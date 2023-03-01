День 371: VK ведёт переговоры о перерегистрации в Калининградской области, «Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 28 февраля: доллар — 74,89 рубля, евро — 79,51 рубля.
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Кто и как адаптируется
VK ведёт переговоры о перерегистрации с Британских Виргинских островов в специальный административный регион Калининградской области (остров Октябрьский) с региональными властями, узнали «Ведомости».
«Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо», заявил владелец сети Александр Говор. Первые игрушки появятся в наборах летом 2023 года, а героями будут персонажи российских мультфильмов.
Минсвязи ДНР обязало местных операторов связи до конца февраля 2023 года представить план внедрения оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий на своих сетях.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству создать единый реестр пострадавших из-за обстрелов предприятий в регионах «со средним уровнем реагирования» — в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Севастополе, Крыму и Краснодарском крае. В него будут включаться данные о компаниях и размере понесенного ими ущерба, оценённого по единой методике.
Владелец магазинов косметики L’Occitane оценил стоимость бизнеса в России, который передаст местному менеджменту, почти в 3 млрд рублей. Выплаты компания начнет получать с 2025 года, но у нее будет опцион на обратный выкуп акций.
Контекст
ЕС десятым пакетом санкций ограничил поставки каучука и битума из России. Forbes разбирался, что будет с поставками этой продукции и сможет ли Европа их заместить.
Новости предыдущего дня, 28 февраля — здесь.
VK совсем не палится, так хочет в Европу😂 очевидные вещи, как только начнет сыпаться этот карточный домик, Калининградцы первые выбегут с плакатами что не хотят быть частью рф, как это сделали эстонцы латыши и литовцы. У последних теперь достойная жизнь, свобода слова и оплата труда
В Латвии более 22% населения нищие. Инфляция за 2022 более 20%. Достойная жизнь 😂
И ничего что там местные офшоры просто напросто? А их по закону заставляют вернуться а Россию?
Чел, слишком жирно набрасывает,многие поверили что ты не шутишь )
А не хочет ли эта учетка на подвал?
Ну молодцы. Помню в комментах удивлялись, что нет аналога ХэппиМил (когда только вкусноточка открылась). Вот, развиваются чего-то там
Надо запустить семейный набор "Патриот".
Кокошник, матрёшка и балалайка.
Бутер с заветренной селёдкой и мерзавчик прицепом.
ДитЯм мороженное, бабам цветы.
Кидз Комбат!
Так и знал это чей-то новорегский мультиакк)
Ты пошто меня минусанул, змей! Я идею для развития сети кинул )))
Вчера Путин подписал указ о русских словах и тут же новость о кидз комбо.
Да, тяжело ДНР без СОРМ. А сколько ещё понапридумывано "полезнейших" аббревиатур, ууу, на 100 лет освоения хватит.
А ещё просто оставлю это здесь:
https://www.kommersant.ru/doc/5844001
Как не вспомнить 1984 с "новоязом".
В свете нового закона много чего нового услышим и увидим.
Первая игрушка будет
Если это импортозамещение хагиваги то очень даже неплохо
Как-как набор называется, что-то не могу понять? Не православно как-то.
А они еще не в курсе, что президент закон подписал о "запрете иностранных слов, не имеющих аналогов"?
Иронично, кстати, что слово Аналог - тоже вполне себе иностранное, а в тексте закона фигурирует. Ну да, ну да да, вы не понимаете, это другое!
То есть комбинаторика тоже слово айностранное, тоже запретить? Или чего уж там мелочиться вся высшая математика полна иноземных интегралов с дифференциалами, если запрещать так всё и сразу
Эти слова это кого надо слова
Будут разрешение на использование запрещённых слов у специальной комиссии получать наверное...
Интересно а с какого века вражеские буржуйские слова запретят?
"Минсвязи ДНР обязало местных операторов связи до конца февраля 2023 года представить план внедрения оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий на своих сетях"
Добро пожаловать в дружную СОРМ-семью, местный оператор ДНР! Только учитывай, что теперь батя РКН будет нажираться из пакета Яровой - и пиздить тебя по любой причине. Но это не со зла, а просто потому что так принято. И потому что скрепно.
Не все так однозначно
Скука!
Но! День только начался...ждём интересных новостей!
Остров Октябрьский — кремниевая долина России!
*янтарная
Как сиська?
надеюсь игрушки будут деревянные
Чугуниевые.
И прибитые к полу.
Напрашивается вопрос. Почему патриотическая и скрепная компания зарегистрирована на бездуховных Британских островах
Да! Переименовать! Срочно!
Когда уже перестанут в заголовке отсчитывать дни? Мне интересно, если военный конфликт растянется на годы, то на каком счете они прервут? ))
А на каком по счету дне прервали подсчет срока Навального? 400 какой-то что-ли.
Мб и тут надоест примерно на этой цифре
Реестр обстрелянных и ущербных — от гражданина Титова. Здравствуй, весна.