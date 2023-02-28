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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 февраля: доллар — 75,43 рубля, евро — 79,62 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:22 мск: доллар — 74,36 рубля, евро — 78,8 рубля.

Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 74,32 рубля, евро — 78,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,81 рубля.

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Кто и как адаптируется

Маркетплейсы пока не работают в «новых регионах России» — ДНР, ЛНР и других. Вместо этого там заработали «серые» курьерские сервисы доставки — они забирают товары из пунктов выдачи в ближайших российских регионах и привозят в Донецк и Луганск, взимая за это комиссию, обнаружили «Ведомости».

В Казахстане вступил в силу список профессий для упрощенного ВНЖ. Чтобы получить его, иностранцы должны обладать одной из профессий из перечня. В их числе — инженеры, медики и специалисты в сфере ИТ.

Freedom Holding закрыл сделку по продаже российских активов.

Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин планирует вложить 10 млрд рублей в проект по разработке и производству розничной линейки смартфонов и планшетов на Android. Первые партии устройств могут появиться в 2023 году, а к 2026-му компания рассчитывает занять до 10% рынка в России.

Производитель виски The Officer’s Choice — индийская Allied Blenders & Distillers — выйдет на российский рынок: она уже договорилась о об эксклюзивной дистрибуции двух брендов алкоголя с Алкогольной сибирской группой, поставки начались в феврале.

Какие есть проблемы и трудности

Япония объявила о введении новых санкций против России. Под санкции попали 73 организации, в том числе «Росбанк», под экспортные ограничения — ещё 21 юрлицо. Персональные санкции вводятся против 48 физлиц: среди них — президент концерна «Калашников» Алан Лушников; заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин; начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.

Авиакомпания Wizz Air с 14 марта остановит все рейсы в Молдавию и из неё. Она объяснила это решение соображениями безопасности и назвала его «трудным, но ответственным». 14 февраля Молдавия временно закрывала воздушное пространство и отменила запланированные рейсы — из-за «неопознанного летательного аппарата небольшого размера, похожего на метеозонд».

Автозавод «Москвич» предложил гарантировать полную компенсацию утильсбора в обмен на обязательство вложить эти деньги в развитие нового модельного ряда. «АвтоВАЗ», который единственный в легковом сегменте получает полные компенсации, выступает категорически против и настаивает на дополнительном субсидировании спроса на Lada.

Контекст

ВВП России в 2023 году сократится на 3%, ожидает рейтинговое агентство Moody’s в своем среднесрочном прогнозе для экономики страны. Власти России могут начать принимать «неортодоксальные» экономические решения, в том числе о «монетарном финансировании» бюджета, а ликвидная часть ФНБ — исчерпаться к 2027 году, считают аналитики.

В 2022 году в России вышло на 10% меньше экземпляров газет и на 3,4% меньше журнальных номеров, подсчитали в Российской книжной палате. Падения связано с уходом из России некоторых изданий.