«Уралсиб» приостановил исходящие платежи в «недружественных» валютах, банк «Приморье» — приём SWIFT-переводов Статьи редакции
Оба попали под блокирующие санкции США.
- Банк «Уралсиб» с 27 февраля 2023 года приостановил исходящие платежи для физ- и юрлиц по валютам «недружественных» стран и попросил клиентов не осуществлять переводы в банк в этих валютах.
- Речь идёт о долларе США, фунте стерлингов, датской кроне, японской иене, шведской кроне, канадском долларе, норвежской кроне, австралийском долларе и швейцарском франке. По этим валютам для клиентов-юрлиц банк также временно прекратил конверсию.
- Банк «Приморье» временно приостановил приём SWIFT-переводов по всем направлениям — до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов.
- Оба банка, а также «МТС-банк», «Ланта-банк», «Металлинвестбанк», банки «Левобережный», «Санкт-Петербург», «СДМ-Банк», «Московский кредитный банк», «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и «Зенит» 24 февраля 2023 года попали под блокирующие санкции США.
- После этого они стали предупреждать клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Также санкции означают, что приложения этих банков, вероятно, удалят из App Store и Google Play. Приложение «МТС-банка» уже пропало из магазинов.
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Ну теперь до следующего пакета новостей невпроворот будет, кто что приостановил, да кто какие приложения клонировал.
Почему-то на ум пришла скороговорка:
Банки лавировали-лавировали, да не вылавировали..
Дебильная формулировка.
Какая ситуация, такая и формулировка.
Банк приморье был один из нескольких через кого платили за правый руль в Японию...
Именно. Привет Автоваз, нечего на всяких Тойотах, Ниссанах ездить.
А что на клиентов санкции никак не влияют, сообщили?
Конечно. Полет нормальный. Мы подготовились. (С)
SWIFT - изобретение враждебного запада - немедлено заперетить его использовать в любом банке! что за двойные стандарты?
Что ж мы без МТС банка будем делать? :)