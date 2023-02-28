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Финансы
Внешний кот

День 370: санкции Японии, индийское виски и 10 млрд рублей в разработку отечественных смартфонов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 февраля: доллар — 75,43 рубля, евро — 79,62 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:22 мск: доллар — 74,36 рубля, евро — 78,8 рубля.

Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 74,32 рубля, евро — 78,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,81 рубля.

Кто и как адаптируется

Маркетплейсы пока не работают в «новых регионах России» — ДНР, ЛНР и других. Вместо этого там заработали «серые» курьерские сервисы доставки — они забирают товары из пунктов выдачи в ближайших российских регионах и привозят в Донецк и Луганск, взимая за это комиссию, обнаружили «Ведомости».

В Казахстане вступил в силу список профессий для упрощенного ВНЖ. Чтобы получить его, иностранцы должны обладать одной из профессий из перечня. В их числе — инженеры, медики и специалисты в сфере ИТ.

Freedom Holding закрыл сделку по продаже российских активов.

Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин планирует вложить 10 млрд рублей в проект по разработке и производству розничной линейки смартфонов и планшетов на Android. Первые партии устройств могут появиться в 2023 году, а к 2026-му компания рассчитывает занять до 10% рынка в России.

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Производитель виски The Officer’s Choice — индийская Allied Blenders & Distillers — выйдет на российский рынок: она уже договорилась о об эксклюзивной дистрибуции двух брендов алкоголя с Алкогольной сибирской группой, поставки начались в феврале.

Какие есть проблемы и трудности

Япония объявила о введении новых санкций против России. Под санкции попали 73 организации, в том числе «Росбанк», под экспортные ограничения — ещё 21 юрлицо. Персональные санкции вводятся против 48 физлиц: среди них — президент концерна «Калашников» Алан Лушников; заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин; начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.

Авиакомпания Wizz Air с 14 марта остановит все рейсы в Молдавию и из неё. Она объяснила это решение соображениями безопасности и назвала его «трудным, но ответственным». 14 февраля Молдавия временно закрывала воздушное пространство и отменила запланированные рейсы — из-за «неопознанного летательного аппарата небольшого размера, похожего на метеозонд».

Автозавод «Москвич» предложил гарантировать полную компенсацию утильсбора в обмен на обязательство вложить эти деньги в развитие нового модельного ряда. «АвтоВАЗ», который единственный в легковом сегменте получает полные компенсации, выступает категорически против и настаивает на дополнительном субсидировании спроса на Lada.

Контекст

ВВП России в 2023 году сократится на 3%, ожидает рейтинговое агентство Moody’s в своем среднесрочном прогнозе для экономики страны. Власти России могут начать принимать «неортодоксальные» экономические решения, в том числе о «монетарном финансировании» бюджета, а ликвидная часть ФНБ — исчерпаться к 2027 году, считают аналитики.

В 2022 году в России вышло на 10% меньше экземпляров газет и на 3,4% меньше журнальных номеров, подсчитали в Российской книжной палате. Падения связано с уходом из России некоторых изданий.

Новости предыдущего дня, 27 февраля — здесь.

#новость

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42 комментария
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 Ale K

Да сколько уже можно этот отечественный смартфон разрабатывать

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Dev

Пока бабки не закончатся :-)

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Игошин Артемий

Новые потребуют, на это и рассчитывали

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Эчис Тюлюш

Они просто делают вид что разрабатывает, на самом деле они зайдут на сайт, выберут модель, цвет, и надпись(типа россphone) и заказывают оптом и будет говорить что это отечественные разработки.

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Вадим Д.

Бабки мутятся, а смартфоны не нужны, пока шильдики в достатке.

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Февраль Камшотов

Столько же, сколько и отечественную ABS, коробку да и много чего ещё...

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Денис Демидов

Сейчас это важно как никогда, можно туда зашить отключение камеры/микрофона в зависимости от текущего нахождения, чтобы солдаты лишнего не растрепали, по умолчанию поставить баллистический вычислитель, можно автоматически включаться на трансляцию сообщения от главнокомандующего, много чего можно туда засунуть в стране переходящей на военные рельсы.

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Hnorr

Тщ майор, перелогиньтесь

Пы.сы: чтобы реализовать такой функционал, потребуется не один год, а с учетом времени разработки ими просто российского смартфона без всех этих свистоперделок - вечность

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Денис Демидов
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Слегка Придурковатый

"Виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов будет стоить 1–1,2 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. А Sterling Reserve из шотландских дистиллятов — от 1,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за бутылку"

Любой виски - говно, это я вам как заслуженный диванный алкоэксперт говорю. А уж платить тыщу-полторы за индийский самогон могут только редкостные извращенцы. Ну или ярые фанаты "Танцора диско".

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Андрей Вечерний

Ты видел что они в физикой в фильме вытворяют?
И это никакие не спецэффекты, это индийский виски. Не шаришь ты нифига.

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Слегка Придурковатый

Ты ответишь за эти слова!

