Банки предложили снизить лимит для бесплатных переводов между своими счетами с 1,4 млн рублей до 200-600 тысяч — РБК Статьи редакции
Отменить комиссии предлагал ЦБ, чтобы стимулировать конкуренцию на рынке банковских услуг и позволить россиянам свободнее распоряжаться деньгами.
- Некоторые банки попросили снизить лимит по бесплатным переводам между своими счетами в разных финансовых организациях, сообщило РБК со ссылкой на источники на рынке. В текущем законопроекте он составляет 1,4 млн рублей в месяц, банки призывают опустить планку до 300-600 тысяч рублей.
- ЦБ обещал рассмотреть отмену комиссии за переводы самому себе — в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) — ещё в ноябре 2021 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что это улучшит конкуренцию среди банков, «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики» и позволит россиянам свободнее распоряжаться деньгами.
- Соответствующий проект приняли в первом чтении в декабре 2022 года — как одну из мер в борьбе против «зарплатного рабства»: это ситуация, в которой сотрудник не может выбрать зарплатный банк самостоятельно, поэтому вынужден оформлять счёт в банке, нужном работодателю. Зачастую это крупнейшие кредитные организации.
- Внести поправки в готовящийся закон предлагают, в первую очередь, «Сбер» и ВТБ: по словам источников РБК, они попросили установить ежемесячный лимит в размере 200 тысяч рублей. «Сбер» отказался давать комментарии.
- По оценкам ВТБ, бескомисионного лимита СБП в 100 тысяч рублей уже достаточно для 97% пользователей, так как «средний чек» переводов через систему составляет 11 тысяч. В банке считают, что «заграждение» в 1,4 млн рублей — это планка для «премиальных» клиентов, которым нужны особые условия обслуживания.
- Крупные организации изначально выступали против отмены комиссий, отмечает РБК. Так, Ассоциация банков России (АБР) предупреждала: «отсутствие механизма компенсации убытков банков от введения запрета может привести к сворачиванию направления переводов в связи с его нерентабельностью». По данным АБР, в год банки будут терять от 300 млн рублей до 90 млрд.
- Минфин на запрос РБК не ответил, ЦБ рассказал, что продолжит работать над проектом со «всеми заинтересованными сторонами».
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Какой мл*ть лимит вообще может быть, они там наличку в машинах чтоли возят, жизнями рискуют? Нет! Они тупо отправляют циферки с одного счета на другой через государственную систему СБП, которые центробанк автоматически перекладывает с одного корреспондентского счёта на другой. Совсем аху**ие.
Система быстрых платежей сама работает, без людей, софта, серверов, и прочей ерунды. Пусть на других услугах зарабатывают.
СБП принадлежит цб, а комиссию просят поднять частные банки, для себя родимых, а не для оплаты СБП
Позвольте полюбопытствовать, как система может работать без софта и серверов?
Просто берёт - и работает, без задней мысли
Это стеб, человек выше хочет чтобы все было бесплатно
Ну брать за пуши о транзакциях столько же денег ежемесячно, сколько за SMS, — при том что за пуши, в отличие от SMS, платить опсосам не надо — совесть им позволяет. Так чего тут удивляться.
"По оценкам ВТБ, бескомисионного лимита СБП в 100 тысяч рублей уже достаточно для 97% пользователей, так как средний чек переводов через систему составляет 11 тысяч."
Странная аргументация. При чем здесь средний чек?
Да и кому этот ВТБ вздался, самый чуханский банк ,который в санкциях весь от и до , вот и бесится что все его вынужденные клиенты в зарплатном рабстве ,как только пришла зп сразу переводят по сбп в другой удобный банк
В ВТБ в добровольно-принудительном порядке загнали госслужащих и силовиков. А теперь банк пытается любыми средствами не допустить перевод денег с зп в другие, более клиентоориентированные банки
силовики в Промсвязи, держу вкурсе.
Ты кажется забыл притчу про голубцы
Ну а что им ещё предлагать? Разве что снизить порог до 20 ₽ в день.
Да ладно, до 99 копеек уж)
В неделю! Каждому.
Кто-то же должен оплачивать санкции. Клиенты альфы уже платят, платя банку по 8 руб с каждого $
ПОДАТНОЕ СОСЛОВИЕ - знакомые слова? Нет? Пора вспоминать истинные скрепы. ТакЪ побьедимЪ
А мне «Сбер» прокомментировал: "Хотим больше деняк".
Для меня одной фразы "снизить лимит для бесплатных переводов до 200000" и "свободнее распоряжаться деньгами" взаимоисключающие и шизофренические???
Да. Это как "добровольно - принудительно".
Ну а вообще, это типичная манипуляция.
Я делаю что-то что выгодно лишь мне, но говорю другим что делаю это только ради них.
Доиграются, что народ в кеш пойдет
В крипту уже сходили
Пора и на фонбет
С какого хера, твари?!
Просто надо побольше банкоматов. У нас в день зарплаты народ оккупирует банкомат Альфы, снимают деньги и кладут в соседнем Тиньке.
потому что сейчас вероятность нарваться на мину C2C комиссии очень высока, я уже и сам, когда больше 100К нужно перевести налом из банкомата в банкомат ношу.
Между своими счетами внутри одного банка я так понял что можно безлимитно деньги гонять?
Да
Пока да)
чот сбер недорабатывает
А Сбер не так давно ЦБ нагнул, запретив брать дополнительную комиссию за переводы внутри банка, если клиенты из разных филиалов, после этого он обиделся и сделал лимит для переводов между клиентами Сбера.
Ну а уж как Сбер обижался на СБП....
Национальную карточку отобрали, переводы по номеру отобрали, куайринг отобрали.....
В статье говорится своих счетах в разных банках.
Очередная помощь бизнесу))))
А бизнес тут причем?
А банки это не бизнес?
Чего ж не до нуля-то сразу?
В конце пути будет следующая схема
Отмена лимита, комиссия 100%, переводите сколько хотите
Раз есть что переводить, значит деньги лишние, а это непорядок
Меня больше другое беспокоит. Сдуру открыл депозит в Совкоме. С удивлением узнал что получить просто так свои деньги я не могу, потому что выше определённом суммы комиссия за выдачу. Это ли не рабство?