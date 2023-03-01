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Финансы
Прекрасный мангал

День 371: VK ведёт переговоры о перерегистрации в Калининградской области, «Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 февраля: доллар — 74,89 рубля, евро — 79,51 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:48 мск: доллар — 75,16 рубля, евро — 79,48 рубля.

Курсы на Forex на 08:02 мск: доллар — 75,26 рубля, евро — 79,61 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78 рублей.

Кто и как адаптируется

VK ведёт переговоры о перерегистрации с Британских Виргинских островов в специальный административный регион Калининградской области (остров Октябрьский) с региональными властями, узнали «Ведомости».

«Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо», заявил владелец сети Александр Говор. Первые игрушки появятся в наборах летом 2023 года, а героями будут персонажи российских мультфильмов.

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Минсвязи ДНР обязало местных операторов связи до конца февраля 2023 года представить план внедрения оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий на своих сетях.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству создать единый реестр пострадавших из-за обстрелов предприятий в регионах «со средним уровнем реагирования» — в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Севастополе, Крыму и Краснодарском крае. В него будут включаться данные о компаниях и размере понесенного ими ущерба, оценённого по единой методике.

Владелец магазинов косметики L’Occitane оценил стоимость бизнеса в России, который передаст местному менеджменту, почти в 3 млрд рублей. Выплаты компания начнет получать с 2025 года, но у нее будет опцион на обратный выкуп акций.

Контекст

ЕС десятым пакетом санкций ограничил поставки каучука и битума из России. Forbes разбирался, что будет с поставками этой продукции и сможет ли Европа их заместить.

Новости предыдущего дня, 28 февраля — здесь.

#новость

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94 комментария
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 Paul Brezcuu

VK совсем не палится, так хочет в Европу😂 очевидные вещи, как только начнет сыпаться этот карточный домик, Калининградцы первые выбегут с плакатами что не хотят быть частью рф, как это сделали эстонцы латыши и литовцы. У последних теперь достойная жизнь, свобода слова и оплата труда

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Доктор Богомол Тобогган

В Латвии более 22% населения нищие. Инфляция за 2022 более 20%. Достойная жизнь 😂

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16 комментариев
Bringer

И ничего что там местные офшоры просто напросто? А их по закону заставляют вернуться а Россию?

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Александр Св-Ко

Чел, слишком жирно набрасывает,многие поверили что ты не шутишь )

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ЧятЖПТ

А не хочет ли эта учетка на подвал?

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1 комментарий
Рыжий
«Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо», заявил владелец сети Александр Говор. Первые игрушки появятся в наборах летом 2023 года, а героями будут персонажи российских мультфильмов.

Ну молодцы. Помню в комментах удивлялись, что нет аналога ХэппиМил (когда только вкусноточка открылась). Вот, развиваются чего-то там

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Эдуард Гульбзденьчиков

Надо запустить семейный набор "Патриот".
Кокошник, матрёшка и балалайка.
Бутер с заветренной селёдкой и мерзавчик прицепом.
ДитЯм мороженное, бабам цветы.

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4 комментария
Иностранный шар

Кидз Комбат!

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2 комментария
Иван Помидоров
Помню в комментах

Так и знал это чей-то новорегский мультиакк)

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3 комментария
Эдуард Гульбзденьчиков

Ты пошто меня минусанул, змей! Я идею для развития сети кинул )))

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Роман Романов

Вчера Путин подписал указ о русских словах и тут же новость о кидз комбо.

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Вадим Д.

Да, тяжело ДНР без СОРМ. А сколько ещё понапридумывано "полезнейших" аббревиатур, ууу, на 100 лет освоения хватит.

А ещё просто оставлю это здесь:
https://www.kommersant.ru/doc/5844001

В Госдуму внесен законопроект о 15 годах лишения…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Лишний будильник

Как не вспомнить 1984 с "новоязом".
В свете нового закона много чего нового услышим и увидим.

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7 комментариев
Февраль Камшотов

Первая игрушка будет

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1E0P4RD

Если это импортозамещение хагиваги то очень даже неплохо

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1 комментарий
Hnorr
игрушек для детского набора «Кидз Комбо»

Как-как набор называется, что-то не могу понять? Не православно как-то.
А они еще не в курсе, что президент закон подписал о "запрете иностранных слов, не имеющих аналогов"?
Иронично, кстати, что слово Аналог - тоже вполне себе иностранное, а в тексте закона фигурирует. Ну да, ну да да, вы не понимаете, это другое!

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1E0P4RD

То есть комбинаторика тоже слово айностранное, тоже запретить? Или чего уж там мелочиться вся высшая математика полна иноземных интегралов с дифференциалами, если запрещать так всё и сразу

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3 комментария
Рыжий
А они еще не в курсе, что президент закон подписал о "запрете иностранных слов, не имеющих аналогов"?

Эти слова это кого надо слова

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Иностранный шар

Будут разрешение на использование запрещённых слов у специальной комиссии получать наверное...

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2 комментария
Иностранный шар

Интересно а с какого века вражеские буржуйские слова запретят?

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Слегка Придурковатый

"Минсвязи ДНР обязало местных операторов связи до конца февраля 2023 года представить план внедрения оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий на своих сетях"

Добро пожаловать в дружную СОРМ-семью, местный оператор ДНР! Только учитывай, что теперь батя РКН будет нажираться из пакета Яровой - и пиздить тебя по любой причине. Но это не со зла, а просто потому что так принято. И потому что скрепно.

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Андрей Вечерний

Не все так однозначно

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2 комментария
Иностранный шар

Скука!

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Иностранный шар

Но! День только начался...ждём интересных новостей!

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5 комментариев
Вадим Д.

Остров Октябрьский — кремниевая долина России!

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Ale K

*янтарная

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5 комментариев
Эдуард Гульбзденьчиков

Как сиська?

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ZяZя

надеюсь игрушки будут деревянные

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Слегка Придурковатый

Чугуниевые.

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3 комментария
Монументальный Утконос

И прибитые к полу.

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Dozent

Напрашивается вопрос. Почему патриотическая и скрепная компания зарегистрирована на бездуховных Британских островах

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Иностранный шар

Да! Переименовать! Срочно!

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Keivorit Keivor

Когда уже перестанут в заголовке отсчитывать дни? Мне интересно, если военный конфликт растянется на годы, то на каком счете они прервут? ))

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Рыжий

А на каком по счету дне прервали подсчет срока Навального? 400 какой-то что-ли.
Мб и тут надоест примерно на этой цифре

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5 комментариев
Вадим Д.

Реестр обстрелянных и ущербных — от гражданина Титова. Здравствуй, весна.

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