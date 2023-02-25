ЕС ввёл санкции против «Тинькофф банка», «Альфа-банка» и «Росбанка» Статьи редакции
И запретил вещание в Евросоюзе агенства Sputnik и RT Arabic.
- Евросоюз принял десятый пакет в отношении России. В санкционный список попали «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк». Их активы будут заморожены, нельзя будет проводить транзакции через SWIFT.
- Санкции распространяются и на «дочек» — УК «Альфа-Капитал», «Альфа-форекс» и «Альфа-директ», а также «Альфа-лизинг», ABH Holdings, Amsterdam Trade bank и «Альфа-банк Казахстан».
- В «Тинькофф» прокомментировали, что «много месяцев готовились к такому сценарию», и санкции «не повлияют на обслуживание клиентов».
- Запрещён импорт битума и каучука. Под ограничения попали специализированные транспортные средства, запчасти для них и реактивных двигателей, а также строительная техника, которая может быть отправлена российским военным.
- Под санкциями также и товары двойного назначения, например, электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры. Ограничения ввели против 96 компаний военно-промышленного комплекса и семи иранских производителей беспилотников.
- Теперь гражданам России запрещено занимать руководящие должности в критически важных инфраструктурных компаниях ЕС. Агенству Sputnik и RT Arabic запрещено вещание на территории Евросоюза.
- «Альфа-банк», «Сбер» и их дочерние компании находятся под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года. 24 февраля 2023 года такие же ограничения ввели в отношении «Урласиба», УБРиРа, «МТС-банка» и ещё восьми банков. Они предупредили клиентов о проблемах за границей с выпущенными картами UnioinPay и посоветовали снять с них наличные. Приложение «МТС-банка» пропало из App Store и Google Play.
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Интересное обоснование. Читается как ЕС хочет, чтобы поуехавшие вернулись обратно в Россию 🤦♂️
Upd. Более того там вообще нет никакого обоснования что тинек как-то замешан. Мол блочим, потому что слишком большой и так насолим правительству.
Хотят, чтобы больше людей из РФ видимо вернулись домой
Роскарты не принимают в ЕС, переводы Тинькофф туда не отправляет
Как работает ваша логика?)
У тинькофф можно было получить UnionPay, но в целом не вижу других причин, зачем блокировать обычные банки, особенно с такой формулировкой
Да, с такой мотивацией можно ввести санкции против любого, кто платит налоги в бюджет.
"Alfa-Bank operates in a banking sector that is the key component of the financial system of the Russian Federation. Alfa-Bank is therefore involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine."
первый абзац про тинкофф можно на сцене зачитывать перед награждением
какие то программы совместные с правительством. все правды мы не узнаем
Вот и до тинька добрались
Ждем новые приложения: "Деньги такие одни", "Деньги: Инвестиции"
из инвестиций бабки надо было выводить уже давно
Пока США не введут санкции ничего не будет. А США вроде против Тинька пока не вводили
АААААА ЛИЦИМЕРНЫЙ ЗАПАД ДОМБИТ ЧЕ ЕМУ УГОДНО А НАМ НИЗЯ ВОСИМЬ ЛЕТ НА ПОЛЬЗУ СВОЕ ПОДНИМЕМ
Я так понимаю это гпт3 уже тут строчит?:)
Расскажите пожалуйста по подробнее
Жду комментария от тинькофф, что для их клиентов ничего не изменилось, все идет по плану, вы как были обособлены в акциях купленных через тинькофф так навсегда и останетесь
Уже
Че, в РФ, получается, из нормальных только Райф остался?
А Райф нормальный?
Если деньги в нем не держать под 2%, то очень даже
Райф тоже скоро того.
Рад за Тинькофф банк! Жду когда сдохнет окончательно.
Да как сказать, вроде бы и радостно, но с другой стороны, вред от санкций они будут возмещать со своих клиентов. Топ-менеджмент не привык затягивать пояса.
Не привык, а придется.
Клиенты тинька в принципе любят страдать)
Где-то загрустил один Потанин..
А я думал у Потанина иммунитет
Грят, экспорт из США Айфонов (и других смартфонов дороже 300 баксов) - ёк. Или они уже давно ёк? Для разъяснения в каменты призывается невероятный яблокоёб Невероятный Блондин.
Из ЕС вроде нельзя и уже давно дороже 300€. Но если не идти за такс фри, то не ловит никто. Ну и желательно чеки отрывать от дорогих покупок, просто на всякий случай.
🤣🤣 он что то помню говорил про важность сохранения традиций ру языка и сам же вместо «рыжика» подписался блондином 😀
Получается через «Золотую Корону» теперь перевод с карты «Тинькофф» не совершить?
Здравствуйте. Мы работаем в штатном режиме. Сейчас мы изучаем пакет санкций, пока подробностей нет. Как только они будут, мы обязательно напишем.
признавайтесь, покраснели на первом абзаце обоснования?
Баста, карапузики :(
https://www.youtube.com/watch?v=4FB4u70548I
А если ввести ответные санкции против всех иностранных банков, интересно что будет
Харакири будет, инфа 90%
Теперь заживем!
А что по брокерам этих банков?
А уже все случилось?
Если у меня вложены деньги в фонд под управлением УК "Альфа-капитал" означает ли это то что, в скором времени этот фонд обвалится?
P.s фонд инвестирует в акции иностранных компаний