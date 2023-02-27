«Ресторанная схема» представляла собой серию непрозрачных расчётов между компаниями — операторами процессинговых услуг и несколькими кредитными организациями. Её могли использовать для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег, писал РБК. Обычно деньги ресторану зачисляются напрямую от его банка, а в этой схеме платежи шли через сторонний терминал и цепочку посредников.