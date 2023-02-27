Финансы
Ученый самолет

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes Статьи редакции

В целом общая стоимость компаний в списке упала на $14 млрд за год.

  • Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих интернет-компаний в России. Лидером, как и в 2022 году, остался «Яндекс» — несмотря на то, что его стоимость упала с $17,4 млрд до $10,2 млрд.
  • Издание выбирало для рейтинга компании, выручка которых формируется в интернете. Forbes запрашивал у них финансовые отчётности и считал стоимость, сравнивая с публичными аналогами и применяя дисконт за непубличность и закрытость информации.
  • На втором месте — Wildberries. Издание оценивает его в $9,8 млрд (в 2022-м — $7,6 млрд). На третьем — Ozon, его оценка выросла с $4,7 млрд до $5,2 млрд.
  • В целом общая стоимость всех 30 компаний из рейтинга упала на $14 млрд — примерно на четверть по сравнению с 2022-м. Большая часть падения пришлась на «Яндекс». Две трети стоимости потерял и «Авито» (с $6,2 млрд до $2,4 млрд) — в основном из-за сделки по продаже сервиса объявлений холдингу Ивана Таврина. Вдвое упала оценка HeadHunter — с $2,38 млрд до $1 млрд. Издание это объясняет продажей 20% сервиса тому же Таврину.
  • Прошедший год оказался удачным для маркетплейсов, отмечает издание. Единственное исключение — «AliExpress Россия», который пережил «трудный год» из-за предполагаемого отказа иностранного акционера от компании.

#новость #рейтинг

2797 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

«Дорогой ты наш, хотя и изрядно подешевевший, Яндекс ...» — теперь обращения в ТП будем так начинать .

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

Точнее "уже не такой дорогой яндекс"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Или даже: «не такой уж и дорогой» (-:

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Вот у меня до сих пор в голове не укладывается wildberries на втором месте, вообще никак. Наверное чего-то я в этой жизни не понимаю.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Климов

я тоже не могу понять откуда такая популярность у вб и как они до сих пор держатся в топе

Ответить
Развернуть ветку
Grandzlo

В России вообще остались отосланные компании? За последние пару недель с каждой был косяк.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Компания генерит хорошую прибыль и имеет непрозрачную отчётность.

Ответить
Развернуть ветку
Комсомольский химик

ПВЗ на каждом углу, объемы колоссальные.

Ответить
Развернуть ветку
Костя Маслов

А почему нет. Меня больше поражает, что они по-сути ничего не производят, а просто соединяют двух людей)

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Sch

Ненадолго. К сожалению. Чудный управленец сделает очередные "выгодные решения".

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Здесь что-то на эльфийском.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Вознюк

Хотите, чтобы ваша стоимость упала вдвое?
Лучше звоните Таврину

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Гуглим "кейс Мегафона". Таврин там тоже постарался.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Извините за мой скептицизм, но Яндекс вряд ли можно продать и за половину оценочной стоимости.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Убедил, покупать не буду.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Я смотрю на IT в России: не хорошо всё, очень не хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

IT в России смотрит на тебя,не хорошо все,очень не хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

А ЗП потихоньку падают )

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

А трындеж потихоньку растет

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Проекты заворачиваются. Кстати, пошла тема по разгону ЗП инженеров-конструкторов. )))

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

коэффициент P/E = 35
что в принципе дофига.
У ГуглА - 18

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

А на деле разница в 1,5%.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

между чем и чем

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Если я вас правильно понял, то это коэффициент цена к прибыли. Согласно вашим цифрам: у Яндекса - 2,85%, а у гугла - 5,56%.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

зачем этот коеффициент переводить в проценты? отношение 5.56 / 2.85 такое же, как 35 / 18 - Яндекс переоценен почти в два раза сильнее, чем Гуголь.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Да это понятно... баблгам

Ответить
Развернуть ветку
Лимоныч

Неожиданно, что вк и авито так далеко

Ответить
Развернуть ветку
Артём Васнецов

ну авито еще не слишком далеко,а вк с их попыткой успеть везде,да далековато

Ответить
Развернуть ветку
Нина И.

кто бы сомневался...

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Вы сомневались

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Интересно, сколько стоит та часть яндекса, которая уходит из страны, и которая остается? Раздел же в самом разгаре...

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Там скорее доплачивать придётся. Отрицательная доходность, которую закрывали заработком в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

вся выручка в РФ и там, кто остается (такси), возможно выделение форка беспилотников/образования на зарубежном рынке ничего не приносит. Поэтому после разделения стоимость будет х1,5.

Ответить
Развернуть ветку
Lazizbek Ergashev

А где сам mail.ru

Ответить
Развернуть ветку
Dozent

Там где VK

Ответить
Развернуть ветку
Bublikov Anton

8-й

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Самохин

А почему стоимость Яндекса упала? Что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Затаился перед прыжком

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

"Светлые" страны принесли "рыночные" условия "нидерландской" компании.

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Лучшие в аду

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

Никто не купит их за эту сумму...

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

Дорогой наш Яндекс......

Ответить
Развернуть ветку
Антон Смуров

А есть подобный список топ100-200?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null