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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 февраля: доллар — 74,89 рубля, евро — 79,51 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:48 мск: доллар — 75,16 рубля, евро — 79,48 рубля.

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Курсы на Forex на 08:02 мск: доллар — 75,26 рубля, евро — 79,61 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78 рублей.

Кто и как адаптируется

VK ведёт переговоры о перерегистрации с Британских Виргинских островов в специальный административный регион Калининградской области (остров Октябрьский) с региональными властями, узнали «Ведомости».

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству создать единый реестр пострадавших из-за обстрелов предприятий в регионах «со средним уровнем реагирования» — в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Севастополе, Крыму и Краснодарском крае. В него будут включаться данные о компаниях и размере понесенного ими ущерба, оценённого по единой методике.

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Контекст

ЕС десятым пакетом санкций ограничил поставки каучука и битума из России. Forbes разбирался, что будет с поставками этой продукции и сможет ли Европа их заместить.