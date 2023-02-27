Финансы
Лесной кот

Apple оплатила антимонопольный штраф в 906 млн рублей по делу «Лаборатории Касперского» Статьи редакции

ФАС оштрафовала компанию в 2021 году из-за ограничений для разработчиков приложений родительского контроля.

  • О том, что компания оплатила штраф за злоупотребления на рынке мобильных приложений, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Деньги поступили в российский бюджет.
  • Антимонопольное дело возбудили в августе 2019 года после жалобы «Лаборатории Касперского». Российская компания заявила, что Apple необоснованно заставила её урезать функционал приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.
  • В августе 2020 года ФАС признала Apple монополистом. Ведомство установило, что доминирующее положение компании позволяет не допускать в App Store любые приложения сторонних разработчиков, даже при соответствии всем правилам сервиса. Так, с октября 2018 года Apple ограничивала инструменты и возможности для разработчиков приложений родительского контроля, заявил регулятор.
  • В апреле 2021 года ФАС оштрафовала Apple на $12 млн (906 млн рублей) за нарушение российского антимонопольного законодательства. Служба также потребовала удалить из документации App Store положения, позволяющие отклонять сервисы сторонних разработчиков, даже если они не нарушают правил.
  • Компания обжаловала штраф и предписание ФАС. Но арбитражный и кассационный суды, проходившие в 2022-2023 годах, оставили решение в силе.
  • В феврале 2023 года Apple исполнила требование ФАС и исключила из лицензионного соглашения «применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков».

#новость #apple #фас

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61 комментарий
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Дневной франт

Мальчик:
Списать со счетов российского юрлица

Мужчина:
Заявить, что компания сама оплатила штраф

Бесценно

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Kiss MySnikers

Из документации фас тоже сама текст убрала?)

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3 комментария
ЯД

Постановление о взыскании покажешь?

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Вадим Д.

Ого. Однако.
ФАС защитила Каспера от подлой недружелюбной корпорации. Теперь гуглу, видимо, будут тыкать — вот смотрите как надо, ъуъ мы вас.

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Kiss MySnikers

Гуглу тыкать некуда

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Влад Каничев

пусть тыкают, мы то понимаем, для чего на самом деле этот мув был сделан

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Venom

Удивляет реакция пользователей конечно, то есть не соблюдать закон для всех норм? Если вы крупная компания, то надо послать законы страны, где вы распространяете свою продукцию?

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ЧятЖПТ

Либералы всегда оправдают что-то антироссийское,незаконное законное, неважно.

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1 комментарий
Kiss MySnikers

Какой закон нарушен? Это тонкий юридический вопрос. Признавать ли монополией эпп стор: это целиком разработка эпл, люди вольны другие телефоны выбирать и тп и тд. Я с решением суда согласен и в коментах так и написал. Но это спорный вопрос с кучей аргументов с обеих сторон.

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2 комментария
Andrew Simon

Мил человек, если первыми, кто не соблюдает закон являются те, кто их пишет, то это к сожалению норма.

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stark

Так они не распространяют, с 24 февраля 2022 года

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1 комментарий
Бублик static void

2% мирового ВВП говорили некоторые…

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Влад Каничев

ну чутка не получилось, ну что вы в самом деле

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Leo Uvarov

уже меньше

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Dimm Debrov

Красавчики, не всё так безнадёжно в борьбе против транснациональных компаний.

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Валентин Солодченко

появляется хоть какая то вера в это

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Tim Chaura

Послушная сучка🤡

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Бублик static void

Подозреваю они деньги за покупки в эпп сторе и всякие подписки вывести не могут, вот и будут оплачивать ими всякие штрафы.

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2 комментария
Трагический самолет

$12 млн, бггггг. Стрясли с дяди копеечку и радуются.

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Leonid Bushuev

как же некоторых это корёжит :D

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Rafa Ramazanov

Эти деньги для эпла тоже самое что тебе купить в магните мороженку, т.е копейки, капитализация эпла примерно 3 триллионов долларов США

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2 комментария
Forest Green

Ракеты сами себя не купят

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R S

Ну вот, наконец то, "поставили" америкосов на колени)

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Данил Реформатский

Россия, Россия! В этом слове огонь и сила!

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Бинарный Ёж

Т.е. давать мне оплачивать рахат лукум в Турции российской карточкой — это плохо, а платить почти лярд в казну по иску самого справедливого — ок?

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Rafa Ramazanov

Так по сути тебе не эпл запрещает а платёжный сервис, а сервису большой Джо который сказал "Запрещать Иванам покупать блины, квашеную капусту и в конце концов рахат лукум"

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Kiss MySnikers

Была бы воля эпл, ты б рахат лукум оплачивал. Они ж с этого комсу стригут

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2 комментария
Pavel Cree

Только вот возможность токенизации российских карт закрыли не Apple, а Visa и Mastercard.

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4 комментария
BigBadaBoom

Да никто и не платил - списали автоматом с тех денег которые "заперты" на счетах в РФ.

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No One

А против эпл не могут ввести санкции за...пополнение казны гос-ва, которое ну это, ну вы поняли?

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BigBadaBoom

Если бы деньги перевели из США - наверно да. Но тут скорей всего просто списали с их российских счетов, откуда они деньги в любом случае не могут вывести из РФ.

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1 комментарий
ЧятЖПТ

Никаких ограничений для пополнения казны РФ не принято ни на уровне ООН ни на уровне США.

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unknown

Лица «экспертов» рассказывавших про то как Apple пошлет ФАС представили?

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Тамара Пав

Получается уходить с рынка по итогу не собираются?

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Rafa Ramazanov

Дак очевидно ведь эпл никогда не планировал и не планирует уйти, против папы дяди Джо эпл идти не может, вот и итог

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Kiss MySnikers

Тема со штрафами меня всегда веселила: ущемили одного, получает другой. Но хорошо, что убрали из документации. Вот бы по всему миру это убрали

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Сергий Шутов

Корпорации не жалко.

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Федор Завитухин
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Февраль Камшотов

Херасе

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Михаил Зверев

проштрафились ,так проштрафились.....

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Александр А.

Ясно же - заплатили сами, чтобы исполнительный сбор приставам не платить. А деньги все равно заперты в РФ.

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Сергий Шутов

Русские, куда деньги потратим?

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Деда Миша

Печальная история

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