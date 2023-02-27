«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes Статьи редакции
В целом общая стоимость компаний в списке упала на $14 млрд за год.
- Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих интернет-компаний в России. Лидером, как и в 2022 году, остался «Яндекс» — несмотря на то, что его стоимость упала с $17,4 млрд до $10,2 млрд.
- Издание выбирало для рейтинга компании, выручка которых формируется в интернете. Forbes запрашивал у них финансовые отчётности и считал стоимость, сравнивая с публичными аналогами и применяя дисконт за непубличность и закрытость информации.
- На втором месте — Wildberries. Издание оценивает его в $9,8 млрд (в 2022-м — $7,6 млрд). На третьем — Ozon, его оценка выросла с $4,7 млрд до $5,2 млрд.
- В целом общая стоимость всех 30 компаний из рейтинга упала на $14 млрд — примерно на четверть по сравнению с 2022-м. Большая часть падения пришлась на «Яндекс». Две трети стоимости потерял и «Авито» (с $6,2 млрд до $2,4 млрд) — в основном из-за сделки по продаже сервиса объявлений холдингу Ивана Таврина. Вдвое упала оценка HeadHunter — с $2,38 млрд до $1 млрд. Издание это объясняет продажей 20% сервиса тому же Таврину.
- Прошедший год оказался удачным для маркетплейсов, отмечает издание. Единственное исключение — «AliExpress Россия», который пережил «трудный год» из-за предполагаемого отказа иностранного акционера от компании.
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«Дорогой ты наш, хотя и изрядно подешевевший, Яндекс ...» — теперь обращения в ТП будем так начинать .
Точнее "уже не такой дорогой яндекс"
Или даже: «не такой уж и дорогой» (-:
Вот у меня до сих пор в голове не укладывается wildberries на втором месте, вообще никак. Наверное чего-то я в этой жизни не понимаю.
я тоже не могу понять откуда такая популярность у вб и как они до сих пор держатся в топе
В России вообще остались отосланные компании? За последние пару недель с каждой был косяк.
Компания генерит хорошую прибыль и имеет непрозрачную отчётность.
ПВЗ на каждом углу, объемы колоссальные.
А почему нет. Меня больше поражает, что они по-сути ничего не производят, а просто соединяют двух людей)
Ненадолго. К сожалению. Чудный управленец сделает очередные "выгодные решения".
Здесь что-то на эльфийском.
Хотите, чтобы ваша стоимость упала вдвое?
Лучше звоните Таврину
Гуглим "кейс Мегафона". Таврин там тоже постарался.
Извините за мой скептицизм, но Яндекс вряд ли можно продать и за половину оценочной стоимости.
Убедил, покупать не буду.
Я смотрю на IT в России: не хорошо всё, очень не хорошо.
IT в России смотрит на тебя,не хорошо все,очень не хорошо
А ЗП потихоньку падают )
А трындеж потихоньку растет
Проекты заворачиваются. Кстати, пошла тема по разгону ЗП инженеров-конструкторов. )))
коэффициент P/E = 35
что в принципе дофига.
У ГуглА - 18
А на деле разница в 1,5%.
между чем и чем
Если я вас правильно понял, то это коэффициент цена к прибыли. Согласно вашим цифрам: у Яндекса - 2,85%, а у гугла - 5,56%.
зачем этот коеффициент переводить в проценты? отношение 5.56 / 2.85 такое же, как 35 / 18 - Яндекс переоценен почти в два раза сильнее, чем Гуголь.
Да это понятно... баблгам
Неожиданно, что вк и авито так далеко
ну авито еще не слишком далеко,а вк с их попыткой успеть везде,да далековато
кто бы сомневался...
Вы сомневались
Интересно, сколько стоит та часть яндекса, которая уходит из страны, и которая остается? Раздел же в самом разгаре...
Там скорее доплачивать придётся. Отрицательная доходность, которую закрывали заработком в РФ.
вся выручка в РФ и там, кто остается (такси), возможно выделение форка беспилотников/образования на зарубежном рынке ничего не приносит. Поэтому после разделения стоимость будет х1,5.
А где сам mail.ru
Там где VK
8-й
А почему стоимость Яндекса упала? Что случилось?
Затаился перед прыжком
"Светлые" страны принесли "рыночные" условия "нидерландской" компании.
Лучшие в аду
Никто не купит их за эту сумму...
Дорогой наш Яндекс......
А есть подобный список топ100-200?