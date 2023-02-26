«Тинькофф Инвестиции» переведут активы клиентов другому брокеру Статьи редакции
Это займёт до трёх недель.
- После введения ограничений брокер «Тинькофф» объявил, что переведёт активы клиентов в неподсанкционную компанию, но не назвал её.
- Евросоюз ввёл санкции в отношении «Тинькофф» 25 февраля. В банке заявили, что они «не повлияют на обслуживание клиентов».
- В апреле 2022 года после попадания под блокирующие санкции США «Сбер» перевёл активы клиентов своего брокера в «КИТ Финанс», выяснил Frank Media. «Альфа-Инвестиции» (с того же момента под санкциями) отказались от централизованного перевода иностранных бумаг из-за «санкционных ограничений» и рисков для клиентов, поэтому клиенты могли сами выбрать брокера для перевода.
487 просмотров
Раньше тинек выписывал баны по 115 ФЗ, теперь заграница выписала 115 ФЗ тиньку.
Я ошибаюсь или когда другие банки также переводили в итоге вышло что часть клиентов так и не перевели из-за каких то постоянных ошибок и тормозов поддержки? Просто помню на VC публиковали жалобы как тех кто также с каких то банков перевести хотел, но их не перевели
Там вакханалия была что пздц...
Да даже тех кого перевели, сделали это максимально криво. У меня ВТБ автоматом перенаправил мои "инвестиции" в Альфу. Но с альфой я ничего не подписывал и не собирался это делать.
Что сделала Альфабанк?
Один (!!!!) раз позвонил, сообщил, что я стал их клиентом.
На мое возражение, что я не мог стать клиентом, так не выражал своего согласия на переход в Альфу, ни посредством СМС, ни введением кода, ни подписью на бумаге, сотрудник ушел думать.
В апреле будет год, как думает.
Меж тем, Альфа банк настырно присылает мне свои промописьма. Уже улетели в спам.
P.S. Мои инвестиции на 24.02.22 исчислялись 211 рублями, я великодушно оставил их Альфа банку. Так сказать, тоже потерял на обвале рынка )))
Астрологи объявили неделю переводов активов клиентов в неподсанкционную компанию. Количество Тинька в приемной на ВиСи удвоилось.