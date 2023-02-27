Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга», а оборот достигал 100 млрд рублей в год — РБК Статьи редакции
ЦБ, ФНС и Росфинмониторинг выявили эту схему ещё в ноябре 2022 года.
- Теперь же РБК узнал детали межведомственной проверки. Схема, по данным издания, работала по принципу «разлома эквайринга» — этот механизм позволял ресторанам отчитываться перед покупателем как обычно, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.
- Ключевым звеном якобы была расчётная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк» (РИБ). Как уточняет РБК, на её базе создали собственный процессинг, центры обработки данных, нашли лояльные банки и сеть терминалов по приёму наличных платежей. При этом своего эквайринга у РИБ не было, как и права самостоятельно подключать розничные торговые точки.
- РИБ стало агентом крупного банка-эквайера — привлекало клиентов и выполняло расчёты. На его этапе платежи от ресторанов уходили поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В схеме, по данным издания, участвовали несколько банков — эквайеров, промежуточных и расчётных.
- По словам знакомого с материалами проверки источника, всё это объединяла процессинговая инфраструктура, которая работала на тех же вычислительных мощностях, что и в своё время РИБ. Сама схема работала с 2018 по 2022 год, в 2021-м её годовой оборот оценивается в 100 млрд рублей. Размер преступного дохода — в 8-10% этой суммы, то есть 8-10 млрд рублей в год, пишет РБК. В 2021 году у РИБ отозвали лицензию.
- В Росфинмониторинге подтвердили, что вместе с ЦБ и ФНС участвовали в выявлении схемы, предположительно, связанной с теневым оборотом денег с использованием процессинговых услуг. Проверка продолжается, поэтому детали ведомство не комментирует. В ЦБ и ФНС на момент выхода материала не дали комментариев РБК.
3333 просмотров
На днях праздновали ДР в одном заведении. У них просто "сломался" терминал. И никакие заумные схемы не нужны.
Знаю места, где у терминала технические неполадки уже 8 лет на моей памяти, хотя и за Наличный расчёт бьют чек настоящий (проверено программой от налоговой как сразу на месте, так и спустя год они не аннулировали)
все как положено :)
Экономят на % банку, либо принцип, что хрен вам а не кусок моей прибыли 😁
Инкассасация тоже стоит денег, но конечно сильно меньше (0.3-0.7%)
А так, если именно такой мотив у них, то это правильно. Я не понимаю как эквайринг может стоит 2.3-3.5%, уж тем более после ухода Mastercard и Visa
Также просто как с кинотеатрами. Раньше отчисляли зарубежным компаниям, теперь просто в карман.
Эквайринг думаю стоит 2-3%. Как по мне, то для ресторана это копейки. В том же Туризме прибыль турагентства 6-8% и из них половину прибыли надо отдать еще 3% за эквайринг. Какой самый теневой бизнес? Ну точно не рестораны))) Туризм надо шерстить, т.к. почти всегда принимают деньги на карту или строго наликом. Есть агентства, которые вместо чеков до сих пор выписывают Бланки Строгой Отчетности, которые отменили много лет назад.
Да эквайринг это грабеж в чистом виде ( у меня в месяц 50-100 тысяч по нему выходит .
Пф, Чайхона номер 1 в Москве, настолько именно сегодня не работает терминал, что прям в Чайхоне стоит банкомат)
🤣🤣🤣 всё для удобства клиентов
У нас в Нижнем Новгороде такого нет, но когда приезжаю в Москву, в каждом втором заведении ломается терминал
Вот мне тоже это непонятно. В нашем Зажопинске даже в самом захудалом ларьке с шаурмой рабочий терминал всегда стоит.
в Нижнем у Григория один из лучших фалафелей в городе) Рекомендую попробовать) и касса всегда работает, когда я бываю
он тоже может сломаться, я взял по акции у втб кассу+эквайринг... Аппарат называется Лимон-банк. Отвратительная машина, которая вечно глючит, ломается и тормозит. А в техподдержку можно по часу дозваниваться. Слава Богу за 2 года научился сам его чинить, мозги у него слетают почти ежедневно. И без эквайринга сейчас никуда.
Такой вопрос, а почему не поменяете? Каждый день с ним колупаться, такое себе
но больше по акции ничего не беру😁😁
😁😁😁
там фн на 3 года, покупать кассу, ставить фн, все это регить в налоговой - еще тот гемморой. Ну и затраты. А тут за аренду 3 года взяли 2 000 рублей, + сами всё зарегистрировали и фн бесплатный и техподдержка бесплатная.
Хаха, это классика
у Новикова так
«разлом эквайринга»
звучит как природный катаклизм или новый беовик с Дуэйном Джоносоном
Сразу вспомнилось как «кровожадный мордор» притеснял омбудсмена и владелицу сети семейных кафе:
(в комментариях столько отчаяния и переживаний за судьбу страны)
https://vc.ru/538982
Где в первоисточниках хоть слово про "Андерсон"?
Может быть семейное в названии означает такую вот семью?В схеме, по данным издания, участвовали несколько банков — эквайеров, промежуточных и расчётных.
Даю краткое описание схемы:
- клиент ресторана платит на обед
- деньги списываются с карты и уходят на счет незавершенных операций в банке партнере, управление которым осуществляется по API
- владелец ресторана видит сумму в ЛК
- дальше у "поставщиков" накапливаются наличные деньги
- они отдают чемодан денег, взамен получают перевод со счета незавершенных расчетов на свой расчетчик с правильным назначением и бонусом за наличку
- владелец ресторана получает свою котлету денег согласно цифре в ЛК и бонус за участие в схематозе
- процессинг живет на повышенных процессинговых ставках, внутри которых скрыт % от оборота (возможно, откусывает еще и от наличных расчетов)
Товарищ майор, загляните пожалуйста в Чайхану №1, у них постоянно проблемы с эквайрингом. Даже банкоматы в некоторых заведениях поставили для "удобства" гостей
В свое в клубе Рай стоял банкомат прям внутри, и он выдавал только пятитысячные купюры 🤷🏽♂️
Вот, это я понимаю IT-индустрия, а не ваш там Яндекс
Интересно, был ли пост госпожи Татуловой о том, как притесняют бизнес, и бизнес должен идти на уход от налогов и обнал, чтобы выжить?
Это про тетку которая кричала что сатрапы честный бизнес прижимают
"Если обычно деньги за услуги ресторана зачисляются напрямую заведению от его банка, а выручка декларируется в полном объеме, то эта схема предусматривала платежи через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно были «включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей», разъясняли в ФНС.
Деньги в значительной части приходили к компаниям, «не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности», а затем безналичные средства менялись на неинкассированную наличность. Ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки, и даже банки, обслуживающие эти заведения, получали искаженные данные"
Нормальная схема была. Моё увожение.
Думаю, что один терминал для напитков, другой для еды- тоже связаны с ситуацией.
Столкнулся с таким в продуктовом магазине. Видимо, у них тоже уже крутится что-то
забыли процент заплатить)
А потом Татулова будет опять вопить что честный бизнес кошмарят?
По ощущениям, у половины кафе "сломались терминалы" или "интернет не работает", оплата только наличкой.
Продолжается проверка насчёт того "кого надо" эта схема или нет?