, рассказало в Twitter представительство Швеции в ЕС. В него войдут экспортные ограничения, меры против дезинформации и другое. Пакет могут опубликовать 25 февраля. В середине февраля Bloomberg писал, что меры коснутся «Альфа-банка», «Росбанка» и «Тинькофф Банка».

Карты Union Pay от попавших под блокирующие санкции российских банков могут перестать работать за рубежом. «МТС-банк», «Уралсиб» и другие рекомендуют снять наличные «в ближайшие часы».

Контекст

«Ведомости» перечислили последствия попадания 11 российских банков под ограничения в Великобритании и блокирующие санкции США.

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