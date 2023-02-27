Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":619361,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":619361,"gtm":null} 3215 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:09 мск: доллар — 75,72 рубля, евро — 79,86 рубля.

Курсы на Forex на 08:20 мск: доллар — 75,7 рубля, евро — 79,9 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,8 рубля.

Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов после попадания под санкции.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Мосбиржа приостановила торги инвестиционными паями 15 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением «Тинькофф Капитал». Это связано с приостановкой со стороны управляющей компании определения стоимости чистых активов фондов, а также выдачи и погашении паев по ним с 27 февраля.

Кто и как адаптируется

Инвесткомпания «Алор брокер» собирает заявки в интересах «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с предложением обменять или выкупить семь оставшихся выпусков евробондов нидерландской компании Veon. Заявки принимаются с 22 февраля по 10 марта и только от тех держателей, бумаги которых хранятся в российских депозитариях. Сейчас Veon находится в процессе ухода из России: выкуп бумаг у российских держателей был условием утверждения сделки по продаже «Вымпелкома». Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре.

Российский Forbes снова будет выходить в печатной версии — он приостанавливал её выпуск в июне 2022 года.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) определилась с тем, как использовать работы учёных из России и Беларуси. В 2022 году зарубежные научные журналы не смогли опубликовать более ста статей об исследованиях в ЦЕРН, так как ряд учёных выступали против указания российских коллег в качестве соавторов. Теперь организация решила указывать российских и белорусских ученых, но без аффилиации с институтами России и Беларуси.

«Вкусно — и точка» заявила о запуске «самой долгожданной новинки в меню»: появлении «Биг Хит» — аналога «Биг Мака». Для нового бургера разработали специальный соус, который, согласно заявлению сети, не отличается по вкусу от оригинального.

Союз торговых центров подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской Swed House, которая продаёт товары, схожие с IKEA. По словам главы союза Булата Шакирова, в 2023 году компания планирует открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1000 м².

Какие есть проблемы и трудности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против физических и юридических лиц из России — под них попали 85 компаний и организаций и больше 160 россиян. В их числе Евгений Пригожин, его родственники и компании, связанные с ним, спортсмены и спортивные функционеры, а также российский Красный Крест.

Количество зарегистрированных автомобилей сократилось впервые за много лет в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах, следует из отчётности ГИБДД. Эксперты связывают это как с сокращением автомобильного рынка, так и с отъездом россиян из страны.

Контекст

Параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 году на 15% состоял из устройств, ввезённых из Индии. С мая по декабрь 2022-го в Россию из Индии привезли 165 тысяч iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года: тогда из Индии приехало 70 тысяч устройств Apple, но это составило лишь 2,2% от общего импорта этих смартфонов в Россию.

Инвестиции в российский edtech-рынок в 2022 году сократились в 3,5 раза — до 4 млрд рублей, следует из данных агентства Smart Ranking. За 2021 год в сектор было вложено около 14 млрд рублей.

Спад экономики в России в прошлом году оказался на уровне 2,1% — ниже, чем в пандемию. Как росла и падала экономика страны за последние восемь лет — в инфографике РБК.

Спустя год с начала «спецоперации» под санкции так или иначе попали все системно значимые банки России, кроме организаций с иностранным капиталом. Дольше всех продержался «Тинькофф», но и он оказался в чёрном списке ЕС. Несмотря на то что европейские регуляторы дали клиентам и партнёрам подсанкционных банков время на урегулирование отношений, проблемы у них могут возникнуть, подчёркивают юристы.