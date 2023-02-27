ЦБ планирует сократить 1000 сотрудников к маю 2023 года — «Ъ» Статьи редакции
Опрошенные изданием эксперты считают сокращения оправданными, а штат регулятора — слишком большим.
- Сокращения запланировали в центральном аппарате ЦБ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из них уточняет, что «разнарядки по сокращениям переданы также и в региональные подразделения».
- Эта волна сокращений — только первый этап, второй состоится осенью, говорят источники издания. Основная цель — сокращение расходов, а урезать количество сотрудников в текущей ситуации было «не в последнюю очередь необходимо для выделения средств на создание подразделений ЦБ и набора штата сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», предполагают собеседники «Ъ».
- Другой источник утверждает, что ЦБ уже отменил материальную помощь, которая выплачивалась сотрудникам к отпуску и составляла два месячных оклада.
- В ЦБ сообщили «Ъ», что постоянно занимаются повышением своей эффективности и этот год не будет исключением. Так, с 2015-го количество сотрудников Банка России сократилось на 30%. Издание пишет, что регулятор и в прошлые годы снижал численность сотрудников, но таких масштабных сокращений не было давно. В 2020-м их количество составило 49,4 тысяч, за 2021-й оно снизилось на 300 человек.
- Опрошенные изданием эксперты утверждают, что Банку России и раньше предъявляли претензии к большому количеству его работников. Из всех финансовых регуляторов по численности сотрудников российский ЦБ превосходит только китайский Центробанк.
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Ну правильно, эти деньги силовикам нужнее, гойда на носу
Интересно тысяча сотрудников ЦБ это сколько по сумме в зарплате 😅
Смотря кто и смотря как. Там могут быть и миллионные зарплаты. А могут сократить и обычных работях-исполнителей
Выглядит почти как брошка-сигнал.
"ЦБ оставил в штате менее 50 тысяч сотрудников"
не-ее, не раздуто
неплохо они там устроились к отпуску по 2 оклада допом получать помощей
В ФРС меньше 20к работников, так там и экономика в разы больше и банков под 2к. Куда столько.
За 11 лет в ЦБ при мне было 5-6 сокращений, и каждый раз заканчивалось все набором новых. Причем иногда уволенные и вновь-нанятые встречались в коридорах.
Даже денег лень напечатать ...
Это всего лишь полторы мармеладки из пачки.
Не слишком, что вы, эксперты. Неоправданно большим — так точнее.
И пойдёт эта "тысяча изгнанных" скитаться по коммерческим банкам...
Да неужели
подождите, а кого на митинги тогда сгонять? бюджетники оч нужны
Интересно какие такие источники это утверждают?
Интересно, сколько окладов при увольнении получит сотрудник ЦБ
Нормально получит: в зависимости от выслуги лет думаю.
Но не менее трёх.
Я думаю переведут в другую бюджетную организацию, там просто так не выкидывают. Если выкидывают, то преимуществ у госслужбы нет ))
Нормально так. И ведь не слипается у них.
ГОЙДА!!!!!!!1
Шутка года:В ЦБ сообщили, что постоянно занимаются повышением своей эффективности