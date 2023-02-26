Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф Инвестиции» переведут активы клиентов другому брокеру Статьи редакции

Это займёт до трёх недель.

  • После введения ограничений брокер «Тинькофф» объявил, что переведёт активы клиентов в неподсанкционную компанию, но не назвал её.

Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трёх недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объёме доступны в приложении.

«Тинькофф Инвестиции»
  • Евросоюз ввёл санкции в отношении «Тинькофф» 25 февраля. В банке заявили, что они «не повлияют на обслуживание клиентов».
  • В апреле 2022 года после попадания под блокирующие санкции США «Сбер» перевёл активы клиентов своего брокера в «КИТ Финанс», выяснил Frank Media. «Альфа-Инвестиции» (с того же момента под санкциями) отказались от централизованного перевода иностранных бумаг из-за «санкционных ограничений» и рисков для клиентов, поэтому клиенты могли сами выбрать брокера для перевода.

#новость #тинькофф #санкции

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5 комментариев
Мурад Муртазалиев

Раньше тинек выписывал баны по 115 ФЗ, теперь заграница выписала 115 ФЗ тиньку.

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Письменный микроскоп

Я ошибаюсь или когда другие банки также переводили в итоге вышло что часть клиентов так и не перевели из-за каких то постоянных ошибок и тормозов поддержки? Просто помню на VC публиковали жалобы как тех кто также с каких то банков перевести хотел, но их не перевели

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Kiss1nger

Там вакханалия была что пздц...

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Сидор

Да даже тех кого перевели, сделали это максимально криво. У меня ВТБ автоматом перенаправил мои "инвестиции" в Альфу. Но с альфой я ничего не подписывал и не собирался это делать.
Что сделала Альфабанк?

Один (!!!!) раз позвонил, сообщил, что я стал их клиентом.

На мое возражение, что я не мог стать клиентом, так не выражал своего согласия на переход в Альфу, ни посредством СМС, ни введением кода, ни подписью на бумаге, сотрудник ушел думать.

В апреле будет год, как думает.

Меж тем, Альфа банк настырно присылает мне свои промописьма. Уже улетели в спам.

P.S. Мои инвестиции на 24.02.22 исчислялись 211 рублями, я великодушно оставил их Альфа банку. Так сказать, тоже потерял на обвале рынка )))

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Нёс добро, не донёс

Астрологи объявили неделю переводов активов клиентов в неподсанкционную компанию. Количество Тинька в приемной на ВиСи удвоилось.

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