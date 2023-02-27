Apple оплатила антимонопольный штраф в 906 млн рублей по делу «Лаборатории Касперского» Статьи редакции
ФАС оштрафовала компанию в 2021 году из-за ограничений для разработчиков приложений родительского контроля.
- О том, что компания оплатила штраф за злоупотребления на рынке мобильных приложений, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Деньги поступили в российский бюджет.
- Антимонопольное дело возбудили в августе 2019 года после жалобы «Лаборатории Касперского». Российская компания заявила, что Apple необоснованно заставила её урезать функционал приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.
- В августе 2020 года ФАС признала Apple монополистом. Ведомство установило, что доминирующее положение компании позволяет не допускать в App Store любые приложения сторонних разработчиков, даже при соответствии всем правилам сервиса. Так, с октября 2018 года Apple ограничивала инструменты и возможности для разработчиков приложений родительского контроля, заявил регулятор.
- В апреле 2021 года ФАС оштрафовала Apple на $12 млн (906 млн рублей) за нарушение российского антимонопольного законодательства. Служба также потребовала удалить из документации App Store положения, позволяющие отклонять сервисы сторонних разработчиков, даже если они не нарушают правил.
- Компания обжаловала штраф и предписание ФАС. Но арбитражный и кассационный суды, проходившие в 2022-2023 годах, оставили решение в силе.
- В феврале 2023 года Apple исполнила требование ФАС и исключила из лицензионного соглашения «применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков».
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Мальчик:
Списать со счетов российского юрлица
Мужчина:
Заявить, что компания сама оплатила штраф
Бесценно
Из документации фас тоже сама текст убрала?)
Постановление о взыскании покажешь?
Ого. Однако.
ФАС защитила Каспера от подлой недружелюбной корпорации. Теперь гуглу, видимо, будут тыкать — вот смотрите как надо, ъуъ мы вас.
Гуглу тыкать некуда
пусть тыкают, мы то понимаем, для чего на самом деле этот мув был сделан
Удивляет реакция пользователей конечно, то есть не соблюдать закон для всех норм? Если вы крупная компания, то надо послать законы страны, где вы распространяете свою продукцию?
Либералы всегда оправдают что-то антироссийское,незаконное законное, неважно.
Какой закон нарушен? Это тонкий юридический вопрос. Признавать ли монополией эпп стор: это целиком разработка эпл, люди вольны другие телефоны выбирать и тп и тд. Я с решением суда согласен и в коментах так и написал. Но это спорный вопрос с кучей аргументов с обеих сторон.
Мил человек, если первыми, кто не соблюдает закон являются те, кто их пишет, то это к сожалению норма.
Так они не распространяют, с 24 февраля 2022 года
2% мирового ВВП говорили некоторые…
ну чутка не получилось, ну что вы в самом деле
уже меньше
Красавчики, не всё так безнадёжно в борьбе против транснациональных компаний.
появляется хоть какая то вера в это
Послушная сучка🤡
Подозреваю они деньги за покупки в эпп сторе и всякие подписки вывести не могут, вот и будут оплачивать ими всякие штрафы.
$12 млн, бггггг. Стрясли с дяди копеечку и радуются.
как же некоторых это корёжит :D
Эти деньги для эпла тоже самое что тебе купить в магните мороженку, т.е копейки, капитализация эпла примерно 3 триллионов долларов США
Ракеты сами себя не купят
Ну вот, наконец то, "поставили" америкосов на колени)
Россия, Россия! В этом слове огонь и сила!
Т.е. давать мне оплачивать рахат лукум в Турции российской карточкой — это плохо, а платить почти лярд в казну по иску самого справедливого — ок?
Так по сути тебе не эпл запрещает а платёжный сервис, а сервису большой Джо который сказал "Запрещать Иванам покупать блины, квашеную капусту и в конце концов рахат лукум"
Была бы воля эпл, ты б рахат лукум оплачивал. Они ж с этого комсу стригут
Только вот возможность токенизации российских карт закрыли не Apple, а Visa и Mastercard.
Да никто и не платил - списали автоматом с тех денег которые "заперты" на счетах в РФ.
А против эпл не могут ввести санкции за...пополнение казны гос-ва, которое ну это, ну вы поняли?
Если бы деньги перевели из США - наверно да. Но тут скорей всего просто списали с их российских счетов, откуда они деньги в любом случае не могут вывести из РФ.
Никаких ограничений для пополнения казны РФ не принято ни на уровне ООН ни на уровне США.
Лица «экспертов» рассказывавших про то как Apple пошлет ФАС представили?
Получается уходить с рынка по итогу не собираются?
Дак очевидно ведь эпл никогда не планировал и не планирует уйти, против папы дяди Джо эпл идти не может, вот и итог
Тема со штрафами меня всегда веселила: ущемили одного, получает другой. Но хорошо, что убрали из документации. Вот бы по всему миру это убрали
Корпорации не жалко.
Херасе
проштрафились ,так проштрафились.....
Ясно же - заплатили сами, чтобы исполнительный сбор приставам не платить. А деньги все равно заперты в РФ.
Русские, куда деньги потратим?
Печальная история