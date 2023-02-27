День 369: инвестиции в российский edtech-рынок упали в 3,5 раза, «Вымпелком» выкупает евробонды Veon Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,8 рубля.
Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов после попадания под санкции.
Мосбиржа приостановила торги инвестиционными паями 15 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением «Тинькофф Капитал». Это связано с приостановкой со стороны управляющей компании определения стоимости чистых активов фондов, а также выдачи и погашении паев по ним с 27 февраля.
Кто и как адаптируется
Инвесткомпания «Алор брокер» собирает заявки в интересах «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с предложением обменять или выкупить семь оставшихся выпусков евробондов нидерландской компании Veon. Заявки принимаются с 22 февраля по 10 марта и только от тех держателей, бумаги которых хранятся в российских депозитариях. Сейчас Veon находится в процессе ухода из России: выкуп бумаг у российских держателей был условием утверждения сделки по продаже «Вымпелкома». Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре.
Российский Forbes снова будет выходить в печатной версии — он приостанавливал её выпуск в июне 2022 года.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) определилась с тем, как использовать работы учёных из России и Беларуси. В 2022 году зарубежные научные журналы не смогли опубликовать более ста статей об исследованиях в ЦЕРН, так как ряд учёных выступали против указания российских коллег в качестве соавторов. Теперь организация решила указывать российских и белорусских ученых, но без аффилиации с институтами России и Беларуси.
«Вкусно — и точка» заявила о запуске «самой долгожданной новинки в меню»: появлении «Биг Хит» — аналога «Биг Мака». Для нового бургера разработали специальный соус, который, согласно заявлению сети, не отличается по вкусу от оригинального.
Союз торговых центров подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской Swed House, которая продаёт товары, схожие с IKEA. По словам главы союза Булата Шакирова, в 2023 году компания планирует открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1000 м².
Какие есть проблемы и трудности
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против физических и юридических лиц из России — под них попали 85 компаний и организаций и больше 160 россиян. В их числе Евгений Пригожин, его родственники и компании, связанные с ним, спортсмены и спортивные функционеры, а также российский Красный Крест.
Количество зарегистрированных автомобилей сократилось впервые за много лет в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах, следует из отчётности ГИБДД. Эксперты связывают это как с сокращением автомобильного рынка, так и с отъездом россиян из страны.
Контекст
Параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 году на 15% состоял из устройств, ввезённых из Индии. С мая по декабрь 2022-го в Россию из Индии привезли 165 тысяч iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года: тогда из Индии приехало 70 тысяч устройств Apple, но это составило лишь 2,2% от общего импорта этих смартфонов в Россию.
Инвестиции в российский edtech-рынок в 2022 году сократились в 3,5 раза — до 4 млрд рублей, следует из данных агентства Smart Ranking. За 2021 год в сектор было вложено около 14 млрд рублей.
Спад экономики в России в прошлом году оказался на уровне 2,1% — ниже, чем в пандемию. Как росла и падала экономика страны за последние восемь лет — в инфографике РБК.
Спустя год с начала «спецоперации» под санкции так или иначе попали все системно значимые банки России, кроме организаций с иностранным капиталом. Дольше всех продержался «Тинькофф», но и он оказался в чёрном списке ЕС. Несмотря на то что европейские регуляторы дали клиентам и партнёрам подсанкционных банков время на урегулирование отношений, проблемы у них могут возникнуть, подчёркивают юристы.
Новости предыдущего дня, 26 февраля — здесь.
* Инвестиции в российский edtech-рынок в 2022 году сократились в 3,5 раза — до 4 млрд рублей, следует из данных агентства Smart Ranking.
Как скоро слрво "инвестиции" заменят-таки на "напрасные и необоснованные ожидания"?
Ну как там с деньгами?
Неправильный Красный Крест, правильный только в Европе и США.
Международный Красный Крест пишет:
# МККК и любой Красный Крест/Красный Полумесяц в мире "являются разными организациями, автономными друг от друга", а компоненты движения имеют свои мандаты и задачи.
Так что да, вы частично правы. Они все разные.
p/s Я, честно говоря, думал что это одна организация под общим управлением. Оказалось, что это не так.
Ух ты, Forbes на бумаге, хотя и так неплохо было.
Ну хоть не в качестве бумаги будут использовать работы российских учёных, и на том спасибо.
Так Зеленскому не люб российский Красный крест, перечеркнул его санкциями.
Меньше машин — чище воздух, но есть нюанс.
Индийско-параллельных айфонов вдвое больше, но, видимо, всё равно не хватает.
И снова про инвестиции, теперь в edtech-рынок — он скукоживается.
Экономика РФ стабильна в своём падении.
Тинькофф финишировал последним в санкционном забеге банков.
Хорошего дня 🤘🏻
* Так Зеленскому не люб российский Красный крест, перечеркнул его санкциями.
Санкции против Российского красного креста были введены за "содействие депортации украинских детей в РФ". # цитата
Москва настолько очистилась...
А на фотографиях желтую звезду просто пририсовывайте. Не теряйтесь :)Российский Forbes снова будет выходить в печатной версии — он приостанавливал её выпуск в июне 2022 года.
О как. Напомню что приостановили они потому что:
"Российский Frobes с июня на время прекратит выпускать бумажную версию журнала из-за ухода рекламодателей и удорожания производства, сообщил РБК со ссылкой на директора по развитию издания Дмитрия Озмана."
