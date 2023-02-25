Финансы
Маша Цепелева

ЕС ввёл санкции против «Тинькофф банка», «Альфа-банка» и «Росбанка» Статьи редакции

И запретил вещание в Евросоюзе агенства Sputnik и RT Arabic.

  • Евросоюз принял десятый пакет в отношении России. В санкционный список попали «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк». Их активы будут заморожены, нельзя будет проводить транзакции через SWIFT.
  • Санкции распространяются и на «дочек» — УК «Альфа-Капитал», «Альфа-форекс» и «Альфа-директ», а также «Альфа-лизинг», ABH Holdings, Amsterdam Trade bank и «Альфа-банк Казахстан».
  • В «Тинькофф» прокомментировали, что «много месяцев готовились к такому сценарию», и санкции «не повлияют на обслуживание клиентов».
  • Запрещён импорт битума и каучука. Под ограничения попали специализированные транспортные средства, запчасти для них и реактивных двигателей, а также строительная техника, которая может быть отправлена российским военным.
  • Под санкциями также и товары двойного назначения, например, электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры. Ограничения ввели против 96 компаний военно-промышленного комплекса и семи иранских производителей беспилотников.
  • Теперь гражданам России запрещено занимать руководящие должности в критически важных инфраструктурных компаниях ЕС. Агенству Sputnik и RT Arabic запрещено вещание на территории Евросоюза.
  • «Альфа-банк», «Сбер» и их дочерние компании находятся под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года. 24 февраля 2023 года такие же ограничения ввели в отношении «Урласиба», УБРиРа, «МТС-банка» и ещё восьми банков. Они предупредили клиентов о проблемах за границей с выпущенными картами UnioinPay и посоветовали снять с них наличные. Приложение «МТС-банка» пропало из App Store и Google Play.

#новость #санкции

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41 комментарий
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Tinkoff Bank provides support to its clients in the light of the military mobilisation in the Russian Federation.

Интересное обоснование. Читается как ЕС хочет, чтобы поуехавшие вернулись обратно в Россию 🤦‍♂️
Upd. Более того там вообще нет никакого обоснования что тинек как-то замешан. Мол блочим, потому что слишком большой и так насолим правительству.

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Владимир Федулов

Хотят, чтобы больше людей из РФ видимо вернулись домой

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Антон Штадлер

Роскарты не принимают в ЕС, переводы Тинькофф туда не отправляет

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Антон Штадлер

Как работает ваша логика?)

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Владимир Федулов

У тинькофф можно было получить UnionPay, но в целом не вижу других причин, зачем блокировать обычные банки, особенно с такой формулировкой

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Oleg Arkhangelsky

Да, с такой мотивацией можно ввести санкции против любого, кто платит налоги в бюджет.

"Alfa-Bank operates in a banking sector that is the key component of the financial system of the Russian Federation. Alfa-Bank is therefore involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine."

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GPT-Либерал-смузихлёб

первый абзац про тинкофф можно на сцене зачитывать перед награждением

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GPT-Либерал-смузихлёб

какие то программы совместные с правительством. все правды мы не узнаем

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Andrey Gordeev

Вот и до тинька добрались

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Иван Комельских

Ждем новые приложения: "Деньги такие одни", "Деньги: Инвестиции"

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GPT-Либерал-смузихлёб

из инвестиций бабки надо было выводить уже давно

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Gutal1n

Пока США не введут санкции ничего не будет. А США вроде против Тинька пока не вводили

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GPT-Либерал-смузихлёб

АААААА ЛИЦИМЕРНЫЙ ЗАПАД ДОМБИТ ЧЕ ЕМУ УГОДНО А НАМ НИЗЯ ВОСИМЬ ЛЕТ НА ПОЛЬЗУ СВОЕ ПОДНИМЕМ

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Волоцкой Дмитрий

Я так понимаю это гпт3 уже тут строчит?:)

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Айдар Гаязов

Расскажите пожалуйста по подробнее

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Михаил

Жду комментария от тинькофф, что для их клиентов ничего не изменилось, все идет по плану, вы как были обособлены в акциях купленных через тинькофф так навсегда и останетесь

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Aleksei M

Уже

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Невкусно и грустно

Че, в РФ, получается, из нормальных только Райф остался?

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Лили Ким

А Райф нормальный?

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soundwave

Если деньги в нем не держать под 2%, то очень даже

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Алекс

Райф тоже скоро того.

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KRUZ RUS

Рад за Тинькофф банк! Жду когда сдохнет окончательно.

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Евгений Широков

Да как сказать, вроде бы и радостно, но с другой стороны, вред от санкций они будут возмещать со своих клиентов. Топ-менеджмент не привык затягивать пояса.

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TXT

Не привык, а придется.

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Мурад Муртазалиев

Клиенты тинька в принципе любят страдать)

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Древний ящик

Где-то загрустил один Потанин..

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Мурад Муртазалиев

А я думал у Потанина иммунитет

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Слегка Придурковатый

Грят, экспорт из США Айфонов (и других смартфонов дороже 300 баксов) - ёк. Или они уже давно ёк? Для разъяснения в каменты призывается невероятный яблокоёб Невероятный Блондин.

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SG

Из ЕС вроде нельзя и уже давно дороже 300€. Но если не идти за такс фри, то не ловит никто. Ну и желательно чеки отрывать от дорогих покупок, просто на всякий случай.

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Волоцкой Дмитрий

🤣🤣 он что то помню говорил про важность сохранения традиций ру языка и сам же вместо «рыжика» подписался блондином 😀

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nambavan

Получается через «Золотую Корону» теперь перевод с карты «Тинькофф» не совершить?

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Тинькофф

Здравствуйте. Мы работаем в штатном режиме. Сейчас мы изучаем пакет санкций, пока подробностей нет. Как только они будут, мы обязательно напишем.

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GPT-Либерал-смузихлёб

признавайтесь, покраснели на первом абзаце обоснования?

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Serge Arsentiev

Баста, карапузики :(
https://www.youtube.com/watch?v=4FB4u70548I

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Dmitriy

А если ввести ответные санкции против всех иностранных банков, интересно что будет

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Волоцкой Дмитрий

Харакири будет, инфа 90%

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lakoros
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Алекс

Теперь заживем!

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Igor Lobkov

А что по брокерам этих банков?

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High Stakes

А уже все случилось?

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Алексей

Если у меня вложены деньги в фонд под управлением УК "Альфа-капитал" означает ли это то что, в скором времени этот фонд обвалится?
P.s фонд инвестирует в акции иностранных компаний

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