Финансы
Прекрасный мангал

Лизинговая компания «Газпромбанка» обсуждает с «Юрентом» вхождение в капитал кикшеринга — «Ведомости» Статьи редакции

Она может получить долю в сервисе в обмен на финансирование покупки 85 тысяч электросамокатов.

  • «Газпробанк лизинг» получит долю в «Юренте», профинансировав покупку 85 тысяч электросамокатов для сервиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. Один из них уточняет, что поставлять транспортные средства будут в течение трёх лет: 35 тысяч штук — в 2023-м, ещё по 25 тысяч — в 2024-м и 2025-м.
  • Размер доли, которую может получить «Газпром лизинг», собеседники «Ведомостей» не знают. «Юрент» использует электросамокаты Segway Ninebot, их рыночная стоимость — от 75 тысяч до 90 тысяч рублей. С учётом этого компания может вложить в кикшеринг около 6,4 млрд рублей.
  • В феврале 2022 года «Юрент» привлёк более 2 млрд рублей от МТС, фондов VPE Capital и VEB Ventures. МТС за 740 млн рублей инвестиций получил долю в 11,78% в кикшеринге, VEB Ventures за 650 млн рублей — 11,04%. Привлечённые средства должны были направить в том числе на покупку самокатов.
  • Структуры «Газпромбанка» могут в результате сделки получить долю в 40-45% в «Юренте», предполагает аналитик «Финам» Леонид Делицын. Он считает, что банк вряд ли захочет становиться владельцем компании и заниматься её управлением. То, что инвестором станет лизинговая «дочка», — логично, так как она сможет брать самокаты у производителей в лизинг.
  • В «Юренте» рассказали «Ведомостям», что ведут переговоры с разными игроками, которые «верят в значительный рост рынка микромобильности в ближайшие годы». В том числе обсуждаются «различные форматы» банковского финансирования, которое позволит компании увеличить парк электросамокатов как минимум вдвое. На конец 2022-го у «Юрента» их было 85 тысяч штук.
  • В «Газпромбанк лизинге» сообщили изданию, что компания рассматривает «возможность активного участия» в развитии рынка кикшеринга.

#новость #юрент #газпром

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16 комментариев
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 Олег Павлов

Каршеринг в России скоро будет по цене самолета, так что да, кикшеринг – перспективное направление)

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Пляжный крокодил

настолько же скоро, как доллар по 200?

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Олег Павлов

Ну почему же? Вот мне из офиса домой в час-пик показывает 1500 в среднем по фиксу, хотя пару лет назад было 700-800. Такси в два раза не дорожало за это время

Ну и да, за полтора косаря Победой можно полететь и куда-то даже долететь)

p.s. рейтинг в Драйве 100, цены должны быть ниже, разве что полная страховка чуток увеличивает чек

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Пляжный крокодил

Темпы роста очевидно из-за чего, но бешеная скорость индексаций зарплат по 2 раза в год приводит к тому, в % соотношнии столько же и тратишь. Меня смутило просто, что дорого стоить будет, будто и зарплата с 1993 года не менялась

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Олег Павлов

Тут согласен, но речь была только о сравнении лоб в лоб с такси. Хотя лично мне порой просто хочется самому проехаться без посторонних, но изначально идея каршеринга была не в этом, видимо бюджеты не сходятся у них капитально

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Олег Павлов

На карше только ночью после 00:00 до сих пор выгодно кататься

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Sergei Fedostsev

Скоро кикшеринг будет по цене каршеринга. При таких историях на такси будет доехать и дешевле, и быстрее.

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Pavel Cree

Проблема решаема — такси тоже должно подорожать, тогда не будет никаких возмущений.

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Олег Павлов

При прочих равных на такси давно дешевле, чем на каршеринге. В далеком прошлом времена, когда Поло был по 7 рублей в Драйве. После пандемии стоимость поездки по одному маршруту уже была плюс-минус одинаковая, а сейчас в Питере реально дешевле на такси, причем на Комфорт+

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Вадим Д.

Мягкое вхождение, жёсткий контроль и полная власть! — сойдёт как девиз "лизинговой компании «Газпромбанка»".

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Слегка Придурковатый

Прекратите заливать деньгами эту электропомоечную сферу. Остановитесь.

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Артем Голендберг

В чем притензия?

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Слегка Придурковатый

"В чем притензия"

В грамматике.

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Алексей Дресвянников

Янукович, перелогинься

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Dmitry Ulitin

Словно

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Перечитатель

Когда же в Тинькофф появится возможность аредовать самокаты?

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