Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трёх недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объёме доступны в приложении.