Видимо рекламодатели вернулись а производство удешевилось. Ну и славненько!Параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 году на 15% состоял из устройств, ввезённых из Индии. С мая по декабрь 2022-го в Россию из Индии привезли 165 тысяч iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года: тогда из Индии приехало 70 тысяч устройств Apple, но это составило лишь 2,2% от общего импорта этих смартфонов в Россию.
Поражаюсь что техника Apple до сих пор так популярна. Нет, я понимаю в целом почему, но блин, вам же жизнь усложняют каждый день. Не уж то потенциальный кирпич не пугает за 100к+?Спад экономики в России в прошлом году оказался на уровне 2,1% — ниже, чем в пандемию. Как росла и падала экономика страны за последние восемь лет — в инфографике РБК.
Эх, если бы не санкции то представьте какой рост был бы... А так, 2.1% падения.
Жёлтая звезда? Русские учёные оказались все как один евреями? У руля ЦЕРНа Гитлер с его окончательным решением еврейского вопроса? Вы заговаривается молодой человек. Это не к добру.
Чисто технически, сейчас в России нет смартфонов, а на полках и складах лежат потенциальные кирпичи, от 5к рублей до 150к рублей за штуку. Т.к и Андроид ебануть проблем нет, было бы желание.
Но вот зачем сейчас нужен смартфон без NFC и без возможности пользоваться банковскими приложениями это я тоже удивляюсь. Недавно на новый смартфон на Андроиде надо было ставить приложения, все подсанкционные банки есть в AppGallery, а для оплаты через NFC прям выбор есть из приложений (но поставил mirPay)
"Спад экономики в России в прошлом году оказался на уровне 2,1% — ниже, чем в пандемию."
" А денежная база рекордно выросла на 20% за год."
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Продукции меньше, денег больше. Готовы еще 6 трлн. рублей напечатать. Тупые американцы не понимают, что санкции только на пользу! Из ограничения рождается свобода!
Спад экономики от санкций ниже чем в пандемию,а разговоров то было)))
Есть три вида лжи.
Если запустить ВПК на 3 смены можно практически любой спад замаскировать, но на как долго это?
Реальное положения экономики показывает огромная дыра в бюджете и упадок поступления НДС и других налогов в бюджет.
"Спад экономики в России в прошлом году оказался на уровне 2,1% — ниже, чем в пандемию." когда официальные источники публикуют такие новости, на что они рассчитывают, что им кто-то поверит или что
"Теперь организация решила указывать российских и белорусских ученых, но без аффилиации с институтами России и Беларуси."-рад что ситуация решилась так
Санкции против Красного Креста? И правда наркоман..
А почему он санкции ввел?
"Таким образом, названия российских и белорусских научно-исследовательских институтов и финансирующих организаций не будут опубликованы в авторском листе"
Типа, мы об этом не напишем, значит, этого как бы и нет. Какие-то дети, а не учёные. Стыд и срам ЦЕРНу.
что за клоун хейтить российский Красный Крест, типо волонтеры и врачи должны как нацисты одних спасать, других убивать? или как у фашистов есть нации важнее других?
российский красный крест это не только волонтеры и врачи, сейчас это люди которые вывозили детей с оккупированных территорий в рф, завозили оружие под видом гуманитарки и многое другое. гугл в помощь
«Талибан»* и Россия создают торговый союз на 1 млрд долларов. К нему также присоединятся Иран и Пакистан. Российские энергетики уже презентовали свой проект в Кабуле.
Администрация Афганистана, управляемая «Талибаном», создала консорциум компаний из России, Ирана и Пакистана. Они разработают инвестиционный план и вместе будут развивать энергетику, инфраструктуру и добычу ресурсов в афганских провинциях. При этом энергетики из Татарстана уже встретились с министром промышленности и торговли Афганистана — Нуриддином Азизи.
Всего консорциум под эгидой Афганистана планирует выделить на инфраструктурные и энергетические проекты до миллиарда долларов. Предполагается, что российская сторона выступит одновременно и инвестором, и подрядчиком.
Специалисты из Татарстана намерены построить в стране угольные электростанции и завод по переработке угля в нефтепродукты. Афганистан производит лишь 30% потребляемого электричества и импортирует его из соседних стран, а нефтепродукты полностью закупает за границей. При этом в самой стране добывают очень много угля.
«Сегодня в Афганистане электричество подается лишь на полтора часа в день. В северных районах состояние энергетики, частично разрушенной военными действиями, близко к коллапсу», — заявил Рустам Хабибуллин, гендиректор «Благотворительного патриотического фонда Мусульман России».
Планы у талибов амбициозные: помимо энергетических проектов они хотят построить вторую сеть туннелей через перевал Саланг, соединяющий север Афганистана с остальной страной, и восстановить главную автомагистраль между Кабулом и провинцией Герат. Заодно власти хотят развернуть особые экономические зоны для привлечения иностранных инвестиций — и обещают обеспечить безопасность частному сектору.
Новых партнёров для развития страны талибам пришлось искать после прихода к власти. Из-за этого международное сообщество сократило финансирование страны и ввело санкции против банковского сектора Афганистана.
*движение признано террористическим и запрещено в России.
ну а че б и нет. у них там много американского оружия осталось, можно закупиться
А как же "с террористами переговоров не ведем"? А, ну это другое же...
Вот это я понимаю новость а не эти ваши айфоны из Индии
Как обычно, будем строить все за свой счёт.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях
Вот это проблемы!