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Андрей Вечерний

Видел там бутылки в телеге? Вот это оно и есть.

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Валютный кофе
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Leo Uvarov

самогон как раз шотландский. Слегка бодяженный индийским.

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Philipp Novikov

Что хорошо тогда?

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Слегка Придурковатый

Пьём джин - и не жужжим.

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Alexey QuQu

Скажу так - виски вообще на любителя
Я такое пить не могу

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Александр Привалов

Щас пару неортодоксальных решений в экономике увидите - и запьёте)

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Александр Голубев

Причем все что горит, включая керосин! )))

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Валютный кофе

согласен, со своей самогонкой не сравнится.

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ZяZя

или жертвы самовнушения

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Nikolay Ivashev

вопрос цены
сладкий бренди хани би стоит рублей 200-300 за 05 в индии
при этом точно качественней наших местных напитков
индийские джины рублей по 300-500 за 07 вообще отличные - хороший аромат, не гудит голова на утро и пр. - конечно за свои деньги
если дать индусам зеленый свет сюда - то они потолкают эконом класс нашей алкашки
молчу про портвейны и ромы по 100-150 рублей за 05
это уже жуткий эконом, но и они по качеству будут выше местного алкоголя, если таковой есть в этой цене

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Михаил Барабаш

В Пятерочке эти ромы по 1100 - 1200 стоят уже. А на месте да - праздник жизни

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Александр Привалов

- Опишите российский бизнес одной фразой.
- "Выступает категорически против и настаивает на дополнительном субсидировании".

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Александр Пустовалов

Да перестаньте вы уже эту ладу субсидировать. Сколько осла не корми, лошадью он не станет. Пусть сами учатся выживать, клепают советский шлак за неадекватные деньги, ещё и субсидии просят

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Александр Привалов

Видите ли, к Ладе больше подходит выражение "а Васька слушает да ест", если вы понимаете, о чем я...

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Вадим Д.

Серые маркетплейсы для "новых регионов" — псс, шмотки с wb интересуют?
Казахстан собирает специалистов, дают ВНЖ по-простому.
Очередные "отечественные" девайсы угрожают своим появлением.
Индийский вискарь поставляет сибирская группа.
Япония не отстаёт в санкционной гонке — новые компании и "физики" в очередном обновлении.
Москвич пытается зарубиться с Автовазом, последний категорически против.
Moody’s вангует «неортодоксальные» экономические решения правительстава РФ. Нам и старых-то хватало.
Газет и журналов всё меньше, но почитать ещё что-то можно.

Хорошего дня 🤘🏻

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Тесла-канадец

Если бы не война то никогда бы не узнали вкус виски с карри.

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Eli
https://www.kommersant.ru/doc/5842991>Для этого, по его словам, создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Бизнесмен не назвал инвесторов, уточнив лишь, что это «крупные структуры». АО «СМИ Холдинг»

Других СМИ у нас для вас нет.

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ZяZя

больше чем на разработку себе бутылкой, они не способны же

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Any Body

"Русфон" я не переживу...

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Сергей И

Больше миллиардов богу отечественных разработок с обещаниями занять кучу процентов рынка.

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Leonid Bushuev
Маркетплейсы пока не работают в «новых регионах России» — ДНР, ЛНР и других. Вместо этого там заработали «серые» курьерские сервисы доставки — они забирают товары из пунктов выдачи в ближайших российских регионах и привозят в Донецк и Луганск, взимая за это комиссию, обнаружили «Ведомости».

Ну логично что бизнес не хочет соваться в зону боевых действий.

В Казахстане вступил в силу список профессий для упрощенного ВНЖ. Чтобы получить его, иностранцы должны обладать одной из профессий из перечня. В их числе — инженеры, медики и специалисты в сфере ИТ.

А, так вот в чем план был. Ухудшает временное пребывание и облегчаем вед для ойтишников. Молодцы, умный ход.

Япония объявила о введении новых санкций против России. Под санкции попали 73 организации, в том числе «Росбанк», под экспортные ограничения — ещё 21 юрлицо. Персональные санкции вводятся против 48 физлиц: среди них — президент концерна «Калашников» Алан Лушников; заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин; начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.

Да откройте уже справочник и начните просто копипастить оттуда блоками :)

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Robastik: веб-парсер Excel
справочник

10-й пакет - страницы с 21 по 34)))

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Доктор Богомол Тобогган

Япошки, не смешите мои курилы

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ZяZя

какие твои? не смеши мои тапочки, пусть Япония проведёт там референдум и сразу узнаешь чьи они

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Валютный кофе
ликвидная часть ФНБ — исчерпаться к 2027 году, считают аналитики.
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Александр Голубев
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Болезненный ящик
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Прозектор на удаленке

"Авиакомпания Wizz Air с 14 марта остановит все рейсы в Молдавию и из неё.- они вроде опровергли эту информацию

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Полит Зак Лючённый
Индийское виски

и китайское кофе?

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