Бывшая казахстанская «дочка» «Сбера» Bereke с 6 марта перестанет выдавать деньги с карт «Мир» подсанкционных банков Статьи редакции
Это касается компаний под блокирующими санкциями США.
- Об ограничениях рассказали редактору vc.ru в службе поддержки Bereke. С 6 марта нельзя будет снять деньги с карт «Мир», выпущенных российскими банками под санкциями. До этого банкоматы принимали карты и при снятии с рублёвых счетов выдавали тенге.
- Ограничения касаются банков под блокирующими санкциями. Если компания находится под санкциями ЕС, Великобритании и других стран (например, «Тинькофф»), тоже могут возникнуть проблемы, но с вопросами надо обращаться в выпустивший карту банк, добавили в службе поддержки.
- С 6 марта банк также перестанет принимать входящие и исходящие платежи и переводы в любой валюте из/в «Сбербанк», его дочерних организаций и филиалов. С того же дня будут недоступны переводы по номеру телефона в Россию, только по реквизитам счёта.
- «Сбер» продал казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек» в сентябре 2022 года. Тогда банк начал работать под брендом Bereke. В феврале Bereke сообщил, что ожидает решения американских властей по снятию с него санкций в марте 2023 года.
- В SDN-списке (под блокирующими санкциями) находятся «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «МТС Банк», «Промсвязьбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Транскапиталбанк», «Инвестторгбанк», «Дальневосточный банк», «Ланта», «Металлинвестбанк», «Левобережный», «Приморье», «СДМ-банк», «Уральский банк реконструкции и развития», «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Зенит».
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Никто не любит «Мир», даже бывшая казахстанская «дочка» «Сбера».
Такой МИР никому не нужен
Потому, что путинский мир это зашквар
Всплыло видео 1997, 1998 где текущий президент США жаловался, что РФ против расширения НАТО. Получается, дед тут не причём?
Шлююха
"Мир" уже созвучно слову "чума" - все шарахаются
Бывшая Казахстанская дочка 🙂
Пыпа направляй войска на денацификацию!
Қанжар в спину.